Способ применения

Доза для детей и взрослых составляет 0,5 мл для внутримышечного введения.

Вакцина дозой 0,5 мл взрослым вводится в дельтовидную мышцу плеча, детям раннего возраста — в верхнюю часть переднебоковой поверхности бедра.

Не следует вводить вакцину в ягодичную мышцу. Не вводить вакцину внутрисосудисто.

Вакцинированный должен находиться под контролем не менее 30 минут. Кабинеты для проведения прививок должны быть оснащены средствами противошоковой терапии.

Дозировка

Профилактическая иммунизация (преэкспозиционная иммунизация)

Рекомендовано для профилактики бешенства у лиц, которые по характеру профессиональной деятельности относятся к группе риска заражения вирусом бешенства. Всем лицам, находящимся под постоянным риском заражения, например диагностический, исследовательский и производственный персонал лабораторий, работающих с вирусом бешенства, рекомендуется провести преэкспозиционную профилактику (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Схема прививки (способ введения — внутримышечная инъекция)

1-я доза День 0 2-я доза День 7 3-я доза День 28 1-я ревакцинация Через 1 год Дальнейшая ревакцинация Каждые 5 лет

Лечебно-профилактическая иммунизация (постэкспозиционная иммунизация)

После подтвержденного контакта с животным с подтвержденным или подозреваемым заболеванием бешенством прививки рекомендуется провести немедленно. Лечебно-профилактическая иммунизация должна проводиться под наблюдением врача только в антирабическом центре и как можно скорее после контакта.

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя местную неспецифическую обработку ран, иммунизацию, а в случае необходимости — пассивную иммунизацию антирабическим иммуноглобулином. Меры зависят от типа раны/категории повреждения и статуса нанесшего рану животного.

Оказание первой помощи: местная обработка раны

Следует помнить, что рану необходимо обработать как можно скорее после укуса. Сначала рекомендуется тщательно промыть рану большим количеством воды с мылом или дезинфицирующим средством, затем обработать 70% этиловым спиртом/ спиртовым раствором йода.

При лечебно-профилактической иммунизации вакцинированный должен находиться под наблюдением врача. Прививку рекомендуется проводить в соответствии с нижеследующими руководствами (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Схема прививки (способ введения — внутримышечная инъекция)

1-я доза День 0 2-я доза День 3 3-я доза День 7 4-я доза День 14 5-я доза День 28

Рекомендации ВОЗ по проведению лечебно-профилактической иммунизации (постэкспозиционная иммунизация) у невакцинированных лиц. Схема прививки: доза 0,5 мл в день 0, день 3, день 7, день 14 и день 28 вводить путем внутримышечной инъекции с учетом категории повреждения (см. таблицу 3).

В случае категории III (см. таблицу 3) назначается комбинированное лечение с одновременным применением вакцины и антирабического иммуноглобулина.

Таблица 3.

Рекомендации ВОЗ по проведению лечебно-профилактических мероприятий в зависимости от категории контакта и тяжести травмы у невакцинированных лиц

Категория Тип контакта с больным бешенством животным или с подозреваемым относительно заболевания бешенством домашним или диким животным, или животным, дальнейшее наблюдение за которым невозможно Рекомендованная тактика введения І Кормление или прикосновение к животному, контакт языка животного с неповрежденной кожей, контакт с животными без ослюнения кожного покрова Не назначается, если признаки заболевания у животного не выявлены. Если возникают сомнения, произвести иммунизацию в соответствии со схемой, указанной в таблице 1. II Ослюнение1 поврежденного кожного покрова, незначительные/мелкие укусы непокрытых участков кожи, укусы незащищенной кожи, незначительные царапины, поверхностный укус2,3 (но не головы, шеи, плечевого пояса, плеча, предплечья или запястья) или царапины без кровотечения Немедленно сделайте прививку в соответствии со схемой, указанной в таблице 2. Прекратите лечебно-профилактическую иммунизацию, когда по результатам наблюдения за животным в течение 10 дней или в случае гуманного обезвреживания животного и получения соответствующих результатов лабораторных анализов станет известно, что животное было здоровым. Местная обработка раны. III Одиночные или множественные широкие/глубокие/трансдермальные укусы4,5,6/царапины, в частности головы, лица, шеи, плечевого пояса, плеча, предплечья или запястья, или ослюнение слизистых оболочек (в т.ч. ослюнение поврежденного кожного покрова) Немедленно начинайте комбинированное лечение: вакцина одновременно с антирабическим иммуноглобулином в соответствии со схемой, указанной в таблице 2. Прекратите лечебно-профилактическую иммунизацию, когда по результатам наблюдения за животным в течение 10 дней или в случае гуманного обезвреживания животного и получения соответствующих результатов лабораторных анализов станет известно, что животное было здоровым. Местная обработка раны.

1Ослюнение — попадание слюны на кожаные или слизистые покровы непосредственно от животного (лизание) или через предмет, на котором могла быть свежая слюна.

2Укус — любое повреждение кожаных или слизистых, нанесенное зубом животного. К укусу приравниваются повреждения кожаных или слизистых оболочек любым предметом (скальпелем, ножом), загрязненным мозгом животного или свежей слюной.

3Поверхностный укус — укус, при котором повреждена кожа и подкожно-жировая клетчатка к поверхностной фасции.

4Широкий укус — укус, при котором поврежденный покров кожи больше 5 см.

5Глубокий укус — укус с повреждением поверхностной фасции.

6Трансдермальный укус — укус, при котором наблюдается выделение крови.

Дополнительная пассивная иммунизация в 0 день.

В день 0 одновременно с вакциной необходимо ввести антирабический иммуноглобулин при поражении III категории тяжести.

Антирабический иммуноглобулин вводят в следующих дозах: человеческий антирабический иммуноглобулин (HRIG) — 20 МЕ на 1 кг массы тела или конский антирабический иммуноглобулин (ERIG) — 40 МЕ на 1 кг массы тела. Перед введением гетерологического (конского) антирабического иммуноглобулина (ERIG) необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к конскому белку. Для получения более подробной информации следует обратиться к инструкциям по медицинскому применению препаратов человеческого антирабического иммуноглобулина (HRIG) или конского антирабического иммуноглобулина (ERIG). В зависимости от случая (например, на энзоотических территориях) и от тяжести повреждений и их локализации (следует учитывать, повреждены ли нервные окончания), а также с учетом того, что пострадавший не сразу обратился к врачу или у пациента имеющийся иммунодефицит, в день 0 могут быть назначены 2 инъекции (одна доза вакцины и одна рекомендуемая доза антирабического иммуноглобулина).

Прививки лиц, ранее были привиты против бешенства

Если вакцинация проводится раньше, чем через 5 лет после первичной вакцинации (антирабической вакциной)

Пациент должен получить две серии ревакцинации по одной дозе в день 0 и день 3 путем внутримышечной инъекции.

Если ревакцинация проводится позже, чем через 5 лет после первичной или неполной вакцинации, схема ревакцинации должна быть такой

Пять внутримышечных инъекций в день 0, день 3, день 7, день 14 и день 28, при необходимости — с одновременным применением антирабического иммуноглобулина. На практике, если последняя ревакцинация проводилась более 5 лет назад или такая ревакцинация была проведена не полностью, вакцинальный статус такого лица считается сомнительным.

При проведении иммунизации на территории Украины следует руководствоваться действующими нормативными документами МЗ Украины.

Инструкция по применению

Во флакон с вакциной перенесите 0,5 мл растворителя, идущего в комплекте с вакциной. Плавными движениями взболтайте содержимое флакона, пока не растворится порошок. Раствор должен быть однородным, прозрачным и не содержать нерастворенных частиц.

Наберите в шприц нужное количество раствора.

Восстановленную вакцину ИНДИРАБ следует хранить при температуре от +2 — +8 °С и использовать в течение 6–8 часов после восстановления. Перед использованием хорошо встряхнуть.

После разведения вакцину Индираб следует использовать немедленно.

Не используйте вакцину по истечении срока годности.