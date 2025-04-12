Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу (см. «Способ применения и дозы»).

Зомактон не следует назначать недоношенным детям и новорожденным, поскольку в состав вспомогательных веществ входит бензиловый спирт, что может вызвать токсические и анафилактоидные реакции у младенцев и детей в возрасте младше 3 лет.

Зомактон не предназначен для длительной терапии детей с задержкой роста, обусловленной синдромом Прадера — Вилли, подтвержденным генетически, если он не сопровождается диагнозом недостаточности гормона роста. Есть сообщения о сонном апноэ и внезапной смерти, связанной с применением гормона роста в педиатрической практике, у пациентов с синдромом Прадера-Вилли, которые имели один или несколько из таких факторов риска: высокая степень ожирения, обструкция верхних дыхательных путей в анамнезе, сонное апноэ или невыявленная дыхательная инфекция.

Известны частные случаи доброкачественной внутричерепной гипертензии. При сильной или повторной головной боли, нарушении зрения, тошноте/рвоте рекомендуется обследовать глазное дно с целью выявления отека сосочка зрительного нерва. В случае подтверждения отека сосочка зрительного нерва следует исследовать наличие доброкачественной внутричерепной гипертензии, а при подтверждении этого диагноза — прервать терапию соматропином. Отсутствует достаточное количество подтверждений, которыми можно руководствоваться при принятии клинических решений в отношении пациентов с устраненной внутричерепной гипертензией. При повторном начале терапии гормоном роста следует тщательно отслеживать симптомы внутричерепной гипертензии.

У некоторых пациентов с дефицитом гормона роста, принимающих соматропин, а также у больных, не лечившихся этим препаратом, может наблюдаться лейкемия. Однако нет подтверждений повышенной частоты развития лейкемии у пациентов с дефицитом выработки гормона роста при отсутствии благоприятных факторов.

Как и в случае применения всех других средств, содержащих соматропин, у незначительного процента пациентов возможна выработка антител к соматропину. Связывающая способность антител незначительна и не влияет на скорость роста. У любого пациента, не отвечающего на терапию, следует провести анализ на наличие антител.

Гормон роста повышает экстратиреоидную конверсию T4 в T3, что может выявить начальную стадию гипотиреоза. Поэтому у всех пациентов целесообразна оценка функции щитовидной железы. У пациентов с гипотиреозом следует проводить тщательный мониторинг стандартной заместительной терапии при применении терапии соматропином.

Следует выявлять у пациентов наличие нарушения толерантности к глюкозе, поскольку гормон роста может индуцировать состояние инсулинорезистентности. Может возникнуть необходимость пересмотреть дозу инсулина больным сахарным диабетом после начала терапии соматропином. Состояние пациентов с сахарным диабетом или нарушением толерантности к глюкозе следует тщательно контролировать в течение терапии соматропином. Зомактон также следует применять с осторожностью пациентам с известной семейной предрасположенностью к этой болезни.

В случае развития предпролиферативных изменений сетчатки при лечении соматропином или при наличии пролиферативной диабетической ретинопатии заместительную терапию с применением соматропина следует прекратить. Однако наличие стабильной фоновой диабетической ретинопатии не является основанием прекращения заместительной терапии с применением соматропина.

У пациентов с дефицитом гормона роста, вызванным внутричерепными поражениями, целесообразно проводить мониторинг состояния предыдущего заболевания, его прогрессирование или регрессирование. Сообщалось о повышенном риске повторного новообразования у пациентов, перенесших в детстве рак, в случае терапии соматропином после первого новообразования. Внутричерепные опухоли, в частности менингиомы, у пациентов, получавших радиотерапию головы для лечения первого новообразования, являются наиболее частыми из повторных новообразований.

При прогрессировании или рецидиве поражения терапию Зомактоном следует прервать. Особое внимание следует уделять симптомам рецидива у пациентов с предыдущими злокачественными заболеваниями.

При ускоренном росте у любого ребенка возможно прогрессирование сколиоза. Следует контролировать появление признаков сколиоза при применении соматропина.

У пациентов с эндокринными нарушениями возможен эпифизеолиз головки бедра. Врач должен осмотреть пациентов, которые лечатся Зомактоном и у которых развилась хромота или возникла боль в бедре или колене.

Влияние терапии гормоном роста на выздоровление изучалось в двух плацебо-контролируемых исследованиях с участием 522 тяжелобольных взрослых пациентов с осложнениями после открытых операций на сердце, хирургии брюшной полости, множественных случайных травм или острой дыхательной недостаточности.

Уровень смертности был выше (42% по сравнению с 19%) у пациентов, лечившихся гормонами роста (дозы 5,3 — 8 мг/сут), по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Учитывая эту информацию, таким пациентам не следует проводить терапию гормонами роста. Поскольку отсутствует информация о безопасности терапии гормоном роста для тяжелобольных пациентов, преимущества лечения в этой ситуации следует сравнить с потенциальными рисками.

Несмотря на редкость подобных случаев, следует рассмотреть возможность развития панкреатита у пациентов, получающих терапию соматропином, особенно у детей с болью в животе.

Зомактон содержит натрий, однако менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, т.е. практически свободен от натрия.