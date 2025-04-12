Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)
Октаплекс 500 МЕ инструкция по применению
Состав
международное непатентованное название: blood coagulation factors IX, II, VII and X in combination (human prothrombin complex), 4-factors PCC.
|Действующие вещества:
|Содержание
|на флакон 20 мл
|на 1 мл приготовленного раствора
|Общий белок
|260 — 820 МО
|13 — 41 МО
|Фактор коагуляции крови человека II
|280 — 760 МО
|14 — 38 МО
|Фактор коагуляции крови человека VII
|180 — 480 МО
|9 — 24 МО
|Фактор коагуляции крови человека IX
|500 МО
|25 МО
|Фактор коагуляции крови человека X
|360 — 600 МО
|18 — 30 МО
|Белок C
|260 — 620 МО
|13 — 31 МО
|Белок S
|240 — 640 МО
|12 — 32 МО
Общее содержание белков на флакон: 260–820 мг.
Удельная активность продукта составляет ≥0,6 МЕ/мг белков, выраженная как фактор активности IХ;
дополнительные вещества имеют определенное действие или эффект: натрий (75 — 125 мг флакон), гепарин (100 — 250 МЕ флакон, соответствует 0,2 — 0,5 МЕ/МЕ фактора IX);
вспомогательные вещества: гепарин (5 — 12,5 МЕ/мл), натрия цитрат (6,5 мг/мл).
Лекарственная форма
Порошок и растворитель для приготовления раствора для инфузий во флаконах вместе с комплектом для растворения и введения.
Основные физико-химические свойства: белый или слегка окрашенный порошок, твердокрошащийся, очень гигроскопичный.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Факторы свертывания крови IX, II, VII и X, которые синтезируются в печени с помощью витамина К, обычно называются протромбиновым комплексом.
Фактор VII — это профермент активного фактора сериновой протеазы VIIа, с помощью которого он активируется во внешней системе коагуляции. Тканевый фактор-комплекс тканевого фактора VIIа активирует факторы свертывания крови X и IX, при этом образуются фактор IXa и Xa. При дальнейшей активации коагулирующей системы, протромбин (фактор II) активируется и превращается в тромбин. Под влиянием тромбина фибриноген превращается в фибрин, и образуется тромб. Нормальная генерация тромбина также очень важна для тромбоцитарной функции как составная часть первичного гемостаза.
Изолированный тяжелый дефицит фактора VII ведет к пониженному образованию тромбина и склонности к кровотечениям из-за нарушенного образования фибрина и нарушенного первоначального гемостаза. Изолированный дефицит фактора IX — это одна из классических гемофилий (гемофилия В). Изолированный дефицит фактора II или фактора X возникает очень редко, но в тяжелой форме они вызывают склонность к кровотечениям подобным тому, которое наблюдается при классической гемофилии.
Приобретенный дефицит факторов свертывания крови, зависимых от витамина К, возникает при лечении антагонистами витамина К. Если дефицит становится тяжелым, в результате возникает склонность к тяжелому кровотечению, которое характеризуется скорее забрюшинным или церебральным кровотечениями, чем кровотечением в мышцы и суставы. Тяжелая печеночная недостаточность также приводит в результате к заметно пониженным уровням факторов свертывания крови, зависимых от витамина К, и склонности к клиническому кровотечению, которое, однако, является часто сложным из-за одновременной непрерывной слабо выраженную внутрисосудистой коагуляции, низких уровней тромбоцитов, дефицита ингибиторов коагуляции и нарушения фибринолиза.
Введение протромбинового комплекса человека обеспечивает рост уровней факторов свертывания крови, зависимых от витамина К, в плазме крови, и может временно скорректировать нарушения свертывания крови у пациентов с дефицитом одного или нескольких таких факторов.
Фармакокинетика.
Период полувыведения из плазмы крови следующие:
|Фактор свертывания крови
|Период полувыведения
|Фактор II
|48 — 60 часов
|Фактор VII
|1,5 — 6 часов
|Фактор IX
|20 — 24 часов
|Фактор X
|24 — 48 часов
Октаплекс вводится внутривенно и, следовательно, немедленно попадает в организм.
