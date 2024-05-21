Биолакт® (Biolact®) (173093) - инструкция по применению Диетические добавки
Биолакт инструкция по применению
Фармакологические свойства
Биолакт — это пробиотик, содержащий лактобактерии, бифидобактерии и энтерококки. Поддерживает физиологическое равновесие кишечной микрофлоры и обеспечивает нормальное функционирование ЖКТ.
Препарат поддерживает функционирование нормальной кишечной микрофлоры путем создания неблагоприятных условий для размножения патогенных микроорганизмов, участия в синтезе витаминов и метаболизме желчных кислот, улучшения ферментативного расщепления белков, жиров, сложных углеводородов.
Препарат содержит бактерии с двойным покрытием для обеспечения их жизнеспособности и эффективности. Система покрытия защищает живые бактерии от желудочного сока и желчи. Благодаря системе покрытия увеличивается количество живых бактерий, достигших кишечника, что способствует их адгезии и размножению на эпителиальных клетках кишечника. Защита покрытия не нарушается, пока на бактерии не будет влиять нейтральная рН среды в тонком кишечнике, в котором пробиотики являются эффективными.
Рекомендации по употреблению
лечение и профилактика нарушений пищеварения (дисбактериоза). Для поддержания нормальной функции пищеварения.
Применение Биолакт
для поддержания нормальной функции пищеварения принимают по 1 стику 1 раз в сутки. При нарушениях со стороны желудка — по 1 стику 2–3 раза в сутки.
Противопоказания
аллергия на компоненты препарата.
Побочные эффекты
препарат хорошо переносится. Нет данных в отношении его побочных эффектов.
Особые указания
если нарушение пищеварения длится более 3–4 дней, необходимо обратиться к врачу.
Не следует запивать препарат горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.
Период беременности и кормление грудью. Применение препарата возможно.
Взаимодействия
не отмечено нежелательных взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами. Препарат назначают сразу после завершения курса антибактериальной терапии.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.