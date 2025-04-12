Киев
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Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Венотон (Venotone)
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97,50
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Характеристики
Производитель
Компания "Дана, Я"
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,35 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
97,50
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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