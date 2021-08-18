неинфекционный пневмонит. Неинфекционный пневмонит является класс-эффектом для производных рапамицина, включая Афинитор. Неинфекционный пневмонит (включая интерстициальное заболевание легких) отмечали у пациентов, применявших Афинитор. Некоторые случаи были тяжелыми, редко — летальный исход. У пациентов с неспецифическими респираторными симптомами и такими симптомами, как гипоксия, выпот в плевральную полость, кашель или диспноэ, у которых с помощью соответствующих исследований исключено наличие причин инфекционного, опухолевого или другого немедицинского генеза, следует рассмотреть возможность диагноза неинфекционного пневмонита. Больным рекомендуется немедленно сообщать обо всех новых респираторных симптомах или ухудшении самочувствия.

Пациенты, у которых на рентгеновских снимках выявлены изменения, указывающие на неинфекционный пневмонит, с маловыраженными симптомами или бессимптомным течением, могут продолжать применение Афинитора без коррекции дозы. Если симптомы умеренно выраженные, терапию прерывают до улучшения состояния. Может быть показано применение кортикостероидов.

У пациентов с СЭГА, почечной ангиомиолипомой, связанной с ТСК, повторное применение Афинитора начинают со сниженной на 50% суточной дозы, которая была назначена в зависимости от индивидуальной клинической картины; с почечно-клеточной карциномой, неоперабельными или метастатическими, хорошо или умеренно дифференцированными нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы и гормон-рецепторположительным раком молочной железы повторное применение Афинитора начинают с дозы 5 мг/сут.

В случае развития тяжелых симптомов неинфекционного пневмонита терапию Афинитором отменяют и назначают кортикостероиды до регрессии клинических симптомов.

Инфекции. Афинитор обладает иммуносупрессивными свойствами и может приводить к развитию у пациента бактериальных, грибковых, вирусных или протозойных инфекций, включая инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами. У пациентов, применяющих Афинитор, описано развитие местных и системных инфекций, включая пневмонию, другие бактериальные инфекции, инвазивные грибковые инфекции, такие как аспергиллез или кандидоз, и вирусные инфекции, включая реактивацию вируса гепатита В. Некоторые из этих инфекций были тяжелыми (например привели к респираторной или печеночной недостаточности) и иногда летальными.

Врачи и пациенты должны помнить о повышенном риске развития инфекций при приеме Афинитора. Для лечения уже имеющихся инфекций следует назначить соответствующую терапию и они должны полностью регрессировать до начала лечения Афинитором. Во время приема Афинитора необходимо внимательно контролировать симптомы и признаки развития инфекций. При диагностировании инфекционного заболевания немедленно назначают адекватное лечение, а также прерывают прием или отменяют Афинитор.

При диагностировании инвазивной системной грибковой инфекции Афинитор отменяют немедленно, а пациенту назначают соответствующую противогрибковую терапию.

Серьезные и оппортунистические инфекции. У пациентов, которые применяют иммунодепрессанты, в том числе эверолимус, отмечают повышенный риск оппортунистических инфекций (бактериальных, грибковых, вирусных и протозойных). Среди них ВК-вирусассоциированная нефропатия и JC-вирусассоциированная прогрессирующая рассеянная лейкоэнцефалопатия. Эти инфекции часто связаны с высокой общей иммуносупрессивной нагрузкой и могут привести к серьезным осложнениям или летальному исходу, что должны учитывать врачи при дифференциальной диагностике пациентов с ослабленным иммунитетом и ухудшением функции почек или неврологическими симптомами.

Лимфомы или другие злокачественные новообразования. У пациентов, которые применяют иммунодепрессанты, включая эверолимус, может быть повышен риск развития лимфом и других злокачественных новообразований, особенно кожи. Предполагается, что абсолютный риск скорее связан с продолжительностью и интенсивностью иммуносупрессии, чем с применением определенного лекарственного средства. Пациентам необходимо регулярно обследоваться на наличие новообразований кожи, рекомендуется ограничивать влияние солнечного света и ультрафиолетовых лучей, следует использовать соответствующий солнцезащитный крем.

