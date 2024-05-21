Биолакт — это пробиотик, содержащий лактобактерии, бифидобактерии и энтерококки. Поддерживает физиологическое равновесие кишечной микрофлоры и обеспечивает нормальное функционирование ЖКТ.

Препарат поддерживает функционирование нормальной кишечной микрофлоры путем создания неблагоприятных условий для размножения патогенных микроорганизмов, участия в синтезе витаминов и метаболизме желчных кислот, улучшения ферментативного расщепления белков, жиров, сложных углеводородов.

Препарат содержит бактерии с двойным покрытием для обеспечения их жизнеспособности и эффективности. Система покрытия защищает живые бактерии от желудочного сока и желчи. Благодаря системе покрытия увеличивается количество живых бактерий, достигших кишечника, что способствует их адгезии и размножению на эпителиальных клетках кишечника. Защита покрытия не нарушается, пока на бактерии не будет влиять нейтральная рН среды в тонком кишечнике, в котором пробиотики являются эффективными.