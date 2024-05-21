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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыАсконова (Askonova)

Асконова (Askonova) (173330) - инструкция по применению Диетические добавки

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Асконова (Askonova)
Цена в городе Киев
от 10,21 грн
Без рецепта
10 шт от 10,21 грн 10 шт от 10,21 грн 120 шт от 79,57 грн 120 шт Нет в наличии 10 шт Нет в наличии 120 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов 5.1. Диетические добавки — антиоксиданты

Асконова инструкция по применению

Характеристика

бета-каротин — это естественный источник витамина А — наиважнейшего элемента антиоксидантной защиты организма.
Витамин Е — мощный природный антиоксидант.
Повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям.
Способствует обогащению крови кислородом.
Способствует развитию и росту детей.
Железоглюконатный комплекс предотвращает развитие железодефицитной анемии.
Кальций укрепляет костную ткань и способствует защите зубной эмали.

Рекомендации по употреблению

Асконова антиоксидант рекомендуется как антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, способствует укреплению сосудов и иммунитета, повышает устойчивость организма к стрессу, улучшает общее самочувствие и замедляет процессы старения.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки; детям 7–10 лет — до 7 таблеток в сутки; детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.
Асконова железо со вкусом яблока рекомендуется для профилактики дефицита железа в организме взрослых и детей, железодефицитной анемии у женщин и детей.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 7–8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.
Асконова кальций со вкусом ананаса рекомендуется для профилактики дефицита кальция у взрослых и детей, профилактики кариеса, остеопороза.
Употребление: разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям 7–10 лет — до 8 таблеток в сутки, детям 4–6 лет — до 7 таблеток в сутки.

Особые указания

предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.
При употреблении в высоких дозах возможны аллергические реакции.

Условия хранения

в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

АСКОНОВА КАЛЬЦИЙ СО ВКУСОМ АНАНАСА
АСКОНОВА КАЛЬЦИЙ СО ВКУСОМ АНАНАСА таблетки, №10
от 10,21 грн
В наличии в 162 аптеках
Цены в аптеках
АСКОНОВА КАЛЬЦИЙ СО ВКУСОМ АНАНАСА
АСКОНОВА КАЛЬЦИЙ СО ВКУСОМ АНАНАСА таблетки, №10
от 10,21 грн
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