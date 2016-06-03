Викалин® (Vicalinum®) (1737) - инструкция по применению ATC-классификация
Викалин инструкция по применению
Фармакологические свойства
Викалин оказывает комплексное действие. Висмута нитрат основной, натрия гидрокарбонат, магния карбонат тяжелый проявляют антацидное и вяжущее действие, кора крушины проявляет слабительный эффект, корневище аира и келлин обладают спазмолитическим эффектом, рутин уменьшает проницаемость капилляров.
Показания Викалин
в составе комплексной терапии пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, функциональной диспепсии, гиперацидных гастритов.
Применение Викалин
Викалин принимают внутрь, после еды. Взрослые — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки, запивая ½ стакана теплой воды (предварительно таблетки желательно измельчить). Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хронические воспалительные процессы в кишечнике и желчном пузыре; гипоацидный гастрит; желудочно-кишечные кровотечения; выраженные нарушения функции почек; острые лихорадочные состояния.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: учащение дефекации, которое прекращается при снижении дозы, тошнота, рвота, пигментация языка;
со стороны ЦНС: головная боль;
со стороны системы крови и лимфатической системы: гемоглобинемия;
общие нарушения: отек десен и век;
прочие: аллергические реакции.
Особые указания
во время лечения следует придерживаться диеты.
При лечении препаратом необходимо контролировать функцию почек и концентрацию висмута в крови и моче. Кал при приеме таблеток окрашивается в темно-зеленый или черный цвет.
Препарат рекомендуется принимать через 2 ч до или после приема других лекарственных препаратов.
Период беременности и кормления грудью. Не следует применять Викалин в период беременности. В период кормления грудью применение препарата необходимо прекратить.
Дети. Нет опыта применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. На данный момент нет информации о негативном влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при применении препарата уменьшается выраженность резорбтивного действия тетрациклинов, поскольку при взаимодействии тетрациклинов с препаратами, содержащими катионы магния, образуются комплексы, которые плохо всасываются. Во время лечения препаратом не следует принимать другие препараты, содержащие висмут, для предотвращения риска повышения содержания висмута в крови.
Не следует одновременно применять с алкалоидами, гликозидами, ферментными препаратами и антибиотиками.
Препарат уменьшает всасывание производных кумарина.
Возможно уменьшение всасывания других лекарственных средств, которые применяются одновременно с Викалином. Поэтому промежуток времени между приемами препаратов должен составлять не менее 2 ч.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, диарея.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.