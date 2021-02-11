Бустрикс™ комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент) (адсорбированная, с пониженным содержанием антигенов) (Boostrix™ combined vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis (acellular component (adsorbed, with a reduced antigen content)) (173228) - инструкция по применению ATC-классификация
Бустрикс комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша инструкция по применению
Характеристика
фармакодинамика
Иммунный ответ. Введение препарата согласно утвержденным рекомендациям вызывает формирование специфического иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша. Иммунный ответ на дифтерийный, столбнячный и коклюшный (ацеллюлярный) компоненты вакцины приведены в таблице ниже. Приблизительно через 1 мес после ревакцинации вакциной Бустрикс отмечали следующие уровни серопротекции/сероположительности:
|Антиген
|Серопротекция/сероположительность
|Взрослые и дети в возрасте от 10 лет, ≥1690 пациентов (доля вакцинированных,%)
|Дети в возрасте 4–9 лет, ≥415 пациентов (доля вакцинированных,%)
|Дифтерийный
|≥0,1 МЕ/мл*
|97,2
|99,8
|Столбнячный
|≥0,1 МЕ/мл*
|99,0
|100,0
|Коклюшный:
|коклюшный анатоксин
|≥5 ИФА/мл
|97,8
|99,0
|филаментозный гемагглютинин
|≥5 ИФА/мл
|99,9
|100,0
|пертактин
|≥5 ИФА/мл
|99,4
|99,8
*Уровни, достаточные для защиты от возбудителя.
Результаты сравнительных исследований с коммерческими dT-вакцинами свидетельствуют, что эффективность и продолжительность защиты не отличаются от наблюдаемых при введении этих вакцин.
Защитная эффективность коклюшного компонента. В настоящее время данные относительно эффективности вакцинации Бустрикс против случаев определенного коклюша отсутствуют, однако защитная эффективность DTPa-вакцины (Инфанрикс) производства «ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз» против типичного заболевания коклюшем, как его определяет Всемирная организация здравоохранения (≥21 дня пароксизмального кашля с лабораторным подтверждением), продемонстрирована в следующих исследованиях 3-дозовой первичной вакцинации:
- проспективное слепое исследование среди семейных контактов, проводившееся в Германии (по схеме 3; 4 и 5 мес). Основываясь на данных, полученных от вторичных контактов в семьях, в которых отмечали индексный случай типичного коклюша, защитная эффективность вакцины составляла 88,7%. Защита от лабораторно подтвержденного заболевания легкой степени, определявшегося как кашель любого типа в течение ≥14 дней, составляла 73 и 67%, когда заболевание определяли как кашель любого типа в течение ≥7 дней;
- спонсированное Национальным институтом здоровья исследование эффективности, проведенное в Италии (по схеме 2; 4 и 6 мес), в котором установлено, что эффективность вакцины составляла 84%. Когда определение болезни было расширено и к нему добавлены клинически более легкие случаи с учетом типа и продолжительности кашля, то рассчитанная эффективность вакцины Инфанрикс составляла 71% для кашля продолжительностью >7 дней любого типа и 73% для кашля длительностью >14 дней.
Лица, вакцинированные Бустрикс, достигли более высокого титра антител против коклюша, чем в исследовании среди семейных контактов в Германии, где защитная эффективность вакцины составляла 88,7%.
Продолжительность иммунного ответа
Через 3,5; 5–6 и 10 лет после иммунизации вакциной Бустрикс отмечали следующие уровни серопротекции/сероположительности:
|Антиген
|Серопротекция/
сероположительность
|Взрослые и дети в возрасте от 10 лет
(% вакцинированных)
|Дети в возрасте от 4 лет
(% вакцинированных)
|Продолжительность
3–3,5 года
|Продолжительность
5 лет
|Продолжительность
10 лет
|Продолжительность
3–3,5 года
|Продолжительность
5–6 лет
|Взрослые
|Дети
|Взрослые
|Дети
|Взрослые
|Дети
|Дифтерийный
|≥0,1 МЕ/мл
|71,2
|91,6
|84,1
|86,8
|64,6
|82,4
|97,5
|94,2
|≥0,016 МЕ/мл*
|97,4
|100
|94,4
|99,2
|89,9
|98,6
|100
|Не определен
|Столбнячный
|≥0,1 МЕ/мл
|94,8
|100
|96,2
|100
|95,0
|97,3
|98,4
|98,5
|Коклюшный:
коклюшный анатоксин
|≥5 ИФА ед./мл
|90,6
|81,6
|89,5
|76,8
|85,6
|61,3
|58,7
|51,5
|филаментозный гемагглютинин
|100
|100
|100
|100
|99,4
|100
|100
|100
|пертактин
|94,8
|99,2
|95,0
|98,1
|95,0
|96,0
|99,2
|100
*Доля (%) субъектов с защитным уровнем антител (≥0,01 МЕ/мл по данным метода ELISA или ≥0,016 МЕ/мл по данным in vitro метода нейтрализации на Vero-клетках).
