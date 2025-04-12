Лизолид-600 (Lizolid-600)
Лизолид-600 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: linezolid;
1 таблетка содержит линезолида 600 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, повидон, крахмалгликолят натрия (тип А), магния стеарат, гипромелоза, дибутилфталат, полиэтиленгликоль, тальк, титана диоксид (Е 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые таблетки, покрытые оболочкой, с линией разлома с одной стороны и гладкие с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Код ATС J01X Х08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Общие характеристики
Линезолид — синтетический антибактериальный препарат, относящийся к новому классу антимикробных средств — оксазолидинонов. Он проявляет активность in vitro против аэробных грамположительных бактерий и анаэробных микроорганизмов. Линезолид избирательно угнетает синтез белков бактерий из-за уникального механизма действия. Он напрямую связывается с рибосомами бактерий (23S из 50S субъединиц) и препятствует образованию функционального инициирующего комплекса 70S (важного компонента процесса трансляции).
Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для отдельных видов, поэтому желательно опираться на местную информацию относительно резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости, когда уровень распространенности резистентности микроорганизмов на местном уровне является таким, что польза от применения лекарственного средства, по крайней мере по отношению к некоторым видам инфекций, вызывает сомнения, следует обратиться за консультацией к эксперту.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробные микроорганизмы: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium*, Staphylococcus aureus*, коагулазонегативные стафилококки, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*, Group С streptococci, Group G streptococci.
Грамположительные анаэробные микроорганизмы: Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus species.
Резистентные микроорганизмы: Haemophilus injluenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria species, Enterobacteriaceae. Pseudomonas species.
*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных штаммов согласно утвержденным показаниям.
Хотя линезолид демонстрирует некоторую активность in vitro против Legionella, Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, недостаточно данных для подтверждения клинической эффективности в этих случаях.
Перекрестная резистентность
Механизм действия линезолида отличается от механизма действия других классов антибиотиков. Исследования клинических штаммов (метициллинрезистентных стафилококков, ванкомицинрезистентных энтерококков, а также пенициллин- и эритромицинрезистентных стрептококков) in vitro показывают, что линезолид обычно активен в отношении микроорганизмов, устойчивых к одному или нескольким другим классам антимикробных агентов.
Устойчивость к линезолиду связана с точечными мутациями в 23S рРНК.
Фармакокинетика.
Препарат содержит линезолид, являющийся биологически активным веществом и метаболизируется до неактивных производных.
Абсорбция
Линезолид интенсивно всасывается после применения перорально. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 ч после применения, абсолютная биодоступность препарата составляет около 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или внутривенно без коррекции дозы.
Линезолид можно применять независимо от еды. Время до достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 часа и Сmах снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, оцениваемая по AUC 0-∞, подобна в обоих случаях.
Распределение
Исследования фармакокинетики показали, что линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Около 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40–50 л.
Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55:1.
Метаболизм
Линезолид предпочтительно метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоновой кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (А) и метаболита гидроксиэтилглицина (В). Предполагается, что метаболит А появляется ферментативным методом, тогда как образование метаболита В опосредуется неферментативным механизмом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека Р450. Однако метаболические пути для линезолида до конца не изучены.
Выведение
Непочечный клиренс составляет около 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии около 30% дозы препарата выявляется в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале практически не определяется, тогда как около 6% дозы препарата выявляется в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.
Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, по-видимому, является следствием низшего почечного и непочечного клиренса при его более высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на воображаемый период полувыведения.
