Зомактон (Somakton)
Зомактон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: соматропин;
1 флакон содержит соматропин 4 мг;
вспомогательные вещества:
1 флакон с порошком содержащий маннит (Е 421);
1 ампула с растворителем содержит натрия хлорид, спирт бензиловый (9 мг/мл), воду для инъекций.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый лиофилизированный порошок;
растворитель — прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Соматропин и агонисты соматропина.
Код ATС H01A C01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Соматропин является идентичным гипофизарному гормону роста человека в последовательности аминокислот, длиной цепи (191 аминокислота) и по фармакокинетическому профилю. Можно считать, что Зомактон вызывает те же фармакологические эффекты, что и эндогенный гормон.
Гормон роста способствует общему пропорциональному росту костей скелета у человека.
После введения экзогенного препарата Зомактон у детей с подтвержденным дефицитом гипофизарного гормона роста наблюдается линейный рост. Зафиксированное увеличение длины тела после применения Зомактона было вызвано влиянием на эпифизарные пластины длинных костей. У детей с недостаточной выработкой гипофизарного гормона роста Зомактон увеличивает темп роста и повышает концентрацию IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста/соматомедина-C), как и терапия гипофизарным гормоном роста. Отмечалось также повышение уровня щелочной фосфатазы в крови.
В ответ на применение гормона роста аналогично увеличению общего роста и массы тела отмечается пропорциональное увеличение размеров других тканей. К этим изменениям относятся: повышенный рост соединительной ткани, кожи и ее производных; увеличение скелетной мускулатуры с ростом размеров и количества клеток; увеличение тимуса (вилочковой железы); увеличение печени с повышенной пролиферацией клеток; незначительное увеличение гонад (половых желез), надпочечников и щитовидной железы. Не сообщалось о непропорциональном росте кожи и плоских костей и ускоренном половом созревании в связи с заместительной терапией гормона роста.
Гормон роста усиливает эффект задержки азота и активизирует транспорт аминокислот в ткани. Оба процесса усиливают синтез белка. Гормон роста ингибирует метаболизм углеводов и образование жира. В больших дозах или при отсутствии инсулина гормон роста действует как диабетогенное средство, вызывая эффекты, наблюдаемые обычно при голодании (нарушение толерантности к углеводам, торможение липогенеза, мобилизация жира и кетоз).
После лечения гормоном роста отмечается повышенная концентрация натрия, калия и фосфора.
Повышенное выведение кальция почками компенсируется повышенным всасыванием последнего в кишечнике. Плазменная концентрация кальция у пациентов, получающих Зомактон, существенно не отличается от таковой у пациентов, получавших гипофизарный гормон роста. Повышенная концентрация неорганического фосфата в плазме крови наблюдалась у пациентов, получающих как Зомактон, так и гипофизарный гормон роста. Повышение концентрации этих солей свидетельствует о повышенной их потребности при синтезе тканей.
Фармакокинетика.
8 здоровым добровольцам было введено 0,1 мг соматропина/кг массы тела подкожно. Максимальная концентрация соматропина в плазме крови через 6 ч после введения составляла около 64 нг/мл.
Показания
Зомактон применяется для:
- длительной терапии детей с гипофизарной задержкой роста, связанной с недостаточной выработкой и/или секрецией гормона роста и длительной терапии задержки роста, связанной с синдромом Тернера, подтвержденного хромосомным анализом.
Противопоказания
Гиперчувствительность к соматропину или любым другим составляющим препарата.
Зомактон не следует применять детям, у которых уже закрылись эпифизы костей.
Не следует применять соматропин пациентам с признаками активного опухолевого процесса. Противоопухолевую терапию следует завершить к началу терапии гормоном роста, признаки внутричерепного опухолевого роста должны отсутствовать. При признаках опухолевого роста лечение следует прекратить.
Пролиферативная или предпролиферативная диабетическая ретинопатия
Не следует назначать Зомактон пациентам в критических состояниях с осложнениями после открытых кардиохирургических вмешательств, абдоминальных вмешательств, политравм, при острой дыхательной недостаточности и других подобных состояниях.
Лечение соматропином детей с хронической болезнью почек следует прекратить при трансплантации почек.
Зомактон не следует назначать недоношенным и новорожденным, поскольку растворитель содержит бензиловый спирт.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Терапия глюкокортикоидами может ингибировать стимуляцию роста Зомактоном. Пациенты с сопутствующей недостаточностью адренокортикотропного гормона (АКТГ) должны получать тщательно подобранную дозу глюкокортикоидов. Высокие дозы андрогенов, эстрогена и анаболических стероидов могут ускорить созревание костей и тем самым снизить прирост длины тела.