Гиперлипидемия. Сочетанное применение эверолимуса и микроэмульсии циклоспорина или такролимуса у пациентов, которые перенесли трансплантацию, было связано с повышением уровня ХС и ТГ в плазме крови, что может потребовать соответствующего лечения. Пациентам, которым назначен эверолимус, следует контролировать уровень липидов и в случае необходимости провести терапию, включающую препараты, снижающие уровень липидов, а также назначить соответствующую диету. У больных с гиперлипидемией перед началом иммуносупрессивной терапии, включая эверолимус, следует взвесить потенциальную пользу от лечения и возможный риск. Также необходимо еще раз взвесить пользу и риск продолжения терапии эверолимусом для пациентов с тяжелой устойчивой гиперлипидемией.

Пациентам, принимающим эверолимус в сочетании с ингибитором ГМК-КоА-редуктазы и/или фибратами, следует контролировать возможное развитие побочных эффектов.

Тромботическая микроангиопатия/тромботическая тромбоцитопеническая пурпура/гемолитический уремический синдром. Одновременное применение эверолимуса с ингибитором кальциневрина (ИКН) повышает риск ИКН-индуцированного гемолитического уремического синдрома/тромботической тромбоцитопенической пурпуры/тромботической микроангиопатии.

Мужское бесплодие. В медицинской литературе сообщается об обратимой азооспермии и олигоспермии у пациентов, принимавших ингибиторы mTOR. Доклинические токсикологические исследования показали, что эверолимус может уменьшить выраженность сперматогенеза, необходимо учитывать риск мужского бесплодия вследствие длительной терапии.

Реакции повышенной чувствительности. При применении эверолимуса отмечали реакции гиперчувствительности, проявлявшиеся такими симптомами (включая, но не ограничиваясь), как анафилаксия, одышка, гиперемия, боль в груди или ангионевротический отек (например отек дыхательных путей или языка с нарушением дыхания или без него).

Образование язв в полости рта. У пациентов, получавших лечение Афинитором, наблюдались язвы во рту, стоматит и мукозит ротовой полости. В таких случаях рекомендуется назначать средства для местного применения, кроме ополаскивателей, содержащих спирт или перекись водорода, поскольку они могут ухудшить состояние. Противогрибковые средства не применяются до установления диагноза грибковой инфекции.

Кровотечения. Серьезные случаи кровотечений, некоторые — с летальным исходом, были зарегистрированы у пациентов, получавших эверолимус при наличии онкологической патологии. Серьезных случаев почечного кровотечения не зарегистрировано при применении при ТСК.

Следует соблюдать осторожность пациентам, которые применяют препарат Афинитор, особенно при одновременном применении с действующими веществами, влияющими на функцию тромбоцитов или способными повысить риск кровотечения, а также у пациентов с нарушениями свертывания крови в анамнезе. Врачи и пациенты должны быть внимательными относительно признаков и симптомов кровотечения в течение всего периода лечения, особенно в случае комбинирования факторов риска кровотечений.

Случаи почечной недостаточности. Случаи почечной недостаточности (в том числе ОПН), некоторые из них с летальным исходом, наблюдались у пациентов, получавших Афинитор. Функцию почек следует контролировать, особенно при наличии у пациентов дополнительных факторов риска.

Лабораторные анализы и мониторинг

Функция почек. В клинических исследованиях сообщалось о повышении уровня креатинина в плазме крови, обычно незначительном. До начала терапии Афинитором и затем периодически проводят мониторинг функции почек, включая измерение азота мочевины в крови или креатинина в плазме крови.

Уровень глюкозы и липидов в крови. В клинических исследованиях сообщалось о развитии гипергликемии, гиперлипидемии и гипертриглицеридемии. До начала терапии Афинитором и затем периодически проводят мониторинг уровня глюкозы в крови натощак. По возможности должен быть достигнут оптимальный гликемический контроль до начала приема Афинитора.

Показатели крови. В клинических исследованиях сообщалось о сниженном уровне гемоглобина, лимфоцитов, нейтрофилов и тромбоцитов. До начала терапии Афинитором и затем периодически рекомендуется проводить мониторинг показателей общего клинического анализа крови.

Карциноидные опухоли. Во время рандомизированного двойного слепого многоцентрового исследования с участием пациентов с карциноидными опухолями комбинация Афинитор и октреотид-депо (Сандостатин ЛАР) была сравнима с таковой плацебо и октреотид-депо. Результаты исследования не удовлетворяли первичной конечной точке эффективности применения препарата (выживаемость без прогрессирования [progression-free-survival — PFS]), а промежуточный анализ общей выживаемости (overall survival — OS) в числовом отношении отдавал предпочтение группе плацебо плюс октреотид-депо. Поэтому безопасность и эффективность применения препарата Афинитор у пациентов с карциноидными опухолями не доказаны.

