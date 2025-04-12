таблетки. Мексиприм назначают внутрь. Применяемые терапевтические дозы и продолжительность лечения определяются чувствительностью больных к препарату. Начинают лечение в дозе 250–500 мг; средняя суточная доза составляет 250–500 мг, максимальная суточная — 800 мг. Суточную дозу препарата распределяют на 2–3 приема в течение дня.

Для лечения больных с тревожными расстройствами, нейроциркуляторной дисфункцией и когнитивными нарушениями Мексиприм применяют в течение 2–6 нед.

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Мексиприм применяют в течение 5–7 дней.

Курсовую терапию препаратом Мексиприм заканчивают постепенно, снижая дозу препарата в течение 2–3 дней.

Продолжительность курса лечения для пациентов с ИБС — не менее 1,5–2 мес. Повторные курсы (по рекомендации врача) желательно проводить в весенне-осенние периоды.

Р-р для инъекций. Мексиприм назначают в/м или в/в (струйно или капельно). При инфузионном способе введения препарат необходимо развести в физиологическом р-ре натрия хлорида (200 мл). Начинают лечение взрослых с дозы 50–100 мг 1–3 раза в сутки, постепенно повышая ее до получения терапевтического эффекта. Струйно Мексиприм вводят медленно на протяжении 5–7 мин, капельно — со скоростью 40–60 капель в минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг.

При острых нарушениях мозгового кровообращения Мексиприм назначают в составе комплексной терапии в первые 2–4 дня в/в струйно или капельно взрослым по 200–300 мг 1 раз в сутки, затем — в/м по 100 мг 3 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет 10–14 сут.

При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм Мексиприм применять в течение 10–15 дней путем в/в капельного введения по 200–500 мг 2–4 раза в сутки.

При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Мексиприм назначают в/в струйно или капельно в дозе 100 мг 2–3 раза в сутки на протяжении 14 дней. Затем переходят на в/м введение препарата по 100 мг/сут на протяжении следующих 2 нед.

Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводят в/м в дозе 100 мг 2 раза в сутки на протяжении 10–14 дней.

При легких когнитивных расстройствах у больных пожилого возраста и при тревожных состояниях препарат вводят в/м в суточной дозе 100–300 мг на протяжении 14–30 дней.

При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии Мексиприм вводить в/в или в/м в течение 14 сут, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда, включая нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантные средства, а также симптоматические средства по показаниям. В первые 5 сут, для достижения максимального эффекта желательно в/в введение Мексиприма, в последующие 9 сут возможно в/м введение Мексиприма. В/в введение проводить путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов), на 0,9% р-ре хлорида натрия или 5% р-ре глюкозы (глюкозы) в объеме 100–150 мл в течение 30–90 мин. В случае необходимости возможно медленное струйное введение Мексиприма течение не менее 5 мин.

Введение Мексиприма (в/в или в/м) осуществлять 3 раза в сутки, через каждые 8 ч. Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг на 1 кг массы тела в сутки, разовая доза — 2–3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.

При открытоугольной глаукоме разных стадий в составе комплексной терапии Мексиприм вводить в/м по 100–300 мг /сут, 1–3 раза в сутки в течение 14 дней.

При абстинентном алкогольном синдроме Мексиприм вводят в дозе 100–200 мг в/м 2–3 раза в сутки или в/в капельно 1–2 раза в сутки на протяжении 5–7 сут.

При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят в/в в дозе 50–300 мг/сут на протяжении 7–14 дней.

При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначают в 1-е сутки как в пред-, так и послеоперационный период. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмену препарата следует проводить постепенно, только после достижения устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта. При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Мексиприм назначают по 100 мг 3 раза в сутки в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида) и в/м.

При легкой степени некротического панкреатита: по 100–200 мг 3 раза в сутки в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида) и в/м.

При средней степени: по 200 мг 3 раза в сутки в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида).

При тяжелом течении: пульс-дозирование — 800 мг в начале лечения при двукратном введении; далее — по 300 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы.

При очень тяжелом течении: в начальной дозе — 800 мг/сут до устойчивого купирования проявлений панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–400 мг 2 раза в сутки в/в капельно (в изотоническом р-ре натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.