фармакодинамика. Иммунный ответ

Во время исследований следующий иммунный ответ наблюдался через 1 мес после иммунизации вакциной Бустрикс Полио детей, подростков и взрослых (табл. 1).

Таблица 1



Антиген Ответ Дети в возрасте 3–9 лет

(N=1195)

(% вакцинированных) Взрослые, подростки и дети в возрасте от 10 лет

(N=923)

(% вакцинированных) Дифтерийный ≥0,1 МЕ/мл 100 82,2—100 Столбнячный ≥0,1 МЕ/мл 99,9—100 99,6—100 Коклюшный:

коклюшный анатоксин Иммунный ответ* 84,6–90,6 79,8—94,0 филаментозный гемагглютинин 90,1–98,8 90,7—97,2 пертактин 94,2–96,6 90,0—96,7 Инактивированный полиовирус:

тип 1 Серопротекция

≥8 ED 50 98,8–100 99,6—100 тип 2 99,2–100 99,6—100 тип 3 99,4—100 99,1—100



N = количество вакцинированных лиц.

*Иммунный ответ на ревакцинацию определяется как:

для изначально сероотрицательных пациентов, у которых концентрации антител не менее чем в 4 раза выше порогового значения (концентрация после ревакцинации ≥20 ед. ИФА/мл);

для изначально сероположительных пациентов с концентрацией антител до ревакцинации ≥5 ед. ИФА/мл и <20 ед. ИФА/мл: повышение уровня антител не менее чем в 4 раза выше уровня антител до ревакцинации;

для изначально сероположительных пациентов с концентрацией антител до ревакцинации ≥20 ед. ИФА/мл: повышение уровня антител не менее чем в 2 раза выше уровня антител до ревакцинации.

Как и для других дифтерийно-столбнячных вакцин, Бустрикс Полио индуцирует высокий уровень серопротекции и более высокий титр антител противодифтерийных и антистолбнячных антител у детей и подростков по сравнению со взрослыми.

Эффективность защиты против коклюша. Коклюшные антигены, содержащиеся в вакцине Бустрикс Полио, являются составной частью педиатрической ацеллюлярной коклюшной комбинированной вакцины (Инфанрикс), эффективность которой после первичной вакцинации продемонстрирована в клиническом исследовании по ее изучению. После бустерной иммунизации вакциной Бустрикс Полио титры антител ко всем трем коклюшным компонентам были на идентичном или более высоком уровнях в вышеприведенном клиническом исследовании. На основании этих сравнений установлено, что вакцина Бустрикс Полио будет формировать защиту против коклюша, однако уровень и продолжительность этой защиты не определены.

Продолжительность иммунного ответа. Следующие показатели серопротекции/сероположительности наблюдали спустя 5 лет после вакцинации Бустрикс Полио детей и 10 лет после вакцинации Бустрикс Полио подростков и взрослых (табл. 2).

Таблица 2. Продолжительность иммунного ответа у детей и взрослых



Антиген Серопротекция/серопозитивность Через 5 лет после вакцинации детей в возрасте 4–8 лет

(N=344)

(% вакцинированных) Через 10 лет после вакцинации взрослых и детей в возрасте от 15 лет

(N=201)

(% вакцинированных) Дифтерийный ≥0,1 МЕ/мл 89,4* 81,0** Столбнячный ≥0,1 МЕ/мл 98,5 98,4 Коклюшный:

коклюшный анатоксин ≥5 ед. ИФА/мл 40,9 78,7 филаментозный гемагглютинин 99,7 100 пертактин 97,1 88,7 Инактивированный полиовирус:

тип 1 ≥8 ED 50 98,8 100 тип 2 99,7 100 тип 3 97,1 98,3