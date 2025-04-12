Различные антисептики

Каметон-Здоровье форте (Cameton-Zdorovye forte)

Каметон-Здоровье форте спрей оромукозный баллон 25 г №1
Цены в Киев
от 62,70 грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Здоровье
Форма выпуска
Спрей оромукозный
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/2288/01/02 от 21.03.2019

Каметон-Здоровье форте инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 г препарата содержит хлорбутанола гемигидрата (в перерасчете на хлорбутанол) 0,01 г, камфоры рацемической 0,01 г, ментола (левоментола) 0,01 г, масла эвкалиптового 0,01 г, гексетидина 0,001 г;

вспомогательное вещество: изопропилмиристат.

Лекарственная форма

Спрей оромукозный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная или с желтоватым оттенком, маслянистая жидкость с характерным ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях гортани. Антисептики. Код ATС R02A А20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Хлорбутанола гемигидрат и масло эвкалиптовое оказывают антимикробное действие, хлорбутанола гемигидрат и камфора — легкое местноанестезирующее действие, ментол сужает сосуды и вызывает местное ощущение холода, что также приводит к местноанестезирующему эффекту. Гексетидин оказывает антибактериальное, противогрибковое, кровоостанавливающее, анальгезирующее и обволакивающее действие.

Антибактериальное действие гексетидина распространяется как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробы, так и на анаэробы; гексетидин фиксируется на слизистой оболочке полости рта, откуда он постепенно высвобождается. При местном применении препарат оказывает антимикробное, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания. Препарат оказывает также дезодорационный эффект. Основа препарата оказывает увлажняющее действие на слизистую оболочку за счет окклюзионного эффекта, связанного с наличием гидрофобного растворителя изопропилмиристата. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Фармакокинетика.

Не исследовалось.

Показания

Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла: тонзиллита, фарингита, ларингита, кандидоза полости рта и глотки; профилактика и лечение инфекционно-воспалительных осложнений до и после оперативных вмешательств в стоматологии и оториноларингологии; при травмах полости глотки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Противопоказано пациентам с атрофическим фарингитом, бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с гиперчувствительностью дыхательных путей. Ингаляция может вызвать бронхоконстрикцию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Может быть взаимодействие с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может быть инактивирован щелочным раствором.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Особенности применения

Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном/флаконом нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. При распылении лекарственного средства следует избегать его попадания в глаза. Перед применением препарата пациентам, склонным к аллергии, следует проконсультироваться с врачом. После применения препарата на насадку-распылитель следует надеть защитный колпачок.

Осторожно применять пациентам с аллергическими реакциями, включая астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей.

Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.

Препарат следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма.

Есть риск возникновения ларингоспазма у детей в связи с наличием левоментола.

Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.

При обработке слизистых горла препарат следует применять после еды; Перед применением препарата полость рта нужно прополоскать теплой кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.

При усилении воспаления лечение препаратом следует прекратить.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям в возрасте старше 6 лет.

Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полости горла. Одноразовая доза препарата взрослым и детям в возрасте старше 15 лет составляет 2–3 впрыскивания в полость горла, детям в возрасте 6 — 12 лет — 1–2 впрыскивания в полость горла, детям в возрасте 12 — 15 лет — 2 впрыскивания в полость горла. Каждое нажатие соответствует примерно 0,12 г препарата.

Препарат применять 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно 3–10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Правила пользования баллоном/флаконом

1. Снять защитный колпачок с баллона/флакона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.

2. Встряхивать баллон/флакон в течение 1 минуты и провести не более 5 нажатий на распылитель до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие снова.

3. Свободный конец распылителя направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. Не использовать баллон/флакон в перевернутом состоянии.

4. Закончив орошение, закрыть баллон/флакон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

5. Распылитель следует содержать в чистоте; после использования желательно промыть под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.

Дети

Препарат не применять детям в возрасте младше 6 лет.

Побочные реакции

Лекарственное средство обычно хорошо переносится, но иногда могут возникать реакции, обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

Со стороны кожи и подкожной ткани: возникновение язв на слизистой оболочке, аллергический контактный дерматит.

Общие нарушения и местные расстройства: агевзия, дисгевзия, ощущение жжения/раздражения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой носа/горла, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды сменяться ощущением «горького»), чувствительность слизистой оболочки (а именно — чувство онемения), парестезия слизистой, воспаления, пузырьки, раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки полости рта, снижение чувствительности, реакции гиперчувствительности (включая ларингоспазм, бронхоспазм, зуд, отек Квинке, крапивницу, кожную сыпь).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка.

Со стороны пищеварительной системы: боль при глотании, увеличение слюнных желез, дисфагия, обратимое изменение цвета зубов и языка; при случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживайтесь. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в баллоне с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке; по 40 г во флаконе с оральным распылительным устройством и защитным колпачком в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.