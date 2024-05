предупреждение

При приеме препарата Амарил® М 2 мг/500 мг:

- возможно возникновение тяжелого лактатацидоза или гипогликемии, (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПЕРЕДОЗИРОВКА);

- возрастает риск смертности от сердечно-сосудистых осложнений.

Риск смертности в результате сердечно-сосудистых осложнений. Как известно, назначение пероральных гипогликемизирующих средств по сравнению с лечением с помощью только контроля диеты пациентов или диеты с приемом инсулина приводит к повышению смертности от сердечно-сосудистых осложнений. Это предостережение базируется на исследовании Диабетической программы университетской группы (UGDP), которое проводилось для оценки эффективности применения лекарственных средств, снижающих уровень глюкозы в крови, для предотвращения или задержки развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом. По данным этого исследования, установлено, что у пациентов, которых в течение 5–8 лет лечили с помощью контроля диеты с приемом фиксированной дозы тольбутамида (1,5 г/сут) или фенформина (100 мг/сут), отмечали повышение частоты смерти от сердечно-сосудистых осложнений в 2,5 раза по сравнению с пациентами, которые лечились только путем контроля диеты, что позволило отменить терапию тольбутамидом или фенформином. Несмотря на различия в интерпретации этих результатов, данные исследования UGDP дают существенное основание для опасений по точки зрения безопасности и учитывая сходство механизма действия и могут также касаться и других сахароснижающих средств этих классов.

Пациента необходимо проинформировать о потенциальной опасности и преимуществах применения глимепирида и альтернативных схем лечения.

Особые меры предосторожности. Во время первой недели лечения необходим тщательный мониторинг состояния пациента из-за повышенного риска возникновения гипогликемии. Риск возникновения гипогликемии у пациентов существует при таких состояниях:

- нежелание или неспособность больного к сотрудничеству с врачом (особенно в пожилом возрасте);

- недоедание, нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;

- дисбаланс между физической нагрузкой и потреблением углеводов;

- изменения в диете;

- употребление алкоголя, особенно в сочетании с пропуском приема пищи;

- нарушение функции почек (больные с нарушением функции почек могут иметь большую чувствительность к гипогликемизирующему эффекту этого препарата);

- передозировка препарата;

- определенные неметаболические заболевания эндокринной системы (например нарушение функции щитовидной железы и аденогипофизарная или адренокортикальная недостаточность), которые влияют на углеводный обмен и контррегуляцию гипогликемии;

- одновременное применение других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При наличии факторов, повышающих риск развития гипогликемии, следует корректировать дозу препарата Амарил® М 2 мг/500 мг или всю схему лечения. Это необходимо сделать также в случае любого заболевания или изменения образа жизни пациента. Симптомы гипогликемии, отражающие адренергическую контррегуляцию, могут быть сглажены или совсем отсутствовать в тех случаях, когда гипогликемия развивается постепенно: у лиц пожилого возраста, у больных с автономной нейропатией или у тех, кто одновременно получает лечение симпатолитиками.

Общие меры предосторожности

Гипогликемия. Из опыта применения других препаратов сульфонилмочевины известно, что, несмотря на первоначальный успех принятых мер, возможны повторные эпизоды гипогликемии. В связи с этим пациент должен находиться под тщательным наблюдением. К возможным симптомам гипогликемии относятся головная боль, сильное чувство голода («волчий» аппетит), тошнота, рвота, апатия, сонливость, беспокойство, нарушения сна, тревожность, агрессивность, нарушение концентрации внимания, снижение бдительности и реакции, депрессия, спутанность сознания, нарушение речи, афазия, нарушение зрения, тремор, парезы, нарушение чувствительности, головокружение, беспомощность, потеря самоконтроля, делирий, судороги центрального генеза, сонливость и потеря сознания вплоть до комы, поверхностное дыхание и брадикардия. Кроме того, могут возникать признаки адренергической контррегуляции: повышенное потоотделение, липкая кожа, ощущение тревоги, тахикардия, АГ, ощущение сердцебиения, приступы стенокардии и аритмии сердца.

Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать инсульт. Пациенты с тяжелой гипогликемией требуют немедленной терапии и осмотра врача, в некоторых случаях — госпитализации. Контроль над гипогликемией почти всегда можно быстро установить с помощью немедленного приема углеводов (глюкозы или сахара, например, кусочка сахара, фруктового сока с сахаром, чая с сахаром и т.д.). Для таких случаев больные должны иметь при себе не менее 20 г сахара. Пациенты, а также члены их семьи должны быть поинформированы о риске гипогликемии, симптомах, лечении и факторах, способствующих ее возникновению. Может потребоваться помощь других, чтобы предотвратить развитие осложнений. Искусственные заменители сахара неэффективны для контроля гипогликемии.

Лактатацидоз. Лактатацидоз — редкое, но довольно серьезное метаболическое осложнение, которое развивается вследствие кумуляции метформина во время лечения этим препаратом. Если это состояние возникает, то почти в 50% случаев заканчивается летально. Молочнокислый ацидоз может возникать при некоторых патофизиологических состояниях, таких как сахарный диабет, а также при любых состояниях, сопровождающихся значительной гипоперфузией тканей и гипоксемией. Для лактатацидоза характерно повышение уровня лактата в крови (≥5 ммоль / л), снижение рН крови, нарушение электролитного баланса, увеличение анионного интервала и соотношения лактат/пируват. В случаях, когда лактатацидоз вызван метформином, уровень метформина в плазме крови, как правило, превышает 5 мкг/мл.

Частота зарегистрированных случаев молочнокислого ацидоза у больных, принимавших метформина гидрохлорид, очень низкая (около 0,03 случаев/1000 пациенто-лет, в том числе около 0,015 фатальных случаев/1000 пациенто-лет). Зарегистрированные случаи возникали преимущественно у больных диабетом с выраженной почечной недостаточностью, вызванной как собственно поражением почек, так и снижением почечной гемодинамики, очень часто — при многочисленной сопутствующей терапевтической/хирургической патологии и приеме большого количества лекарственных средств.

Риск возникновения лактатацидоза повышается пропорционально степени тяжести почечной дисфункции и возраста больного. Однако риск возникновения молочнокислого ацидоза у больных, принимающих метформин, можно значительно снизить путем постоянного наблюдения за функционированием почек и применения минимальных эффективных доз метформина.

Кроме этого, при появлении каких-либо состояний, сопровождающихся гипоксемией или дегидратацией, прием этого препарата необходимо прекратить.

В связи с тем, что при нарушении функции печени способность к выведению лактата может уменьшиться, препарат не следует принимать пациентам с клиническими или лабораторными признаками заболевания печени. Больных следует предостеречь от чрезмерного употребления алкоголя (как разового, так и хронического) при лечении этим препаратом, поскольку алкоголь усиливает влияние метформина гидрохлорида на метаболизм лактата. Кроме того, прием препарата следует временно прекратить перед проведением любых исследований с внутрисосудистым введением рентгеноконтрастных средств и перед любым хирургическим вмешательством.

Достаточно часто лактатацидоз начинается почти незаметно и сопровождается только неспецифическими симптомами, такими как недомогание, миалгия, респираторный дистресс-синдром, усиление сонливости и неспецифический абдоминальный синдром. При более выраженном ацидозе могут отмечаться гипотермия, артериальная гипотензия и резистентная брадиаритмия. И пациент, и врач должны осознавать, насколько важными могут быть такие симптомы. Поэтому следует проинструктировать пациента, чтобы он немедленно сообщал врачу о появлении подобных симптомов. Также могут быть полезными исследования таких показателей, как уровень электролитов и кетоновых тел в плазме крови, уровень глюкозы в крови, рН крови, концентрация лактата и метформина в крови. Если у больного достигнута стабилизация состояния при приеме любой дозы препарата Амарил® М 2 мг/500 мг, то возникновение неспецифических желудочно-кишечных симптомов, которые обычно отмечают в начале терапии, вероятнее всего, не связано с применением препарата. Желудочно-кишечные симптомы, возникшие со временем, могут быть вызваны молочнокислым ацидозом или другим серьезным заболеванием. Плазменный уровень лактата в венозной крови натощак, превышающий верхнюю границу нормы, но <5 ммоль/л у пациентов, принимающих этот препарат, не обязательно означает неизбежное появление лактатацидоза. Он может объясняться другими механизмами, такими как, например, неконтролируемый сахарный диабет или ожирение, интенсивная физическая нагрузка или же проблема технического характера при проведении анализа крови.

