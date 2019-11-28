Гемцитабин "Эбеве" (Gemcitabin "Ebewe") (172608) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемцитабин "Эбеве" инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Гемцитабин (dFdC) является антиметаболитом пиримидина, метаболизируется на внутриклеточном уровне при участии нуклеозидкиназы с образованием активного нуклеозиддифосфата (dFdCDP) и нуклеозидтрифосфата (dFdCTP). Цитотоксический эффект гемцитабина обусловлен ингибированием синтеза ДНК благодаря двойному механизму действия при участии dFdCDP и dFdCTP. Во-первых, dFdCDP ингибирует рибонуклеотидредуктазу — единственный фермент, катализирующий реакции образования дезоксинуклеозидтрифосфатов (dCTP), необходимых для синтеза ДНК. Результатом такого ингибирования является снижение концентрации дезоксинуклеозидов вообще и dCTP в частности. Во-вторых, dFdCTP конкурирует с dCTP за включение в цепочку ДНК (самопотенцирование).
Кроме того, в небольших количествах гемцитабин может встраиваться в цепочку РНК. Таким образом, снижение внутриклеточной концентрации dCTP способствует более активному включению в ДНК dFdCTP. ДНК-полимераза эпсилон не способна элиминировать встроенный гемцитабин и осуществить репарацию цепи ДНК. После гемцитабина в цепь ДНК включается еще 1 нуклеотид, после чего дальнейший синтез ДНК полностью блокируется. После включения в ДНК гемцитабин индуцирует процессы программированной клеточной смерти (апоптоз).
Гемцитабин оказывает выраженное цитотоксическое действие относительно разных клеточных культур опухолей мыши и человека. Действие гемцитабина зависит от фазы клеточного цикла, препарат в первую очередь действует на клетки, в которых происходит синтез ДНК (S-фаза) и, при определенных условиях, блокирует переход G1-фазы в S-фазу клеточного цикла. Цитотоксический эффект гемцитабина in vitro зависит от концентрации и продолжительности экспозиции.
Фармакокинетика. При введении гемцитабина в дозах 500–2592 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузий продолжительностью 0,4–1,2 ч максимальная концентрация гемцитабина в плазме крови (которая достигалась на протяжении 5 мин после окончания инфузии) составляла 3,2–45,5 мкг/мл. При введении гемцитабина в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий концентрация исходного вещества в плазме крови была >5 мкг/мл приблизительно на протяжении 30 мин после окончания инфузии и >0,4 мкг/мл еще в течение 1 ч.
Распределение
Объем распределения гемцитабина в центральной камере составлял 12,4 л/м2 у женщин и 17,5 л/м2 у мужчин (индивидуальная вариабельность показателей 91,9%). Объем распределения гемцитабина в периферической камере составлял 47,4 л/м2 и не зависел от пола. Связывание гемцитабина с белками плазмы крови было незначительным. Период полувыведения варьировал в диапазоне 42–94 мин в зависимости от возраста и пола пациента. При соблюдении рекомендуемого режима дозирования полное выведение гемцитабина происходит на протяжении 5–11 ч от начала инфузии. При введении 1 раз в неделю гемцитабин не кумулирует в организме.
Метаболизм
Гемцитабин быстро метаболизируется при участии цитидиндезаминазы в печени, почках, крови и других тканях, вследствие чего образуются гемцитабина моно, ди- и трифосфат (dFdCMP, dFdCDP и dFdCTP), из которых активными считают dFdCDP и dFdCTP. Эти внутриклеточные метаболиты гемцитабина не были выявлены в плазме крови или моче. Основной метаболит гемцитабина — 2´-дезокси-2´,2´-дифторуридин (dFdU) неактивен и выявляется в плазме крови и моче.
Выведение
Системный клиренс гемцитабина варьирует от 29,2 до 92,2 л/ч/м2 в зависимости от пола и возраста пациента (индивидуальная вариабельность показателей 52,2%). Клиренс препарата у женщин приблизительно на 25% ниже, чем у мужчин. Клиренс гемцитабина снижается с возрастом как у женщин, так и у мужчин, хотя и остается высоким. При введении гемцитабина в рекомендуемой дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий нет необходимости в снижении дозы для женщин и мужчин с более низким клиренсом.
