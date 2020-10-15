Белосалик лосьон (Belosalic lotion) (172909) - инструкция по применению ATC-классификация
Белосалик лосьон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат представляет собой комбинацию ГКС бетаметазона и салициловой кислоты.
Бетаметазон — синтетический фторированный адренокортикостероид для местного применения в дерматологии, который оказывает сильное противовоспалительное, иммуносупрессорное и антипролиферативное действие. Это синтетический аналог преднизолона, проявляет высокую степень ГКС-активности с незначительным минералокортикоидным эффектом.
Кортикостероиды уменьшают образование, высвобождение и активность химических медиаторов воспаления (кининов, гистамина, лизосомальных энзимов, простагландина). Поскольку для начала воспалительного процесса, вызванного с помощью вышеупомянутых медиаторов, необходимо наличие лейкоцитов и макрофагов, кортикостероиды ингибируют миграцию клеток в поврежденное место и уменьшают вазодилатацию и повышенную проницаемость кровеносных сосудов в определенном месте. Данный вазоконстрикторный эффект уменьшает экстравазацию и возникновение отека.
Кортикостероиды проявляют иммуносупрессивный эффект на реакции повышенной чувствительности 3-го и 4-го типов, ингибируя токсическое действие комплекса антиген — антитело, который оседает на стенках кровеносных сосудов и вызывает кожный аллергический васкулит, а также ингибирует действие лимфокинов, целевых клеток и макрофагов, приводит к реакции в виде аллергического контактного дерматита. Кортикостероиды также препятствуют доступу сенсибилизированных Т-лимфоцитов и макрофагов к целевым клеткам.
Салициловая кислота своим кератолитическим действием облегчает проникновение ГКС в кожу.
Фармакокинетика. На абсорбцию бетаметазона влияют многие факторы, включая наличие воспаления и состояние эпидермиса. При местном применении ГКС могут в меньшей степени абсорбироваться нормальной неповрежденной кожей, а наличие воспалительных процессов кожи может усилить абсорбцию. Системная абсорбция после местного применения составляет 12–14%. Объем распределения составляет 1,4 л/кг. Около 64% бетаметазона обратимо связывается с белками плазмы крови. Бетаметазон метаболизируется в печени, метаболиты выводятся, прежде всего, с желчью, некоторая часть — с мочой (всего около 5%).
Салициловая кислота при нанесении на кожу под окклюзионную повязку достигает наибольшей концентрации в плазме крови через 5 ч. С мочой в неизмененном виде выводится около 6% общего абсорбированного количества салициловой кислоты, тогда как большая часть выводится в виде метаболита.
Показания Белосалик лосьон
для уменьшения выраженности воспалительных проявлений псориаза, себорейного дерматита волосистой части головы, псориатических поражений другой локализации, а также других дерматозов, чувствительных к терапии кортикостероидами.
Применение Белосалик лосьон
Белосалик лосьон применяют только наружно.
Несколько капель наносят на пораженные участки, мягкими движениями втирают в кожу или волосистую часть головы. Обычно наносят 2 раза в сутки — утром и вечером. У некоторых больных возможно достижение удовлетворительного эффекта даже при более редком применении препарата.
Длительность лечения обычно ограничивается 3 нед. Частоту и длительность применения, отличную от рекомендованной, может установить врач с учетом тяжести заболевания.
Препарат нельзя применять на лице и возле глаз.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бетаметазону, салициловой кислоте или любому вспомогательному веществу препарата; туберкулез кожи; кожные реакции после вакцинации; периоральный дерматит; розацеа; детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
местное применение бетаметазона может приводить к редукции содержания коллагена в подкожной ткани и, вследствие этого, вызывать атрофические изменения кожи, необратимые растяжки, экхимозы, телеангиэктазии, фолликулит, гипертрихоз и аллергический контактный дерматит.
Очень длительная терапия может приводить к сыпи, зуду, местной гиперпигментации, а также депигментации кожи, депигментации волос и угнетению функции потовых желез.
Вторичные инфекции кожи могут возникать как следствие депрессии иммунной системы.
Местное применение салициловой кислоты может вызвать дерматит.
Системные побочные явления применения бетаметазона, что является следствием абсорбции в кровоток, возникают довольно редко, в основном при передозировке, обычно исчезают сразу же после прекращения лечения.
Особые указания
в случае, если при первом применении препарата возникнет реакция повышенной чувствительности кожи (зуд, покраснение), применение препарата следует немедленно прекратить.
