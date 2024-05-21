Велмен может быть использован в рационе диетического питания как дополнительный источник витаминов, минералов, аминокислот и биофлавоноидов для создания оптимальных диетологических условий функционирования организма мужчин, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни, а также в период физических и умственных нагрузок.

Рекомендован разнообразный рацион питания с преобладанием продуктов растительного происхождения, с достаточным содержанием белков, углеводов и ограниченным количеством животных жиров, сладостей, алкоголя.

Не является лекарственным средством.