фармакодинамика. Механизм действия. Эверолимус является селективным ингибитором mTOR (мишени рапамицина у млекопитающих). mTOR представляет собой основную серин-треонинкиназу, активность которой повышается при развитии многих видов онкологических заболеваний человека.

Эверолимус связывается с внутриклеточным белком FKBP-12, образуя комплекс, который угнетает активность комплекса-1 mTOR (mTORC1). Угнетение сигнального пути mTORC1 препятствует трансляции и синтезу белков путем снижения активности рибосомальной протеинкиназы S6 (S6K1) и эукариотического фактора элонгации 4E-связывающего белка (4EBP-1), который регулирует белки, задействованные в клеточном цикле, ангиогенезе и гликолизе. Считается, что S6K1 фосфорилирует домен 1 активационной функции рецептора эстрогена, который отвечает за лигандзависимую активацию рецепторов. Эверолимус снижает уровни фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), который усиливает процессы ангиогенеза опухоли. Эверолимус — сильнодействующий ингибитор роста и пролиферации опухолевых клеток, клеток эндотелия, фибробластов и гладкомышечных клеток кровеносных сосудов; снижает гликолиз в солидных опухолях in vitro и in vivo.

Фармакокинетика. Абсорбция. У пациентов с солидными опухолями на поздней стадии C max эверолимуса достигается через медиану времени, составляющую 1 ч после ежедневного приема 5 или 10 мг эверолимуса натощак или с легкой нежирной пищей. Значение C max пропорционально дозе в диапазоне доз 5–10 мг. Эверолимус относится к субстратам и умеренным ингибиторам Pgp.

Влияние пищи: у здоровых добровольцев пища с высоким содержанием жиров снижала системную экспозицию 10 мг Афинитора (измеренную с помощью AUC) на 22%, а C max — на 54%. Нежирная пища снижала AUC на 32%, а C max — на 42%. Однако пища не оказывала очевидного влияния на профиль концентрация/время для постабсорбционной фазы.

Распределение. Соотношение кровь/плазма крови для эверолимуса, зависящее от концентрации в диапазоне 5–5000 нг/мл, составляет 17–73%. Количество эверолимуса, находящегося в плазме крови, составляет около 20% общей концентрации в крови, что отмечали у онкологических пациентов, принимавших Афинитор в дозе 10 мг/сут. Связывание с белками плазмы крови составляет около 74% как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с умеренными нарушениями функции печени.

У больных с прогрессирующими солидными опухолями Vd составлял 191 л для видимых центральных частей и 517 л для видимых периферических частей.

Метаболизм. Эверолимус является субстратом CYP 3A4 и Pgp. После перорального приема эверолимус является основным циркулирующим компонентом в крови человека. В крови человека выявлено 6 основных метаболитов эверолимуса, включая 3 моногидроксилированных метаболита, 2 гидроксилированных метаболита с открытым кольцом и фосфатидилхолиновый конъюгат эверолимуса. Эти метаболиты также выявлены у животных, на которых проводили исследования токсичности. Активность этих метаболитов почти в 100 раз ниже таковой эверолимуса. Так, эверолимус играет главную роль в общей фармакологической активности.

Элиминация. Среднее значение клиренса эверолимуса в плазме крови после приема ежедневной дозы 10 мг у пациентов с солидными опухолями на поздней стадии составляло 24,5 л/ч. Средний элиминационный T ½ эверолимуса — около 30 ч.

Специальных исследований выведения при участии пациентов онкологического профиля не проводили, однако есть данные исследований при участии лиц, перенесших трансплантацию. После приема однократной дозы эверолимуса, меченного радиоактивным изотопом, вместе с циклоспорином 80% радиоактивности выводилось с калом, а 5% — с мочой. В кале и моче исходное вещество не выявлено.

Фармакокинетика равновесного состояния. После применения эверолимуса у пациентов с солидными опухолями на поздней стадии равновесное значение AUC 0–τ было пропорционально дозе в диапазоне суточных доз 5–10 мг. Равновесное состояние достигалось на протяжении 2 нед. Значение C max пропорционально дозе 5–10 мг. Значение Т max отмечено через 1–2 ч после приема дозы. Значение AUC 0–τ и минимальная концентрация перед приемом дозы значительно коррелировали.

Особые группы пациентов

Нарушение функции печени. Среднее значение AUC эверолимуса у 8 лиц с умеренным нарушением функции печени (класс В по Чайлд-Пью) в 2 раза превышало показатель, зафиксированный у 8 лиц с нормальной функцией печени. Значение AUC положительно коррелировало с концентрацией билирубина в плазме крови и удлинением протромбинового времени и отрицательно — с плазменной концентрацией альбумина. Влияние тяжелого нарушения функции печени (класс С по Чайлд-Пью) на фармакокинетику эверолимуса не оценивали.

Нарушение функции почек. У пациентов с солидными опухолями на поздней стадии существенного влияния клиренса креатинина (25–178 мл/мин) на значение клиренса эверолимуса в плазме крови не выявлено. Нарушение функции почек после трансплантации (диапазон клиренса креатинина — 11–107 мл/мин) не влияло на фармакокинетику эверолимуса у больных, которые перенесли трансплантацию.

Педиатрическая популяция. Равновесные концентрации эверолимуса в крови пациентов пропорциональны дозе при приеме суточных доз в диапазоне 1,5–14,6 мг/м2.

Пациенты пожилого возраста. При фармакокинетической оценке больных онкологического профиля значительного влияния возраста (27–85 лет) на клиренс эверолимуса при пероральном приеме не выявлено.

Этническая принадлежность. Клиренс эверолимуса при пероральном приеме одинаков у пациентов монголоидной и европеоидной расы с одинаковой функцией печени. Опираясь на анализ популяционной фармакокинетики, клиренс при пероральном приеме у пациентов негроидной расы, перенесших трансплантацию, в среднем на 20% выше.