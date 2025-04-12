Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном/флаконом нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. При распылении лекарственного средства следует избегать его попадания в глаза. Перед применением препарата пациентам, склонным к аллергии, следует проконсультироваться с врачом. После применения препарата на насадку-распылитель следует надеть защитный колпачок.

Осторожно применять пациентам с аллергическими реакциями, включая астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей.

Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.

Препарат следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма.

Есть риск возникновения ларингоспазма у детей в связи с наличием левоментола.

Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.

При обработке слизистых горла препарат следует применять после еды; Перед применением препарата полость рта нужно прополоскать теплой кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.

При усилении воспаления лечение препаратом следует прекратить.