Взаимодействия. Следует избегать одновременного применения с ингибиторами и индукторами CYP 3A4 и/или эффлюксного насоса P-гликопротеина (Pgp). Если сочетанного применения умеренного ингибитора или индуктора CYP 3A4 и/или Pgp избежать невозможно, дозу Афинитора корректируют на основе прогнозируемой AUC.

Одновременное применение с мощными ингибиторами CYP 3A4 приводит к существенному повышению концентраций эверолимуса в плазме крови. До сих пор недостаточно данных относительно режима дозирования в подобной ситуации. Поэтому не рекомендуется одновременное применение Афинитора и мощных ингибиторов CYP 3A4.

Нарушение функции печени. Не рекомендуется применять препарат Афинитор у пациентов:

с почечной ангиомиолипомой, связанной с ТСК, и сопутствующими тяжелыми нарушениями функции печени (класс С по Чайлд-Пью), кроме случаев, когда потенциальная польза превышает риск;

в возрасте ≥18 лет с СЭГА и сопутствующими тяжелыми нарушениями функции печени (класс С по Чайлд-Пью);

в возрасте <18 лет с СЭГА и сопутствующими нарушениями функции печени (классы А, В и С по Чайлд-Пью).

Вакцинация. Во время лечения Афинитором вакцинацию живыми вакцинами не проводят.

Лактоза. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лаппа или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, нельзя назначать это лекарственное средство.

Осложнение при заживлении ран. Нарушение заживления ран характерно для такого класса препаратов, как производные рапамицина, включая Афинитор. Поэтому на протяжении предоперационного периода Афинитор следует применять с осторожностью.

Применение в период беременности и кормления грудью. Контрацепция. Женщины репродуктивного возраста во время применения эверолимуса и в течение до 8 нед после окончания лечения должны использовать высокоэффективный метод контрацепции (например пероральный, инъекционный или имплантационный гормональный, без содержания эстрогенов, метод контроля рождаемости, контрацептивы на основе прогестерона, гистерэктомию, перевязку маточных труб, полное воздержание от половых связей, барьерные методы, внутриматочные средства и/или женскую/мужскую стерилизацию).

Беременность. Данные о применении эверолимуса у беременных отсутствуют или ограничены. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность, включая эмбрио- и фетотоксичность. Потенциальный риск для человека неизвестен. Эверолимус не рекомендован женщинам репродуктивного возраста, которые не используют средства контрацепции. У пациентов мужского пола нет препятствий для планирования отцовства.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли эверолимус в грудное молоко. Однако исследования действия эверолимуса и/или его метаболитов на животных показали, что эти вещества попадают в молоко лактирующих крыс. Поэтому женщины, принимающие эверолимус, не должны кормить ребенка грудью.

Фертильность. Неизвестно, может ли эверолимус приводить к бесплодию, однако у пациентов женского пола под влиянием препарата отмечались вторичная аменорея и ассоциированный с ней дисбаланс ЛГ/ФСГ. На основе данных доклинических исследований установлено, что существует риск нарушения фертильности у мужчин, принимающих Афинитор.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Афинитор у детей (в возрасте до 18 лет) с ангиомиолипомой почки, связанной с ТСК, при отсутствии СЭГА не установлены. Никаких данных нет.

Безопасность и эффективность применения препарата Афинитор у детей в возрасте от 3 лет с СЭГА, связанной с ТСК, не установлены. Никаких данных нет.

Безопасность и эффективность применения препарата Афинитор у детей в возрасте до 3 лет не установлены. На сегодня данных нет.

Данные о влиянии препарата на задержку роста/развития при длительном лечении в этой возрастной категории отсутствуют.

Рекомендованные дозы для детей с СЭГА в возрасте от 3 лет соответствуют таковым для взрослых пациентов.

Безопасность и эффективность применения препарата Афинитор у онкобольных детей не установлены. На сегодня данных нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Исследования влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами не проводили. Если во время лечения Афинитором пациенты ощущают утомляемость, то они должны воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.