<10% дозы выводится с мочой в виде неизмененного гемцитабина. Почечный клиренс варьирует в пределах 2–7 л/ч/м2.
На протяжении 1 нед после введения гемцитабина из организма выводится 92–98% дозы, из них 99% — с мочой, преимущественно в форме dFdU, и 1% — с калом.
Кинетика dFdCTP
Этот метаболит выявляют в мононуклеарах периферической крови, поэтому приведенные ниже данные характерны для этих клеток. При введении гемцитабина в дозе 35–350 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий равновесная внутриклеточная концентрация dFdCTP пропорционально повышается с 0,4 до 5 мкг/мл. При концентрации гемцитабина в плазме крови >5 мкг/мл концентрация dFdCTP в мононуклеарных клетках не повышается, что свидетельствует о насыщаемости процесса образования этого метаболита. Заключительный период полувыведения dFdCTP составляет 0,7–12 ч.
Кинетика dFdU
Максимальная концентрация dFdU в плазме крови достигается через 3–15 мин после окончания 30-минутной инфузии в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела и составляет 28–52 мкг/мл.
Минимальная концентрация dFdU в плазме крови при введении гемцитабина 1 раз в неделю составляет 0,07–1,12 мкг/мл без признаков кумуляции.
Процесс снижения концентрации dFdU в плазме крови имеет трехфазный характер, средний период полувыведения в заключительной фазе составляет 65 ч (диапазон 33–84 ч).
91–98% гемцитабина трансформируется в dFdU.
Средний объем распределения dFdU в центральной камере — 18 л/м2 (диапазон 11–22 л/м2).
Средний объем распределения dFdU в равновесном состоянии — 150 л/м2 (диапазон 96–228 л/м2).
Распределение в тканях экстенсивное.
Средний клиренс dFdU — 2,5 л/ч/м2 (диапазон 1–4 л/ч/м2).
Выведение с мочой — полностью.
Комбинированная терапия гемцитабином и паклитакселом
При комбинированном применении гемцитабина и паклитаксела фармакокинетика препаратов не изменяется.
Комбинированная терапия гемцитабином и карбоплатином
При комбинированном применении гемцитабина и карбоплатина фармакокинетика гемцитабина не изменяется.
Нарушение функции почек
Легкая или умеренная почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации — 30-80 мл/мин) существенным образом не влияет на фармакокинетику гемцитабина.
Показания Гемцитабин "Эбеве"
Местно-распространенный или метастазирующий рак мочевого пузыря (в комбинации с цисплатином).
Местно-распространенная или метастазирующая аденокарцинома поджелудочной железы.
Местно-распространенный или метастазирующий немелкоклеточный рак легкого (как терапия первой линии в комбинации с цисплатином; может применяться как монотерапия у пациентов пожилого возраста или больных с оценкой общего состояния 2 балла по шкале ECOG).
Местно-распространенный или метастазирующий эпителиальный рак яичника при рецидиве заболевания после терапии первой линии препаратами платины при продолжительности ремиссии >6 мес (в комбинации с карбоплатином).
Неоперабельный местно-рецидивирующий или метастазирующий рак молочной железы при рецидиве заболевания после адъювантной/неоадъювантной химиотерапии, которая включала антрациклины, если они не были противопоказаны (в комбинации с паклитакселом).
Применение Гемцитабин "Эбеве"
необходимое количество препарата переносят в инфузионный мешок или флакон. Препарат применяют неразведенным или разводят 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы в асептических условиях. Р-р тщательно перемешивают, поворачивая мешок или флакон.
Перед применением препарата необходимо визуально проверять его окраску и наличие механических включений.
Инфузии гемцитабина хорошо переносятся пациентами, поэтому препарат можно вводить в амбулаторных условиях. При экстравазации инфузию немедленно прекращают и продолжают введение препарата в другую вену. После введения гемцитабина пациент должен находиться под наблюдением.
Рак мочевого пузыря
Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и цисплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1, 8 и 15-й день каждого 28-дневного курса. Цисплатин рекомендуют вводить в дозе 70 мг/м2 поверхности тела в 1-й день курса после введения гемцитабина или во 2-й день каждого 28-дневного курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.
Рак поджелудочной железы
Гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий каждую неделю на протяжении до 7 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. В ходе дальнейших курсов гемцитабин вводят каждую неделю на протяжении 3 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Доза препарата может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.