Иммунный ответ после введения повторной дозы вакцины Бустрикс. Проведена оценка иммуногенности вакцины Бустрикс, введенной через 10 лет после предыдущей ревакцинации вакциной(-ами), содержащей(-ими) меньшее количество дифтерийного, столбнячного и ацеллюлярного коклюшного антигенов. Спустя 1 мес после вакцинации >99% пациентов имели серологическую защиту против дифтерии и столбняка и были сероположительными к коклюшу.
Иммунный ответ у пациентов без предварительной вакцинации или с неизвестной историей вакцинации. У детей в возрасте 11–18 лет без предварительной вакцинации против коклюша и отсутствием вакцинации против дифтерии и столбняка на протяжении предыдущих 5 лет одна доза вакцины Бустрикс индуцировала иммунный ответ против коклюша, и все лица были защищены против столбняка и дифтерии.
У пациентов в возрасте ≥40 лет, не вакцинированных против дифтерии или столбняка на протяжении последних 20 лет (в том числе ни разу не вакцинированные пациенты или лица, чей вакцинальный статус неизвестен), одна доза вакцины Бустрикс в большинстве случаев вызвала появление антител против коклюша и обеспечивала защиту против столбняка и дифтерии.
Доклинические данные по безопасности
Токсическое влияние на репродуктивную функцию. Фертильность. Анализ данных доклинических исследований вакцины Бустрикс не выявил никакой специфической опасности для фертильности человека на основе традиционных исследований фертильности у самок крыс и кроликов.
Беременность. Анализ данных доклинических исследований вакцины Бустрикс не выявил никакой специфической опасности для человека на основе традиционных исследований развития эмбриона и плода у крыс и кроликов, а также никакого влияния на течение родов и постнатальной токсичности у крыс (до окончания периода лактации).
Токсикология и/или фармакология у животных. Анализ данных доклинических исследований не выявил никакой специфической опасности для человека на основе традиционных исследований безопасности и токсичности.
Фармакокинетика. Оценка фармакокинетических свойств не является обязательной для вакцин.
Показания Бустрикс комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша
бустерная иммунизация (ревакцинация) против дифтерии, столбняка и коклюша у лиц, начиная с 4-летнего возраста.
Иммунизация детей на территории Украины осуществляется согласно требованиям действующих приказов Министерства здравоохранения Украины.
Применение Бустрикс комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша
рекомендуется одноразовое введение вакцин Бустрикс в дозе 0,5 мл.
Вакцину Бустрикс можно назначать с 4-летнего возраста, в соответствии с официальными рекомендациями и/или существующей медицинской практикой бустерной иммунизации комбинированными вакцинами с пониженным содержанием антигенов против дифтерии и столбняка для взрослых, когда необходима ревакцинация против коклюша. Повторную вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша необходимо проводить через периоды, определенные официальными рекомендациями (как правило, через каждые 10 лет).
Вакцину Бустрикс можно назначать детям и взрослым, чей вакцинальный статус неизвестен, либо лицам, не завершившим курс вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша, как часть серий иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша (см. ХАРАКТЕРИСТИКА). На основании данных у взрослых две дополнительные дозы вакцины против дифтерии и столбняка рекомендуются для введения через 1 и 6 мес после введения первой дозы для максимального увеличения иммунного ответа против дифтерии и столбняка.
