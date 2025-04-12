Фармакодинамика.

Ципрофлоксацин. Действующее вещество — ципрофлоксацина гидрохлорид относится к классу хинолонов. Бактерицидное действие хинолонов, главным образом влияет на синтез ДНК бактерий, направленная на подавление ДНК-гиразы.

Ципрофлоксацин имеет высокую активность in vitro в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa. Он также эффективен в отношении аэробных грамположительных микроорганизмов, таких как стафилококки и стрептококки.

Ципрофлоксацин активен в отношении:

аэробных грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus aureus (включая штаммы, чувствительные или резистентные к метициллину), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., другие коагулазоотрицательные виды Staphylococcus spp., включая S. haemolyticus и S. hominis, Corynebacterium spp., Streptococcus pneumoniaе, Streptococcus группы Viridans;

аэробных грамотрицательных микроорганизмов: Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella spp. (включая M. catarrhalis).

Ципрофлоксацин является активным в отношении патогенных микроорганизмов, выделенных у пациентов с острым отитом среднего уха с применением тимпаностомичных трубок.

Благодаря специфическому способу действия не существует перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими антибактериальными средствами с различными химическими структурами, такими как бета-лактамные антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и пептиды, а также сульфаниламиды, производные триметоприма и нитрофурана. Таким образом, микроорганизмы, резистентные к этим лекарственным средствам, могут быть чувствительными к ципрофлоксацину.

Дексаметазон. Общий механизм противовоспалительного действия кортикостероидов осуществляется путем подавления сосудистых адгезивных молекул эндотелиальных клеток, циклооксигеназы I или II и выделение цитокинов. В результате этого уменьшается формирование медиаторов воспаления и угнетается адгезия лейкоцитов к сосудистому эндотелию, предотвращая таким образом их проникновению в воспаленные ткани глаза.

Фармакокинетика.

Ципрофлоксацин. После местного применения в глаз (глаза) ципрофлоксацин хорошо всасывается. Системная абсорбция ципрофлоксацина после введения в глаз низкая.

Ципрофлоксацин быстро распределяется в тканях тела с уровнями содержания в тканях, как правило, выше уровни содержания в плазме крови. Объем распределения в стабильном состоянии составляет 1,7–2,71 л/кг. Связывание с белками сыворотки крови составляет 16–43%. Период полувыведения ципрофлоксацина из сыворотки крови составляет 3–5 часов. 15–50% дозы выводится с мочой в неизмененном виде и 10–15% в виде метаболитов в течение 24 часов. Около 20 — 40% дозы выводится с калом в неизмененном виде и в виде метаболитов в течение 5 дней.

Дексаметазон. После закапывания в глаза препарат хорошо проникает в эпителий роговицы и клетки конъюнктивы. После закапывания в полость конъюнктивы достигаются терапевтические концентрации в водянистой влаге глаза. Максимальный уровень дексаметазона в внутриглазной жидкости составляет около 30 нг/мл, достигался в течение 2 часов. Далее происходило снижение концентрации с периодом полувыведения 3 часа. Дексаметазон выводится из организма путем метаболизма. Около 60% дозы выделяется с мочой в виде 6-β-гидрогидексаметазона. Неизмененный дексаметазон в моче не обнаружен. Период полувыведения относительно короткий — 3–4 часа. Дексаметазон примерно на 77–84% связывается с альбумином сыворотки крови. Клиренс колеблется от 0,111 до 0,225 л/час/кг и объем распределения колеблется от 0,576 до 1,15 л / кг.