Асконова (Askonova) (173330) - инструкция по применению Диетические добавки
Асконова инструкция по применению
Характеристика
бета-каротин — это естественный источник витамина А — наиважнейшего элемента антиоксидантной защиты организма.
Витамин Е — мощный природный антиоксидант.
Повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям.
Способствует обогащению крови кислородом.
Способствует развитию и росту детей.
Железоглюконатный комплекс предотвращает развитие железодефицитной анемии.
Кальций укрепляет костную ткань и способствует защите зубной эмали.
Рекомендации по употреблению
Асконова антиоксидант рекомендуется как антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, способствует укреплению сосудов и иммунитета, повышает устойчивость организма к стрессу, улучшает общее самочувствие и замедляет процессы старения.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки; детям 7–10 лет — до 7 таблеток в сутки; детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.
Асконова железо со вкусом яблока рекомендуется для профилактики дефицита железа в организме взрослых и детей, железодефицитной анемии у женщин и детей.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 7–8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.
Асконова кальций со вкусом ананаса рекомендуется для профилактики дефицита кальция у взрослых и детей, профилактики кариеса, остеопороза.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 7 таблеток в сутки.
Особые указания
предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.
При употреблении в высоких дозах возможны аллергические реакции.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.