Бустрикс можно назначать одновременно с противостолбнячным иммуноглобулином человека для предупреждения возникновения столбняка в случае травмы у лиц, ранее получавших первичный курс иммунизации вакциной со столбнячным анатоксином и которым показана ревакцинация против коклюша и дифтерии в соответствии с официальными рекомендациями.
Вакцина Бустрикс предназначена для глубокого в/м введения в область дельтовидной мышцы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ни при каких обстоятельствах указанные вакцины нельзя вводить в/в.
Инструкция по применению. Перед проведением вакцинации вакцину следует тщательно встряхнуть до получения однородной непрозрачной белой суспензии и визуально оценить на наличие каких-либо посторонних частиц и/или изменений физического состояния перед применением. В случае каких-либо изменений вакцину необходимо утилизировать.
Желательно, чтобы перед применением вакцина была комнатной температуры.
После извлечения из холодильника вакцина является стабильной в течение 8 ч при температуре 21 °C.
Любой неиспользованный продукт или отходы требуется утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Противопоказания
вакцину Бустрикс не следует назначать лицам с известной гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА) или лицам, у которых проявлялись признаки гиперчувствительности после предыдущего введения вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.
Вакцина Бустрикс противопоказана, если у человека отмечена энцефалопатия неизвестной этиологии в течение 7 дней после предыдущей прививки вакциной, содержавшей коклюшный компонент. В этом случае следует отказаться от прививки коклюшным компонентом и продолжить курс иммунизации вакцинами, предназначенными для профилактики дифтерии и столбняка.
Бустрикс не следует назначать лицам, у которых выявлены временная тромбоцитопения или неврологическое осложнение после предыдущей иммунизации против дифтерии и/или столбняка (см. информацию относительно судорог и гипотензивно-гипореспонсивных эпизодов в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Как и при применении других вакцин, введение Бустрикс должно быть отложено у лиц с острым серьезным заболеванием, сопровождающимся лихорадкой. Однако наличие незначительной инфекции не является противопоказанием к проведению иммунизации.
Побочные эффекты
в клинических исследованиях провакцинировано 839 детей (в возрасте 4–8 лет) и 1931 взрослый, подростки и дети в возрасте старше 10 лет.
Побочные реакции, которые имели возможную причинно-следственную связь с вакцинацией, приведены ниже. По частоте возникновения они разделены на категории: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000).
Дети в возрасте 4–8 лет
Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции верхних дыхательных путей.
Метаболические и алиментарные расстройства: часто — анорексия.
Психические расстройства: очень часто — повышенная возбудимость.
Нервная система: очень часто — сонливость; часто — головная боль; нечасто — нарушение внимания.
Орган зрения: нечасто — конъюнктивит.
ЖКТ: часто — диарея, рвота, желудочно-кишечные расстройства.
Кожа и подкожные ткани: нечасто — сыпь.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте введения вакцины, включая боль, покраснение и отек; повышенная утомляемость; часто — повышение температуры тела ≥37,5 °С (в том числе лихорадка >39 °С), выраженный отек конечности, в которую вводили вакцину (иногда включал смежный сустав); нечасто — другие реакции в месте введения вакцины (например уплотнение), боль.
Взрослые, подростки и дети в возрасте от 10 лет
Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции верхних дыхательных путей, фарингит.
Кровь и лимфатическая система: нечасто — лимфаденопатия.
Нервная система: очень часто — головная боль; часто — головокружение; нечасто — синкопе (обморок).
Респираторная система, грудная клетка и средостение: нечасто — кашель.
Пищеварительный тракт: часто — тошнота, желудочно-кишечные расстройства; нечасто — диарея, рвота.
Кожа и подкожные ткани: нечасто — гипергидроз, зуд, высыпания.
Опорно-двигательный аппарат и соединительная ткань: нечасто — артралгия, миалгия, скованность суставов и опорно-двигательного аппарата.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте введения вакцины, включая боль, покраснение и отек; повышенная утомляемость, недомогание; часто — повышение температуры тела ≥37,5 °C, реакции в месте введения вакцины (в том числе выраженный отек в месте инъекции и стерильный абсцесс); нечасто — лихорадка >39 °C, гриппоподобное заболевание, боль.
