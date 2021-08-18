Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАВивабон (Vivabon)

Вивабон (Vivabon) (172919) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Вивабон (Vivabon)
Цена в городе Киев
от 120,10 грн
Без рецепта
1 шт от 120,10 грн
В наличии в 7 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
120 мл
ATC-група
A13A ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Регистрационное удостоверение
UA/10786/01/01 от 18.08.2021

Вивабон инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 5 мл сиропа содержат: экстракта финиковой пальмы плодов густого (Phoenix sylvestris) (1:7) (экстрагент вода) — 60 мг; экстракта эмблики лекарственной плодов густого (Emblica officinalis) (1:6) (экстрагент вода) — 35 мг; экстракта зимней вишни корней густого (Withania somnifera) (1:6) (экстрагент вода) — 12,5 мг; экстракта перца длинного плодов густого (Piper longum) (1:8) (экстрагент вода) — 5 мг; экстракта центеллы азиатской листьев густого (Centella asiatica) (1:6) (экстрагент вода) — 12,5 мг; экстракта амомума шиловидного плодов густого (Amomoum subulatum) (1:8) (экстрагент вода) — 5 мг; экстракта имбиря лекарственного корневищ густого (Zingiber officinalis) (1:6) (экстрагент вода) — 10 мг; экстракта пажитника греческого семян густого (Trigonella foenum graecum) (1:8) (экстрагент вода) — 10 мг; экстракта василька корней густого (Cetaurea behan) (1:8) (экстрагент вода) — 10 мг;

вспомогательные вещества: экстракт солода, сахароза, мед, глицерин, кислота лимонная безводная, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), ароматизатор «Личи» 5413, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сироп коричневого цвета с характерным запахом личи. Допускается выпадение осадка, который растворяется при взбалтывании.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства. Код АТС А13А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Вивабон способствует здоровому физическому и умственному развитию, особенно у детей, повышает сопротивление стрессу, способствует быстрому восстановлению организма после болезни, усталости, повышает аппетит.

Плоды финиковой пальмы. Финики содержат природный фтор, защищающий зубы от кариеса; селен, необходимый для иммунной системы; белки; аскорбиновую кислоту и цианокобаламин (витамин B12).

Эмблика лекарственная повышает сопротивление организма к инфекционным заболеваниям, укрепляет иммунитет, способствует укреплению зубов. Повышает аппетит, способствует увеличению массы тела за счет анаболического действия.

Зимняя вишня снимает нервное напряжение, стимулирует умственную и физическую активность, увеличивает уровень эритроцитов в крови.

Перец длинный способствует повышению аппетита.

Центелла азиатская способствует стимуляции умственной деятельности, улучшает память. Содержит натуральные аминокислоты, микроэлементы, витамины, биоактивные алкалоиды и гликозиды.

Амомум шиловидный содержит цинк, необходимый для нормального роста и развития организма, функционирование эндокринных желез, в том числе продуцирование инсулина, предупреждает развитие аллергических реакций.

Имбирь лекарственный стимулирует выделение слюны и желудочного сока, оказывает желчегонное действие.

Пажитник греческий рекомендуется для повышения аппетита.

Василек укрепляет мышечную ткань и способствует укреплению костей.

Фармакокинетика.

Данные по фармакокинетике отсутствуют.

Показания

В составе комплексной терапии: замедленный рост, анорексия, гипотрофия, повышенная утомляемость, стрессы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, сахарный диабет.

Особенности применения

В состав сиропа входит сахар, который необходимо учесть пациентам, находящимся на диете уменьшенной калорийности. С осторожностью применять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поскольку лекарственное средство содержит метилпарабен и пропилпарабен, это может повлечь за собой аллергические реакции (возможно, замедленные).

Поскольку лекарственное средство содержит сахарозу, его нельзя применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы.

Способ применения и дозы

Сироп принимать внутрь.

Детям в возрасте 3 — 6 лет назначать по 1 чайной ложке 2 раза в сутки; в возрасте 6 — 12 лет — по 2 чайные ложки 2 раза в сутки; взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 столовой ложке 3 раза в сутки. Курс лечения определяет врач индивидуально, но обычно он длится 10–12 недель.

Дети

Детям в возрасте младше 3 лет лекарственное средство не назначать.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая крапивницу, зуд.

Желудочно-кишечные расстройства, включая отрыжку, диспепсию, тошноту, метеоризм, диарею; головокружение.

В случае возникновения любых необычных реакций следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Сироп по 120 мл во флаконе, 1 флакон в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан/Herbion Pakistan Private Limited, Пакистан.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Участок №30 сектор 28, Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан/Plot №30 Sector 28, Коранги, Индустриальная область, Карачи, Пакистан.

Вивабон
Вивабон сироп флакон 120 мл, №1
от 120,10 грн
В наличии в 7 аптеках
Цены в аптеках
Вивабон
Вивабон сироп флакон 120 мл, №1
от 120,10 грн
Забронировать
Забронировать