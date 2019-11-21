Гепарин-Новофарм (Heparin-Novofarm) (172889) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепарин-Новофарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: гепарин натрия;
1 мл раствора содержит 5000 МЕ гепарина натрия;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость без посторонних частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства. Группа гепарина.
Код АТС В01А В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гепарин является гликозамингликаном (мукополисахаридом), который состоит из сульфатированных остатков D-глюкозамина и D-глюкуроновой кислоты.
Гепарин — антикоагулянт прямого действия. В растворе гепарин имеет отрицательный заряд, который способствует его взаимодействию с белками, участвующими в процессе свертывания крови. Гепарин связывается с антитромбином III (кофактор гепарина) и ингибирует процесс свертывания крови путем инактивации факторов V, VII, IX, X. При этом нейтрализуются факторы, активирующие свертываемость крови (калликреин, IXа, Ха, ХIа, ХIIа), нарушается переход протромбина в тромбин. Когда процесс тромбообразования уже начался, большие количества гепарина могут тормозить дальнейшую коагуляцию путем инактивации тромбина и торможения превращения фибриногена в фибрин. Гепарин также предупреждает образование стабильных сгустков фибрина путем торможения активации фибринстабилизирующего фактора. При парентеральном введении гепарин замедляет свертываемость крови, активирует процесс фибринолиза, подавляет активность некоторых энзимов (гиалуронидазы, фосфатазы, трипсина), замедляя действие простациклина на агрегацию тромбоцитов, вызванную действием аденозиндифосфата.
Фармакокинетика.
После внутривенного вливания максимальный уровень в плазме крови достигается через несколько минут, после медленной внутривенной инфузии — не позднее чем через 2–3 мин, после подкожной инъекции — через 40–60 мин. Объем распределения гепарина соответствует объему плазмы крови и значительно повышается при увеличении дозы лекарственного средства. Белки плазмы крови при концентрации гепарина 2 МЕ/мл крови связывают до 95% лекарственного средства, при более высоких концентрациях — меньше. Гепарин частично метаболизируется в печени. Около 20% обнаруживается в моче в форме неизмененного гепарина и урогепарина (имеет активность 50% активного вещества). Период биологического полураспада составляет 1,32–1,72 часа. Период полувыведения из плазмы крови составляет 30–60 мин. При печеночной недостаточности гепарин кумулируется. Гепарин не проникает в грудное молоко, плохо проникает через плаценту.
Показания
- Профилактика и лечение тромбоэмболических заболеваний и их осложнений (острый коронарный синдром, тромбозы и эмболии магистральных вен и артерий, сосудов мозга, глаз, I фаза синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, постоянная форма мерцания предсердий с эмболизацией);
- для предупреждения послеоперационных венозных тромбозов и эмболий легочной артерии (в режиме низкой дозировки) у пациентов, перенесших хирургические вмешательства, или у тех, у кого по каким-либо другим причинам присутствует риск развития тромбоэмболической болезни;
- для предупреждения свертывания крови при лабораторных исследованиях, диализе, экстракорпоральном кровообращении, операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к гепарину и/или спирту бензиловому; гемофилия; геморрагические диатезы; тромбоцитопения; подозрение на гепарининдуцированную иммунную тромбоцитопению; пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; тяжелая артериальная гипертензия; цирроз печени, сопровождающийся варикозным расширением вен пищевода; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; бактериальный эндокардит; менструация; недавно проведенные хирургические вмешательства, особенно нейрохирургические и офтальмологические; язвенный колит; злокачественные новообразования; геморрагический инсульт (первые 2–3 дня); черепно-мозговые травмы; ретинопатия; кровоизлияние в ткани глаза; деструктивный туберкулез легких; энцефаломаляция; геморрагический панкреонекроз; кровотечения любой локализации (открытая язва желудка, внутричерепное кровотечение), за исключением геморрагии, возникшей на почве эмболического инфаркта легких (кровохарканье) или почек (гематурия); повторные кровотечения в анамнезе, независимо от локализации; повышение проницаемости сосудов (например, при болезни Верльгофа); состояние шока; угроза аборта.
Гепарин нельзя применять: пациентам, употребившим высокие дозы алкоголя; в виде внутримышечных инъекций; при острых и хронических лейкозах; апластических и гипопластических анемиях; при острой аневризме сердца и аорте; в ходе проведения операций на головном или спинном мозге, глазном яблоке, ушах; после проведения хирургических операций на участках тела, где развитие кровотечения опасно для жизни пациента; при сахарном диабете; при проведении эпидуральной анестезии в ходе родов. Пациентам, которым применяют гепарин в лечебных целях, при проведении плановых хирургических операций противопоказана проводниковая анестезия, поскольку применение гепарина в редких случаях может вызвать эпидуральные или спинномозговые гематомы, в результате чего может развиться длительный или необратимый паралич.
Особенности применения
При назначении гепарина в лечебных целях запрещается вводить лекарственное средство внутримышечно. Следует избегать биопсии, эпидуральных анестезий и диагностических люмбальных пункций.
С осторожностью применять пациентам, у которых в анамнезе отмечались реакции гиперчувствительности к низкомолекулярным гепаринам.
Количество тромбоцитов следует определять перед началом лечения, в 1-й день лечения и через 3–4 дня на протяжении всего периода лечения гепарином, особенно между 6 и 14 днем после начала лечения. Внезапное снижение количества тромбоцитов требует немедленной отмены лекарственного средства, а также дальнейшего исследования с целью уточнения этиологии тромбоцитопении. При подозрении на гепарининдуцированную тромбоцитопению типа I или II лечение гепарином следует прекратить.
При переходе из терапии гепарином на применение непрямых антикоагулянтов гепарин следует отменить только тогда, когда непрямые антикоагулянты обеспечат увеличение протромбинового времени до терапевтических границ не менее 2 дней подряд.
За исключением низкодозового режима введения, перед началом терапии всегда следует проводить коагуляционные тесты.
С большой осторожностью назначают гепарин пациентам с заболеваниями, во время которых увеличен риск возникновения кровотечений (например, при артериальной гипертензии).
С целью предотвращения значительной гипокоагуляции следует уменьшить дозу гепарина, не увеличивая интервалов между инъекциями.
При применении гепарина рекомендуется контролировать гематологические показатели, а также наблюдать за клиническим состоянием пациента, особенностями развития геморрагических осложнений.
Лекарственное средство содержит бензиловый спирт как вспомогательное вещество, в связи с чем его не следует применять недоношенным детям и новорожденным. Спирт бензиловый может вызвать токсические и аллергические реакции у младенцев и детей в возрасте младше 3 лет.
Отмену лекарственного средства следует проводить постепенно.
У пациентов в возрасте старше 60 лет гепарин может вызвать геморрагии, особенно у женщин, и у пациентов с нарушением функций почек.
Пациенты, чувствительные к белкам животного происхождения, могут быть чувствительны к гепарину.
При подозрении на реакцию гиперчувствительности за несколько минут до введения полной дозы следует медленно ввести введенную пробную дозу 1000 МЕ.
Применение гепарина требует осторожности в послеоперационный и послеродовой периоды в первые 3–8 суток (за исключением операций на кровеносных сосудах и в тех случаях, когда гепаринизация необходима по жизненным показаниям). Особую осторожность следует соблюдать в течение 36 часов после родов.
У больных артериальной гипертензией следует контролировать артериальное давление.
У пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью, метаболическим ацидозом, повышенной концентрацией калия в крови или применяющих препараты калия, во время применения лекарственного средства рекомендуется часто контролировать уровень калия в крови, учитывая увеличенную опасность развития гиперкалиемии.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство назначать в виде струйных или прерывистых внутривенных или подкожных инъекций. Перед назначением лекарственного средства следует определить время свертывания крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время, количество тромбоцитов. Для разведения гепарина использовать только 0,9% раствор хлорида натрия.
Взрослым при остром тромбозе лечение начинать с внутривенного введения 10000–15000 МЕ гепарина, контролируя свертываемость венозной крови, тромбиновое и активированное парциальное тромбопластиновое время. После этого по 5000–10000 МЕ гепарина вводить внутривенно каждые 4–6 часов. При этом адекватной считается доза гепарина, при которой время свертывания крови удлиняется в 2,5–3 раза, а активированное парциальное тромбопластиновое время — в 1,5–2 раза.
Для профилактики острого тромбоза гепарин вводить подкожно по 5000 МЕ каждые 6–8 часов. При первой фазе синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) у взрослых гепарин назначать подкожно длительно в суточной дозе 2500–5000 МЕ под контролем тромбинового времени. За 1–2 дня до отмены гепарина суточную дозу постепенно снижать.
Во время операции на открытом сердце с подключением аппарата экстракорпорального кровообращения пациентам вводить гепарин в начальной дозе не менее 150 МЕ на 1 кг массы тела. Когда процедура длится менее 60 минут, назначать дозу 300 МЕ/кг, а когда процедура длится более 60 минут, назначать 400 МЕ/кг.
С профилактической целью гепарин вводить подкожно в дозе 5000 МЕ за 2 часа до операции, затем по 5000 МЕ каждые 6–8 часов в течение 7 дней.