Поскольку соматропин может индуцировать инсулинорезистентность у больных сахарным диабетом, получающих Зомактон, дозу инсулина следует пересмотреть.
Данные, полученные в результате изучения лекарственных взаимодействий у взрослых пациентов с дефицитом гормона роста, указывают на то, что введение соматропина может значительно повысить клиренс веществ, подвергающихся метаболизму в системе цитохрома P450 3A4 (таких как половые гормоны, кортикостероиды, противосудорожные средства и циклоспорин), приводя к понижению концентраций этих веществ в крови. Клиническое значение этого взаимодействия неизвестно.
Особенности применения
Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу (см. «Способ применения и дозы»).
Зомактон не следует назначать недоношенным детям и новорожденным, поскольку в состав вспомогательных веществ входит бензиловый спирт, что может вызвать токсические и анафилактоидные реакции у младенцев и детей в возрасте младше 3 лет.
Зомактон не предназначен для длительной терапии детей с задержкой роста, обусловленной синдромом Прадера — Вилли, подтвержденным генетически, если он не сопровождается диагнозом недостаточности гормона роста. Есть сообщения о сонном апноэ и внезапной смерти, связанной с применением гормона роста в педиатрической практике, у пациентов с синдромом Прадера-Вилли, которые имели один или несколько из таких факторов риска: высокая степень ожирения, обструкция верхних дыхательных путей в анамнезе, сонное апноэ или невыявленная дыхательная инфекция.
Известны частные случаи доброкачественной внутричерепной гипертензии. При сильной или повторной головной боли, нарушении зрения, тошноте/рвоте рекомендуется обследовать глазное дно с целью выявления отека сосочка зрительного нерва. В случае подтверждения отека сосочка зрительного нерва следует исследовать наличие доброкачественной внутричерепной гипертензии, а при подтверждении этого диагноза — прервать терапию соматропином. Отсутствует достаточное количество подтверждений, которыми можно руководствоваться при принятии клинических решений в отношении пациентов с устраненной внутричерепной гипертензией. При повторном начале терапии гормоном роста следует тщательно отслеживать симптомы внутричерепной гипертензии.
У некоторых пациентов с дефицитом гормона роста, принимающих соматропин, а также у больных, не лечившихся этим препаратом, может наблюдаться лейкемия. Однако нет подтверждений повышенной частоты развития лейкемии у пациентов с дефицитом выработки гормона роста при отсутствии благоприятных факторов.
Как и в случае применения всех других средств, содержащих соматропин, у незначительного процента пациентов возможна выработка антител к соматропину. Связывающая способность антител незначительна и не влияет на скорость роста. У любого пациента, не отвечающего на терапию, следует провести анализ на наличие антител.
Гормон роста повышает экстратиреоидную конверсию T4 в T3, что может выявить начальную стадию гипотиреоза. Поэтому у всех пациентов целесообразна оценка функции щитовидной железы. У пациентов с гипотиреозом следует проводить тщательный мониторинг стандартной заместительной терапии при применении терапии соматропином.
Следует выявлять у пациентов наличие нарушения толерантности к глюкозе, поскольку гормон роста может индуцировать состояние инсулинорезистентности. Может возникнуть необходимость пересмотреть дозу инсулина больным сахарным диабетом после начала терапии соматропином. Состояние пациентов с сахарным диабетом или нарушением толерантности к глюкозе следует тщательно контролировать в течение терапии соматропином. Зомактон также следует применять с осторожностью пациентам с известной семейной предрасположенностью к этой болезни.
В случае развития предпролиферативных изменений сетчатки при лечении соматропином или при наличии пролиферативной диабетической ретинопатии заместительную терапию с применением соматропина следует прекратить. Однако наличие стабильной фоновой диабетической ретинопатии не является основанием прекращения заместительной терапии с применением соматропина.
У пациентов с дефицитом гормона роста, вызванным внутричерепными поражениями, целесообразно проводить мониторинг состояния предыдущего заболевания, его прогрессирование или регрессирование. Сообщалось о повышенном риске повторного новообразования у пациентов, перенесших в детстве рак, в случае терапии соматропином после первого новообразования. Внутричерепные опухоли, в частности менингиомы, у пациентов, получавших радиотерапию головы для лечения первого новообразования, являются наиболее частыми из повторных новообразований.
