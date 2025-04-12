Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного

Венотон (Venotone)

ДОБАВКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ "АПТЕКА ПРИРОДЫ" №4 "ВЕНОТОН" капсулы 0,35 г блистер №30
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от 97,50 грн
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Характеристики
Производитель
Компания "Дана, Я"
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,35 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки