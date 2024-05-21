Голд Рей — это комплекс рационально подобранных основных веществ, помогающих сохранить и улучшить функциональные возможности организма. Компоненты продукта положительно влияют как на общее состояние организма, повышая выносливость к эмоциональным и физическим нагрузкам, так и на функцию отдельных его органов и систем.

Натуральное пчелиное маточное молочко богато жизненно важными для организма витаминами, минеральными веществами и белками, представленными всеми незаменимыми аминокислотами. Его использование стимулирует выработку половых гормонов, нормализует репродуктивную функцию у мужчин и женщин, повышает сексуальную активность. Пчелиное маточное молочко способствует нормализации сна, устраняет чувство тревоги, беспокойства. Проявляет иммуномодулирующие свойства. Коллаген, входящий в состав пчелиного маточного молочка, помогает бороться со старением кожи и дегенеративными изменениями суставов.

Масло ростков пшеницы — источник витамина Е, который является мощным антиоксидантом. Он защищает клетки от повреждения и разрушения свободными радикалами, устраняя тем самым одну из главных причин старения клеток. Витамин Е, замедляя процессы старения, может предотвращать появление пигментации кожи у лиц пожилого возраста. Способствует усвоению витамина А, защищает его от разрушения кислородом, препятствует тромбообразованию, проявляет антиканцерогенный эффект. Кроме того, витамин Е предотвращает развитие сексуальной дисфункции как у мужчин, так и у женщин, а в комплексе с линолевой кислотой (омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты) способствует защите стенок сосудов от атеросклеротических повреждений.

Чесночный порошок, изготовленный по специальной технологии, обладает антиканцерогенными свойствами, оказывает некоторое холестеринснижающее действие, предупреждает тромбообразование, способствует нормализации АД при повышенном его уровне, повышает устойчивость организма к бактериальной и грибковой инфекции.

β-каротин является провитамином А. Его превращение в витамин А происходит в печени в результате окислительного расщепления. Положительно влияет на орган зрения. Необходим для нормального функционирования иммунной системы и играет важную роль в борьбе с инфекцией. Повышает устойчивость организма к инфекционным, в частности, простудным заболеваниям. Является сильным антиоксидантом и средством профилактики онкологических заболеваний и заболеваний кожи. Антиоксидантное действие β-каротина играет важную роль в предотвращении заболеваний сердца и артерий, развития их осложнений. Повышает содержание в крови «полезного» ХС (ЛПВП).

Голд Рей может быть рекомендована в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ: жирорастворимых витаминов А и Е, пантотеновой кислоты, аллицина, белков (в том числе незаменимых аминокислот), макро- и микроэлементов (железа, цинка, селена), глико- и фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот (семейства омега-6) с целью повышения возможностей организма во время эмоциональных и физических нагрузок; в восстановительный период после перенесенных инфекционных заболеваний, оперативных вмешательств, травм, лучевой и химиотерапии; при несбалансированном питании и для предотвращения состояния усталости, при снижении умственной и физической активности; для улучшения зрительных функций и состояния кожи и суставов.