Немелкоклеточный рак легкого
Монотерапия. Гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий каждую неделю на протяжении 3 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Доза препарата может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.
Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и цисплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 3 нед. Цисплатин вводят в дозе 75–100 мг/м2 поверхности тела 1 раз в 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.
Рак молочной железы
Комбинированная терапия. При комбинированной терапии паклитакселом и гемцитабином паклитаксел рекомендуют вводить в дозе 175 мг/м2 поверхности тела путем 3-часовых в/в инфузий в 1-й день курса. Затем вводят гемцитабин в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений. Лечение гемцитабином и паклитакселом можно начинать при абсолютном количестве гранулоцитов не менее 1,5·109/л.
Рак яичника
Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и карбоплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Карбоплатин вводят после гемцитабина в 1-й день курса в дозе, позволяющей достичь целевой AUC 4,0 мг/мл·мин. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.
Мониторинг токсических проявлений и коррекция доз препарата
Коррекция доз при возникновении признаков негематологической токсичности
Для контроля негематологической токсичности необходимо периодически обследовать пациентов и контролировать функцию печени и почек. Доза гемцитабина может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений. Обычно при развитии тяжелых (3-й или 4-й степени) явлений негематологической токсичности, за исключением тошноты/рвоты, лечение гемцитабином приостанавливают или снижают дозу препарата. Лечение гемцитабином может быть продлено только после регресса признаков токсических эффектов.
Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина, карбоплатина и паклитаксела при комбинированной терапии приведены в соответствующих инструкциях.
Коррекция доз при возникновении признаков гематологической токсичности в начале курса лечения
Независимо от показаний, перед каждым введением препарата необходимо определять количество тромбоцитов и гранулоцитов в крови. Лечение можно начинать, если количество гранулоцитов ≥1,5·109/л, а количество тромбоцитов — ≥100·109/л.
Коррекция доз при возникновении гематологической токсичности в течение курса лечения
Коррекция доз гемцитабина осуществляется согласно приведенным ниже рекомендациям.
|Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком мочевого пузыря, немелкоклеточным раком легкого или раком поджелудочной железы при монотерапии или комбинированной терапии с цисплатином
|Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л)
|Количество тромбоцитов (·109/л)
|Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве»
|>1,0 и
|>100
|100
|0,5–1,0 или
|50–100
|75
|<0,5 или
|<50
|Пропуск дозы*
*Продолжение введения гемцитабина в течение курса возможно только после достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥0,5·109/л и количества тромбоцитов ≥50·109/л.
|Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком молочной железы при комбинированной терапии с паклитакселом
|Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л)
|Количество тромбоцитов (·109/л)
|Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве»
|≥1,2 и
|>75
|100
|1,0–1,2 или
|50–75
|75
|0,7-1,0 и
|≥50
|50
|<700 или
|<50
|Пропуск дозы*
*Лечение в рамках курса не возобновляется. Терапию начинают в 1-й день следующего курса при условии достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥1,5·109/л и количества тромбоцитов ≥100·109/л.
|Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком яичника при комбинированной терапии с карбоплатином
|Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л)
|Количество тромбоцитов (·109/л)
|Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве»
|>1,5 и
|≥100
|100
|1,0–1,5 или
|75–100
|50
|<1,0 или
|<75
|Пропуск дозы*
*Лечение в рамках курса не возобновляется. Терапию начинают в 1-й день следующего курса при условии достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥1,5·109/л и количества тромбоцитов ≥100·109/л.
Коррекция доз гемцитабина при возникновении признаков гематологической токсичности при дальнейших курсах лечения (для всех показаний)
Дозу гемцитабина снижают до 75% от начальной при развитии таких проявлений:
- абсолютное количество гранулоцитов <0,5·109/л на протяжении ≥5 дней;
- абсолютное количество гранулоцитов <0,1·109/л на протяжении ≥3 дней;
- фебрильная нейтропения;
- количество тромбоцитов <25·109/л;
- задержка курса лечения более чем на 1 нед из-за токсических проявлений.
Лечение пациентов с нарушением функции печени или почек
Гемцитабин необходимо с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени или почек, поскольку имеющихся в настоящее время данных недостаточно для четких рекомендаций относительно коррекции доз препарата для этих групп пациентов.