Реактогенность после введения повторной дозы вакцины Бустрикс
Данные, полученные по результатам применения вакцины у 146 пациентов, указывают на небольшое повышение местной реактогенности (боль, покраснение, отек) при повторной вакцинации взрослых (в возрасте >40 лет) по схеме прививки 0; 1; 6 мес.
У пациентов, которые получили все 4 дозы DTPw-вакцины с последующим введением вакцины Бустрикс в возрасте около 10 лет, отмечали повышение местной реактогенности после дополнительной дозы вакцины Бустрикс, введенной 10 лет спустя.
Данные постмаркетингового наблюдения
Иммунная система: очень редко — аллергические реакции, в том числе анафилактические и анафилактоидные.
Нервная система: редко — гипотонические гипореcпонсивные эпизоды, судороги (с лихорадкой или без нее).
Кожа и подкожные ткани: редко — крапивница, ангионевротический отек.
Общие нарушения и реакции в месте введения: редко — выраженный отек конечности, в которую вводили вакцину, астения.
После применения вакцин, содержащих столбнячный анатоксин, в очень редких случаях сообщалось о побочных реакциях со стороны ЦНС или периферической нервной системы, в том числе восходящем параличе или даже параличе дыхательных мышц (то есть синдром Гийена — Барре).
Особые указания
соответствующая клиническая практика предполагает, что проведению вакцинации должен предшествовать период рассмотрения истории болезни (особенно относительно случаев предыдущей вакцинации и возможного возникновения нежелательных явлений) и клиническое обследование.
Если известно, что любой из нижеприведенных симптомов был во времени связан с введением коклюшсодержащей вакцины, решение назначать последующие дозы вакцин, которые содержат коклюшный компонент, должно быть тщательно взвешенным:
- температура тела ≥40 °C в пределах 48 ч после вакцинации, не связанная с другими причинами, которые можно идентифицировать;
- коллапс или шокоподобное состояние (гипотензивно-гипореспонсивный эпизод) в пределах 48 ч после вакцинации;
- плач или крик, который не прекращается и который невозможно успокоить, длится ≥3 ч, отмечается в пределах 48 ч после вакцинации;
- судороги с лихорадкой или без нее, проявляющиеся в пределах 3 дней после вакцинации.
У детей с прогрессирующими неврологическими нарушениями, включая инфантильные спазмы, неконтролируемую эпилепсию или прогрессирующую энцефалопатию, лучше отложить иммунизацию против коклюша (Pa — ацеллюлярный коклюшный компонент, Pw — цельноклеточный коклюшный компонент) до улучшения или стабилизации состояния. Однако решение о применении коклюшной вакцины следует принимать индивидуально после тщательной оценки возможных рисков и преимуществ.
Как и для всех инъекционных вакцин, соответствующая помощь и медицинский контроль всегда должны быть легко доступными в случае возникновения редких анафилактических реакций после введения вакцины. Поэтому пациенты должны находиться под наблюдением врача не менее 30 мин после вакцинации. Место проведения прививок должно быть обеспечено средствами противошоковой терапии.
Бустрикс следует назначать с особой осторожностью лицам с тромбоцитопенией или нарушением свертывания крови, поскольку при в/м введении вакцины у таких лиц возможно развитие кровотечения. Для предупреждения кровотечения место инъекции следует сильно прижать (не растирая) минимум на 2 мин.
Судороги в анамнезе или судороги и побочные эффекты в семейном анамнезе не являются противопоказанием к прививке.
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к прививке против дифтерии, столбняка и коклюша. Ожидаемый иммунологический ответ может быть не получен у больных с иммунодефицитом.
В очень редких случаях возможно возникновение коллапса или шокоподобного состояния (гипотензивно-гипореспонсивный эпизод) и судорог в пределах 2–3 сут после применения вакцин, содержащих DTPa-компоненты комбинированных вакцин с этими компонентами.
Ни при каких обстоятельствах Бустрикс нельзя вводить в/в.
Синкопе (обморок) может возникнуть во время или перед любой инъекционной вакцинацией, особенно у подростков, как психогенная реакция на инъекцию иглой. Она может сопровождаться несколькими неврологическими симптомами, такими как временное нарушение зрения, парестезии и тонико-клонические движения конечностей во время выхода из этого состояния. Вакцинацию необходимо проводить только в положении вакцинированного сидя или лежа, оставляя его в том же положении (сидя или лежа) в течение 15 мин после вакцинации для предупреждения риска травматизации.
Как и при применении любой другой вакцины, защитный иммунный ответ может быть не достигнут у вакцинированных лиц.
Это лекарственное средство содержит натрия <1 ммоль (<23 мг)/дозу, то есть практически свободен от натрия.
Беременность. Данные по безопасности проспективного обсервационного исследования, в котором Бустрикс вводили беременным в III триместр (793 беременных), как и данные постмаркетингового наблюдения, когда беременным вводили вакцины Бустрикс или Бустрикс Полио (dTpa-IPV вакцины), указывают на отсутствие побочных реакций, связанных с воздействием вакцины на беременность или здоровье плода/новорожденного.
Решение о применении вакцины Бустрикс в III триместр должно быть тщательно обдуманным.
Данные проспективных клинических исследований применения вакцины Бустрикс у беременных в I и II триместр отсутствуют.
Ограниченные данные указывают, что наличие антител у беременных может снизить уровень иммунного ответа на некоторые вакцины у младенцев, рожденных женщинами, которые были привиты вакциной Бустрикс в период беременности. Клиническое значение этого наблюдения неизвестно.
Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное воздействие на течение беременности, развитие эмбриона/плода, течение родов или постнатальное развитие.
Вакцину Бустрикс можно применять в период беременности только в случае превышения предполагаемой пользы над возможным риском для плода.
Кормление грудью. Безопасность вакцинации Бустрикс у женщин, кормящих грудью, не изучалась. Неизвестно, экскретируются ли компоненты вакцин в грудное молоко человека. Тем не менее, поскольку Бустрикс содержит анатоксины или инактивированные антигены, риск для ребенка, которого кормят грудью, не ожидается.
Бустрикс следует применять в период кормления ребенка грудью только в случае, когда польза от применения превышает потенциальный риск. Данные по применению в период кормления грудью у человека отсутствуют.
Фертильность. Данные клинических исследований применения у человека отсутствуют. Результаты исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное воздействие на фертильность (см. ХАРАКТЕРИСТИКА).
Дети. Безопасность и эффективность вакцины Бустрикс у детей в возрасте до 4 лет не установлены (см. ПОКАЗАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с другими механизмами вакцины маловероятна.
Взаимодействия
вакцину можно применять одновременно с вакциной против папилломавируса человека, при этом не возникает клинически значимого влияния на иммунный ответ на любой компонент той или иной вакцины.
Одновременное применение Бустрикс с другими вакцинами или иммуноглобулинами не изучали,
Маловероятно, что сочетанное применение с другими инактивированнными вакцинами и с иммуноглобулином может привести к нарушению иммунного ответа.
В случае необходимости Бустрикс можно применять одновременно с другими вакцинами или иммуноглобулинами.
Если Бустрикс применяют одновременно с другими инъекционными вакцинами или иммуноглобулином, эти препараты всегда следует вводить в разные участки тела.
Адекватный иммунный ответ у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, или у лиц с иммунодефицитными состояниями может не достигаться. У таких пациентов, если необходимо вводить противостолбнячную вакцину после травмы с риском заражения столбняком, следует применять чистую противостолбнячную вакцину.
Несовместимость. Бустрикс не следует смешивать с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце.
Передозировка
в ходе постмаркетингового наблюдения сообщалось о нескольких случаях передозировки вакцины. Побочные явления, возникавшие после дозирования, были подобны тем, которые развиваются при обычном применении вакцины.
Условия хранения
хранить при температуре 2–8 °C. Не замораживать. Хранить в защищенном от света месте. После извлечения из холодильника вакцина является стабильной в течение 8 ч при температуре 21 °C.
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полную инструкцию по медицинскому применению препарата Вы можете получить, обратившись в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина»: 02152, Киев, просп. Павла Тычины, 1 В, тел.: (044) 585-51-85, факс: (044) 585-51-86, www.ua.gsk.com. Сообщить о нежелательном явлении Вы можете в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» по тел.: (044) 585-51-85 или e-mail: [email protected], сообщить о жалобе на качество препарата Вы можете по тел.: (044) 585-51-85 или +38 (050) 381-43-49 или е-mail: [email protected]
UA/BOO/0011/18.12.20