Пациенты с почечной недостаточностью. Фармакокинетика линезолида не изменяется у пациентов с какой-либо степенью почечной недостаточности; однако два основных метаболита линезолида кумулируются у пациентов с почечной недостаточностью с увеличением их накопления у пациентов с большей степенью тяжести почечной дисфункции. Фармакокинетика линезолида и двух его метаболитов также была исследована у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН), находящихся на гемодиализе. В исследовании ТСПН 14 пациентов получали 600 мг линезолида каждые 12 часов в течение 14,5 дня. Поскольку независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, для пациентов с почечной недостаточностью не рекомендуется проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует учесть целесообразность применения линезолида пациентам при наличии почечной недостаточности и потенциальных рисков накопления таких метаболитов. И линезолид, и два метаболита выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетика линезолида не изменялась у 7 пациентов с нарушением функции печени от легкой до средней степени тяжести (класс А или Б по шкале Чайлд-Пью). На основании имеющихся данных для пациентов с поражением функции печени от легкой до средней степени тяжести коррекция дозы не рекомендуется. Фармакокинетика у пациентов с поражением функции печени тяжелой степени не оценивалась.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами определенных микроорганизмов, при таких состояниях:
- госпитальная пневмония;
- негоспитальная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и ее структур, в частности инфекции на фоне диабетической стопы без сопутствующего остеомиелита, вызванные Staphylococcus aureus (метициллинчувствительными и метициллинрезистентными изолятами), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactiae;
Лизолид-600 не был изучен в лечении язвенных пролежней;
- неосложненные инфекции кожи и ее структур, вызванные Staphylococcus aureus (только метициллинчувствительными изолятами) или Streptococcus pyogenes;
- резистентные к ванкомицину инфекции, вызванные штаммами Enterococcus faecium, включая инфекции, сопровождающиеся бактериемией.
Лизолид не показан для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами. В случае подозрения или обнаружения грамотрицательного возбудителя следует немедленно приступить к специфической грамотрицательной терапии.
Противопоказания
Известна гиперчувствительность к линезолиду или любому другому компоненту препарата.
Лизолид-600 не следует применять пациентам, принимающим какие-либо медицинские препараты, подавляющие моноаминооксидазу А и В (например, фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид) или в течение 2 нед после приема таких препаратов.
За исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга артериального давления, Лизолид-600 не следует назначать пациентам с такими сопутствующими клиническими состояниями или сопутствующим приемом нижеупомянутых препаратов:
- неконтролируемая артериальная гипертензия, феохромоцитома, карциноид, тиреотоксикоз, биполярная депрессия, шизоаффективное расстройство, острые эпизоды головокружения;
- ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1 рецепторов серотонина (триптаны), прямые и непрямые симпатомиметики (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноринин, дозопинемин, буспирон.
Следует прекратить кормление грудью во время применения препарата (см. раздел «Применение в период беременности или кормление грудью»).
Особенности применения
Миелосупрессия
Сообщалось о возникновении миелосупрессии (включая анемию, лейкопению, панцитопению и тромбоцитопению) у пациентов, принимающих линезолид. После отмены линезолида показатели измененных параметров крови возвращались к значениям, наблюдавшимся до начала лечения. Вероятно, риск развития этих эффектов связан с продолжительностью лечения. У пациентов пожилого возраста применение линезолида может сопровождаться более высоким риском возникновения патологических изменений крови по сравнению с младшими пациентами. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (независимо от того, проходят ли они процедуры диализа) возможно повышение частоты развития тромбоцитопении. Таким образом, тщательный мониторинг формулы крови необходим таким пациентам: пациенты с уже существующей анемией, гранулоцитопенией или тромбоцитопенией; пациенты, получающие сопутствующие препараты, способны снижать уровни гемоглобина, уменьшать количество форменных элементов крови или отрицательно влиять на количество или функциональную активность тромбоцитов; пациенты с тяжелой формой почечной недостаточности; пациенты, курс лечения которых длится более 10–14 дней. Применять линезолид для лечения таких пациентов желательно только в сочетании с тщательным контролем уровня гемоглобина, общего анализа крови и, при возможности, количества тромбоцитов.
Если при лечении линезолидом развивается значительная миелосупрессия, лечение необходимо остановить. Исключение являются случаи, когда продолжение лечения признано абсолютно необходимым. В таких ситуациях необходимо проводить тщательный мониторинг показателей общего анализа крови и внедрять соответствующие стратегии лечения.
Кроме того, рекомендуется еженедельно проводить мониторинг показателей общего анализа крови (включая определение уровней гемоглобина, количества тромбоцитов, общего количества лейкоцитов и развернутой лейкоцитарной формулы) у пациентов, проходящих лечение линезолидом, независимо от начальных показателей анализа крови.