Показания
Лечение кровотечения и периоперационная профилактика кровотечения при приобретенном дефиците факторов свертывания крови протромбинового комплекса, таком как дефицит, вызванный лечением антагонистами витамина К или передозировкой антагонистов витамина К, когда необходима быстрая коррекция дефицита.
Лечение кровотечения и периоперационная профилактика кровотечений при врожденном дефиците факторов свертывания крови II и Х, зависимых от витамина К, при отсутствии очищенного специфического препарата фактора коагуляции.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Известная аллергия на гепарин или тромбоцитопения, вызванная применением гепарина в анамнезе.
Пациенты, имеющие недостаточность IgA с известными антителами к IgA.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препараты протромбинового комплекса нейтрализуют влияние антагонистов витамина К, но о взаимодействии с другими лекарственными препаратами не известно.
Воздействие на биологическое исследование
При проведении исследований на тромбообразование, которые чувствительны к гепарину у пациентов, получающих высокие дозы протромбинового комплекса человека, следует учитывать гепарин как составляющую вводимого препарата.
Особенности применения
Для лечения следует обратиться к врачу, который имеет опыт лечения расстройств коагуляции.
У пациентов с приобретенным дефицитом факторов свертывания крови, зависимых от витамина K (например, вызванным лечением антагонистами витамина K), Октаплекс следует применять только в случае необходимости быстрой коррекции уровня протромбинового комплекса, например, сильного кровотечения или неотложной хирургической операции. В других случаях обычно достаточным является уменьшение дозы антагониста витамина K и/или введение витамина K.
Пациенты, получающие антагонисты витамина K, могут иметь гиперкоагуляционное состояние и применение концентрата протромбинового комплекса может его ухудшить.
При врожденном дефиците любого из факторов, зависящих от витамина K, определенный фактор свертывания крови можно применять в случае необходимости.
В случае возникновения аллергических или анафилактических реакций инъекцию/инфузию следует немедленно прекратить. Если развился шок, следует применять стандартное для таких случаев лечения.
Стандартными мерами по предотвращению заражения в результате применения лекарственных средств, изготовленных из крови или плазмы крови человека является отбор доноров, исследование отдельных сборов и общих поступлений плазмы крови на специфические маркеры инфекций и включение в производственный процесс эффективных мер для инактивации/уничтожения вирусов. Несмотря на это, полностью исключить возможность передачи инфекции при введении лекарственных средств, изготовленных из крови или плазмы крови человека, невозможно. Это также касается неизвестных или обнаруженных вирусов и других патогенов.
Применяемые меры считаются эффективными против оболочечных вирусов, таких как ВИЧ, ВГB (вирус гепатита В) и ВГC (вирус гепатита С). Принятые меры могут иметь ограниченное значение против таких безоболочечных вирусов как вирус гепатита А и парвовирус B19. Заражение парвовирусом B19 может иметь серьезные последствия для беременных женщин (заражение плода) и людей с иммунодефицитом или усиленным эритропоэзом (например, гемолитическая анемия).
Настоятельно рекомендуется каждый раз, когда пациенту вводят Октаплекс, записывать название препарата и номер партии.
Для пациентов, которые регулярно или повторно получают препараты протромбинового комплекса, произведенные из плазмы крови человека, следует рассмотреть возможность соответствующей вакцинации (гепатит A и B).
Вследствие лечения произведенными из плазмы крови человека препаратами, содержащими факторы II, VII, IX и X, может возникнуть тромбоз.
Применение препаратов протромбинового комплекса человека, которые содержат фактор IX, может быть потенциально опасным для пациентов с наследственным или приобретенным дефицитом факторов свертывания крови из-за риска возникновения тромбоза или диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, особенно в случае повторного применения. За пациентами, которые получают протромбиновый комплекс человека, следует тщательно наблюдать на предмет появления симптомов внутренне сосудистого свертывания крови или тромбоза. Из-за риска возможных тромбоэмболических осложнений при введении протромбинового комплекса человека, следует тщательно наблюдать за пациентами с ишемической болезнью сердца, заболеваниями печени, за пери- и постоперационными пациентами, новорожденными или больными с риском возникновения тромбоэмболии или диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. В каждом из этих случаев следует оценить соотношение риск/польза.
