Фармакодинамика.

Действие препарата обусловлено тремя активными ингредиентами.

Антибактериальная и противогрибковая активность. Гексетидин оказывает антибактериальное действие как на грамположительные, так и на грамотрицательные штаммы микроорганизмов, как на аэробов, так и на анаэробов.

Следует отметить, что на аэробные штаммы он оказывает в основном бактериостатическое действие, бактерицидное действие — слабое. На анаэробные штаммы гексетидин оказывает выраженное бактерицидное действие. Механизм действия заключается в конкурентном взаимодействии с тиамином: структура гексетидина похожа на структуру тиамина, необходимого для роста микроорганизмов.

Противовоспалительная активность. Холина салицилат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Для лечения заболеваний ротовой полости.

Обезболивающее действие обеспечивается хлорбутанолом. Применять в отоларингологии (капли в нос, полоскания) и в стоматологической практике (аппликации и орошения) как анестетик.

Фармакокинетика.

Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке ротовой полости, откуда они постепенно высвобождаются.