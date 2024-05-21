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Биолакт® (Biolact®) (173093) - инструкция по применению Диетические добавки

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Биолакт<sup>&reg;</sup> (Biolact<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 273,92 грн
Без рецепта
10 шт от 273,92 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 45 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Биолакт инструкция по применению

Фармакологические свойства

Биолакт — это пробиотик, содержащий лактобактерии, бифидобактерии и энтерококки. Поддерживает физиологическое равновесие кишечной микрофлоры и обеспечивает нормальное функционирование ЖКТ.
Препарат поддерживает функционирование нормальной кишечной микрофлоры путем создания неблагоприятных условий для размножения патогенных микроорганизмов, участия в синтезе витаминов и метаболизме желчных кислот, улучшения ферментативного расщепления белков, жиров, сложных углеводородов.
Препарат содержит бактерии с двойным покрытием для обеспечения их жизнеспособности и эффективности. Система покрытия защищает живые бактерии от желудочного сока и желчи. Благодаря системе покрытия увеличивается количество живых бактерий, достигших кишечника, что способствует их адгезии и размножению на эпителиальных клетках кишечника. Защита покрытия не нарушается, пока на бактерии не будет влиять нейтральная рН среды в тонком кишечнике, в котором пробиотики являются эффективными.

Рекомендации по употреблению

лечение и профилактика нарушений пищеварения (дисбактериоза). Для поддержания нормальной функции пищеварения.

Применение Биолакт

для поддержания нормальной функции пищеварения принимают по 1 стику 1 раз в сутки. При нарушениях со стороны желудка — по 1 стику 2–3 раза в сутки.

Противопоказания

аллергия на компоненты препарата.

Побочные эффекты

препарат хорошо переносится. Нет данных в отношении его побочных эффектов.

Особые указания

если нарушение пищеварения длится более 3–4 дней, необходимо обратиться к врачу.
Не следует запивать препарат горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.
Период беременности и кормление грудью. Применение препарата возможно.

Взаимодействия

не отмечено нежелательных взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами. Препарат назначают сразу после завершения курса антибактериальной терапии.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

Биолакт
Биолакт® порошок стик, №10
от 273,92 грн
В наличии в 45 аптеках
Цены в аптеках
Биолакт
Биолакт® порошок стик, №10
от 273,92 грн
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