Данных по применению Октаплекса при перинатальном кровотечении из-за недостатка витамина K у новорожденных нет.
Октаплекс содержит 75–125 мг натрия на флакон. Это следует учитывать пациентам на диете с контролируемым потреблением натрия.
Препарат не следует применять пациентам с недавно перенесенным инфарктом миокарда с высоким риском тромбоза и пациентам со стенокардией, за исключением возникновения опасных для жизни кровотечений, связанных с передозировкой пероральных антикоагулянтов, или когда проведение срочного хирургического вмешательства показано пациентам, которые принимают антагонисты витамина К и МНО у которых более 3.
Пациентам с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием (ДВС) применение Октаплекса рекомендуется только в опасных для жизни случаях, когда ведение СЗП (свежезамороженной плазмы) недостаточно эффективно или если СЗП не может быть введена в связи с угрозой гиперволемии. Октаплекс следует применять только после устранения причин ДВС. При таких обстоятельствах рекомендуется введение антитромбина и гепарина до введения СЗП.
У пациентов, получавших лечение по поводу коагуляционных расстройств вследствие хронического заболевания печени или трансплантации печени, следует контролировать концентрацию антитромбина и следует одновременно вводить концентрат антитромбина в случае его дефицита.
Нет клинических данных по применению Октаплекса для лечения нарушений свертывания крови вследствие паренхиматозных заболеваний печени или варикозного расширения вен пищевода или при серьезных хирургических вмешательствах на печени.
Отмена антагонистов витамина К подвергает пациентов риску тромбоэмболии, обусловленной основным заболеванием. Следует рассмотреть возможность возобновления антикоагулянтной терапии в кратчайшие сроки.
До начала лечения существует необходимость обсуждения с пациентом рисков, связанных с инфекциями, и пользы применения препарата.
Особые условия обращения и утилизации препарата.
Неиспользованный препарат и лишний материал следует утилизировать в соответствии с местными правилами.
Способ применения и дозы
Дозы
Ниже предоставляются только общие указания по дозировке. Лечение следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт в лечении нарушений свертываемости крови. Дозы и продолжительность заместительной терапии зависят от тяжести нарушения, места расположения и объема кровотечения, а также от клинического состояния пациента.
Количество и частоту введения препарата следует рассчитывать индивидуально для каждого пациента. Интервалы между введением препарата необходимо подбирать в зависимости от различных периодов полувыведения из крови различных факторов свертывания крови в протромбиновом комплексе (см. раздел «Фармакокинетика»). Требования к индивидуальным дозам могут определяться только на основании регулярного определения индивидуальных уровней исследуемых факторов свертывания крови в плазме крови или на основании глобальных тестов уровней протромбинового комплекса (протромбиновое время, международное нормализованное отношение/INR) и постоянного/непрерывного мониторинга клинического состояния пациента.
В случае обширных хирургических вмешательств, важно проводить точный мониторинг заместительной терапии с помощью анализов крови на гемостаз (специфические анализы фактора свертывания крови и/или глобальные тесты уровней протромбинового комплекса).
Кровотечение и периоперационная профилактика кровотечения во время лечения антагонистами витамина К
Доза будет зависеть от INR перед лечением и целевого INR. В следующей таблице приведены примерные дозы (мл/кг массы тела разбавленного препарата), необходимые для нормализации INR (≤ 1,2 в течение 1 часа) при различных начальных уровнях INR.
|Начальное INR
|2 — 2,5
|2,5 — 3
|3 — 3,5
|3,5
|Приблизительная доза* (мл препарата Октаплекс/кг массы тела)
|0,9 — 1,3
|1,3 — 1,6
|1,6 — 1,9
|1,9
* Однократная доза не должна превышать 3,000 МЕ (120 мл препарата Октаплекс).
Корректировка нарушения гемостаза, вызванного антагонистами витамина К, длится примерно 6–8 часов. Однако, влияние витамина К, при одновременном применении, обычно достигается в течение 4–6 часов. Поэтому, повторное лечение протромбиновым комплексом человека обычно не требуется, если применялся витамин К.
