фармакодинамика. Мексиприм относится к гетероароматическим антиоксидантам. Он имеет широкий спектр фармакологического действия: повышает устойчивость организма к стрессу, оказывает анксиолитическое действие, не сопровождающееся сонливостью и миорелаксирующим эффектом, имеет ноотропные свойства, предотвращает и уменьшает нарушения памяти, возникающие при старении и под действием различных патогенных факторов, оказывает противосудорожное действие; проявляет антиоксидантные и антигипоксические свойства; повышает концентрацию внимания и работоспособность, ослабляет токсическое действие алкоголя.

Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего ХС и ЛПНП.

Механизм действия обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксидоксидазы, повышает соотношение липид-белок, уменьшает вязкость мембраны. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность связываться с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортировки нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Мексиприм повышает содержание в головном мозгу дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран.

Фармакокинетика. Мексиприм быстро всасывается в ЖКТ с периодом полуабсорбции 0,08–0,1 ч. Время достижения C max в плазме крови — 0,46–0,5 ч. C max в плазме крови находится в диапазоне от 50 до 100 нг/мл.

T ½ препарата и средний период нахождения препарата в организме составляет соответственно 4,7–5 и 4,9–5,2 ч. Мексиприм в организме человека интенсивно метабилизуеться с образованием его глюкуронконъюгированного продукта. В среднем за 12 ч с мочой выводится 0,3% неизмененного препарата и 50% в виде глюкуронконъюгата от введенной дозы. Интенсивно Мексиприм и его глюкуронконъюгат экскретируются в течение первых 4 ч после приема препарата. Показатели экскреции с мочой препарата Мексиприм и его глюкуронконъюгированного метаболита имеют значительную индивидуальную вариабельность.

При в/м введении препарат определяется в плазме крови в течение 4 ч после введения. Время достижения C max составляет 0,45–0,5 ч. C max при дозах 400–500 мг — 3,5–4,0 мкг/мл. Мексиприм быстро переходит из кровяного русла в органы и ткани и быстро выводится из организма. Выводится из организма с мочой, в основном в глюкуронконъюгированной форме и в незначительных количествах — в неизмененном виде.