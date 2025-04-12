Дети старше в возрасте старше 12 лет — по 1 саше-пакету 2–3 раза в сутки. Содержимое саше-пакета необходимо растворить в чашке горячей воды или чая и пить малыми порциями.

Курс лечения определяется индивидуально врачом и должен длиться не больше 7 дней.

Максимальная доза для детей в возрасте старше 12 лет — 3 саше-пакета в сутки.