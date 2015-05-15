Диофлан таблетки (Dioflan tablets) (172794) - инструкция по применению ATC-классификация
Диофлан таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диофлан обладает венотоническим и ангиопротекторным эффектом, повышает венозный тонус, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивает лимфатический отток. Диофлан также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах, что снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки и створки клапанов вен.
Фармакокинетика. Т½ составляет 11 ч. Выведение активного вещества препарата происходит преимущественно через кишечник. С мочой выводится в среднем 14% принятой дозы.
Показания Диофлан таблетки
симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (отеки, боль, тяжесть в ногах). Симптоматическое лечение геморроя.
Применение Диофлан таблетки
для перорального применения.
Лечение венолимфатической недостаточности (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема). Рекомендуемая доза — 2 таблетки в сутки: утром и вечером во время еды. После недели применения можно принимать однократно 2 таблетки в сутки во время еды.
Лечение хронического геморроя. По 2 таблетки в сутки (в 2 приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.
Лечение острого геморроя: 6 таблеток в сутки на протяжении первых 4 дней и по 4 таблетки в сутки на протяжении следующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема.
Курс лечения. Продолжительность лечения зависит от показаний к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2–3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата в анамнезе.
Побочные эффекты
неврологические расстройства: головокружение, головная боль, недомогание.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, диспепсия, тошнота, рвота, колит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, изолированный отек лица, губ, век, отек Квинке.
Наличие в составе препарата желтого заката FCF (Е110) может вызвать аллергические реакции.
Особые указания
применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае, если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.
При нарушениях венозного кровообращения более эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением следующих рекомендаций по образу жизни:
- избегать длительного пребывания на солнце, на ногах, избыточной массы тела;
- ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.
Применение в период беременности и кормления грудью. У беременных препарат следует применять с осторожностью. Перед применением проконсультироваться с врачом. Исследования не выявили тератогенного действия диосмина, гесперидина и о побочных эффектах не сообщалось. Из-за отсутствия данных относительно проникновения препарата в грудное молоко применения лекарственного средства в период кормления грудью следует избегать. Исследования репродуктивной токсичности показали отсутствие влияния диосмина, гесперидина на фертильность крыс.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с разными механизмами. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) необходимо соблюдать осторожность.
Дети. Данные о применении препарата у детей отсутствуют.
Взаимодействия
исследования по взаимодействию не проводились. Данные о случаях взаимодействия отсутствуют.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.