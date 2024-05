фармакодинамика. Механизм действия . Финголимод — это модулятор сфингозин-1-фосфатных рецепторов. Финголимод метаболизируется сфингозинкиназой до активного метаболита — финголимода фосфата. Финголимода фосфат в низких наномолярных концентрациях связывается со сфингозин-1-фосфатными (S1P) рецепторами 1-го типа, расположенными на лимфоцитах, он легко проникает через ГЭБ, чтобы связаться с S1P-рецепторами 1-го типа, расположенными на нервных клетках в ЦНС. Действуя как функциональный антагонист S1P-рецепторов на лимфоцитах, финголимода фосфат блокирует способность лимфоцитов выходить из лимфатических узлов, вызывая перераспределение, а не истощение лимфоцитов. Такое перераспределение снижает проникновение патогенных клеток лимфоцитов в ЦНС, где бы они могли принимать участие в воспалении нерва и повреждении нервной ткани. Исследования на животных и эксперименты in vitro показывают, что финголимод также может действовать через взаимодействие с S1P-рецепторами на нервных клетках.

Фармакодинамические эффекты. В течение 4–6 ч после первого применения финголимода в дозе 0,5 мг количество лимфоцитов в периферической крови снижается примерно до 75% первоначальной. При непрерывном ежедневном применении препарата число лимфоцитов продолжает снижаться в течение 2-недельного периода, достигая минимального — около 500 клеток/мкл или 30% исходного уровня. 18% пациентов достигли минимального количества <200 клеток/мкл, по крайней мере однократно. Низкий уровень лимфоцитов сохраняется при постоянном ежедневном применении. Большинство Т- и В-лимфоцитов регулярно проходят через лимфоидные органы, и эти клетки в основном определяют действие финголимода. Около 15–20% Т-лимфоцитов имеют фенотип эффектора памяти клеток, что важно для контроля периферической иммунной системы. Поскольку эта подгруппа лимфоцитов, как правило, регулярно не проходит через лимфоидные органы, они не определяют действие финголимода. Увеличение количества периферических лимфоцитов отмечают в течение нескольких дней после прекращения приема финголимода, а нормальное их число достигается в течение 1–2 мес. Постоянное применение финголимода приводит к снижению количества нейтрофилов, примерно до 80% начального уровня. Моноциты не подвергаются влиянию финголимода. Финголимод вызывает временное снижение ЧСС и задержку AV-проводимости на первых этапах лечения. Максимальное снижение ЧСС выявляют в первые 4–6 ч после приема, а 70% отрицательного хронотропного эффекта достигается в 1-й день. При продолжении применения препарата ЧСС возвращается к исходному уровню в течение 1 мес. Снижение ЧСС, индуцированное финголимодом, может быть откорректировано путем применения атропина или изопреналина. Также продемонстрирован умеренный положительный хронотропный эффект сальметерола при ингаляционном применении. В начале лечения финголимодом отмечают повышение частоты предсердных экстрасистол, но не повышается частота фибрилляции/трепетания предсердий или желудочковых аритмий, или эктопии. Лечение финголимодом не ассоциировано со снижением сердечного выброса. Финголимод не влияет на автономные реакции со стороны сердца, включая суточную вариабельность ЧСС и реакцию на физические упражнения.

Фармакокинетика. Данные по фармакокинетике получены у здоровых добровольцев, пациентов с почечным трансплантатом и больных с рассеянным склерозом. Фармакологически активным метаболитом является финголимода фосфат.

Абсорбция. Абсорбция финголимода происходит медленно (Т max 12–16 ч) и экстенсивно (>85%). Прогнозируемая биодоступность при пероральном применении составляет 93% (95% доверительный интервал (ДИ) 79–111%). Равновесная концентрация в крови достигается в течение 1–2 мес после применения 1 раз в сутки, а равновесный уровень примерно в 10 раз выше, чем после применения первой дозы.

Прием пищи не влияет на С max или AUC финголимода. С max финголимода фосфата была повышена на 34%, а AUC оставалась неизменной. Поэтому препарат Гиления можно применять независимо от приема пищи.

Распределение. Финголимод интенсивно распределяется в эритроцитах, с фракцией в клетках крови — 86%. Финголимода фосфат имеет меньший показатель захвата клетками крови — <17%. Финголимод и финголимода фосфат активно связываются с белками (>99%).

Финголимод экстенсивно распределяется в тканях организма, объем распределения составляет около 1200±260 л.

Биотрансформация. Биотрансформация финголимода у человека происходит путем обратной стереоселективной фосфориляции до фармакологически активного (S)-энантиомера финголимода фосфата. Финголимод выводится путем окислительной биотрансформации через изофермент цитохрома P450 4F2 и последующего распада подобно жирным кислотам до неактивных метаболитов, а также путем образования фармакологически неактивных неполярных церамидных аналогов финголимода. Основной фермент, участвующий в метаболизме финголимода, частично определен — им может быть либо CYP 4F2, либо CYP 3A4.

После однократного приема внутрь [14C] финголимода основными финголимод-родственными компонентами в крови, установленными по их доле в AUC общих радиоактивно меченых компонентов в течение 34 дней после приема, являются финголимод (23%), финголимода фосфат (10%) и неактивные метаболиты (метаболит M3 карбоновой кислоты (8%), метаболит церамида M29 (9%) и метаболит церамида M30 (7%)).

Выведение. Показатель клиренса финголимода из крови составляет 6,3±2,3 л/ч, а средний кажущийся конечный Т ½ составляет 6–9 дней. Уровни финголимода и финголимода фосфата снижаются аналогично в терминальной фазе, что приводит к подобному Т ½ .

После перорального применения 81% дозы медленно выводится с мочой в виде неактивных метаболитов. Финголимод и финголимода фосфат не выводятся в интактном виде с мочой, но являются основными компонентами в кале, где количество каждого составляет <2,5% дозы. Через 34 дня выведение принятой дозы составляет 89%.

Линейность. Концентрация финголимода и финголимода фосфата повышается практически пропорционально дозе после многократного применения по 0,5 и 1,25 мг 1 раз в сутки.

Характеристики у отдельных групп пациентов. Фармакокинетика финголимода и финголимода фосфата не отличается у мужчин и женщин, у пациентов разного этнического происхождения, с нарушениями функции почек от легкой до тяжелой степени тяжести.

У пациентов с нарушением функции печени легкой, средней или тяжелой степени тяжести (класс А, В и С по Чайлд-Пью) отмечены изменения C max финголимода, но AUC увеличилась на 12; 44 и 103% соответственно. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по Чайлд-Пью) C max финголимода фосфата была снижена на 22%, а AUC существенно не изменилась. Фармакокинетику финголимода фосфата не оценивали у пациентов с легкой или средней степенью печеночной недостаточности. Кажущийся Т ½ финголимода оставался неизменным у пациентов с легкой печеночной недостаточностью, но удлинился примерно на 50% у пациентов со средней тяжести или тяжелой печеночной недостаточностью. Финголимод не следует применять у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по Чайлд-Пью). Финголимод следует применять с осторожностью у пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней тяжести.

Клинический опыт и результаты исследований фармакокинетики у пациентов в возрасте от 65 лет ограничены. Следует с осторожностью применять препарат Гиления у пациентов в возрасте от 65 лет.

Дети. Есть ограниченное количество данных по исследованию почечной трансплантации, в которое были включены 7 детей в возрасте от 11 лет (исследование FTY720A0115). Сравнение этих данных с таковыми у взрослых здоровых добровольцев имеет ограниченное значение, и невозможно сделать обоснованные выводы относительно фармакокинетических свойств финголимода у детей.