У пациентов, получавших линезолид в течение более 28 дней (максимальная рекомендованная продолжительность лечения), наблюдалось повышение частоты возникновения тяжелой анемии. Такие пациенты чаще нуждались в переливании крови. О случаях анемии с потребностью в переливании крови также сообщалось в постмаркетинговом периоде. Такая анемия чаще возникала у пациентов, получавших линезолид в течение более 28 дней.
Также в постмаркетинговом периоде сообщали о случаях сидеробластной анемии. Среди случаев, для которых было известно время возникновения анемии, большинство пациентов получали линезолид в течение более 28 дней. После прекращения применения линезолида большинство пациентов полностью или частично выздоравливали в результате проведения лечения анемии или даже без лечения.
Дисбаланс показателей летальности в клиническом исследовании с участием пациентов с инфекциями кровотока, связанными с использованием катетеров и вызванными грамположительными возбудителями
В ходе открытого исследования с участием пациентов с серьезными внутрисосудистыми инфекциями, вызванными использованием катетеров, наблюдали рост летальности в группе пациентов, которым применяли линезолид, по сравнению с группами лечения ванкомицином/диклоксациллином/оксациллином (78 из 363 (21,5%) против 58 из 363 (16,0%)). Основным фактором влияния на показатель летальности было наличие грамположительной инфекции на начальном уровне.
Показатели летальности у пациентов с инфекциями, вызванными исключительно грамположительными организмами, были схожи (преимущественное соотношение 0,96; 95% доверительный интервал: 0,58 — 1,59), но в группе лечения линезолидом частота летальных исходов была значительно выше (р = 0, 0162) у пациентов с любым дополнительным возбудителем или отсутствием возбудителей на начальном уровне (преимущественное соотношение 2,48; 95% доверительный интервал: 1,38 — 4,46). Наибольший дисбаланс наблюдался при лечении и в течение 7 дней с момента отмены исследуемого препарата. У большинства пациентов в группе лечения линезолидом выявили грамотрицательные инфекции в течение исследования, эти пациенты умерли от инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями, и от полимикробных инфекций. Таким образом, при осложненных инфекциях кожи и мягких тканей у пациентов с установленной и подозреваемой сопутствующей инфекцией, вызванной грамотрицательными возбудителями, линезолид следует применять только при отсутствии других вариантов лечения (см. раздел «Показания»). При таких обстоятельствах необходимо начинать параллельное лечение грамотрицательной инфекции.
Диарея и колит, связанные с применением антибиотиков
При применении многих антибиотиков, включая линезолид, сообщали о возникновении диареи и колита, связанных с применением антибиотиков, включая псевдомембранозный колит, и связанную с Clostridium difficile диарею (CDAD), тяжесть проявлений которых может варьировать от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Таким образом, важно учитывать возможность этого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения линезолида развивается диарея. В случае подозрения на диарею или колит, связанный с применением антибиотиков, или подтверждение этого диагноза необходимо прекратить текущее лечение антибактериальными препаратами (включая линезолид) и немедленно приступить к соответствующим терапевтическим мерам. В таких ситуациях противопоказано применение препаратов, подавляющих перистальтику.
Потенциальные взаимодействия, вызывающие повышение АД
Кроме случаев, когда возможно наблюдение за пациентами относительно возможного повышения артериального давления, линезолид не следует назначать пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, феохромоцитомой, тиреотоксикозом и/или сопутствующим приемом таких типов лекарственных средств как: прямые и косвенные симпатомиметики (например псевдоэфедрин), вазопрессоры (например эпинефрин, норэпинефрин), дофаминергические средства (например дофамин, добутамин).
Лактоацидоз
При применении линезолида сообщали о развитии лактоацидоза. Пациенты, у которых при применении линезолида возникают симптомы и проявления метаболического ацидоза, включая рецидивирующую тошноту или рвоту, боль в животе, низкий уровень бикарбонатов или гипервентиляцию, должны немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае развития молочнокислого ацидоза необходимо учесть пользу дальнейшего лечения линезолидом и потенциальные риски.
Дисфункция митохондрий
Линезолид ингибирует митохондриальный синтез белков. В результате этого угнетения могут развиваться такие побочные реакции, как лактоацидоз, анемия и нейропатия (периферическая и зрительного нерва). Эти явления более распространены при применении препарата более 28 дней.
Серотониновый синдром
Поступали спонтанные сообщения о развитии серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты (такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)). Таким образом, одновременное применение линезолида и серотонинергических препаратов противопоказано (см. раздел «Противопоказания»), за исключением случаев, когда применение как линезолида, так и одновременное с ним применение серотонинергических препаратов имеет решающее значение. В таких случаях пациент должен находиться под пристальным наблюдением с целью диагностироания симптомов серотонинового синдрома, таких как нарушение когнитивной функции, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации движений. При возникновении таких симптомов врач должен рассмотреть возможность отмены того или иного препарата. После отмены серотонинергического препарата возможно симптоматика отмены.
Периферическая нейропатия и нейропатия зрительного нерва
Сообщалось о развитии периферической нейропатии, а также нейропатии зрительного нерва и неврите зрительного нерва, которая иногда прогрессировала до потери зрения у пациентов, получавших лечение линезолидом. Такие сообщения в первую очередь касались пациентов, получавших лечение в течение более 28 дней (максимальная рекомендованная продолжительность лечения). Всем пациентам необходимо рекомендовать сообщать о симптомах нарушения зрения, таких как изменения остроты зрения, изменения цветового восприятия, нечеткость зрения или выпадение части поля зрения. В подобных случаях рекомендуется срочно провести осмотр с направлением к офтальмологу, если необходимо. Если пациент принимает Лизолид-600 в течение более чем рекомендованных 28 дней, необходимо регулярно проверять зрение.
В случае развития периферической нейропатии или нейропатии зрительного нерва необходимо взвесить пользу дальнейшего лечения Лизолидом-600 и потенциальные риски.
Возможен рост рисков развития нейропатий при применении линезолида для лечения пациентов, получающих или недавно получавших терапию антибактериальными препаратами для лечения туберкулеза.
Судороги
Сообщалось о случаях судорог у пациентов, получавших терапию препаратом Лизолид-600. В большинстве случаев сообщали о таком факторе риска как судороги в анамнезе. Пациентам необходимо сообщать врачам, если у них раньше возникали судороги.
Ингибиторы моноаминооксидазы
Линезолид является неселективным ингибитором моноаминооксидазы (МАО) обратного действия. Однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, он не оказывает угнетающего воздействия. В ходе исследований взаимодействия лекарственных препаратов и исследований безопасности линезолида было получено ограниченное количество данных о применении линезолида для лечения пациентов с основными заболеваниями и/или сопутствующим лечением препаратами, при которых возникают определенные риски вследствие угнетения МАО. Поэтому применение линезолида при таких обстоятельствах не рекомендовано, если невозможно проводить тщательный надзор и мониторинг состояния пациента (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение в сочетании с насыщенными тирамином продуктами
Пациентам следует рекомендовать избегать употребления большого количества продуктов, обогащенных тирамином (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Гипогликемия
Сообщения, полученные в пострегистрационный период, свидетельствуют о случаях симптоматической гипогликемии при применении линезолида, неселективного ингибитора МАО обратного действия, пациентам с сахарным диабетом, принимающие инсулин или пероральные гипогликемические препараты. Прием некоторых ингибиторов МАО связан с гипогликемическими эпизодами у больных сахарным диабетом, получающих инсулин или гипогликемические средства. Хотя причинная связь между линезолидом и гипогликемией не установлена, пациентов с сахарным диабетом следует предупреждать о потенциальной гипогликемической реакции при применении линезолида.
При возникновении гипогликемии может потребоваться уменьшение дозы инсулина или перорального гипогликемического средства или прекращение применения перорального гипогликемического средства, инсулина или линезолида.
Суперинфекция
Влияние линезолида на нормальную микрофлору не изучалось во время клинических исследований. Применение антибиотиков иногда может приводить к чрезмерному росту нечувствительных организмов. Например у около 3% пациентов, получавших линезолид в рекомендованных дозах, в течение клинических исследований наблюдалось возникновение кандидоза, связанного с применением препарата. В случае возникновения суперинфекции во время лечения следует принимать соответствующие меры.