Возникновение лактатацидоза следует заподозрить у любого больного сахарным диабетом, у которого отмечается метаболический ацидоз, а признаки кетоацидоза (кетонурия и кетонемия) отсутствуют.

Лактатацидоз является состоянием, требующим неотложного стационарного лечения. У пациентов с молочнокислым ацидозом, получающих Амарил® М 2 мг/500 мг, следует немедленно отменить его прием и сразу провести необходимые общие поддерживающие мероприятия. В связи с тем, что метформина гидрохлорид выводится путем диализа (клиренс до 170 мл/мин при надлежащей гемодинамике), рекомендуется немедленно провести гемодиализ с целью коррекции ацидоза и выведения накопленного метформина. Такие лечебные мероприятия зачастую способствуют быстрому исчезновению симптомов лактатацидоза.

- Оптимальный уровень глюкозы в крови следует поддерживать за счет одновременного соблюдения диеты и выполнения физических упражнений, а также, когда это необходимо, за счет уменьшения массы тела и с помощью регулярного приема препарата Амарил® М 2 мг/500 мг. Клиническими симптомами недостаточного снижения уровня глюкозы в крови являются повышение частоты мочеиспускания (олигурия), сильная жажда, сухость во рту и сухая кожа.

- Пациентов следует информировать о пользе и потенциальном риске, связанных с применением препарат Амарил® М 2 мг/500 мг, а также о важности соблюдения диеты и регулярного выполнения физических упражнений.

- Реакцию на все методы лечения диабета следует отслеживать путем периодического определения уровня глюкозы и гликозилированного гемоглобина натощак с целью снижения этих уровней до нормы. В начале лечения при установлении дозы уровень глюкозы натощак может использоваться для определения терапевтического ответа. В дальнейшем следует контролировать концентрацию как глюкозы, так и гликозилированного гемоглобина. Определение уровня гликозилированного гемоглобина может быть особенно полезным для оценки длительного контроля.

- Если пациент лечится у другого врача (например во время госпитализации, несчастного случая, необходимости обратиться за медицинской помощью выходные дни), он должен обязательно сообщить ему о своем заболевании сахарным диабетом и о предшествующем лечении.

- В исключительных стрессовых ситуациях (например при травме, хирургическом вмешательстве, инфекционном заболевании с высокой температурой тела) регуляция уровня глюкозы в крови может быть нарушена, и для обеспечения надлежащего метаболического контроля может возникнуть необходимость во временном переводе больного на инсулин.

- Лечение препаратом Амарил® М 2 мг/500 мг следует начинать с минимальной дозы. Во время лечения необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и моче. Кроме этого, рекомендуется определять уровень гликозилированного гемоглобина. Необходимо также оценивать эффективность лечения и, если она недостаточна, следует сразу же перевести больного на другую терапию.

- Контроль функции почек: известно, что Амарил® М 2 мг/500 мг выделяется преимущественно почками, поэтому риск кумуляции метформина и развития молочнокислого ацидоза повышается пропорционально степени тяжести почечной патологии. Поэтому пациентам, у которых уровень креатинина в плазме крови превышает верхнюю возрастную границу нормы, нельзя принимать этот препарат. Больным пожилого возраста необходимо тщательное титрование дозы препарата Амарил® М 2 мг/500 мг для того, чтобы определить минимальную дозу, оказывающую надлежащий гликемический эффект, поскольку с возрастом функция почек снижается. У больных пожилого возраста необходимо регулярно контролировать функцию почек, а этот препарат обычно не следует титровать до максимальной. Необходимо оценивать и подтверждать нормальное состояние функции почек перед началом лечения и не реже 1 раза в год после начала лечения Амарил® М 2 мг/500 мг. Для пациентов, у которых ожидается развитие нарушения функции почек, ее состояние следует проверять чаще и, если появляются доказательства ее нарушения, прекращать применение этого препарата.

