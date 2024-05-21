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ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ (WELLMAN® ORIGINAL) (173203) - инструкция по применению Диетические добавки

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ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ (WELLMAN<sup>&reg;</sup> ORIGINAL)
Цена в городе Киев
от 391,92 грн
Без рецепта
30 шт от 391,92 грн
В наличии в 639 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ инструкция по применению

Характеристика

Велмен может быть использован в рационе диетического питания как дополнительный источник витаминов, минералов, аминокислот и биофлавоноидов для создания оптимальных диетологических условий функционирования организма мужчин, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни, а также в период физических и умственных нагрузок.
Рекомендован разнообразный рацион питания с преобладанием продуктов растительного происхождения, с достаточным содержанием белков, углеводов и ограниченным количеством животных жиров, сладостей, алкоголя.
Не является лекарственным средством.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 1 капсуле до или после еды, запивая стаканом воды или холодного напитка. Капсулы не разжевывать. Перед употреблением рекомендовано проконсультироваться с врачом.
Рекомендованный период употребления — 4 нед, более длительный период необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов продукта.

Условия хранения

в сухом прохладном месте.

ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ
ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ таблетки, №30
от 391,92 грн
В наличии в 639 аптеках
Цены в аптеках
ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ
ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ таблетки, №30
от 391,92 грн
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