Особые группы пациентов
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой почечной недостаточностью следует с осторожностью и только в ситуациях, когда ожидаемая польза больше теоретического риска (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью рекомендовано только в ситуациях, когда ожидаемая польза больше теоретического риска (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Нет необходимости в коррекции дозы препарата в зависимости от пола пациента.
Нарушение фертильной функции
Линезолид снижал фертильность и вызывал отклонение морфологических показателей качества спермы у здоровых взрослых самцов крыс при уровнях экспозиции, примерно ожидаемых у людей. Эти изменения носили обратимый характер. Возможно влияние линезолида на репродуктивную функцию мужчин неизвестно.
Клинические исследования
Безопасность и эффективность линезолида при его применении в течение более 28 дней не установлены.
В контролируемых клинических исследованиях не участвовали пациенты с диабетическими поражениями стоп, пролежнями или ишемическими поражениями, тяжелыми ожогами или гангреной. Соответственно опыт применения линезолида для лечения таких состояний ограничен.
Появление бактерий, резистентных к лекарственному средству
Маловероятно, что назначение препарата Лизолид-600 при отсутствии диагностированной бактериальной инфекции или с профилактической целью причинит вред пациенту или увеличит риск появления бактерий, резистентных к лекарственному средству.
Способ применения и дозы
Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также от клинического эффекта.
Рекомендации по продолжительности терапии, приведенные ниже, были применены в клинических исследованиях. Для некоторых видов инфекций может быть уместна более короткая продолжительность лечения, но это не было оценено в клинических исследованиях.
Максимальная продолжительность лечения — 28 дней. Безопасность и эффективность применения линезолида дольше 28 дней не были изучены.
Не требуется повышение рекомендованных доз или продолжительности лечения в случаях инфекций, сопровождающихся бактериемией.
Рекомендации по дозировке согласно показаниям приведены в таблице ниже.
Пациенты, лечение которых было начато с назначения линезолида в форме внутривенных инфузий, могут быть переведены на лечение Лизолид-600 в форме перорального применения. В таком случае подбор дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при приеме внутрь составляет около 100%.
|Показания
|Доза и способ применения
|Рекомендуемая продолжительность лечения (сутки подряд)
|Взрослые и дети (в возрасте старше 12 лет)
|Госпитальная пневмония
|600 мг внутривенно* или перорально каждые 12 часов
|10–14
|Негоспитальная пневмония (в том числе формы, сопровождающиеся бактериемией)
|Осложненные инфекции кожи и ее структур
|Инфекции, вызванные Enterococcus faecium, резистентны к ванкомицину, в частности инфекции, сопровождающиеся бактериемией.
|600 мг внутривенно* или перорально каждые 12 часов
|14–28
|Неосложненные инфекции кожи и ее структур
|Взрослые: 400 мг перорально каждые 12 часов* Дети в возрасте старше 12 лет: 600 мг перорально каждые 12 часов
|10–14
* Применять линезолид в другой лекарственной форме с возможностью соответствующей дозы.
Максимальная доза для взрослых и детей не должна превышать 600 мг 2 раза в день.
Применение пациентам пожилого возраста: нет необходимости в коррекции дозы.
Применение пациентам с почечной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы. Поскольку около 30% дозы выводится в течение трехчасового сеанса гемодиализа, начатого через 3 часа после введения препарата, пациентам, получавшим подобное лечение, линезолид следует назначать после гемодиализа (см. раздел «Фармакологические свойства. Фармакокинетика»).
Применение пациентам с печеночной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы (см. раздел «Фармакологические свойства. Фармакокинетика»).
Дети
Препарат в данной лекарственной форме назначать детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Указанная информация основывается на данных, полученных в ходе клинических исследований, во время которых более 2000 взрослых пациентов получали рекомендованные дозы Лизолид-600 в течение периода до 28 дней.
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщали, что приводили к отмене препарата, были головная боль, диарея, тошнота и рвота. Около 3% пациентов прекратили лечение из-за развития обусловленных препаратом побочных реакций.
Дополнительные побочные реакции, о которых сообщали после выхода препарата на рынок, включены в перечень ниже с указанием частоты возникновения как «частота неизвестна», поскольку частоту возникновения нельзя установить по имеющимся данным.
Побочные реакции, о которых сообщали в течение лечения, приведены ниже такой классификации частоты: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна — частоту нельзя установить по имеющимся данным.
