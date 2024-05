Бустрикс™ полио комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент) и полиомиелита(инактивированная) (адсорбированная, с пониженным содержанием антигенов) (Boostrix™ Polio polio combination vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis (acellular component) and poliomyelitis)) (173229) - инструкция по применению ATC-классификация