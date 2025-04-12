Фармакодинамика.

Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическим и жаропонижающими свойствами. Активирует секреторную функцию эпителия дыхательных путей, изменяет поверхностно активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что положительно влияет на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает отхождение слизи дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик.

Прием препарата снижает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отеки слизистых оболочек. Изменения выраженности кашля отмечается через 3–4 дня приема препарата.