применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае, если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.

При нарушениях венозного кровообращения более эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением следующих рекомендаций по образу жизни:

избегать длительного пребывания на солнце, на ногах, избыточной массы тела;

ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.

Применение в период беременности и кормления грудью. У беременных препарат следует применять с осторожностью. Перед применением проконсультироваться с врачом. Исследования не выявили тератогенного действия диосмина, гесперидина и о побочных эффектах не сообщалось. Из-за отсутствия данных относительно проникновения препарата в грудное молоко применения лекарственного средства в период кормления грудью следует избегать. Исследования репродуктивной токсичности показали отсутствие влияния диосмина, гесперидина на фертильность крыс.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с разными механизмами. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) необходимо соблюдать осторожность.

Дети. Данные о применении препарата у детей отсутствуют.