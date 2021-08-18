В состав сиропа входит сахар, который необходимо учесть пациентам, находящимся на диете уменьшенной калорийности. С осторожностью применять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Поскольку лекарственное средство содержит метилпарабен и пропилпарабен, это может повлечь за собой аллергические реакции (возможно, замедленные).

Поскольку лекарственное средство содержит сахарозу, его нельзя применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы.