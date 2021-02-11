фармакодинамика

Иммунный ответ . Введение препарата согласно утвержденным рекомендациям вызывает формирование специфического иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша. Иммунный ответ на дифтерийный, столбнячный и коклюшный (ацеллюлярный) компоненты вакцины приведены в таблице ниже. Приблизительно через 1 мес после ревакцинации вакциной Бустрикс отмечали следующие уровни серопротекции/сероположительности:



Антиген Серопротекция/сероположительность Взрослые и дети в возрасте от 10 лет, ≥1690 пациентов (доля вакцинированных,%) Дети в возрасте 4–9 лет, ≥415 пациентов (доля вакцинированных,%) Дифтерийный ≥0,1 МЕ/мл* 97,2 99,8 Столбнячный ≥0,1 МЕ/мл* 99,0 100,0 Коклюшный: коклюшный анатоксин ≥5 ИФА/мл 97,8 99,0 филаментозный гемагглютинин ≥5 ИФА/мл 99,9 100,0 пертактин ≥5 ИФА/мл 99,4 99,8



*Уровни, достаточные для защиты от возбудителя.

Результаты сравнительных исследований с коммерческими dT-вакцинами свидетельствуют, что эффективность и продолжительность защиты не отличаются от наблюдаемых при введении этих вакцин.

Защитная эффективность коклюшного компонента . В настоящее время данные относительно эффективности вакцинации Бустрикс против случаев определенного коклюша отсутствуют, однако защитная эффективность DTPa-вакцины (Инфанрикс) производства «ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз» против типичного заболевания коклюшем, как его определяет Всемирная организация здравоохранения (≥21 дня пароксизмального кашля с лабораторным подтверждением), продемонстрирована в следующих исследованиях 3-дозовой первичной вакцинации:

проспективное слепое исследование среди семейных контактов, проводившееся в Германии (по схеме 3; 4 и 5 мес). Основываясь на данных, полученных от вторичных контактов в семьях, в которых отмечали индексный случай типичного коклюша, защитная эффективность вакцины составляла 88,7%. Защита от лабораторно подтвержденного заболевания легкой степени, определявшегося как кашель любого типа в течение ≥14 дней, составляла 73 и 67%, когда заболевание определяли как кашель любого типа в течение ≥7 дней;

спонсированное Национальным институтом здоровья исследование эффективности, проведенное в Италии (по схеме 2; 4 и 6 мес), в котором установлено, что эффективность вакцины составляла 84%. Когда определение болезни было расширено и к нему добавлены клинически более легкие случаи с учетом типа и продолжительности кашля, то рассчитанная эффективность вакцины Инфанрикс составляла 71% для кашля продолжительностью >7 дней любого типа и 73% для кашля длительностью >14 дней.

Лица, вакцинированные Бустрикс, достигли более высокого титра антител против коклюша, чем в исследовании среди семейных контактов в Германии, где защитная эффективность вакцины составляла 88,7%.

Продолжительность иммунного ответа

Через 3,5; 5–6 и 10 лет после иммунизации вакциной Бустрикс отмечали следующие уровни серопротекции/сероположительности:



Антиген Серопротекция/

сероположительность Взрослые и дети в возрасте от 10 лет

(% вакцинированных) Дети в возрасте от 4 лет

(% вакцинированных) Продолжительность

3–3,5 года Продолжительность

5 лет Продолжительность

10 лет Продолжительность

3–3,5 года Продолжительность

5–6 лет Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые Дети Дифтерийный ≥0,1 МЕ/мл 71,2 91,6 84,1 86,8 64,6 82,4 97,5 94,2 ≥0,016 МЕ/мл* 97,4 100 94,4 99,2 89,9 98,6 100 Не определен Столбнячный ≥0,1 МЕ/мл 94,8 100 96,2 100 95,0 97,3 98,4 98,5 Коклюшный:

коклюшный анатоксин ≥5 ИФА ед./мл 90,6 81,6 89,5 76,8 85,6 61,3 58,7 51,5 филаментозный гемагглютинин 100 100 100 100 99,4 100 100 100 пертактин 94,8 99,2 95,0 98,1 95,0 96,0 99,2 100