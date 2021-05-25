побочные реакции классифицированы по органам и системам, по частоте возникновения распределены на такие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100) и (<1/10), иногда (≥1/1000) и (<1/100), редко (≥1/10 000) и (<1/1000), очень редко (<1/10 000).

Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек.

Со стороны кровеносной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; очень редко — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия. Увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.

Со стороны иммунной системы: очень редко — ангионевротический отек, анафилаксия, сывороточная болезнь, аллергический васкулит.

Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль; очень редко — обратимая гиперактивность и судороги. Судороги могут возникать у пациентов с нарушением функции почек или у пациентов, получающих высокие дозы препарата.

Со стороны ЖКТ

Взрослые: очень часто — диарея; часто — тошнота, рвота.

Дети: часто — диарея, тошнота, рвота.

Тошнота чаще ассоциируется с высокими дозами препарата. Выраженность вышеупомянутых симптомов со стороны ЖКТ может быть уменьшена при приеме препарата в начале приема пищи; иногда — нарушение пищеварения; очень редко — антибиотикассоциированный колит (включая псевдомембранозный и геморрагический колит), черный волосатый язык.

Со стороны гепатобилиарной системы: иногда — умеренное повышение уровня АлАТ и/или АсАТ отмечали у больных, которые получали терапию антибиотиками группы бета-лактамов, однако клиническое значение этого не установлено; очень редко — гепатит и холестатическая желтуха.

Гепатит был диагностирован в основном у мужчин и больных пожилого возраста, его появление может быть связано с продолжительным лечением препаратом.

У детей такие явления возникают очень редко.

Признаки и симптомы заболевания появляются во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях могут возникать через несколько недель после окончания лечения. Эти явления обычно имеют обратимый характер. Чрезвычайно редко отмечают случаи смерти, чаще всего у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у тех, которым одновременно проводится терапия гепатотоксичными препаратами.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда — кожная сыпь, зуд и крапивница; редко — полиморфная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, пузырчатый эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.

В случае появления какого-либо аллергического дерматита лечение необходимо прекратить.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия.