Каметон-Здоровье форте (Cameton-Zdorovye forte)
Каметон-Здоровье форте инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г препарата содержит хлорбутанола гемигидрата (в перерасчете на хлорбутанол) 0,01 г, камфоры рацемической 0,01 г, ментола (левоментола) 0,01 г, масла эвкалиптового 0,01 г, гексетидина 0,001 г;
вспомогательное вещество: изопропилмиристат.
Лекарственная форма
Спрей оромукозный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная или с желтоватым оттенком, маслянистая жидкость с характерным ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях гортани. Антисептики. Код ATС R02A А20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Хлорбутанола гемигидрат и масло эвкалиптовое оказывают антимикробное действие, хлорбутанола гемигидрат и камфора — легкое местноанестезирующее действие, ментол сужает сосуды и вызывает местное ощущение холода, что также приводит к местноанестезирующему эффекту. Гексетидин оказывает антибактериальное, противогрибковое, кровоостанавливающее, анальгезирующее и обволакивающее действие.
Антибактериальное действие гексетидина распространяется как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробы, так и на анаэробы; гексетидин фиксируется на слизистой оболочке полости рта, откуда он постепенно высвобождается. При местном применении препарат оказывает антимикробное, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания. Препарат оказывает также дезодорационный эффект. Основа препарата оказывает увлажняющее действие на слизистую оболочку за счет окклюзионного эффекта, связанного с наличием гидрофобного растворителя изопропилмиристата. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Фармакокинетика.
Не исследовалось.
Показания
Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла: тонзиллита, фарингита, ларингита, кандидоза полости рта и глотки; профилактика и лечение инфекционно-воспалительных осложнений до и после оперативных вмешательств в стоматологии и оториноларингологии; при травмах полости глотки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Противопоказано пациентам с атрофическим фарингитом, бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с гиперчувствительностью дыхательных путей. Ингаляция может вызвать бронхоконстрикцию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не описано.
Может быть взаимодействие с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может быть инактивирован щелочным раствором.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Особенности применения
Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном/флаконом нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. При распылении лекарственного средства следует избегать его попадания в глаза. Перед применением препарата пациентам, склонным к аллергии, следует проконсультироваться с врачом. После применения препарата на насадку-распылитель следует надеть защитный колпачок.
Осторожно применять пациентам с аллергическими реакциями, включая астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей.
Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.
Препарат следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма.
Есть риск возникновения ларингоспазма у детей в связи с наличием левоментола.
Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
При обработке слизистых горла препарат следует применять после еды; Перед применением препарата полость рта нужно прополоскать теплой кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.
При усилении воспаления лечение препаратом следует прекратить.
Способ применения и дозы
Применять взрослым и детям в возрасте старше 6 лет.
Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полости горла. Одноразовая доза препарата взрослым и детям в возрасте старше 15 лет составляет 2–3 впрыскивания в полость горла, детям в возрасте 6 — 12 лет — 1–2 впрыскивания в полость горла, детям в возрасте 12 — 15 лет — 2 впрыскивания в полость горла. Каждое нажатие соответствует примерно 0,12 г препарата.
Препарат применять 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно 3–10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.
Правила пользования баллоном/флаконом
1. Снять защитный колпачок с баллона/флакона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Встряхивать баллон/флакон в течение 1 минуты и провести не более 5 нажатий на распылитель до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие снова.
3. Свободный конец распылителя направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. Не использовать баллон/флакон в перевернутом состоянии.
4. Закончив орошение, закрыть баллон/флакон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.
5. Распылитель следует содержать в чистоте; после использования желательно промыть под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Лекарственное средство обычно хорошо переносится, но иногда могут возникать реакции, обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.
Со стороны кожи и подкожной ткани: возникновение язв на слизистой оболочке, аллергический контактный дерматит.
Общие нарушения и местные расстройства: агевзия, дисгевзия, ощущение жжения/раздражения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой носа/горла, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды сменяться ощущением «горького»), чувствительность слизистой оболочки (а именно — чувство онемения), парестезия слизистой, воспаления, пузырьки, раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки полости рта, снижение чувствительности, реакции гиперчувствительности (включая ларингоспазм, бронхоспазм, зуд, отек Квинке, крапивницу, кожную сыпь).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка.
Со стороны пищеварительной системы: боль при глотании, увеличение слюнных желез, дисфагия, обратимое изменение цвета зубов и языка; при случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживайтесь. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г в баллоне с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке; по 40 г во флаконе с оральным распылительным устройством и защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.