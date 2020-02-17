Витаксон® таблетки (Vitaxon tablets) (172687) - инструкция по применению ATC-классификация
Витаксон таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нейротропные витамины группы В оказывают действие при воспалительных и дегенеративных заболеваниях нервной ткани и опорно-двигательного аппарата. Они применяются для устранения дефицитных состояний, а в высоких дозах проявляют анальгезирующее свойство, способствуют улучшению кровообращения, нормализуют работу нервной системы и процесс кроветворения.
Фармакокинетика. Витамин В6 и его производные большей частью быстро всасываются в верхнем отделе пищеварительного тракта путем пассивной диффузии и экскретируются в пределах 2–5 ч.
Показания Витаксон таблетки
при неврологических заболеваниях, обусловленных доказанным дефицитом витаминов В1, В6.
Применение Витаксон таблетки
применять внутрь, запивая достаточным количеством жидкости.
Рекомендованная доза составляет 1 таблетку в сутки. В индивидуальных случаях дозу следует повышать и применять по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Таблетки следует принимать целыми после приема пищи.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально в каждом случае. После максимального периода лечения (4 нед) принимается решение о коррекции и снижении доз препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение витамина В1 противопоказано при аллергических реакциях.
Применение витамина В6 противопоказано при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения (поскольку возможно повышение кислотности желудочного сока).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение кислотности желудочного сока.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок; анафилаксия, крапивница.
Со стороны кожи: кожные высыпания, зуд.
В очень редких случаях: шоковое состояние.
Длительное применение (более 6–12 мес) в дозе выше 50 мг витамина В6 ежедневно может привести к периферической сенсорной нейропатии, нервному возбуждению, головокружению, головной боли.
Особые указания
вопрос о применении Витаксона для лечения пациентов с тяжелой и острой формой декомпенсированной сердечной недостаточности решает врач индивидуально, учитывая состояние больного.
Применение в период беременности или кормления грудью. Суточная потребность в витамине В6 в период беременности или кормления грудью составляет до 25 мг. Препарат содержит 100 мг витамина В6, поэтому его не следует применять в этот период.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому его не следует назначать этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку у некоторых пациентов препарат может вызывать такие побочные явления, как головокружение, головную боль и тахикардию, следует придерживаться осторожности при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
пиридоксин несовместим с препаратами, содержащими леводопу, поскольку при одновременном применении усиливается периферическое декарбоксилирование леводопы и таким образом снижается ее антипаркинсоническое действие.
Бенфотиамин несовместим с окислительными и восстановительными соединениями: хлоридом ртути, йодидом, карбонатом, ацетатом, таниновой кислотой, железо-аммоний-цитратом, а также с фенобарбиталом натрия, рибофлавином, бензилпенициллином, глюкозой и метабисульфитом, 5-фторурацилом, поскольку инактивируется в их присутствии. Медь ускоряет распад бенфотиамина; кроме того, тиамин теряет свое действие при повышении значений рН (>3).
Антациды снижают всасывание тиамина.
Петлевые диуретики (например фуросемид), тормозящие канальцевую реабсорбцию, во время длительной терапии могут вызывать повышение экскреции тиамина и таким образом снизить уровень тиамина.
Передозировка
при передозировке происходит усиление симптомов побочного действия препарата.
Лечение: промывание желудка, применение активированного угля. Терапия симптоматическая.
Витамин В1 в высоких дозах проявляет курареподобный эффект.
Длительное применение (более 6–12 мес) в дозах >50 мг витамина В6 ежедневно может привести к периферической сенсорной нейропатии.
При длительном применении витамина В1 в дозе >2 г/сут зафиксированы нейропатии с атаксией и расстройства чувствительности, церебральные судороги с изменениями на ЭЭГ, а также в отдельных случаях — гипохромная анемия и себорейный дерматит.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С.