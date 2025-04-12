Дозы

Ниже предоставляются только общие указания по дозировке. Лечение следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт в лечении нарушений свертываемости крови. Дозы и продолжительность заместительной терапии зависят от тяжести нарушения, места расположения и объема кровотечения, а также от клинического состояния пациента.

Количество и частоту введения препарата следует рассчитывать индивидуально для каждого пациента. Интервалы между введением препарата необходимо подбирать в зависимости от различных периодов полувыведения из крови различных факторов свертывания крови в протромбиновом комплексе (см. раздел «Фармакокинетика»). Требования к индивидуальным дозам могут определяться только на основании регулярного определения индивидуальных уровней исследуемых факторов свертывания крови в плазме крови или на основании глобальных тестов уровней протромбинового комплекса (протромбиновое время, международное нормализованное отношение/INR) и постоянного/непрерывного мониторинга клинического состояния пациента.

В случае обширных хирургических вмешательств, важно проводить точный мониторинг заместительной терапии с помощью анализов крови на гемостаз (специфические анализы фактора свертывания крови и/или глобальные тесты уровней протромбинового комплекса).

Кровотечение и периоперационная профилактика кровотечения во время лечения антагонистами витамина К

Доза будет зависеть от INR перед лечением и целевого INR. В следующей таблице приведены примерные дозы (мл/кг массы тела разбавленного препарата), необходимые для нормализации INR (≤ 1,2 в течение 1 часа) при различных начальных уровнях INR.

Начальное INR 2 — 2,5 2,5 — 3 3 — 3,5 3,5 Приблизительная доза* (мл препарата Октаплекс/кг массы тела) 0,9 — 1,3 1,3 — 1,6 1,6 — 1,9 1,9

* Однократная доза не должна превышать 3,000 МЕ (120 мл препарата Октаплекс).

Корректировка нарушения гемостаза, вызванного антагонистами витамина К, длится примерно 6–8 часов. Однако, влияние витамина К, при одновременном применении, обычно достигается в течение 4–6 часов. Поэтому, повторное лечение протромбиновым комплексом человека обычно не требуется, если применялся витамин К.

Все эти рекомендации являются эмпирическими (полученными из опыта), при этом выздоровление и продолжительность действия могут быть разными, а мониторинг INR во время лечения обязателен.

Кровотечение и периоперационная профилактика кровотечения при врожденном дефиците факторов свертывания крови II и Х, зависимых от витамина К, при отсутствии специфического препарата фактора коагуляции

Подсчитана необходимая доза для лечения, базирующаяся на эмпирических данных: примерно 1 МЕ фактора II или X на 1 кг массы тела увеличивает активность фактора II или X в плазме крови на 0,02 и 0,017 МЕ/мл, соответственно.

Доза назначаемого специфического фактора выражается в международных единицах (МЕ), которые указываются в действующем стандарте ВОЗ на каждый фактор. Активность специфического фактора свертывания крови в плазме крови выражается или в процентах (относительно нормальной плазмы крови) или в международных единицах (по отношению к международному стандарту специфический фактор свертывания крови).

Одна Международная Единица (МЕ) активности фактора свертывания крови эквивалентна количеству фактора в одном мл нормальной плазмы крови человека.

Например, расчет необходимой дозы фактора X базируется на эмпирических данных, 1 Международная Единица (МЕ) фактора X на 1 кг массы тела увеличивает активность фактора X в плазме крови на 0,017 МЕ/мл. Необходимая доза определяется по следующей формуле:

Необходимые МЕ = масса тела (кг) * желаемое увеличение фактора X (МЕ/мл) * 60

где 60 (мл/кг) — обратная величина предполагаемого выздоровления (нормализации).

Необходимая доза для фактора II

Необходимые МЕ = масса тела (кг) * желаемое увеличение фактора II (МЕ/мл) * 50

Если известна индивидуальная нормализация, то эту величину следует использовать для расчета.

Способ применения

Октаплекс необходимо вводить внутривенно. Инфузию следует начинать со скоростью 1 мл в минуту, после чего перейти на 2–3 мл в минуту, используя асептический метод.

Следует внимательно прочитать все указания и неукоснительно следовать им!

Описанную ниже процедуру следует проводить в асептических условиях!

Препарат разводится быстро при комнатной температуре.

Раствор должен быть прозрачным или чуть молочно-белым. Нельзя использовать растворы, которые помутнели или содержат осадок. Растворенные препараты следует визуально осмотреть на наличие твердых частиц и обесцвечивания перед тем, как их применять.

После приготовления раствор необходимо использовать немедленно.

Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными правилами.

Инструкция для разведения

1. При необходимости, нагреть растворитель (вода для инъекций) и порошок в закрытых флаконах до комнатной температуры. Такая температура должна сохраняться при разведении. Если для нагрева используется водяная баня, необходимо быть особенно осторожным, чтобы предотвратить контакт воды с резиновыми пробками или колпачками флаконов. Температура водяной бани не должна превышать 37 °С.

2. Снять колпачки с флакона, содержащего порошок, и из флакона, содержащего воду, и протереть резиновые пробки тампоном, смоченным спиртом.

3. Снять защитную крышку с короткого конца двусторонней иглы, убедившись в том, что не притронулись к открытому (незащищенному) кончику иглы. Затем проколоть центр резиновой пробки на флаконе, содержащий воду, иглой, которая удерживается в вертикальном положении. Для того чтобы набрать полностью всю жидкость из флакона, содержащего воду, иглой необходимо проколоть резиновую пробку таким образом, чтобы она прошла внутрь через пробку и ее было видно во флаконе.

4. Снять защитную крышку с другого, длинного конца двусторонней иглы, убедившись в том, что не притронулись к открытому (незащищенному) концу иглы. Держать флакон, содержащий воду, вверх дном над расположенным в вертикальном положении флаконом, содержащим порошок, и быстро проколоть центр резиновой пробки на флаконе, содержащий порошок, с помощью иглы. Вакуум внутри флакона порошок, втянет воду.

5. Удалить двустороннюю иглу с пустым флаконом, содержащим воду, из флакона, содержащего порошок, затем медленно повернуть флакон с порошком, пока концентрат полностью не растворится. Препарат Октаплекс быстро растворяется при комнатной температуре до прозрачного или немного голубого раствора.

Если порошок не растворился полностью или образовались частицы, не следует использовать такой препарат.

Инструкция для введения инъекции

В качестве меры предосторожности, пациентам необходимо измерить частоту пульса перед введением инъекции фактора IX и во время ее введения. Если обнаруживается увеличение частоты пульса, скорость введения препарата необходимо уменьшить или вообще прекратить введение.

1. После разведения порошка способом, который описан выше, снять защитную крышку с иглы с фильтром и проколоть резиновую пробку флакона, содержащего порошок.

2. Снять колпачок с иглы с фильтром, затем присоединить и зафиксировать 20 мл шприц.

3. Повернуть флакон с зафиксированным шприцем вверх дном и набрать раствор в шприц.

4. Протереть намеченное место для введения инъекции тампоном, смоченным спиртом.

5. Снять иглу с фильтром из шприца, вместо нее присоединить иглу для инфузии и начать вводить раствор внутривенно медленно с небольшой скоростью: сначала 1 мл в минуту, потом не более 2 — 3 мл в минуту.

Игла с фильтром предназначена только для одноразового использования. Всегда следует использовать иглу с фильтром для втягивания препарата в шприц. Кровь не должна попадать в шприц из-за риска образования фибриновых сгустков.