Не рекомендуется применение препарата Белосалик Лосьон под окклюзионные повязки, кроме случаев, когда это необходимо. Применение под подгузники (особенно пластифицированные) у детей усиливает абсорбцию, поскольку подгузники действуют как окклюзионные повязки.
Не рекомендуется длительное местное применение препарата на лице из-за возможного появления дерматита, подобного розацеа, периоральному дерматиту и акне.
Белосалик лосьон нельзя применять для лечения глаз и кожи вокруг глаз вследствие возможности возникновения катаракты, глаукомы, грибковых болезней глаз, а также обострения герпеса.
Белосалик Лосьон не применяют для лечения варикозного расширения вен.
Для больных с печеночной недостаточностью, а также пациентов, которым требуется длительная местная терапия препаратом Белосалик Лосьон, особенно при необходимости применения окклюзионных повязок, необходимо тщательное наблюдение вследствие возможного проявления у них повышенной абсорбции бетаметазона, а также системных проявлений (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Следует проводить периодический контроль функции системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники (тест свободного кортизола в моче и плазме крови, тест стимуляции АКТГ). Если будет установлено угнетение, необходимо прекратить применение препарата, снизить частоту применения или заменить его на менее сильный кортикостероид.
Некоторые места на теле, где существует некий вид естественной окклюзии (пах, подмышки, перианальный участок), подвергаются большему возникновению растяжек при местном лечении препаратом Белосалик Лосьон, поэтому его применение в данных участках должно быть максимально ограничено.
В случаях грибковой или бактериальной инфекции кожных покровов необходимо также дополнительное местное применение антибиотиков или противогрибковых средств.
Применение в период беременности и кормления грудью
Период беременности. Соответствующих хорошо контролируемых исследований по тератогенному действию местно применяемых кортикостероидов у беременных не проводили. Поэтому местное применение препарата у беременных допускается только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. В таких случаях применение должно быть кратковременным и ограничиваться небольшой поверхностью тела.
Период кормления грудью. Неизвестно, могут ли применяемые местно кортикостероиды, включая бетаметазон, абсорбироваться в достаточной степени, чтобы повлиять на появление достаточного количества данного препарата в материнском молоке. Существуют данные, что системно применяемые кортикостероиды выделяются в грудное молоко в количестве, которое не оказывает вредного воздействия на ребенка. Салициловая кислота может системно абсорбироваться, но не получено данных о вредном воздействии на младенцев.
По решению врача Белосалик Лосьон могут применять матери, кормящие грудью, но препарат нельзя наносить на область молочных желез.
Дети. Применение у детей в возрасте старше 2 лет возможно только после консультации с врачом и под его наблюдением. Следует учитывать большую абсорбцию препарата у детей из-за большего значения соотношения площади поверхности кожи к массе тела ребенка, что может проявляться усилением системной токсичности и угнетением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Продолжительность лечения у детей должна быть сведена до минимально возможного времени. Не использовать под подгузники.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
клинически значимых взаимодействий с другими препаратами нет.
Одновременное применение косметических или дерматологических средств для лечения акне, а также содержащих этанол, медицинского мыла с сильным высушивающим действием и других, может в определенных случаях дополнительно раздражать кожу.
Передозировка
в случае нанесения бетаметазона на большие поврежденные участки кожи длительное время (более 3 нед) и при применении окклюзионной повязки, а также при длительном применении у детей или больных с почечной недостаточностью возможны повышенная абсорбция и проявление системного действия. Симптомы: подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с замедлением роста, интракраниальной гипертензией (возникающая только у детей), гипергликемия, глюкозурия и синдром Кушинга.
Подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы у детей включает замедление роста, увеличение массы тела, уменьшение содержания кортизола в плазме крови и моче, а также отсутствие отклика на стимуляцию АКТГ. Интракраниальная гипертензия проявляется в выпячивании родничка и головной боли.
Симптомы передозировки салицилатами: бледность, усталость, сонливость, тошнота, рвота, нарушение слуха.
Лечение: соответствующее симптоматическое лечение. Острые симптомы гиперкортицизма обычно обратимы. При необходимости показана коррекция электролитного дисбаланса. В случае хронического токсического действия рекомендуется постепенная отмена ГКС.
Лечение салицилизма симптоматическое. Применяют меры для более быстрого выведения салицилатов из организма. Перорально применяют натрия гидрокарбонат для ощелачивания мочи и усиления диуреза.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.