фармакодинамика

Лозартан/гидрохлоротиазид . Известно, что одновременное применение лозартана и гидрохлоротиазида приводит к аддитивному эффекту относительно снижения АД, снижая его в большей степени, чем каждый из компонентов в отдельности. Предполагают, что это связано со взаимодополняющим действием обоих компонентов. Кроме того, в результате диуретического действия гидрохлоротиазид повышает активность ренина в плазме крови и выделение альдостерона, а также снижает содержание калия и повышает уровень ангиотензина II в плазме крови. Лозартан блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II и посредством ингибирования альдостерона снижает потерю ионов калия, вызванную мочегонными средствами.

Известно, что лозартан проявляет слабый и преходящий урикозурический эффект. Гидрохлоротиазид незначительно повышает концентрацию мочевой кислоты в плазме крови; комбинация лозартана и гидрохлоротиазида способствует снижению гиперурикемии, вызванной приемом диуретиков.

Антигипертензивный эффект лозартана и гидрохлоротиазида продолжается в течение 24 ч.

Известно, что в клинических исследованиях продолжительностью не менее 1 года, антигипертензивный эффект сохраняется при непрерывном лечении. Несмотря на значительное снижение АД, применение препарата Ко-Сентор не оказывает клинически значимого эффекта на ЧСС. В клинических исследованиях после 12 нед применения комбинации лозартан 50 мг/гидрохлоротиазид 12,5 мг зарегистрировано снижение диастолического АД в положении сидя в среднем на 13,2 мм рт. ст.

Комбинация лозартан/гидрохлоротиазид одинаково эффективно снижала АД у мужчин и женщин, у лиц негроидной и других рас, у пациентов молодого (<65 лет) и пожилого возраста (≥65 лет); препарат эффективен у пациентов с любой степенью тяжести АГ.

Лозартан . Это синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (тип АТ 1 ) (АРА II), который применяется перорально. Ангиотензин II является мощным вазоконстриктором, главным гормоном ренин-ангиотензиновой системы, а также ключевым звеном развития АГ. Ангиотензин II связывается с рецепторами АТ 1 , которые находятся во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), и вызывает ряд важных биологических эффектов, включая вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию клеток гладких мышц.

Лозартан селективно блокирует АТ 1 -рецепторы. In vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит карбоновой кислоты (Е3174) блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II независимо от источника или пути его синтеза.

Лозартан не оказывает агонистического действия, он также не блокирует рецепторы других гормонов или ионные каналы, которые играют важную роль в регуляции сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лозартан не угнетает АПФ (киназу II), фермент, расщепляющий брадикинин. Из-за этого не отмечается увеличения выраженности побочных действий, связанных с брадикинином.

При применении лозартана отмечают угнетение отрицательной обратной связи ангиотензина II на секрецию ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови. Повышение активности ренина приводит к возрастанию концентрации ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на это, антигипертензивная активность и снижение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективную блокаду рецепторов ангиотензина II. После прекращения лечения лозартаном активность ренина в плазме крови и концентрация ангиотензина II возвращаются к исходным значениям в течение 3 дней.

И лозартан, и его основной активный метаболит имеют значительно большее сродство к рецепторам АТ 1 , чем к АТ 2 . В пересчете на массу активный метаболит в 10–40 раз активнее лозартана.

Известно, что частота возникновения кашля у пациентов, принимающих лозартан или гидрохлоротиазид, значительно ниже, чем при применении ингибиторов АПФ.

Известно, что в исследовании, специально разработанном для оценки частоты возникновения кашля у пациентов, принимающих лозартан, по сравнению с пациентами, принимающими ингибиторы АПФ, частота возникновения кашля, о которой сообщали пациенты, принимавшие лозартан или гидрохлоротиазид, была аналогичной и значительно ниже. чем у пациентов, принимавших ингибитор АПФ. Также общий анализ данных 16 двойных слепых клинических исследований с участием 4131 пациента показал, что частота случаев развития кашля, о которых инициативно сообщали пациенты, принимали лозартан, аналогична (3,1%) частоте у пациентов, принимаших плацебо (2,6%) или гидрохлоротиазид (4,1%), в то время как этот показатель составил 8,8% у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ.

У пациентов с АГ в сочетании с протеинурией без сахарного диабета применение лозартана калия значительно снижало протеинурию, а также фракционную экскрецию альбумина и IgG. Лозартан поддерживает скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и снижает фильтрационную фракцию. В целом лозартан вызывает снижение концентрации мочевой кислоты в плазме крови (обычно <0,4 мг/дл), сохраняющееся в ходе длительной терапии.

Лозартан не влияет на автономные рефлексы и не оказывает продолжительного влияния на уровень норэпинефрина в плазме крови.

У пациентов с недостаточностью левого желудочка дозы лозартана 25 и 50 мг вызывали положительные гемодинамические и нейрогормональные эффекты, характеризующиеся повышением сердечного индекса и снижением давления в конечных легочных капиллярах, снижением системного сосудистого сопротивления, среднего АД, а также, соответственно, ЧСС и уровня альдостерона и норадреналина, циркулирующих в крови. Проявления артериальной гипотензии у данной группы пациентов с сердечной недостаточностью были дозозависимыми.

Исследование у пациентов с АГ . Известно, что в контролируемых клинических исследованиях применение лозартана 1 раз в сутки пациентами с эссенциальной АГ легкой и средней степени тяжести позволило достичь статистически значимого снижения систолического и диастолического АД. Измерение АД через 24 ч после приема препарата по сравнению с измерением через 5-6 ч после приема показали, что снижение АД продолжается в течение 24 ч; естественный дневной ритм был сохранен. Снижение АД в конце интервала дозирования составляло 70-80% эффекта, который наблюдался через 5-6 ч после приема препарата.

Прекращение приема лозартана у пациентов с АГ не приводило к внезапному повышению АД (синдром отмены). Несмотря на значительное снижение АД, лозартан не оказывал клинически значимого влияния на ЧСС.

Применение лозартана одинаково эффективно у мужчин и женщин, у молодых пациентов (<65 лет) и у пациентов пожилого возраста с АГ.

Исследование LIFE (Losartan Intervention For Endpoint — исследование влияния лозартана на конечную точку снижения тяжести АГ). Известно, что интервенционное исследование лозартана для достижения целевого снижения АД при АГ (исследование LIFE) являлось рандомизированным, тройным слепым исследованием с активным контролем с участием 9193 пациентов с АГ в возрасте от 55 до 80 лет, с наличием гипертрофии левого желудочка по результатам ЕКГ. Пациентов произвольно распределяли в группы лечения лозартаном в дозе 50 мг 1 раз в сутки, или атенололом в дозе 50 мг 1 раз в сутки. Если не удалось достичь целевого показателя (<140/90 мм рт. ст.), к лечению сначала добавляли гидрохлоротиазид (12,5 мг) и, в случае необходимости, дозу лозартана или атенолола увеличивали до 100 мг в сутки. В случае необходимости добавляли другие антигипертензивные средства для достижения целевого показателя АД,

Средняя продолжительность периода дальнейшего наблюдения составила 4,8 года.

Основным параметром эффективности являлся комбинированный показатель заболеваемости сердечно-сосудистой системы и летальности из-за нарушений работы сердечно-сосудистой системы, измеряемый по снижению общей частоты летальных исходов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта миокарда. АД было значительно ниже по сравнению с данными, полученными в двух группах. В результате лечения лозартаном риск снизился на 13% (p=0,021, 95% доверительный интервал 0,77-0,98) по сравнению с пациентами, принимавшими атенолол. Таким образом, основной комбинированный конечный результат был достигнут. Этот результат в основном относится к снижению числа инсультов. В результате лечения лозартаном риск инсульта снизился на 25% по сравнению с лечением атенололом (p=0,001, 95% доверительный интервал 0,63-0,89).

Между группами лечения не отмечено значимой разницы частоты летальных исходов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда.

Известно, что в двух крупных рандомизированных контролируемых исследованиях (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Международное исследование достижения целевых показателей при длительном лечении телмисартаном в виде монотерапии и комбинированной терапии с рамиприлом)) и VA NEPHRON-D (The Veterans Affair Nephropathy in Diabetes/Исследование лечения нефропатии у пациентов с диабетом в Отделении ветеранов)) изучали применение комбинации ингибитора АПФ с АРА II.

Исследование ONTARGET проводили с участием пациентов с наличием в анамнезе сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний или сахарного диабета II типа с признаками ишемического поражения органов. В исследовании VA NEPHRON-D участвовали пациенты с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией.

В этих исследованиях значимый положительный эффект на результаты с точки зрения состояния почек и/или сердечно-сосудистой системы и летальности не был продемонстрирован, при этом наблюдался высокий риск гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии при сравнении с монотерапией. Эти результаты также применимы к другим ингибиторам АПФ и АРА II, вследствие их схожих фармакодинамических свойств. Поэтому ингибиторы АПФ и АРА II не следует одновременно применять пациентам с диабетической нефропатией.

Известно, что исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Исследование алискирена у пациентов с диабетом II типа с применением основных параметров с точки зрения состояния сердечно-сосудистой системы и почек) проводилось для изучения положительного влияния добавления алискирена к стандартной терапии ингибитором АПФ или АРА II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хроническим заболеванием почек, сердечно-сосудистым заболеванием или обоими заболеваниями. Исследование было прекращено досрочно из-за высокого риска побочных реакций. Частота летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта была выше в группе применения алискирена, чем в группе плацебо, и побочные реакции, в том числе серьезные (гиперкалиемия, артериальная гипотензия и почечная недостаточность), регистрировались чаще в группе алискирена по сравнению с группой плацебо.

Гидрохлоротиазид . Это диуретическое средство, производное тиазидов. Механизм антигипертензивного действия гидрохлоротиазида неизвестен. Тиазиды действуют на реабсорбцию электролитов и воды в дистальных канальцах почек, примерно одинаково усиливают выделение ионов натрия и хлора. Гидрохлоротиазид благодаря своему диуретическому действию снижает объем плазмы крови, повышает активность ренина и усиливает выделение альдостерона, увеличивает выделение ионов калия и бикарбоната с мочой и снижает концентрацию калия в плазме крови. Связь ренина и альдостерона регулируется ангиотензином II, поэтому одновременное применение АРА II обладает обратным эффектом в отношении выведения калия, вызванного приемом тиазидных диуретиков.

После приема внутрь усиленный диурез начинается в течение 2 ч, достигает пика примерно через 4 ч и продолжается в течение 6–12 ч, антигипертензивное действие продолжается в течение 24 ч.

Немеланомный рак кожи (НМРК) . На основании данных эпидемиологических исследований уставновлена взаимосвязь между суммарной дозой гидрохлоротиазида и развитием НМРК. Одно исследование включало 71533 пациента с базальноклеточной карциномой (БКК) и 8629 пациентов с плоскоклеточной карциномой (ПКК), которым соответствовали 1430833 и 172462 пациента в контрольной группе соответственно. При применении высоких доз гидрохлоротиазида (суммарная доза ≥50000Pмг) характерно следующее скорректированное отношение рисков (ОР) 1,29 (95% ДИ: 1,23–1,35) — для БКК и 3,98 (95% ДИ: 3,68–4,31) — для ПКК. Как для БКК, так и ПКК установлено четкую взаимосвязь между суммарной дозой и эффектом. Другое исследование показало наличие возможной взаимосвязи между раком губы (ПКК) и применением гидрохлоротиазида: выявлено 633 пациента с раком губы из 63 067 пациентов контрольной группы с применением метода случайной выборки. Продемонстрирована взаимосвязь с суммарной дозой с ОР 2,1 (95% ДИ: 1,7–2,6). ОР повышался до 3,9 (3,0–4,9) при применении высоких доз гидрохлоротиазида (~25000 мг) и до 7,7 (5,7–10,5) при применении наиболее высоких доз препарата (~100000 мг).

