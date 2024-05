фармакодинамика. Амлостат является комбинированным препаратом, сочетающим два лекарственных средства: дигидропиридиновый антагонист кальция — S(-)амлодипин и ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы — аторвастатин. В этой комбинации S(-)амлодипин является блокатором медленных кальциевых каналов клеточных мембран в гладкомышечных волокнах сосудов и сердца; аторвастатин проявляет мощный селективный ингибирующий эффект на ГМГ-КоА-редуктазу, ключевой фермент конвертации ГМГ-КоА в мевалонат — вещество, являющееся предшественником стиролов, в том числе и ХС.

Механизм антигипертензивного действия S(-)амлодипина заключается в расслаблении гладкомышечных волокон сосудов. S(-)амлодипин: а) расширяет периферические артериолы и за счет этого снижает ОПСС (постнагрузку). Поскольку ЧСС практически не изменяется, снижение нагрузки на сердце приводит к уменьшению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде; б) способствует расширению крупных коронарных артерий и коронарных артериол как в неизмененных, так и в ишемизированных зонах миокарда. Такая дилатация повышает поступление кислорода к миокарду у больных вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия) и предотвращает развитие коронарной вазоконстрикции.

У больных АГ разовая доза S(-)амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч как в положении лежа, так и стоя. Благодаря медленному началу действия S(-)амлодипин не вызывает острой артериальной гипотензии. У пациентов со стенокардией S(-)амлодипин способствует повышению толерантности к физической нагрузке, снижает частоту приступов стенокардии и потребность в приеме таблеток нитроглицерина.

S(-)амлодипин не вызывает метаболических расстройств или изменения липидов в плазме крови, благодаря чему препарат можно назначать больным БА, сахарным диабетом или подагрой.

Аторвастатин — селективный мощный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы, регулирующей скорость преобразования ГМГ-КоА в мевалонат — предшественник стиролов (в том числе ХС). У пациентов с гомозиготной и гетерозиготной наследственной и ненаследственной формой гиперхолестеринемии и смешанной дислипидемией аторвастатин снижает концентрацию общего ХС, ХС ЛПНП и аполипопротеина В, концентрацию ХС ЛПОНП и ТГ и незначительно повышает уровень ХС ЛПВП. Также снижает уровни ХС и липопротеинов в плазме крови за счет угнетения ГМГ-КоА-редуктазы и синтеза ХС в печени и увеличения количества печеночных рецепторов ЛПНП на поверхности клеток, что приводит к повышению захвата и катаболизма ЛПНП.

Аторвастатин снижает синтез ЛПНП и уменьшает количество частиц ЛПНП. Он вызывает выраженное и устойчивое повышение активности ЛПНП-рецепторов в сочетании с положительными изменениями качества циркулирующих ЛПНП-частиц. Аторвастатин снижает уровень ЛПНП у больных с гомозиготной наследственной гиперхолестеринемией, у которых терапия обычными гиполипидемическими средствами часто малоэффективна.

У человека фармакологическую активность проявляют как аторвастатин, так и некоторые его метаболиты. Первичным местом действия аторвастатина является печень, которая играет главную роль в синтезе ХС и клиренсе ЛПНП. Снижение уровня ХС ЛПНП хорошо коррелирует с дозой препарата и концентрацией его в организме. Индивидуальное дозирование препарата основывается на терапевтической эффективности.

Аторвастатин (10–80 мг) снижает уровень общего ХС (30–46%), ХС ЛПНП (41–61%), аполипопротеина В (34–50%) и ТГ (14–33%). Такой результат является устойчивым у пациентов с гетерозиготной наследственной и ненаследственной формами гиперхолестеринемии и смешанной формой гиперлипидемии, включая больных инсулинозависимым сахарным диабетом.

У пациентов с изолированной гипертриглицеридемией аторвастатин снижает уровень общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, аполипопротеина В, ТГ, ХС ЛПНП и повышает ХС ЛПВП. У больных дисбеталипопротеинемией аторвастатин снижает уровень ХС ЛПНП. У пациентов с гиперлипопротеинемией типа IIа и IIб по Фредриксону средняя доля повышения ХС ЛПВП при применении 10–80 мг аторвастатина составляет 5,1–8,7% независимо от дозы. Кроме того, отмечается значительное дозозависимое уменьшение соотношений общего ХС/ХС ЛПВП и ХС ЛПНП/ХС ЛПВП.

Влияние аторвастатина в дозе 80 мг/сут в течение 16 нед на возникновение ишемии и общую смертность у больных нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда без зубца Q проявляется значимым снижением риска ишемии миокарда и летальности, риска случаев регоспитализации по поводу стенокардии и подтвержденной ишемии миокарда. Аторвастатин снижает риск развития ишемии и летального исхода обратно пропорционально концентрации ХС ЛПНП, риск ишемии и летального исхода у пациентов с инфарктом миокарда без зубца Q и нестабильной стенокардией в одинаковой степени у пациентов обоего пола в возрасте до 65 лет и старше.

Аторвастатин значительно снижает частоту летальных сердечно-сосудистых заболеваний и нелетального инфаркта миокарда, общую частоту кардиоваскулярных заболеваний, частоту летального и нелетального инсульта, уменьшает необходимость выполнения реваскуляризации миокарда. При применении аторвастатина общая летальность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний незначительно снижалась. Эффект терапии не зависел от пола, возраста или начального уровня ХС ЛПНП.

Фармакокинетика. Абсорбция. При пероральном применении комбинации S(- амлодипина/аторвастатина отмечают два отдельных показателя С mах в плазме крови. Первый, в пределах 1–2 ч после приема, связанный с аторвастатином; второй, в пределах 6–12 ч после приема, связанный с S(-)амлодипином. Скорость абсорбции (биодоступность) S(-)амлодипина и аторвастатина в составе комбинации S(-)амлодипина/аторвастатина не отличается от таковой S(-)амлодипина и аторвастатина, которые принимали отдельно в форме таблеток, о чем свидетельствуют показатели С mах в плазме крови 101% и AUC 100% для S(-)амлодипина в составе комбинации S(-)амлодипина/аторвастатина, и С mах 94% и AUC 105% — для аторвастатина в составе комбинации S(-)амлодипина/аторвастатина.

Биодоступность S(-)амлодипина в составе комбинации S(-)амлодипин/аторвастатин не ухудшается при применении препарата после приема пищи, что подтверждается С mах — 105% и AUC — 101% по сравнению с показателями при приеме препарата натощак. Хотя прием пищи снижает показатели скорости и объема абсорбции аторвастатина при применении препарата почти на 32 и 11% соответственно, что подтверждено С mах — 68% и AUC — 89% по сравнению с показателями при приеме препарата натощак. Подобное снижение концентрации в плазме крови при применении аторвастатина после приема пищи отмечается и при монотерапии аторвастатином, но это не сопровождается уменьшением влияния на снижение ХС ЛПНП.

После приема внутрь в терапевтических дозах S(-)амлодипин хорошо всасывается, достигая С mах через 6–12 ч. Абсолютная биодоступность достигает 64–80%. Объем распределения составляет около 21 л/кг массы тела. Около 97,5% S(-)амлодипина связывается с белками плазмы крови. Прием пищи не влияет на всасывание S(-)амлодипина.

Аторвастатин быстро всасывается после перорального приема; концентрация его в плазме крови достигает максимума в течение 1–2 ч. Всасывание и концентрация в плазме крови повышаются пропорционально дозе. Аторвастатин в таблетках имеет биодоступность 95–99% по сравнению с р-ром. Абсолютная биодоступность аторвастатина — около 12%, а системная доступность ингибирующей активности относительно ГМГ-КоА-редуктазы — около 30%. Низкую системную биодоступность связывают с пресистемным клиренсом в слизистой оболочке ЖКТ и/или биотрансформацией при первом прохождении через печень. Несмотря на то что доля и степень всасывания препарата уменьшаются при приеме вместе с пищей приблизительно на 25 и 9% (по С mах и AUC) соответственно, снижение уровня ХС ЛПНП не зависело от того, принимали аторвастатин вместе с пищей или нет. При приеме аторвастатина вечером его концентрация в плазме крови ниже (около 30% для С mах и AUC), чем при приеме утром. Однако снижение уровня ХС ЛПНП не зависит от времени приема препарата.