Лечение пациентов пожилого возраста (старше 65 лет)
Гемцитабин хорошо переносится пациентами в возрасте старше 65 лет. Специфические рекомендации относительно коррекции доз препарата для пациентов пожилого возраста отсутствуют. Для таких пациентов применяют общие рекомендации.
Противопоказания
повышенная чувствительность к гемцитабину или другим компонентам препарата; период беременности и кормления грудью; детский возраст.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочными эффектами, связанными с лечением гемцитабином, являются тошнота и рвота, повышение активности печеночных трансаминаз (АсАТ/АлАТ) и ЩФ (приблизительно у 60% пациентов); протеинурия и гематурия (приблизительно у 50% пациентов); удушье (у 10–40% пациентов, чаще всего у больных раком легкого); аллергические кожные реакции (приблизительно у 25% пациентов, с зудом — у 10% пациентов).
Частота и тяжесть побочных эффектов зависят от дозы гемцитабина, скорости инфузии и интервалов между введениями. Дозозависимыми являются снижение количества тромбоциов, лейкоцитов и гранулоцитов.
При комбинированной химиотерапии частота и тяжесть побочных эффектов возрастает.
По частоте побочные реакции распределены на такие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 – <1/10), нечасто (≥1/1000 – <1/100), редко (≥1/10000 – <1/1000), единичные (<1/10000).
Со стороны системы крови и лимфатической системы
Очень часто: лейкопения (нейтропения 3-й степени у 19,3% больных; 4-й степени — у 6% больных), тромбоцитопения, анемия.
Часто: фебрильная нейтропения.
Единичные: тромбоцитоз.
Со стороны иммунной системы
Единичные: анафилактоидные реакции.
Со стороны метаболизма
Часто: анорексия.
Со стороны нервной системы
Часто: головная боль, бессонница, сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: инфаркт миокарда, артериальная гипотензия, отеки.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
Очень часто: удушье (в большинстве случаев легкой степени и быстро проходит без лечения).
Часто: кашель, ринит.
Нечасто: интерстициальный пневмонит, бронхоспазм (обычно транзиторный и легкой степени, однако в отдельных случаях может быть необходима парентеральная терапия).
Со стороны ЖКТ
Очень часто: тошнота, рвота.
Часто: диарея, стоматит и язвы слизистой оболочки ротовой полости, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы
Очень часто: повышение активности печеночных трансаминаз (АсАТ и АлАТ) и ЩФ.
Часто: повышение уровня билирубина.
Редко: повышение активности гамма-глутамилтрансферазы.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Очень часто: аллергические кожные высыпания, часто с зудом, алопеция.
Часто: кожный зуд, гипергидроз.
Редко: язвы на коже, образование везикул и поражение кожи, шелушение кожи.
Единичные: тяжелые кожные реакции, включая десквамацию и буллезную сыпь.
Со стороны костно-мышечной системы и мягких тканей
Часто: боль в спине, миалгия.
Со стороны почек и мочевыделительной системы
Очень часто: гематурия, протеинурия легкой степени.
Общие и местные реакции
Очень часто: гриппоподобные симптомы (чаще всего отмечают повышение температуры тела, головную боль, озноб, миалгию, астению и анорексию; также сообщалось о кашле, рините, недомогании, гипергидрозе и нарушении сна); отек/периферический отек, включая отек лица (в большинстве случаев отеки регрессируют после прекращения лечения).
Часто: повышение температуры тела, астения, озноб.
Редко: реакции в месте введения (преимущественно легкой степени тяжести).
Травмы, отравления и осложнения процедур
Рецидив токсических эффектов, вызванных лучевой терапией.
Отмечены такие побочные эффекты, как нарушение мозгового кровообращения, аритмии (преимущественно наджелудочковые), сердечная недостаточность, клинические признаки периферического васкулита и гангрены, отек легких, респираторный дистресс-синдром взрослых, ишемический колит, серьезные гепатотоксические эффекты (в частности печеночная недостаточность с летальным исходом), тяжелые кожные реакции (включая десквамацию и буллезную сыпь, синдром Лайелла, синдром Стивенса — Джонсона), почечная недостаточность, гемолитический уремический синдром, рецидив симптомов радиационного поражения кожи.
