ГИНОЛЕН 200 (GYNOLEN 200) (173331) - инструкция по применению Диетические добавки
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ГИНОЛЕН 200 инструкция по применению
Характеристика
способствует снижению избыточных пролиферативных процессов за счет элиминации измененных клеток и нормализации метаболизма эстрогенов.
Рекомендации по употреблению
Гинолен 200 рекомендуется в качестве диетической добавки как дополнительный источник индол-3-карбинола с целью нормализации метаболических процессов в молочных железах и репродуктивных органах женщины.
Гинолен 200 употребляют при заболеваниях женской репродуктивной системы, в основе развития которых лежат процессы патологической клеточной пролиферации.
Гинолен 200 можно рекомендовать женщинам для нормализации метаболизма эстрогенов и при гормонозависимых заболеваниях:
- эндометриоз, аденомиоз;
- гиперплазия эндометрия;
- фибромиома (лейомиома) матки;
- профилактика рака шейки матки;
- мастопатия.
Употреблять взрослым (женщинам) по 1 капсуле 2 раза в сутки до или во время еды. Продолжительность применения составляет 1–3 мес. Перед началом применения и при необходимости повторения курса употребления рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействия
одновременное применение с грейпфрутом и другими продуктами, которые снижают активность ферментов системы цитохрома Р450, уменьшает эффекты продукта.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С.