Все эти рекомендации являются эмпирическими (полученными из опыта), при этом выздоровление и продолжительность действия могут быть разными, а мониторинг INR во время лечения обязателен.
Кровотечение и периоперационная профилактика кровотечения при врожденном дефиците факторов свертывания крови II и Х, зависимых от витамина К, при отсутствии специфического препарата фактора коагуляции
Подсчитана необходимая доза для лечения, базирующаяся на эмпирических данных: примерно 1 МЕ фактора II или X на 1 кг массы тела увеличивает активность фактора II или X в плазме крови на 0,02 и 0,017 МЕ/мл, соответственно.
Доза назначаемого специфического фактора выражается в международных единицах (МЕ), которые указываются в действующем стандарте ВОЗ на каждый фактор. Активность специфического фактора свертывания крови в плазме крови выражается или в процентах (относительно нормальной плазмы крови) или в международных единицах (по отношению к международному стандарту специфический фактор свертывания крови).
Одна Международная Единица (МЕ) активности фактора свертывания крови эквивалентна количеству фактора в одном мл нормальной плазмы крови человека.
Например, расчет необходимой дозы фактора X базируется на эмпирических данных, 1 Международная Единица (МЕ) фактора X на 1 кг массы тела увеличивает активность фактора X в плазме крови на 0,017 МЕ/мл. Необходимая доза определяется по следующей формуле:
Необходимые МЕ = масса тела (кг) * желаемое увеличение фактора X (МЕ/мл) * 60
где 60 (мл/кг) — обратная величина предполагаемого выздоровления (нормализации).
Необходимая доза для фактора II
Необходимые МЕ = масса тела (кг) * желаемое увеличение фактора II (МЕ/мл) * 50
Если известна индивидуальная нормализация, то эту величину следует использовать для расчета.
Способ применения
Октаплекс необходимо вводить внутривенно. Инфузию следует начинать со скоростью 1 мл в минуту, после чего перейти на 2–3 мл в минуту, используя асептический метод.
Следует внимательно прочитать все указания и неукоснительно следовать им!
Описанную ниже процедуру следует проводить в асептических условиях!
Препарат разводится быстро при комнатной температуре.
Раствор должен быть прозрачным или чуть молочно-белым. Нельзя использовать растворы, которые помутнели или содержат осадок. Растворенные препараты следует визуально осмотреть на наличие твердых частиц и обесцвечивания перед тем, как их применять.
После приготовления раствор необходимо использовать немедленно.
Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными правилами.
Инструкция для разведения
1. При необходимости, нагреть растворитель (вода для инъекций) и порошок в закрытых флаконах до комнатной температуры. Такая температура должна сохраняться при разведении. Если для нагрева используется водяная баня, необходимо быть особенно осторожным, чтобы предотвратить контакт воды с резиновыми пробками или колпачками флаконов. Температура водяной бани не должна превышать 37 °С.
2. Снять колпачки с флакона, содержащего порошок, и из флакона, содержащего воду, и протереть резиновые пробки тампоном, смоченным спиртом.
3. Снять защитную крышку с короткого конца двусторонней иглы, убедившись в том, что не притронулись к открытому (незащищенному) кончику иглы. Затем проколоть центр резиновой пробки на флаконе, содержащий воду, иглой, которая удерживается в вертикальном положении. Для того чтобы набрать полностью всю жидкость из флакона, содержащего воду, иглой необходимо проколоть резиновую пробку таким образом, чтобы она прошла внутрь через пробку и ее было видно во флаконе.
4. Снять защитную крышку с другого, длинного конца двусторонней иглы, убедившись в том, что не притронулись к открытому (незащищенному) концу иглы. Держать флакон, содержащий воду, вверх дном над расположенным в вертикальном положении флаконом, содержащим порошок, и быстро проколоть центр резиновой пробки на флаконе, содержащий порошок, с помощью иглы. Вакуум внутри флакона порошок, втянет воду.
