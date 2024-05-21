клиническое применение омега-3-полиненасыщенных жирных кислот подтверждает значительную эффективность лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Комплекс омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) оказывает гиполипидемический эффект, гипокоагуляционное, антитромботическое, противовоспалительное, антиаритмическое и иммуномодулирующее действие. Эти кислоты способствуют быстрому преобразованию ХС в желчные кислоты, обеспечивая тем самым его выведение из организма. Также они укрепляют стенки кровеносных сосудов, повышая их эластичность, и снижают риск развития атеросклероза.

Для здоровья сердечно-сосудистой системы уровень ХС, баланс ТГ и гомоцистеин играют важную роль. Гомоцистеин — это аминокислота, содержащая серу и являющаяся продуктом переработки в организме аминокислоты метионина. Скапливаясь в организме, гомоцистеин начинает атаковать внутреннюю стенку артерий — интиму, покрытую эндотелием. Образуются разрывы эндотелия, которые организм старается чем-то заполнить. На поврежденную поверхность оседают ХС и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку, вследствие чего просвет сосуда сужается, что может привести к тромбу или разрыву сосуда.

Наиболее частыми причинами повышения уровня гомоцистеина являются витаминодефицитные состояния. Особенно чувствителен организм к недостатку фолиевой кислоты, витаминов В 6 , В 12 .

Фолиевая кислота, витамины В 6 и В 12 способствуют снижению уровня гомоцистеина, который, в свою очередь, влияет на развитие атеросклероза. Витамин Е предотвращает отложение вредного ХС на стенках сосудов, обеспечивает защиту клеток.

Доппельгерц актив Омега-3 чистые сосуды способствует профилактике и может использоватся в комплексной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.