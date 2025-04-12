ФОРТАКЕЛЬ D5 — гомеопатическое средство, относящееся к группе биопрепаратов микробного происхождения, так называемых иммунобиологических препаратов. В процессе производства микроорганизмы теряют свою патогенность, но сохраняют иммуногенность.

Поскольку это не антибиотик, во время лечения не возникает побочных эффектов, которые могут появляться в период антибиотикотерапии (аллергия, поражение печени, нарушение кишечной микрофлоры), а также формирование пенициллинрезистентных штаммов.

В гомеопатии лиофилизаты в микроконцентрациях рассматриваются как изопатическая терапия. Лекарственное средство активизирует местные иммунные реакции, повышает на слизистых оболочках концентрацию секреторного иммуноглобулина Ig, содержание лизоцима, стимулирует фагоцитоз. Для лиофилизатов характерны антидотные свойства и элиминационные эффекты, обусловливающие выведение токсинов из организма, очищение организма от бактериальных, вирусных и грибковых токсинов, ликвидацию шлаков и брожение тканей.

Механизм антимикотического действия связан с активацией T-лимфоцитов и стимулирование продуцирования антител, что приводит к реверсии вирулентных форм грибов в авирулентные.

Препарат восстанавливает атрофированную слизистую оболочку пищеварительного тракта и уменьшает ее повышенную проницаемость.

ФОРТАКЕЛЬ D5 не оказывает непосредственного бактерицидного или бактериостатического действия, не исключает одновременного назначения специфического лечения инфекции.