в случае, если при первом применении препарата возникнет реакция повышенной чувствительности кожи (зуд, покраснение), применение препарата следует немедленно прекратить.

Не рекомендуется применение препарата Белосалик Лосьон под окклюзионные повязки, кроме случаев, когда это необходимо. Применение под подгузники (особенно пластифицированные) у детей усиливает абсорбцию, поскольку подгузники действуют как окклюзионные повязки.

Не рекомендуется длительное местное применение препарата на лице из-за возможного появления дерматита, подобного розацеа, периоральному дерматиту и акне.

Белосалик лосьон нельзя применять для лечения глаз и кожи вокруг глаз вследствие возможности возникновения катаракты, глаукомы, грибковых болезней глаз, а также обострения герпеса.

Белосалик Лосьон не применяют для лечения варикозного расширения вен.

Для больных с печеночной недостаточностью, а также пациентов, которым требуется длительная местная терапия препаратом Белосалик Лосьон, особенно при необходимости применения окклюзионных повязок, необходимо тщательное наблюдение вследствие возможного проявления у них повышенной абсорбции бетаметазона, а также системных проявлений (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Следует проводить периодический контроль функции системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники (тест свободного кортизола в моче и плазме крови, тест стимуляции АКТГ). Если будет установлено угнетение, необходимо прекратить применение препарата, снизить частоту применения или заменить его на менее сильный кортикостероид.

Некоторые места на теле, где существует некий вид естественной окклюзии (пах, подмышки, перианальный участок), подвергаются большему возникновению растяжек при местном лечении препаратом Белосалик Лосьон, поэтому его применение в данных участках должно быть максимально ограничено.

В случаях грибковой или бактериальной инфекции кожных покровов необходимо также дополнительное местное применение антибиотиков или противогрибковых средств.

Применение в период беременности и кормления грудью

Период беременности. Соответствующих хорошо контролируемых исследований по тератогенному действию местно применяемых кортикостероидов у беременных не проводили. Поэтому местное применение препарата у беременных допускается только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. В таких случаях применение должно быть кратковременным и ограничиваться небольшой поверхностью тела.

Период кормления грудью. Неизвестно, могут ли применяемые местно кортикостероиды, включая бетаметазон, абсорбироваться в достаточной степени, чтобы повлиять на появление достаточного количества данного препарата в материнском молоке. Существуют данные, что системно применяемые кортикостероиды выделяются в грудное молоко в количестве, которое не оказывает вредного воздействия на ребенка. Салициловая кислота может системно абсорбироваться, но не получено данных о вредном воздействии на младенцев.

По решению врача Белосалик Лосьон могут применять матери, кормящие грудью, но препарат нельзя наносить на область молочных желез.

Дети. Применение у детей в возрасте старше 2 лет возможно только после консультации с врачом и под его наблюдением. Следует учитывать большую абсорбцию препарата у детей из-за большего значения соотношения площади поверхности кожи к массе тела ребенка, что может проявляться усилением системной токсичности и угнетением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Продолжительность лечения у детей должна быть сведена до минимально возможного времени. Не использовать под подгузники.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Не влияет.