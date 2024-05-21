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ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ (DOPPELHERZ® ACTIVE OMEGA-3 CLEAN VESSELS) (200008) - инструкция по применению Диетические добавки

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ДОППЕЛЬГЕРЦ<sup>&reg;</sup> АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ (DOPPELHERZ<sup>&reg;</sup> ACTIVE OMEGA-3 CLEAN VESSELS)
Цена в городе Киев
от 274,50 грн
Без рецепта
30 шт от 274,50 грн
В наличии в 971 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ инструкция по применению

Характеристика

клиническое применение омега-3-полиненасыщенных жирных кислот подтверждает значительную эффективность лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Комплекс омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) оказывает гиполипидемический эффект, гипокоагуляционное, антитромботическое, противовоспалительное, антиаритмическое и иммуномодулирующее действие. Эти кислоты способствуют быстрому преобразованию ХС в желчные кислоты, обеспечивая тем самым его выведение из организма. Также они укрепляют стенки кровеносных сосудов, повышая их эластичность, и снижают риск развития атеросклероза.
Для здоровья сердечно-сосудистой системы уровень ХС, баланс ТГ и гомоцистеин играют важную роль. Гомоцистеин — это аминокислота, содержащая серу и являющаяся продуктом переработки в организме аминокислоты метионина. Скапливаясь в организме, гомоцистеин начинает атаковать внутреннюю стенку артерий — интиму, покрытую эндотелием. Образуются разрывы эндотелия, которые организм старается чем-то заполнить. На поврежденную поверхность оседают ХС и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку, вследствие чего просвет сосуда сужается, что может привести к тромбу или разрыву сосуда.
Наиболее частыми причинами повышения уровня гомоцистеина являются витаминодефицитные состояния. Особенно чувствителен организм к недостатку фолиевой кислоты, витаминов В6, В12.
Фолиевая кислота, витамины В6 и В12 способствуют снижению уровня гомоцистеина, который, в свою очередь, влияет на развитие атеросклероза. Витамин Е предотвращает отложение вредного ХС на стенках сосудов, обеспечивает защиту клеток.
Доппельгерц актив Омега-3 чистые сосуды способствует профилактике и может использоватся в комплексной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.

Рекомендации по употреблению

только взрослым по 1 капсуле в сутки (не разжевывая) во время приема пищи, запивая достаточным количеством воды. Период употребления — 3–4 нед. Дальнейший прием необходимо согласовывать с врачом.

Противопоказания

повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта.

Особые указания

в период беременности и кормления грудью рекомендовано употреблять после консультации врача.

Условия хранения

в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ капсулы, №30
от 274,50 грн
В наличии в 971 аптеке
Цены в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ОМЕГА-3 ЧИСТЫЕ СОСУДЫ капсулы, №30
от 274,50 грн
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