Гинолен 200 рекомендуется в качестве диетической добавки как дополнительный источник индол-3-карбинола с целью нормализации метаболических процессов в молочных железах и репродуктивных органах женщины.

Гинолен 200 употребляют при заболеваниях женской репродуктивной системы, в основе развития которых лежат процессы патологической клеточной пролиферации.

Гинолен 200 можно рекомендовать женщинам для нормализации метаболизма эстрогенов и при гормонозависимых заболеваниях:

эндометриоз, аденомиоз;

гиперплазия эндометрия;

фибромиома (лейомиома) матки;

профилактика рака шейки матки;

мастопатия.

Употреблять взрослым (женщинам) по 1 капсуле 2 раза в сутки до или во время еды. Продолжительность применения составляет 1–3 мес. Перед началом применения и при необходимости повторения курса употребления рекомендуется проконсультироваться с врачом.