Гриппоцитрон Лор (Gripocitron Lor) (172970) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Гриппоцитрон Лор инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 мл препарата содержит гексетидина 1 мг; холина салицилата 5 мг; хлорбутанола гемигидрата в пересчете на хлорбутанол 2,5 мг;
вспомогательные вещества: сахарин натрия, полисорбат, кислота пропионовая, этанол 96%, масло лимонное, масло анисовое, ментол, масло мяты перечной, эвкалиптол, метилсалицилат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка окрашенный раствор со специфическим ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код АТС R02A A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действие препарата обусловлено тремя активными ингредиентами.
Антибактериальная и противогрибковая активность. Гексетидин оказывает антибактериальное действие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробов, так и на анаэробов.
Следует отметить, что на аэробные штаммы он оказывает в основном бактериостатическое действие, бактерицидное действие — слабое. На анаэробные штаммы гексетидин оказывает выраженное бактерицидное действие. Механизм действия заключается в конкурентном взаимодействии с тиамином: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.
Противовоспалительная активность. Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Для лечения заболеваний ротовой полости.
Обезболивающее действие обеспечивается хлорбутанолом. Применять в отоларингологии (капли в нос, полоскания) и в стоматологической практике (аппликации и орошения) как анестетик.
Фармакокинетика.
Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.
Показания
Антибактериальное и обезболивающее средство для местного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и ротоглотки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Противопоказано пациентам с атрофическим фарингитом, бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с имеющейся гиперчувствительностью дыхательных путей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не применять вместе с препаратами, содержащими антисептики. Гексетидин может быть инактивирован щелочными растворами.
Особенности применения
При применении препарат не глотать и избегать контакта с глазами, поскольку он содержит этанол. Не рекомендуется длительное применение, поскольку может измениться природный микробный баланс полости рта и горла, где есть риск бактериального и грибкового распространения. При появлении общих клинических признаков бактериальной инфекции следует назначить общую антибактериальную терапию. Если симптомы сохраняются более 5 дней и/или повышенная температура тела, необходимо пересмотреть тактику лечения.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызвать судороги у детей. Осторожно применять пациентам со склонностью к аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте. При появлении признаков гиперчувствительности к препарату его применение следует немедленно прекратить. Препарат содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени. Есть риск возникновения ларингоспазма у детей в связи с наличием ментола.
При усилении воспаления лечение следует прекратить.
Способ применения и дозы
Применять как местное средство для орошения ротовой полости и ротоглотки.
Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет: 1 распыление 4–6 раз в сутки.
Детям в возрасте 6 — 15 лет: 1 распыление 2–3 раза в сутки.
Курс лечения — не более 5 дней.
Дети
Не следует применять препарат детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, аллергические реакции, включая ларингоспазм, бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: нарушение вкуса (в т. ч. агевзия, дисгевзия), изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение сладкого может дважды меняться на ощущение горького).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, кожные реакции (сыпь).
Общие нарушения и состояние места применения: местные реакции, включая обратимое изменение цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно — жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезия слизистой оболочки; воспаление; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке, ощущение першения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой оболочки носа/горла.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 мл в баллоне с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., г. Харьков, улица Шевченко, дом 22.