При прогрессировании или рецидиве поражения терапию Зомактоном следует прервать. Особое внимание следует уделять симптомам рецидива у пациентов с предыдущими злокачественными заболеваниями.
При ускоренном росте у любого ребенка возможно прогрессирование сколиоза. Следует контролировать появление признаков сколиоза при применении соматропина.
У пациентов с эндокринными нарушениями возможен эпифизеолиз головки бедра. Врач должен осмотреть пациентов, которые лечатся Зомактоном и у которых развилась хромота или возникла боль в бедре или колене.
Влияние терапии гормоном роста на выздоровление изучалось в двух плацебо-контролируемых исследованиях с участием 522 тяжелобольных взрослых пациентов с осложнениями после открытых операций на сердце, хирургии брюшной полости, множественных случайных травм или острой дыхательной недостаточности.
Уровень смертности был выше (42% по сравнению с 19%) у пациентов, лечившихся гормонами роста (дозы 5,3 — 8 мг/сут), по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Учитывая эту информацию, таким пациентам не следует проводить терапию гормонами роста. Поскольку отсутствует информация о безопасности терапии гормоном роста для тяжелобольных пациентов, преимущества лечения в этой ситуации следует сравнить с потенциальными рисками.
Несмотря на редкость подобных случаев, следует рассмотреть возможность развития панкреатита у пациентов, получающих терапию соматропином, особенно у детей с болью в животе.
Зомактон содержит натрий, однако менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, т.е. практически свободен от натрия.
Способ применения и дозы
Терапию Зомактоном следует проводить под наблюдением квалифицированного врача, имеющего опыт лечения пациентов с дефицитом гормона роста.
Дозу и режим введения Зомактона следует подбирать индивидуально для каждого пациента.
Обычно продолжительность лечения составляет несколько лет и зависит от достигнутого терапевтического эффекта.
Подкожное введение гормона роста может привести к атрофии или разрастанию подкожной клетчатки в месте введения. В этой связи следует изменять места инъекций.
Дефицит гормона роста
Обычно рекомендуется общую дозу 0,17–0,23 мг/кг массы тела (в пересчете — 4,9 мг/м2–6,9 мг/м2 площади поверхности тела) в неделю распределять на 6–7 подкожных инъекций (соответственно суточная доза 0,02–0,03 мг/кг массы тела или 0,7–1 мг/м2 поверхности тела). Не следует превышать общую недельную дозу 0,27 мг/кг или 8 мг/м2 поверхности тела (в соответствии с суточной дозой до 0,04 мг/кг).
Синдром Тернера
Обычно рекомендуемую дозу 0,33 мг/кг массы тела (около 9,86 мг/м2 поверхности тела) в неделю распределяют на 6 — 7 подкожных инъекций (соответственно суточная доза — 0,05 мг/кг массы тела, или 1, 40 — 1,63 мг/м2 на поверхности тела).
Растворение
В зависимости от объема растворителя можно приготовить две концентрации (концентрацию определяет врач).
- При использовании безигольного инъектора ZOMAJET 2 Vision или обычного шприца необходимо 1,3 мл растворителя для образования раствора с концентрацией 3,3 мг/мл.
- При использовании только обычного шприца необходимо 3,2 мл растворителя для образования раствора с концентрацией 1,3 мг/мл.
Порошок следует растворять только в добавляемом растворителе.
1. Надеть иглу на градуированный шприц. Снять пластиковую крышку с флакона.
2. Отломить головку ампулы с растворителем, снять пластиковый колпачок с иглы, убедиться, что поршень шприца отведен до упора, прежде чем вставить иглу в ампулу.
Медленно втянуть необходимый объем растворителя в шприц. В зависимости от объема растворителя можно приготовить две концентрации (концентрацию определяет врач).
3. Для предотвращения образования пены следует вводить растворитель по стенке флакона.
4. Флакон следует осторожно вращать, пока порошок полностью не растворится до образования прозрачного бесцветного раствора.
Следует избегать взбалтывания или грубого смешивания. Если раствор остается мутным или содержит дольки, то флакон и его содержимое следует уничтожить. Если мутность наблюдается после охлаждения, следует дать раствору нагреться до комнатной температуры. Если и после этого мутность остается или появляется окрас, флакон и его содержимое нужно уничтожить.
После разбавления прозрачный бесцветный раствор следует ввести подкожно, используя шприц или безигольный инъектор ZOMAJET 2 Vision. Инструкция по применению безигольного инъектора ZOMAJET 2 Vision прилагается в брошюре вместе с прибором.
