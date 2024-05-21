Асконова антиоксидант рекомендуется как антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, способствует укреплению сосудов и иммунитета, повышает устойчивость организма к стрессу, улучшает общее самочувствие и замедляет процессы старения.

Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки; детям 7–10 лет — до 7 таблеток в сутки; детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.

Асконова железо со вкусом яблока рекомендуется для профилактики дефицита железа в организме взрослых и детей, железодефицитной анемии у женщин и детей.

Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 7–8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.

Асконова кальций со вкусом ананаса рекомендуется для профилактики дефицита кальция у взрослых и детей, профилактики кариеса, остеопороза.

Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 7 таблеток в сутки.