5. Удалить двустороннюю иглу с пустым флаконом, содержащим воду, из флакона, содержащего порошок, затем медленно повернуть флакон с порошком, пока концентрат полностью не растворится. Препарат Октаплекс быстро растворяется при комнатной температуре до прозрачного или немного голубого раствора.
Если порошок не растворился полностью или образовались частицы, не следует использовать такой препарат.
Инструкция для введения инъекции
В качестве меры предосторожности, пациентам необходимо измерить частоту пульса перед введением инъекции фактора IX и во время ее введения. Если обнаруживается увеличение частоты пульса, скорость введения препарата необходимо уменьшить или вообще прекратить введение.
1. После разведения порошка способом, который описан выше, снять защитную крышку с иглы с фильтром и проколоть резиновую пробку флакона, содержащего порошок.
2. Снять колпачок с иглы с фильтром, затем присоединить и зафиксировать 20 мл шприц.
3. Повернуть флакон с зафиксированным шприцем вверх дном и набрать раствор в шприц.
4. Протереть намеченное место для введения инъекции тампоном, смоченным спиртом.
5. Снять иглу с фильтром из шприца, вместо нее присоединить иглу для инфузии и начать вводить раствор внутривенно медленно с небольшой скоростью: сначала 1 мл в минуту, потом не более 2 — 3 мл в минуту.
Игла с фильтром предназначена только для одноразового использования. Всегда следует использовать иглу с фильтром для втягивания препарата в шприц. Кровь не должна попадать в шприц из-за риска образования фибриновых сгустков.
Дети
Опыт применения у детей ограничен.
Побочные реакции
Краткое описание профиля безопасности
Заместительная терапия может привести к образованию циркулирующих антител, угнетающих один или несколько факторов протромбинового комплекса человека. Если такие ингибиторы возникнут, такое состояние будет свидетельствовать о слабом клиническом ответе.
Редко могут возникать аллергические или анафилактически-подобные реакции (от ≥1/10,000 до <1/1,000), а также тяжелые анафилактические реакции.
Очень редко наблюдалось повышение температуры тела (<1/10,000).
После применения протромбинового комплекса человека существует риск возникновения тромбоэмболических осложнений (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны иммунной системы
Гиперчувствительность или аллергический тип реакций (которые могут включать отек Квинке, реакции в месте инъекции, озноб, приливы, крапивницу, головные боли, изменения артериального давления, тревожность, тошноту, рвоту, потливость, тахикардию, одышку или бронхоспазм), может редко возникать (≥1/10000 до <1/1000).
В некоторых случаях эти реакции могут прогрессировать до тяжелой анафилаксии.
Со стороны сосудистой системы
После введения протромбинового комплекса человека существует риск возникновения тромбоэмболии (см. раздел «Особенности применения»).
Нарушение общего характера и реакции в месте введения
В некоторых случаях эти реакции могут прогрессировать до тяжелой анафилаксии.
Исследование
В редких случаях наблюдалось временное повышение уровня печеночных трансаминаз (≥1/10 000 до <1/1000).
Перечень побочных реакций на Октаплекс в виде таблицы
Таблица, представленная ниже, соответствует классификации системы органов MedDRA (Медицинский словарь нормативно-правовой деятельности) (КСО и преимущественные сроки). Частота возникновения оценивалась на основе данных клинических испытаний, в соответствии со следующими условными обозначениями: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1,000 до <1/100); редко (от ≥1/10,000 до <1/1,000); очень редко (<1/10,000) или неизвестно (невозможно оценить, исходя из существующих данных).
|Класс системы органов по MedDRA
|Побочные реакции
|Частота
|Нарушения психики
|Тревожность
|нечасто
|Нарушения со стороны сосудов
Тромбоз глубоких вен
Тромбоз
Гипертензия
часто
нечасто
нечасто
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Эмболия легких
Бронхоспазм
Гемоптизис (кровохарканние)
Носовое кровотечение
нечасто
нечасто
нечасто
нечасто
|Общие нарушения и состояния в месте введения
|Жжение в месте введения
|нечасто
|Исследования
Повышенный D-димер фибрина
Повышенный тромбин крови
Измененные показатели функции печени
нечасто
нечасто
нечасто
|Травмы, отравления и осложнения, вызванные проведением процедур
|Тромбоз, вызванный медицинским изделием
|нечасто
Сообщалось о таких побочных реакциях во время пост-регистрационного применения препарата Октаплекс. Поскольку пост-регистрационные сообщения побочных реакций являются добровольными и поступают от популяции неопределенного размера, невозможно точно и надежно оценить частоту возникновения таких реакций.