Дети
Применяют детям (см. «Способ применения и дозы»). Зомактон не следует назначать недоношенным и новорожденным, поскольку растворитель содержит бензиловый спирт.
Побочные реакции
Подкожное введение гормона роста может привести к атрофии или разрастанию подкожно-жировой клетчатки в месте введения. В отдельных случаях у пациентов появляется боль или зудящая сыпь в месте инъекции.
Побочные реакции распределены по частоте следующим образом: очень частые (≥ 1/10), частые (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечастые (от ≥ 1/1000 до < 1/100), единичные (от ≥ 1/10000 до <1/1000), редкие (<1/10000).
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы: нечастые — анемия.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: нечастые — тахикардия, артериальная гипертензия (у взрослых); единичные — артериальная гипертензия (у детей).
Нарушения со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: нечастые — головокружение.
Нарушения со стороны эндокринной системы: частые — гипотиреоз.
Нарушения со стороны органов зрения: нечастые — отек диска зрительного нерва, диплопия.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: нечастые — рвота, боль в животе, метеоризм, тошнота; единичные — диарея.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: очень частые — отек (у взрослых), периферический отек (у взрослых); частые — отек (у детей), периферический отек (у детей), реакции в месте введения, астения; нечастые — слабость, атрофия в месте инъекции, кровоизлияние в месте инъекции, образование в месте инъекции, гипертрофия.
Нарушения со стороны иммунной системы: частые — выработка антител.
Нарушения со стороны лабораторных показателей: единичные — патология функции почек.
Нарушения со стороны обмена веществ и питания: очень частые — легкая гипергликемия (у взрослых); частые — нарушение толерантности к глюкозе (у детей); нечастые — гипогликемия, гиперфосфатемия; единичные — сахарный диабет II типа.
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: очень частые — артралгия (у взрослых), миалгия (у взрослых); частые — артралгия (у детей); миалгия (у детей), скованность конечностей (у взрослых); нечастые — атрофия мышц, боли в костях, синдром запястного канала, скованность конечностей (у детей).
Новообразования доброкачественные, злокачественные и неопределенные (в т.ч. кисты и полипы): редкие — злокачественные новообразования, новообразования; редкие — лейкемия (у детей).
Нарушения со стороны нервной системы: очень частые — головная боль (у взрослых), парестезия (у взрослых); частые — головная боль, гипертония, бессонница (у взрослых); нечастые — сонливость, нистагм; единичные — невропатия, повышение внутричерепного давления, бессонница (у детей), парестезия (у детей).
Нарушения со стороны психики: нечастые — расстройства личности.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы: нечастые — недержание мочи, гематурия, полиурия, более частое мочеиспускание/полакиурия, аномалия мочи.
Нарушения со стороны половых органов и молочных желез: нечастые — генитальные выделения, гинекомастия (у взрослых); редкие — гинекомастия (у детей).
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: нечастые — липодистрофия, атрофия кожи, эксфолиативный дерматит, крапивница, гирсутизм, гипертрофия кожи.
Сообщалось о панкреатите при пострегистрационном применении в терапии гормоном роста (частота неизвестна).
Соматропин в 1% случаев способствует выработке антител. Связывающая способность этих антител незначительна и не имеет клинического значения.
Очень редко у детей с дефицитом гормона роста, лечащихся соматропином, развивалась лейкемия, но частота ее возникновения была очень низкой.
У детей, лечившихся гормоном роста, сообщалось об эпифизеолизе головки бедра и болезни Легга — Кальве — Пертеса. Эпифизеолиз головки бедра чаще встречается при нарушениях со стороны эндокринной системы, а болезнь Легга — Кальве — Пертеса встречается чаще при низком росте. Однако неизвестно, встречаются ли эти две патологии чаще при лечении соматропином. На эти диагнозы должны указывать дискомфорт, боль в бедре и/или колене.
Другие побочные реакции могут считаться характерными для соматропина, в частности, гипергликемии из-за снижения чувствительности к инсулину, снижения уровня свободного тироксина и возможного развития доброкачественной внутричерепной гипертензии.
Нельзя исключить риск возникновения реакции повышенной чувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.
После разведения препарат может храниться в вертикальном положении в холодильнике при температуре 2–8 °C не более 14 дней.
Упаковка
1 флакон с порошком в комплекте с 1 ампулой по 3,5 мл растворителя в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ферринг ГмбХ, Германия/Ferring GmbH, Germany.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Витланд 11, 24109 Киль, Германия/Wittland 11, 24109 Kiel, Германия.