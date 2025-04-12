Линкас без сахара (Linkus without sugar)
Линкас без сахара инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 мл сиропа содержат экстракт адхатоды сосудистой листьев густого (Adhatoda vasica) (5:1), (экстрагент вода очищенная) — 120 мг; экстракта солодки голой корней густого (Glycyrrhiza glabra) (4,17:1), (экстрагент вода очищенная) — 18 мг; экстракта перца длинного плодов густого (Piper longum) (4:1), (экстрагент вода очищенная) — 25 мг; экстракта фиалки душистой цветков густого (Viola odorata) (4,17:1), (экстрагент вода очищенная) — 6 мг; экстракта иссопа лекарственного листьев густого (Hyssopus officinalis) (4,17: 1), (экстрагент вода) — 12 мг; экстракта калгана большого корней густого (Alpinia galanga) (4,17:1), (экстрагент вода очищенная) — 12 мг; экстракта экстракта кордии широколистной плодов густого (Сordia latifolia) (4:1), (экстрагент вода очищенная) — 25 мг; экстракта алтея лекарственного семян густого (Althaea officinalis) (4:1), (экстрагент вода очищенная) — 25 мг; экстракта зизифуса обычного плодов густого (Zyzyphus vulgaris) (4:1), (экстрагент вода очищенная) — 25 мг; экстракта оносмы прицветной листья густого (Onosma bracteatum) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) — 25 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, сахарин натрия, сорбита раствор (Е 420), глицерин, кислота лимонная безводная, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), масло мяты перечной, масло гвоздики, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: сироп коричневого цвета со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях.
Код АТС R05X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическим и жаропонижающими свойствами. Активирует секреторную функцию эпителия дыхательных путей, изменяет поверхностно активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что положительно влияет на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает отхождение слизи дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик.
Прием препарата снижает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отеки слизистых оболочек. Изменения выраженности кашля отмечается через 3–4 дня приема препарата.
Показания
Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся сухим раздражающим кашлем; бронхит (острый и хронический); фарингит, трахеит, трахеобронхит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелый степень ожирения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется одновременный прием препарата с противокашлевыми средствами, уменьшающими отхождения мокроты (например, кодеин).
При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
Особенности применения
Сироп не содержит сахара, поэтому его можно применять больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на гипокалорийной диете. В состав препарата входит раствор сорбита, применение которого может оказать мягкое слабительное действие. Энергетическая ценность 1 г сорбита — 2,6 ккал. Применение пропиленгликоля 400 мг/кг (для взрослых), 200 мг/кг (для детей) может вызвать симптомы, сходные с возникающими при употреблении алкоголя.
Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о безвредности применения препарата Линкас без сахара пациентам пожилого возраста.
Способ применения и дозы
Применять внутрь. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3–4 раза в сутки; детям в возрасте от 7 до 11 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 4 раза в сутки; детям в возрасте от 3 до 6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки; детям в возрасте от 1 до 2 лет — по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3–4 раза в сутки.
Продолжительность лечения — 3 до 7 дней.
Дети
Детям в возрасте младше 1 года препарат не назначать.
Побочные реакции
При применении препарата возможны слабость, повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе сыпь, гиперемия кожи, анулярная эритема, зуд, крапивница, ангионевротический отек) усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Сироп по 90 мл или 120 мл или 150 мл во флаконе № 1, в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан/Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок №30 сектор 28 Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан/Plot №30 sector 28 Korangi, Industrial Area, Karachi, Pakistan.