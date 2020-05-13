фармакодинамика. Механизм действия бетагистина заключается в воздействии на гистаминовые Н 1 - и Н 3 -рецепторы лабиринта и вестибулярных ядер ЦНС. Оказывая выраженное Н 1 -агонистическое действие на рецепторы сосудов внутреннего уха, препарат способствует местной вазодилатации и значительно улучшает кровообращение в stria vascularis. Н 3 -антагонистическое действие препарата на рецепторы нейронов вестибулярных ядер способствует улучшению микроциркуляции, проницаемости капилляров, повышению выброса гистамина и увеличению обмена жидкостью на уровне микроциркуляторного русла сосудистой полоски, что приводит к нормализации давления эндолимфы в лабиринте и улитке. Кроме того, бетагистин улучшает процессы нейрональной трансмиссии путем повышения концентрации серотонина в синапсах. Препарат также является ингибитором фермента диаминоксидазы, который инактивирует гистамин. Отмечено также связывание бетагистина с потенциалзависимыми кальциевыми каналами нервных клеток, которые принимают непосредственное участие в процессах ишемического повреждения. Препарат не влияет на Н 2 -рецепторы желудка и не повышает секрецию и концентрацию соляной кислоты как базальной, так и стимулированной. Бетагистин не оказывет седативное действие, он также не влияет на показатели системного АД. В отличие от других лекарственных средств этой группы (циннаризин, флунаризин), бетагистин не вызывает экстрапирамидных нарушений и может применяться у лиц пожилого возраста с синдромом паркинсонизма.

Фармакокинетика. При приеме внутрь бетагистин полностью абсорбируется в ЖКТ, незначительно связывается с белками плазмы крови. Препарат не накапливается в тканях организма и не оказывает кумулятивного действия, полностью выводится с мочой в виде неактивного метаболита — 2-пиридилуксусной кислоты в течение 24 ч. T ½ составляет 3–4 ч.