Особые указания
Гемцитабин «Эбеве» нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами в одном инфузионном мешке или флаконе.
При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила безопасности при обращении с цитотоксическими веществами.
Готовить р-ры для инфузий необходимо в изолированном боксе или вытяжном шкафу для работы с цитостатическими препаратами. При этом необходимо пользоваться защитной одеждой (одноразовыми перчатками, маской, очками, халатом, шапочкой).
При попадании р-ров гемцитабина в глаза возможно выраженное раздражение, поэтому их необходимо немедленно и тщательно промыть большим количеством воды. Если раздражение не устраняется, рекомендуют обратиться к врачу. При попадании р-ров гемцитабина на кожу ее промывают большим количеством воды.
Неиспользованные остатки препарата, а также все инструменты и материалы, которые использовались при приготовлении р-ров для инфузий и введении гемцитабина, должны уничтожаться согласно утвержденной процедуре утилизации отходов цитотоксических веществ.
Лечение гемцитабином проводят под наблюдением врача-онколога.
При увеличении продолжительности инфузии и частоты введения гемцитабина токсическое действие препарата усиливается.
Гематологическая токсичность
Гемцитабин может подавлять функцию костного мозга, что проявляется лейкопенией, тромбоцитопенией и анемией. Перед каждым введением препарата необходимо контролировать количество тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов в периферической крови. При развитии медикаментозной миелосупрессии необходимо приостанавливать лечение или снижать дозы. Обычно миелосупрессия при лечении гемцитабином непродолжительная и редко требует отмены препарата. Прогрессирование цитопении может сохраняться и после отмены гемцитабина.
Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции костного мозга. Необходимо учитывать риск кумулятивной миелосупрессии при комбинированной химиотерапии гемцитабином и другими цитотоксическими препаратами.
Гепатотоксичность
Применение гемцитабина у пациентов с метастазами в печень, а также гепатитом, алкогольной зависимостью или циррозом печени в анамнезе может вызывать ухудшение имеющейся печеночной недостаточности.
При лечении гемцитабином необходимо периодически контролировать функцию печени (включая проведение вирусологических анализов).
Гемцитабин необходимо с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени.
Сердечно-сосудистая токсичность
Из-за риска развития сердечно-сосудистых нарушений следует с осторожностью применять препарат у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
Легочная токсичность
Сообщалось о развитии побочных эффектов со стороны дыхательной системы, иногда тяжелых (отек легких, интерстициальный пневмонит и респираторный дистресс-синдром взрослых) во время лечения гемцитабином. Этиология этих эффектов не установлена. При развитии подобных явлений следует рассмотреть целесообразность прекращения лечения гемцитабином. Раннее начало поддерживающей терапии позволяет улучшить состояние пациента.
Нефротоксичность
При лечении гемцитабином следует периодически контролировать функцию почек.
Препарат необходимо с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек.
Сообщалось о частных случаях развития гемолитического уремического синдрома при лечении гемцитабином. При возникновении первых признаков микроангиопатической гемолитической анемии (быстрое снижение уровня гемоглобина с сопутствующей тромбоцитопенией, повышением уровней билирубина, креатинина, азота мочевины или ЛДГ в плазме крови) препарат следует отменить. Почечная недостаточность может быть необратимой после отмены гемцитабина и пациент может нуждаться в гемодиализе.
Влияние на фертильность
Исследования фертильности показали, что гемцитабин вызывает гипосперматогенез у самцов мыши. Мужчинам рекомендуют использовать надежные методы контрацепции в течение 6 мес после терапии, а также использовать криоконсервацию спермы до начала лечения, учитывая риск развития бесплодия вследствие терапии препаратом.
Натрий
В одном флаконе препарата Гемцитабин «Эбеве» 200 мг/20 мл, 500 мг/50 мл и 1000 мг/100 мл содержится соответственно 21,49 мг (0,93 ммоль), 53,74 мг (2,34 ммоль) и 107,47 мг (4,67 ммоль) натрия. Это следует учитывать при назначении препарата пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия.
Дети. Гемцитабин не рекомендуют применять у детей из-за недостаточности информации относительно безопасности и эффективности лечения препаратом у этой группы пациентов.
