исследований in vivo, направленных на изучение взаимодействия бетагистина с другими лекарственными средствами, не проводили. Исходя из данных in vitro, не ожидается подавления активности ферментов цитохрома Р450 in vivo.

Данные in vitro свидетельствуют об угнетении метаболизма бетагистина препаратами, тормозящими активность МАО, включая подтип селективные ингибиторы МАО-В (например селегилин). Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении бетагистина и ингибиторов МАО (включая селективные ингибиторы МАО-В). При применении препарата Авертид одновременно с блокаторами гистаминовых Н 1 -рецепторов эффективность бетагистина снижается, поэтому перед его применением антигистаминные средства необходимо отменить. Готовый препарат содержит этанол в количестве 5% объема, что необходимо учитывать при лечении производными дисульфирама или другими препаратами, которые блокируют ферменты распада ацетальдегида (например метронидазол, производные нитрофурана).