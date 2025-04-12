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Фортакель D5 (Fortacel D5)

Фортакель D5 капли для перорального и местного применения 10 мл флакон с капельницей №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Sanum-Kehlbeck
Форма выпуска
Капли для перорального и местного применения
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/11529/01/01 от 29.03.2021

Фортакель D5 инструкция по применению

Состав

действующее вещество: Penicillium roquefortii D5;

1 флакон содержит Penicillium roquefortii D5 10 мл;

вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли для перорального и местного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

ФОРТАКЕЛЬ D5 — гомеопатическое средство, относящееся к группе биопрепаратов микробного происхождения, так называемых иммунобиологических препаратов. В процессе производства микроорганизмы теряют свою патогенность, но сохраняют иммуногенность.

Поскольку это не антибиотик, во время лечения не возникает побочных эффектов, которые могут появляться в период антибиотикотерапии (аллергия, поражение печени, нарушение кишечной микрофлоры), а также формирование пенициллинрезистентных штаммов.

В гомеопатии лиофилизаты в микроконцентрациях рассматриваются как изопатическая терапия. Лекарственное средство активизирует местные иммунные реакции, повышает на слизистых оболочках концентрацию секреторного иммуноглобулина Ig, содержание лизоцима, стимулирует фагоцитоз. Для лиофилизатов характерны антидотные свойства и элиминационные эффекты, обусловливающие выведение токсинов из организма, очищение организма от бактериальных, вирусных и грибковых токсинов, ликвидацию шлаков и брожение тканей.

Механизм антимикотического действия связан с активацией T-лимфоцитов и стимулирование продуцирования антител, что приводит к реверсии вирулентных форм грибов в авирулентные.

Препарат восстанавливает атрофированную слизистую оболочку пищеварительного тракта и уменьшает ее повышенную проницаемость.

ФОРТАКЕЛЬ D5 не оказывает непосредственного бактерицидного или бактериостатического действия, не исключает одновременного назначения специфического лечения инфекции.

Показания

При заболеваниях пищеварительного тракта для комплексного лечения микозов кишечника, а также микозов влагалища, кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства и плесневого гриба Penicillium roquefortii. Аутоиммунные заболевания. Период беременности и кормления грудью.

Особенности применения

Курение и употребление алкоголя могут неблагоприятно влиять на эффективность гомеопатического лекарственного средства.

Не применять лекарственное средство, если герметизация нарушена или отсутствует.

Не применять лекарственное средство при его помутнении и наличии механических частиц, даже если срок годности не истек.

Не прикасайтесь к капельнице после открытия флакона, поскольку это может влиять на стабильность препарата.

Сразу после применения закрыть флакон.

Применение в период беременности и кормления грудью

В период беременности или кормления грудью препарат не применять.

Способ применения и дозы

ФОРТАКЕЛЬ D5 применять только по рекомендации врача.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет:

  • для перорального применения — 5–10 капель до еды 1 раз в сутки;
  • для втирания — 1 раз в сутки по 5–10 капель в место повреждения или в локтевую ямку.

1 мл лекарственного средства ФОРТАКЕЛЬ D5 соответствует 22 каплям.

Продолжительность лечения зависит от протекания заболевания и определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

При сохранении симптомов заболевания следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Лекарственное средство применять не больше 4 недель. При улучшении состояния частота применения должна уменьшаться.

1. Возьмите разъединяющее кольцо за выступающую часть и потяните его по кругу.

2. Держите белый защитный колпачок крепким большим и указательным пальцами и согните его в сторону.

3. Аккуратно накапайте нужное количество, сжимая резиновую пипетку большим и указательным пальцами.

4. После применения крепко нажмите на защитный колпачок до щелчка. Таким образом, капельница плотно закроется.

Дети

Лекарственное средство не применять детям в возрасте младше 12 лет. Детям в возрасте старше 12 лет применять только после консультации врача.

Побочные реакции

При применении препарата может наблюдаться повышенная чувствительность к специфическим органическим компонентам, преимущественно в форме кожной реакции, и развиться аллергия на компонент Penicillium roquefortii. В таком случае применение лекарственного средства следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

После первого вскрытия препарат пригоден в течение 2 месяцев.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконе с капельницей; по 1 флакону в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

САНУМ-Кельбек ГмбХ и Ко. КГ/

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.