Период беременности и кормления грудью
Достоверные данные относительно применения гемцитабина в период беременности отсутствуют. Исследования на животных выявили репродуктивную токсичность препарата. Исходя из результатов доклинических исследований, а также учитывая механизм действия гемцитабина, препарат не следует применять в период беременности, кроме как по жизненным показаниям. В период лечения гемцитабином необходимо использовать надежные методы контрацепции и немедленно информировать врача при наступлении беременности.
До настоящего времени неизвестно, экскретируется ли гемцитабин в грудное молоко, поэтому нельзя исключить развитие побочных эффектов у детей, находящихся на грудном вскармливании. Во время лечения гемцитабином кормление грудью необходимо прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Исследований влияния гемцитабина на способность к управлению транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако известно, что гемцитабин может вызывать легкую или умеренную сонливость. Поэтому пациентам рекомендуют воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами до установления отсутствия сонливости.
Взаимодействия
специфические исследования взаимодействий гемцитабина не проводили.
Одновременная лучевая терапия (перерыв между введением гемцитабина и лучевой терапией менее 7 дней)
Токсичность такого комбинированного лечения зависит от многих факторов, в частности от дозы гемцитабина и частоты введения, дозы облучения, режима лучевой терапии, вида облучаемой ткани и ее объема. В доклинических и клинических исследованиях было выявлено, что гемцитабин обладает радиосенсибилизирующим действием. В исследовании, где пациенты с немелкоклеточным раком легкого получали гемцитабин в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела в течение 6 нед подряд в сочетании с терапевтическим облучением области грудной клетки, была отмечена выраженная токсичность лечения, проявлявшаяся в виде тяжелых мукозитов (особенно эзофагитов) и пневмонитов, потенциально угрожавших жизни, преимущественно у пациентов, которые получали высокую дозу облучения (медиана объема облученной ткани 4795 см3). В дальнейших исследованиях было показано, что комбинированное лечение низкими дозами гемцитабина и лучевой терапии лучше переносится пациентами и характеризуется прогнозируемым профилем токсичности. Оптимальный режим безопасного комбинирования гемцитабина и лучевой терапии еще не определен для всех типов опухолей.
Последовательная лучевая терапия (перерыв между введением гемцитабина и лучевой терапией более 7 дней)
Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что введение гемцитабина более чем за 7 дней до начала или после завершения лучевой терапии не сопровождается повышением токсичности лечения, за исключением рецидива симптомов радиационного поражения кожи. Лечение гемцитабином можно начинать после исчезновения острых эффектов лучевой терапии, но не ранее чем через 7 дней после ее окончания.
Как при одновременном, так и при последовательном применении гемцитабина и лучевой терапии возможно радиационное повреждение облученных тканей (в частности развитие эзофагита, колита и пневмонита).
Другие виды взаимодействий
Не рекомендуют применять вакцины против желтой лихорадки и другие живые ослабленные вакцины во время лечения гемцитабином ввиду риска развития системного, потенциально угрожающего жизни заболевания, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом.
Несовместимость
Поскольку исследование совместимости не проводили, Гемцитабин «Эбеве» не следует смешивать с другими препаратами.
Передозировка
специфического антидота гемцитабина нет. При введении гемцитабина каждые 2 нед в дозах до 5700 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий уровень токсичности лечения оставался клинически допустимым. При подозрении на передозировку гемцитабина необходимо контролировать количество форменных элементов крови и, при необходимости, применять поддерживающую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C. Не охлаждать и не замораживать. Р-ры для инфузий с концентрацией гемцитабина 0,1 мг/мл и 7,5 мг/мл, приготовленные путем разведения препарата 5% р-ром глюкозы или 0,9% р-ром натрия хлорида, физически и химически стабильны на протяжении 28 сут при хранении при температуре 2–8 °C в защищенном от света месте или при комнатной температуре (20–25 °C) в защищенном или не защищенном от света месте.
С микробиологической точки зрения препарат следует вводить сразу же после забора из флакона, а р-р для инфузий — сразу же после приготовления. Если препарат или р-р для инфузий не использовали немедленно, за продолжительностью и условиями хранения должен следить медицинский персонал. Как правило, время хранения не должно превышать 24 ч при комнатной температуре (20–25 °C) при условии, что все манипуляции не выполняли в контролируемых и аттестованных асептических условиях.