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз, оральный кандидоз, вагинальный кандидоз, грибковые инфекции; нечасто — вагинит; редко — антибиотикоассоциированные колиты, включая псевдомембранозный колит*.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — анемия*†; нечасто — лейкопения*, нейтропения, тромбоцитопения*, эозинофилия; редко — панцитопения*; частота неизвестна — миелосупрессия*, сидеробластная анемия*.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилаксия.
Со стороны метаболизма и питания: нечасто — гипонатриемия; частота неизвестна — лактоацидоз*.
Со стороны психики: часто — бессонница.
Неврологические расстройства: часто — головная боль, перверсии вкуса (металлический привкус), головокружение; нечасто — судороги*, гипостезия, парестезия; частота неизвестна — серотониновый синдром**, периферическая нейропатия*.
Со стороны органов зрения: нечасто — затуманивание зрения*; редко — дефект поля зрения*; частота неизвестна — зрительная нейропатия*, неврит зрительного нерва*, потеря зрения*, изменение зрительного ощущения*, изменение восприятия цвета*.
Со стороны органов слуха и равновесия: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — аритмия (тахикардия).
Со стороны сосудов: часто — артериальная гипертензия; нечасто — транзиторная ишемическая атака, флебит, тромбофлебит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — диарея, тошнота, рвота, локальная или генерализованная боль в животе, запор, диспепсия; нечасто — панкреатит, гастрит, вздутие живота, сухость во рту, глоссит, частые редкие стулы, стоматит, расстройства или изменение цвета языка; редко — обесцвечивание поверхности зубов.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — отклонение от норм показателей функциональных печеночных проб, увеличение уровней АлАТ, АсАТ или щелочной фосфатазы; нечасто — повышение общего билирубина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд, сыпь; нечасто — крапивница, дерматит, чрезмерное потоотделение; частота неизвестна — буллезные поражения кожи, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, ангиоедема, аллопеция.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — повышение азота мочевины крови; нечасто — почечная недостаточность, повышение креатинина, полиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: редко — вульвовагинальные нарушения.
Общие нарушения: часто — лихорадка, локализованная боль; нечасто — озноб, усталость, жажда. Исследования. Биохимия: часто — повышение лактатдегидрогеназы, креатининкиназы, липазы, амилазы или постпрандиального (не натощак) уровня глюкозы, снижение общего белка, альбумина, натрия и кальция, повышение или снижение калия или бикарбоната; нечасто — повышение натрия или кальция, снижение глюкозы без голодания, повышение или снижение хлоридов. Гематология: часто — повышение количества нейтрофилов или эозинофилов, снижение гемоглобина, гематокрита или количества эритроцитов, повышение или снижение количества тромбоцитов или лейкоцитов; нечасто — повышение количества ретикулоцитов, снижение количества нейтрофилов.
* См. раздел «Особенности применения».
** См. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
† При контролируемых клинических исследованиях, в которых линезолид применяли в период до 28 дней, у 2,0% пациентов отмечалась анемия. В программе с применением незарегистрированного лекарственного средства по гуманитарной программе (compassionate use) с участием пациентов с инфекциями, угрожающими жизни, и сопутствующими заболеваниями, процент пациентов, у которых возникла анемия после приема линезолида в течение ≤ 28 дней составлял 2,5% (33 из 1326) по сравнению с 12,3% (53 из 430), которые лечились > 28 дней. Соотношение зафиксированных случаев тяжелой анемии, вызванной применением лекарственного средства, требовавшего переливания крови, составляло 9% (3 из 33) у пациентов, которые лечились в течение ≤ 28 дней и 5 и 15% (8 и 15%).
Побочные реакции, связанные с применением линезолида, редко оценены как реакции тяжелой степени: локализованная абдоминальная боль, транзиторный ишемический приступ и артериальная гипертензия.
Отчеты о подозреваемых побочных реакциях
Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения риска/пользы для лекарственного средства. Квалифицированных работников в сфере здравоохранения просят отчитываться о любых подозреваемых нежелательных реакциях в соответствии с локальной системой отчетности.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 или 10 таблеток в стрипе, по 1 стрипу в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Glenmark Pharmaceuticals Ltd.