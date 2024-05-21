ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ (WELLMAN® ORIGINAL) (173203) - инструкция по применению Диетические добавки
ВЕЛМЕН ОРИДЖИНАЛ инструкция по применению
Характеристика
Велмен может быть использован в рационе диетического питания как дополнительный источник витаминов, минералов, аминокислот и биофлавоноидов для создания оптимальных диетологических условий функционирования организма мужчин, которые занимаются спортом, ведут активный образ жизни, а также в период физических и умственных нагрузок.
Рекомендован разнообразный рацион питания с преобладанием продуктов растительного происхождения, с достаточным содержанием белков, углеводов и ограниченным количеством животных жиров, сладостей, алкоголя.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 1 капсуле до или после еды, запивая стаканом воды или холодного напитка. Капсулы не разжевывать. Перед употреблением рекомендовано проконсультироваться с врачом.
Рекомендованный период употребления — 4 нед, более длительный период необходимо согласовать с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов продукта.
Условия хранения
в сухом прохладном месте.