В качестве дополнения к стрептокиназе по 5000 МЕ 3 раза в сутки или 10000–12500 МЕ 2 раза в сутки может быть показан при повышенном риске развития тромболитических осложнений у больных:
- при повторном инфаркте миокарда;
- с постоянной формой мерцания предсердий с эмболизацией.
При остром коронарном синдроме (нестабильной стенокардии или инфаркте миокарда) сначала струйно внутривенно вводить 5000 МЕ гепарина, затем перейти на внутривенное капельное введение лекарственного средства со скоростью 1000 МЕ/ч. Скорость инфузии необходимо подбирать таким образом, чтобы в течение первых 2–3 суток поддерживать активированное парциальное тромбопластиновое время на уровне в 1,5–2 раза больше его нормального показателя.
Детям назначать гепарин по следующей схеме: начальная доза составляет 50 МЕ/кг (внутривенная инъекция/инфузия), поддерживающая доза — 100 МЕ/кг каждые 4 часа. Средняя суточная доза для детей составляет 300 МЕ/кг.
Младенцам назначать от 2 до 10 МЕ/кг/ч внутривенно (постоянно или прерывисто). Подкожно грудным детям гепарин вводить в суточной дозе 200–300 МЕ/кг, распределяя ее на 4–6 инъекций.
Во всех случаях при применении гепарина на 1–3 дня до его отмены назначать непрямые антикоагулянты.
Дети
Лекарственное средство применять детям в соответствии с массой их тела. Не применять недоношенным и новорожденным. Лекарственное средство содержит бензиловый спирт, который может вызвать развитие аллергических реакций, в том числе токсических, у детей в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
К наиболее распространенным побочным реакциям относятся: кровоизлияния, повышение уровня печеночных ферментов, обратимая тромбоцитопения и различные дерматологические нарушения. Также сообщалось о единичных случаях генерализованных аллергических реакций, некроза кожи и приапизма.
Со стороны системы крови: тромбоцитопения I типа; II типа; эпидуральные и спинномозговые гематомы, геморрагии, гематурия, кровоточивость десен, носовые кровотечения, кровоизлияния в почки, надпочечники, кровохарканье.
Со стороны психики: депрессия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных трансаминаз — аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (AсАT), лактатдегидрогеназы, γ-глутамилтрансферазы и гиперлипидемия (данные нарушения обратимы и исчезают при отмене препарата).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь (эритематозная, макулопапулезная), крапивница, зуд, зуд и жжение в области кожи стоп, некроз кожи, мультиформная эритема, алопеция.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: остеопороз, деминерализация костей.
Со стороны половой системы: приапизм.
Со стороны иммунной системы: кожная сыпь, конъюнктивит, слезотечение, ринит, бронхоспазм, астма, тахипное, цианоз, крапивница, аллергический ангиоспазм в конечностях, анафилактоидные реакции, анафилактический шок.
Со стороны эндокринной системы и метаболизма: гипоальдостеронизм, метаболический ацидоз, гиперкалиемия, повышение уровня тироксина, снижение уровня холестерина, повышение уровня глюкозы в крови.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: кровоизлияния и гематомы в любом органе или системе органов (подкожные, внутримышечные, забрюшинные, носовые, внутрикишечные, желудочные, маточные).
Реакции в месте введения: в месте инъекций, особенно при нарушении техники введения, возможны мелкие кровоизлияния (подкожные и слизистая, внутренние), раздражение, язвы, болезненность, кровоизлияния, гематомы и атрофия в местах инъекции.
Другие: насморк, лихорадка, недомогание.
Тромбоцитопения как осложнение терапии гепарином возникает у 6% больных. Она может возникнуть как прямое следствие агрегации тромбоцитов под действием гепарина или вследствие иммунной реакции, когда антитело поражает тромбоциты и эндотелий. Реакции первого типа, как правило, проявляются в легкой форме и исчезают после прекращения терапии, а реакции второго типа носят тяжелый характер. В результате тромбоцитопении могут появляться некрозы кожи и тромбозы в артериях («белый тромб»), сопровождающиеся рецидивом венозных тромбоэмболий, развитием гангрены, инфаркта миокарда, инсульта. При появлении тяжелой тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов в 2 раза от исходного количества) необходимо прекратить применение гепарина.
Может наблюдаться повышение активности трансаминаз (АлАТ и AсАT), уровней свободных жирных кислот и тироксина; обратимая задержка калия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл, 4 мл или 5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячеистой упаковке; по 1 контурной ячеистой упаковке в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Новофарм-Биосинтез".
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, б. 38.