Распределение аторвастатина. Средний объем распределения аторвастатина составляет около 381 л. Более 98% препарата связывается с белками плазмы крови. Коэффициент соотношения эритроцит/плазма крови составляет около 0,25, что свидетельствует о слабом проникновении препарата в эритроциты.

Метаболизм и экскреция S(-)амлодипина. Устойчивая равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–8 дней регулярного приема S(-)амлодипина. S(-)амлодипин экстенсивно трансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится с мочой, 10% введенной дозы — в неизмененном виде, 60% — в виде метаболитов. Т ½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч, что позволяет назначать препарат 1 раз в сутки.

Аторвастатин метаболизируется в орто- и парагидроксилированные производные и разнообразные β-окисленные продукты. In vitro угнетение ГМГ-КоА-редуктазы за счет орто- и парагидроксилированных метаболитов практически равняется действию аторвастатина. Ингибирующий эффект препарата в отношении ГМГ-КоА-редуктазы примерно на 70% реализуется за счет активности циркулирующих метаболитов. Результаты исследований in vitro показали важное значение печеночного цитохрома Р450 ЗА4 для метаболизма аторвастатина, что может влиять на повышение концентрации аторвастатина в плазме крови человека вследствие сочетанного применения с эритромицином, являющимся ингибитором указанного энзима. При исследованиях in vitro также установлено, что аторвастатин — слабый ингибитор цитохрома Р450 ЗА4. Одновременное применение аторвастатина и терфенадина — соединения, в основном метаболизирующегося цитохромом Р450 ЗА4, не дало значимого эффекта повышения концентрации терфенадина в плазме крови. Маловероятно, что аторвастатин будет значительно изменять фармакокинетику других субстратов цитохрома Р450 ЗА4. Аторвастатин и его метаболиты выводятся, главным образом, с желчью вследствие печеночного и/или экстрапеченочного метаболизма. Однако препарат не подвергается значительной кишечно-печеночной рециркуляции. Средний Т ½ аторвастатина составляет около 14 ч, но средний период ингибиторной активности в отношении ГМГ-КоА-редуктазы, благодаря циркулирующим активным метаболитам, составляет 20–30 ч. Менее 2% дозы аторвастатина после перорального приема выводится с мочой.

Печеночная недостаточность. Уровень концентрации аторвастатина в плазме крови заметно повышается (С mах примерно в 16 раз, a AUC — в 11 раз) у больных алкогольным циррозом печени (степень тяжести по классификации Чайлд-Пью, класс Б).

Почечная недостаточность. Изменения концентрации в плазме крови S(-)амлодипина не коррелируют со степенью почечной недостаточности. S(-)амлодипин не выводится при гемодиализе.

Заболевания почек не влияют на концентрацию аторвастатина в плазме крови или его влияние на липиды, поэтому изменения концентрации аторвастатина для больных с нарушением функции почек не требуется.

Пол. Уровень концентрации аторвастатина в плазме крови у женщин отличается от такового в плазме крови у мужчин (примерно на 20% выше для С mах и на 10% меньше для AUC). Однако не выявлено клинически достоверного отличия эффекта влияния на липиды у мужчин и женщин.

Больные пожилого возраста. Время достижения равновесных концентраций S(-)амлодипина в плазме крови подобно как у пациентов пожилого возраста, так и у взрослых.

Клиренс S(-)амлодипина. У больных пожилого возраста и пациентов с застойной сердечной недостаточностью отмечают тенденцию к снижению клиренса S(-)амлодипина, что приводит к увеличению AUC и Т ½ препарата. Одинаковые дозы S(-)амлодипина хорошо переносились как лицами молодого, так и пожилого возраста.

Уровень концентрации аторвастатина в плазме крови у здоровых лиц пожилого возраста (старше 65 лет) выше (примерно на 40% для С mах и на 30% — для AUC), чем у молодых.