Нарушения со стороны иммунной системы
Анафилактический шок, анафилактические реакции, повышенная чувствительность
Нарушения со стороны нервной системы
Тремор
Нарушения со стороны сердца
Остановка сердца, тахикардия
Нарушения со стороны сосудов
Тромбоэмболические осложнения*, сосудистая недостаточность (коллапс), гипотензия, гипотония
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Диспноэ (затрудненное дыхание), нарушение дыхания
Нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта
Тошнота
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Крапивница, сыпь
Общие нарушения и состояния в месте введения
Лихорадка, озноб
* Включая инфаркт миокарда, инфаркт мозга, ишемический инсульт, (легочную) эмболию, тромбоз глубоких вен, тромбоз периферических вен или ишемию. Октаплекс содержит гепарин, поэтому в редких случаях может наблюдаться снижение количества тромбоцитов менее 100000/мкл или на 50% от исходного количества (тромбоцитопения II типа) в результате немедленного возникновения аллергической реакции.
Октаплекс содержит гепарин. Поэтому редко может наблюдаться внезапное, вызванное аллергией уменьшение количества тромбоцитов ниже 100,000/μл или 50% от их исходного количества (тромбоцитопения II типа).
У пациентов, которые ранее не имели повышенной чувствительности к гепарину, такое уменьшение тромбоцитов может происходить через 6–14 дней после начала лечения. У пациентов, которые ранее имели повышенную чувствительность к гепарину, такое уменьшение может начаться через несколько часов после лечения. Лечение препаратом Октаплекс необходимо немедленно прекратить пациентам, у которых возникает такая аллергическая реакция. Такие пациенты не должны принимать лекарственные препараты, содержащие гепарин в будущем.
Сообщалось о возможном развитии диссеминированного внутрисосудистого свертывания.
Отсутствие эффекта обычно считается задекларированной/ожидаемой побочной реакцией для любого препарата. Случаи отсутствия эффекта были зарегистрированы для Октаплекса.
Заместительная терапия может редко (≥1/10,000 до <1/1,000) приводить к образованию циркулирующих антител, подавляющих один или более факторов протромбинового комплекса человека. Если появляются такие ингибиторы, явление будет расценено как несоответствующий клинический ответ.
Меры безопасности по инфекционным агентам, которые могут передаваться см. в разделе «Особенности применения».
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного препарата важны. Это позволяет осуществлять непрерывный/постоянный мониторинг баланса пользы и риска лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Химическая и физическая стабильность при использовании была продемонстрирована в течение 8 часов при температуре 25 °С.
С микробиологической точки зрения препарат следует использовать немедленно, чтобы предотвратить риск заражения микроорганизмами при открытии/разведении препарата. Если не использовать его немедленно, за время и условия хранения при использовании несет полную ответственность сам пользователь.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 25 °С.
Не замораживать.
Хранить во внешней упаковке для защиты от света.
Об условиях хранения после разведения лекарственного препарата, см. раздел «Срок годности».
Упаковка
Картонная коробка №1: по 1 флакону с порошком для приготовления раствора для инфузий и инструкцией о применении.
Картонная коробка №2: по 1 флакону с растворителем (вода для инъекций, 20 мл) в картонной коробке вместе с комплектом для растворения и введения.
Комплект для растворения и введения состоит из:
1 шприца одноразового;
1 комплекта для переноса (1 двухсторонняя игла, 1 фильтровальная игла);
1 комплекта для инфузий (игла-бабочка);
2 пропитанных спиртом тампонов.
Две коробки объединяются между собой пластиковой пленкой.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
1. Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х.
2. Октафарма.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
1. Оберлааер Штрассе 235, 1100 Вена, Австрия.
2. 72 рю дю Маршал Фош, 67380 Лингольшейм, Франция.