Фармакокинетика.

Всасывание .

Лозартан. После перорального приема лозартан хорошо всасывается, подвергается первичному метаболизму в печени, при котором образуются активный метаболит карбоновой кислоты и другие неактивные метаболиты. Системная биодоступность лозартана составляет около 33%.

Средние С max лозартана и его активного метаболита достигаются через 1 и 3–4 ч после приема соответственно. Прием обычной пищи не оказывает значимого влияния на профиль концентрации лозартана в плазме крови.

Распределение

Лозартан. Как лозартан, так и его активный метаболит более чем на 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Объем распределения лозартана составляет 34 л. Известно, что лозартан не проникает или незначительно проникает через ГЭБ.

Гидрохлортиазид. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, однако не проникает через ГЭБ.

Биотрансформация

Лозартан. Около 14% перорально или в/в введенной дозы лозартана превращается в активный метаболит. После приема или введения лозартана калия, меченного радиоактивным углеродом (14C), радиоактивность циркулирующей плазмы крови обусловлена в основном лозартаном и его активным метаболитом. Только примерно у 1% обследованных лозартан незначительно превращался в активный метаболит.

Кроме активного метаболита, образуются также и неактивные метаболиты, включая два основных метаболита, образующихся путем гидроксилирования бутиловой боковой цепи, и один второстепенный — N-2-тетразол-глюкуронид.

Выведение

Лозартан. Плазменный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 600 и 50 мл/мин соответственно. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет около 74 и 26 мл/мин соответственно. При пероральном приеме лозартана около 4% дозы выводится в неизмененном виде с мочой и около 6% выводится с мочой в виде активного метаболита. Лозартан и его активный метаболит имеют линейную фармакокинетику при пероральном приеме лозартана калия в дозе до 200 мг.

После перорального применения концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови снижаются полиэкспоненциально с конечным Т ½ около 2 и 6–9 ч соответственно. При приеме препарата в дозе 100 мг 1 раз в сутки не происходит значимой кумуляции в плазме крови ни лозартана, ни его активного метаболита.

Выведение лозартана и его метаболитов происходит с желчью и мочой. После перорального приема лозартана, меченного радиоактивным углеродом 14С, около 35% радиоактивной метки выявляют в моче и 58% — в кале.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид не подвергается метаболизму, а быстро выделяется почками. При исследовании уровня гидрохлоротиазида в плазме крови в течение как минимум 24 ч установлено, что Т ½ составляет 5,6–14,8 ч. Как минимум 61% перорально введенного гидрохлоротиазида в течение 24 ч выводится с мочой в неизмененном виде.

Особенности применения у особых групп пациентов

Лозартан/гидрохлоротиазид. Значимых различий в концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови, а также всасывания гидрохлоротиазида у молодых и пожилых пациентов с АГ не отмечено.

Лозартан. После приема лозартана больными циррозом печени алкогольного генеза легкой и средней степени тяжести концентрация лозартана в плазме крови была в 5 раз выше, а концентрация активного метаболита — в 1,7 раза выше по сравнению с показателями здоровых добровольцев. В исследованиях фармакокинетики было показано, что у здоровых добровольцев мужского пола японского и неяпонского происхождения площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (AUC) лозартана не отличалась. Однако AUC метаболита карбоновой кислоты (E-3174) отличается в двух группах, при этом его экспозиция у добровольцев японского происхождения превышала таковую у добровольцев неяпонского происхождения в 1,5 раза. Клиническое значение этих результатов неизвестно.

Ни лозартан, ни его активный метаболит не могут быть выведены с помощью гемодиализа.