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ГИНОЛЕН 200 (GYNOLEN 200) (173331) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
ГИНОЛЕН 200 (GYNOLEN 200)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов

ГИНОЛЕН 200 инструкция по применению

Характеристика

способствует снижению избыточных пролиферативных процессов за счет элиминации измененных клеток и нормализации метаболизма эстрогенов.

Рекомендации по употреблению

Гинолен 200 рекомендуется в качестве диетической добавки как дополнительный источник индол-3-карбинола с целью нормализации метаболических процессов в молочных железах и репродуктивных органах женщины.
Гинолен 200 употребляют при заболеваниях женской репродуктивной системы, в основе развития которых лежат процессы патологической клеточной пролиферации.
Гинолен 200 можно рекомендовать женщинам для нормализации метаболизма эстрогенов и при гормонозависимых заболеваниях:

  • эндометриоз, аденомиоз;
  • гиперплазия эндометрия;
  • фибромиома (лейомиома) матки;
  • профилактика рака шейки матки;
  • мастопатия.

Употреблять взрослым (женщинам) по 1 капсуле 2 раза в сутки до или во время еды. Продолжительность применения составляет 1–3 мес. Перед началом применения и при необходимости повторения курса употребления рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействия

одновременное применение с грейпфрутом и другими продуктами, которые снижают активность ферментов системы цитохрома Р450, уменьшает эффекты продукта.

Условия хранения

при температуре 4–25 °С.