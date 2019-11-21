При назначении гепарина в лечебных целях запрещается вводить лекарственное средство внутримышечно. Следует избегать биопсии, эпидуральных анестезий и диагностических люмбальных пункций.

С осторожностью применять пациентам, у которых в анамнезе отмечались реакции гиперчувствительности к низкомолекулярным гепаринам.

Количество тромбоцитов следует определять перед началом лечения, в 1-й день лечения и через 3–4 дня на протяжении всего периода лечения гепарином, особенно между 6 и 14 днем после начала лечения. Внезапное снижение количества тромбоцитов требует немедленной отмены лекарственного средства, а также дальнейшего исследования с целью уточнения этиологии тромбоцитопении. При подозрении на гепарининдуцированную тромбоцитопению типа I или II лечение гепарином следует прекратить.

При переходе из терапии гепарином на применение непрямых антикоагулянтов гепарин следует отменить только тогда, когда непрямые антикоагулянты обеспечат увеличение протромбинового времени до терапевтических границ не менее 2 дней подряд.

За исключением низкодозового режима введения, перед началом терапии всегда следует проводить коагуляционные тесты.

С большой осторожностью назначают гепарин пациентам с заболеваниями, во время которых увеличен риск возникновения кровотечений (например, при артериальной гипертензии).

С целью предотвращения значительной гипокоагуляции следует уменьшить дозу гепарина, не увеличивая интервалов между инъекциями.

При применении гепарина рекомендуется контролировать гематологические показатели, а также наблюдать за клиническим состоянием пациента, особенностями развития геморрагических осложнений.

Лекарственное средство содержит бензиловый спирт как вспомогательное вещество, в связи с чем его не следует применять недоношенным детям и новорожденным. Спирт бензиловый может вызвать токсические и аллергические реакции у младенцев и детей в возрасте младше 3 лет.

Отмену лекарственного средства следует проводить постепенно.

У пациентов в возрасте старше 60 лет гепарин может вызвать геморрагии, особенно у женщин, и у пациентов с нарушением функций почек.

Пациенты, чувствительные к белкам животного происхождения, могут быть чувствительны к гепарину.

При подозрении на реакцию гиперчувствительности за несколько минут до введения полной дозы следует медленно ввести введенную пробную дозу 1000 МЕ.

Применение гепарина требует осторожности в послеоперационный и послеродовой периоды в первые 3–8 суток (за исключением операций на кровеносных сосудах и в тех случаях, когда гепаринизация необходима по жизненным показаниям). Особую осторожность следует соблюдать в течение 36 часов после родов.

У больных артериальной гипертензией следует контролировать артериальное давление.

У пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, метаболическим ацидозом, повышенной концентрацией калия в крови или применяющих препараты калия, во время применения лекарственного средства рекомендуется часто контролировать уровень калия в крови, учитывая увеличенную опасность развития гиперкалиемии.