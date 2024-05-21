дисбактериоз кишечника — фактор риска развития тяжелых заболеваний кожи. Общеизвестно, что более 80% иммунных клеток организма человека сосредоточено в кишечнике. Именно здесь синтезируется иммуноглобулин A (IgA), который, попадая в кожу по лимфатическим каналам, обеспечивает необходимое для поддержания здоровья напряжение местного иммунитета. Патофизиологические процессы в пищеварительной системе приводят к образованию антигенных комплексов и аномальных продуктов расщепления пищи, содержащих микробные компоненты. Проникая через измененную и/или поврежденную слизистую оболочку кишечника в кровь, эти соединения взаимодействуют с иммунокомпетентными клетками. Заболевания кожных покровов проявляются чаще всего в том случае, если на фоне снижения общего иммунитета организма и местного иммунитета кожи возрастает количество токсинов, аллергенов и других вредных веществ, циркулирующих в крови.

В большей степени именно состоянием местного иммунитета кожи, который неразрывно связан с общим иммунитетом организма, объясняется то, что при одинаковых внешних обстоятельствах у одних людей возникает воспалительный процесс кожных покровов, а у других — нет.

О важном влиянии кишечника на состояние кожи свидетельствует тот факт, что, например, у всех пациентов с угревой болезнью (акне) наблюдается единая картина нарушения в индивидуальном микробном пейзаже кишечника, а именно:

увеличивается количество E. coli ;



; повышается активность Staphilococcus aureus ;



; резко уменьшается количество полезных молочнокислых, или лактобактерий.



Формирование такого условно хронического микробного воспаления в кишечнике приводит к тому, что иммунный ответ в виде иммуноглобулинов (IgA), которые синтезируются в пейеровых бляшках кишечника (в норме оттуда они разносятся с током лимфы в кожу и слизистую оболочку для реализации функции местной иммунной защиты), перенаправляется на борьбу с этим очагом инфекции и на его локализацию. В результате нарушается общий и особенно местный иммунитет кожи и слизистой оболочки, связанный с секреторным IgA. В то же время преобладание «вредных» микроорганизмов над «полезными» в просвете кишечника приводит к нарушению кишечного барьера, через который в кровь начинают попадать аллергены и токсины.

Эти два фактора приводят к одновременному повышению концентрации токсинов, аллергенов и других патогенов в крови при резком снижении местного иммунитета кожи, что вызывает обострение хронического дерматита и дерматоза (экземы, псориаза, угревой болезни, атопического дерматита, аллергического контактного дерматита и т.п.), их затяжное течение, появление осложнений, а также уменьшение периода ремиссии, а также повышение частоты обострений и рецидивов.

Lactobacillus rhamnosus GG, входящие в состав ДермаПР0 30, предотвращают размножение патогенных микроорганизмов в кишечнике и способствуют восстановлению баланса полезной микрофлоры, устранению дисбактериоза и нормализации пищеварения. Они положительно влияют не только на кишечник, но и на организм в целом, повышая иммунитет. Lactobadllus rhamnosus GG имеют наибольшее количество характеристик и свойств, рекомендованных для оптимального иммунобиотика, включая прекрасную способность к выживанию и транзиторную колонизацию в пищеварительном тракте, обусловленных способностью Lactobadllus rhamnosus GG прикрепляться к слизистой оболочке и эпителиальным клеткам кишечника.

В результате ДермаПРО 30 способствует блокированию попадания токсинов в кровь, пролиферации плазмоцитов в пейеровых бляшках, тем самым повышая синтез защитного lgА, что способствует нормализации местного иммунитета кожи.

По результатам научных исследований бактерии Lactobadllus rhamnosus GG были отнесены к эффективным при дисбактериозе и абсолютно безопасным для человека микроорганизмам. Бактерии Lactobadllus rhamnosus GG тормозят адгезивные свойства Е. coli, подавляют развитие в кишечнике многих патогенных микроорганизмов, в частности Clostridium, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphilococcus, усиливают иммунитет против ротавирусов; способствуют предотвращению возникновения или обострения аллергических заболеваний кожи и слизистой оболочки. Это, в свою очередь, способствует снижению риска возникновения на аллергическом фоне бактериальных и грибковых поражений вышеуказанных органов. Бактерии Lactobadllus rhamnosus GG выживают в кислой среде желудка и достигают кишечника в необходимом количестве. Фруктоолигосахариды являются идеальным питательным субстратом для полезной микрофлоры и способствуют ее активному размножению в пищеварительном тракте.

