необходимое количество препарата переносят в инфузионный мешок или флакон. Препарат применяют неразведенным или разводят 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы в асептических условиях. Р-р тщательно перемешивают, поворачивая мешок или флакон.

Перед применением препарата необходимо визуально проверять его окраску и наличие механических включений.

Инфузии гемцитабина хорошо переносятся пациентами, поэтому препарат можно вводить в амбулаторных условиях. При экстравазации инфузию немедленно прекращают и продолжают введение препарата в другую вену. После введения гемцитабина пациент должен находиться под наблюдением.

Рак мочевого пузыря

Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и цисплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1, 8 и 15-й день каждого 28-дневного курса. Цисплатин рекомендуют вводить в дозе 70 мг/м2 поверхности тела в 1-й день курса после введения гемцитабина или во 2-й день каждого 28-дневного курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.

Рак поджелудочной железы

Гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий каждую неделю на протяжении до 7 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. В ходе дальнейших курсов гемцитабин вводят каждую неделю на протяжении 3 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Доза препарата может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.

Немелкоклеточный рак легкого

Монотерапия. Гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий каждую неделю на протяжении 3 нед подряд с дальнейшим перерывом в одну неделю. Курсы лечения повторяют с периодичностью 4 нед. Доза препарата может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.

Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и цисплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 3 нед. Цисплатин вводят в дозе 75–100 мг/м2 поверхности тела 1 раз в 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.

Рак молочной железы

Комбинированная терапия. При комбинированной терапии паклитакселом и гемцитабином паклитаксел рекомендуют вводить в дозе 175 мг/м2 поверхности тела путем 3-часовых в/в инфузий в 1-й день курса. Затем вводят гемцитабин в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Курсы лечения повторяют с периодичностью 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений. Лечение гемцитабином и паклитакселом можно начинать при абсолютном количестве гранулоцитов не менее 1,5·109/л.

Рак яичника

Комбинированная терапия. При комбинированной терапии гемцитабином и карбоплатином гемцитабин рекомендуют вводить в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела путем 30-минутных в/в инфузий в 1-й и 8-й день каждого курса. Карбоплатин вводят после гемцитабина в 1-й день курса в дозе, позволяющей достичь целевой AUC 4,0 мг/мл·мин. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед. Дозы препаратов могут быть снижены (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений.

Мониторинг токсических проявлений и коррекция доз препарата

Коррекция доз при возникновении признаков негематологической токсичности

Для контроля негематологической токсичности необходимо периодически обследовать пациентов и контролировать функцию печени и почек. Доза гемцитабина может быть снижена (для всех курсов или в рамках одного курса) в зависимости от интенсивности токсических проявлений. Обычно при развитии тяжелых (3-й или 4-й степени) явлений негематологической токсичности, за исключением тошноты/рвоты, лечение гемцитабином приостанавливают или снижают дозу препарата. Лечение гемцитабином может быть продлено только после регресса признаков токсических эффектов.

Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина, карбоплатина и паклитаксела при комбинированной терапии приведены в соответствующих инструкциях.

Коррекция доз при возникновении признаков гематологической токсичности в начале курса лечения

Независимо от показаний, перед каждым введением препарата необходимо определять количество тромбоцитов и гранулоцитов в крови. Лечение можно начинать, если количество гранулоцитов ≥1,5·109/л, а количество тромбоцитов — ≥100·109/л.

Коррекция доз при возникновении гематологической токсичности в течение курса лечения

Коррекция доз гемцитабина осуществляется согласно приведенным ниже рекомендациям.



Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком мочевого пузыря, немелкоклеточным раком легкого или раком поджелудочной железы при монотерапии или комбинированной терапии с цисплатином





Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л) Количество тромбоцитов (·109/л) Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве» >1,0 и >100 100 0,5–1,0 или 50–100 75 <0,5 или <50 Пропуск дозы*



*Продолжение введения гемцитабина в течение курса возможно только после достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥0,5·109/л и количества тромбоцитов ≥50·109/л.



Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком молочной железы при комбинированной терапии с паклитакселом





Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л) Количество тромбоцитов (·109/л) Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве» ≥1,2 и >75 100 1,0–1,2 или 50–75 75 0,7-1,0 и ≥50 50 <700 или <50 Пропуск дозы*



*Лечение в рамках курса не возобновляется. Терапию начинают в 1-й день следующего курса при условии достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥1,5·109/л и количества тромбоцитов ≥100·109/л.



Коррекция доз гемцитабина в течение курса лечения пациентов с раком яичника при комбинированной терапии с карбоплатином





Абсолютное количество гранулоцитов (·109/л) Количество тромбоцитов (·109/л) Процент от стандартной дозы Гемцитабина «Эбеве» >1,5 и ≥100 100 1,0–1,5 или 75–100 50 <1,0 или <75 Пропуск дозы*



*Лечение в рамках курса не возобновляется. Терапию начинают в 1-й день следующего курса при условии достижения абсолютного количества гранулоцитов ≥1,5·109/л и количества тромбоцитов ≥100·109/л.

Коррекция доз гемцитабина при возникновении признаков гематологической токсичности при дальнейших курсах лечения (для всех показаний)

Дозу гемцитабина снижают до 75% от начальной при развитии таких проявлений:

абсолютное количество гранулоцитов <0,5·10 9 /л на протяжении ≥5 дней;

/л на протяжении ≥5 дней; абсолютное количество гранулоцитов <0,1·10 9 /л на протяжении ≥3 дней;

/л на протяжении ≥3 дней; фебрильная нейтропения;

количество тромбоцитов <25·10 9 /л;

/л; задержка курса лечения более чем на 1 нед из-за токсических проявлений.