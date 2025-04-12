Фортакель D5 (Fortacel D5)
Фортакель D5 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: Penicillium roquefortii D5;
1 флакон содержит Penicillium roquefortii D5 10 мл;
вспомогательное вещество: вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли для перорального и местного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое лекарственное средство.
Фармакологические свойства
ФОРТАКЕЛЬ D5 — гомеопатическое средство, относящееся к группе биопрепаратов микробного происхождения, так называемых иммунобиологических препаратов. В процессе производства микроорганизмы теряют свою патогенность, но сохраняют иммуногенность.
Поскольку это не антибиотик, во время лечения не возникает побочных эффектов, которые могут появляться в период антибиотикотерапии (аллергия, поражение печени, нарушение кишечной микрофлоры), а также формирование пенициллинрезистентных штаммов.
В гомеопатии лиофилизаты в микроконцентрациях рассматриваются как изопатическая терапия. Лекарственное средство активизирует местные иммунные реакции, повышает на слизистых оболочках концентрацию секреторного иммуноглобулина Ig, содержание лизоцима, стимулирует фагоцитоз. Для лиофилизатов характерны антидотные свойства и элиминационные эффекты, обусловливающие выведение токсинов из организма, очищение организма от бактериальных, вирусных и грибковых токсинов, ликвидацию шлаков и брожение тканей.
Механизм антимикотического действия связан с активацией T-лимфоцитов и стимулирование продуцирования антител, что приводит к реверсии вирулентных форм грибов в авирулентные.
Препарат восстанавливает атрофированную слизистую оболочку пищеварительного тракта и уменьшает ее повышенную проницаемость.
ФОРТАКЕЛЬ D5 не оказывает непосредственного бактерицидного или бактериостатического действия, не исключает одновременного назначения специфического лечения инфекции.
Показания
При заболеваниях пищеварительного тракта для комплексного лечения микозов кишечника, а также микозов влагалища, кожи.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства и плесневого гриба Penicillium roquefortii. Аутоиммунные заболевания. Период беременности и кормления грудью.
Особенности применения
Курение и употребление алкоголя могут неблагоприятно влиять на эффективность гомеопатического лекарственного средства.
Не применять лекарственное средство, если герметизация нарушена или отсутствует.
Не применять лекарственное средство при его помутнении и наличии механических частиц, даже если срок годности не истек.
Не прикасайтесь к капельнице после открытия флакона, поскольку это может влиять на стабильность препарата.
Сразу после применения закрыть флакон.
Применение в период беременности и кормления грудью
В период беременности или кормления грудью препарат не применять.
Способ применения и дозы
ФОРТАКЕЛЬ D5 применять только по рекомендации врача.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет:
- для перорального применения — 5–10 капель до еды 1 раз в сутки;
- для втирания — 1 раз в сутки по 5–10 капель в место повреждения или в локтевую ямку.
1 мл лекарственного средства ФОРТАКЕЛЬ D5 соответствует 22 каплям.
Продолжительность лечения зависит от протекания заболевания и определяется врачом индивидуально для каждого пациента.
При сохранении симптомов заболевания следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Лекарственное средство применять не больше 4 недель. При улучшении состояния частота применения должна уменьшаться.
1. Возьмите разъединяющее кольцо за выступающую часть и потяните его по кругу.
2. Держите белый защитный колпачок крепким большим и указательным пальцами и согните его в сторону.
3. Аккуратно накапайте нужное количество, сжимая резиновую пипетку большим и указательным пальцами.
4. После применения крепко нажмите на защитный колпачок до щелчка. Таким образом, капельница плотно закроется.
Дети
Лекарственное средство не применять детям в возрасте младше 12 лет. Детям в возрасте старше 12 лет применять только после консультации врача.
Побочные реакции
При применении препарата может наблюдаться повышенная чувствительность к специфическим органическим компонентам, преимущественно в форме кожной реакции, и развиться аллергия на компонент Penicillium roquefortii. В таком случае применение лекарственного средства следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
После первого вскрытия препарат пригоден в течение 2 месяцев.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл во флаконе с капельницей; по 1 флакону в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
САНУМ-Кельбек ГмбХ и Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.