Инсти для детей (Insti for childrens)
Инсти для детей инструкция по применению
Состав
1 саше-пакет содержит:
действующие вещества: экстракта ивы белой коры густого (1:5) (Salix alba) (экстрагент вода) 84 мг; экстракта адхатоды сосудистой листьев густого (1:5) (Adhatoda vasica) (экстрагент вода) 32 мг; экстракта фиалки душистой листьев (1:5) (Viola odorata) (экстрагент вода) 9 мг; экстракта солодки голой корней и корневищ густого (1:5) (Glycyrrhiza glabra) (экстрагент вода) 72 мг; экстракта чая китайского листьев густого (1:5) (Thea sinensis) (экстрагент вода) 19 мг; экстракта фенхеля обыкновенного плодов густого (1:5) (Foеniculum vulgare) (экстрагент вода) 9 мг; экстракта эвкалипта шаровидного листьев густого (1:5) (Eucalyptus globulus) (экстрагент вода) 16 мг; экстракта валерианы лекарственной корней и корневищ густого (1:5) (Valeriana officinalis) (экстрагент вода) 9 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, ароматизатор «Тутти-Фрутти», сахароза.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы коричневого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС R05Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Инсти для детей — комплексный растительный препарат на основе лекарственных трав, которые в совокупности обладают широким спектром антимикробного действия (антисептические и противовоспалительные свойства).
Ива белая. Кора ивы белой содержит салицин и применяется при боли и повышенной температуре тела. Салицин усиливает обезболивающие, жаропонижающие, дезинфицирующие и антисептические свойства препарата.
Адхатода сосудистая. Содержит горький нелетучий алкалоид вазицин, который обеспечивает антисептические свойства и оказывает отхаркивающее действие.
Фиалка душистая. Обладает антигистаминными, отхаркивающими и жаропонижающими свойствами.
Солодка голая. Уменьшает раздражение и оказывает отхаркивающее действие вследствие стимуляции секреции трахеальной слизи, также оказывает спазмолитическое действие.
Чай китайский (чайные листья). Оказывает бронхорасширяющее действие, проявляет вяжущие и стимулирующие свойства.
Фенхель обыкновенный. Помогает при различных заболеваниях дыхательной системы, таких как бронхиальная астма и бронхит, за счет секретолитических и спазмолитических свойств.
Эвкалипт шаровидный. Оказывает антисептическое и отхаркивающее действие.
Валериана лекарственная. Оказывает седативное действие, помогает при головной боли, кашле и лихорадке.
Показания
В составе комплексной терапии острых респираторных вирусных заболеваний, сопровождающихся кашлем, лихорадкой, раздражением горла.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к составляющим препарата. Выражены нарушения функции печени и почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено. Не рекомендуется одновременный прием препарата с другими противокашлевыми средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты.
Особенности применения
В состав гранул входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам, больным сахарным диабетом, а также нациентам, находящимся на гипокалорийной диете.
Способ применения и дозы
Дети старше в возрасте старше 12 лет — по 1 саше-пакету 2–3 раза в сутки. Содержимое саше-пакета необходимо растворить в чашке горячей воды или чая и пить малыми порциями.
Курс лечения определяется индивидуально врачом и должен длиться не больше 7 дней.
Максимальная доза для детей в возрасте старше 12 лет — 3 саше-пакета в сутки.
Дети
Детям в возрасте младше 12 лет препарат не назначают.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, диарея, диспепсия.
Аллергические реакции: кожная сыпь, покраснение кожи, зуд.
Метаболические нарушения: нарушение водно-электролитного баланса (появление отеков).
В случае возникновения каких-либо необычных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3,5 г в саше-пакетах №5, №10 в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан/Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок № 30 сектор 28, Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан/Plot № 30 Sector 28, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan.