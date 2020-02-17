вопрос о применении Витаксона для лечения пациентов с тяжелой и острой формой декомпенсированной сердечной недостаточности решает врач индивидуально, учитывая состояние больного.

Применение в период беременности или кормления грудью. Суточная потребность в витамине В 6 в период беременности или кормления грудью составляет до 25 мг. Препарат содержит 100 мг витамина В 6 , поэтому его не следует применять в этот период.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому его не следует назначать этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку у некоторых пациентов препарат может вызывать такие побочные явления, как головокружение, головную боль и тахикардию, следует придерживаться осторожности при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.