- Одновременное применение лекарственных средств, которые могут негативно влиять на функцию почек или фармакокинетику метформина: одновременный прием лекарственных средств, которые могут негативно влиять на функцию почек или вызывать значительные изменения в гемодинамике, или повлиять на фармакокинетику препарата Амарил® М 2 мг/500 мг, в частности катионные препараты, необходимо применять с осторожностью, поскольку их выделение осуществляется почками путем канальцевой секреции. Особая осторожность необходима в ситуациях, при которых может развиться нарушение функции почек, например в начале антигипертензивной терапии или лечении диуретиками или НПВП.

- Диабетоподобные симптомы: препарат Амарил® М 2 мг/500 мг следует назначать только пациентам с диагнозом сахарный диабет II типа. Также следует обращать внимание на заболевания, которые сопровождаются диабетоподобными симптомами: почечная глюкозурия, возрастные нарушения метаболизма глюкозы, дисфункция щитовидной железы и др., включая нарушение толерантности к глюкозе или наличие глюкозы в моче.

- Коррекция дозы препарата Амарил® М 2 мг/500 мг: для отдельных пациентов могут потребоваться отмена пероральных противодиабетических препаратов или снижение их дозы. Для многих пациентов эффективность пероральных противодиабетических препаратов снижается со временем из-за прогрессирования основного заболевания или возникновения инфекционных осложнений. Таким образом, решение о продлении лечения этим препаратом, выборе его дозы и одновременном назначении другого препарата следует принимать на основе таких факторов, как рацион питания, изменение массы тела, уровень глюкозы в крови, наличие инфекции и т.д.

- Гипоксические состояния: сердечно-сосудистый коллапс (шок) любого генеза, острая застойная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда и другие состояния, для которых характерна гипоксемия, могут сопровождаться развитием лактатацидоза, а также вызвать преренальную азотемию. Если у пациентов, принимающих Амарил® М 2 мг/500 мг, возникнут подобные состояния, препарат следует немедленно отменить.

- Употребление алкоголя: известно, что алкоголь усиливает действие метформина на метаболизм лактата. Поэтому пациентов следует предостеречь от чрезмерного разового или регулярного употребления алкоголя во время приема препарата Амарил® М 2 мг/500 мг.

- Уровень витамина В 12 : во время контролируемых клинических исследований, продолжавшихся в течение 29 нед, примерно у 7% пациентов, принимавших метформин, отмечали снижение уровня витамина В 12 в плазме крови ниже нормы, не сопровождавшееся клиническими проявлениями. Вероятно, это снижение обусловлено влиянием комплекса витамин В 12 — внутренний фактор на абсорбцию витамина В 12 , однако оно очень редко сопровождается анемией и при прекращении приема данного препарата или назначении витамина В 12 быстро исчезает. Пациентам, принимающим Амарил® М 2 мг/500 мг, рекомендуется ежегодно делать анализ крови, а при выявлении отклонений от нормы — проводить необходимое обследование и лечение. У некоторых лиц (с недостаточным уровнем потребления или усвоения витамина В 12 или кальция) отмечается склонность к снижению уровня витамина В 12 ниже нормы. Для таких пациентов может быть полезным регулярное, каждые 2–3 года, определение уровня витамина В 12 в плазме крови.

- Изменение клинического состояния пациента с ранее контролируемым сахарным диабетом: возникновение отклонений лабораторных показателей от нормы или клинических признаков недомогания (особенно таких, как повышенная утомляемость, нечетко выраженное заболевание) у пациента, у которого ранее достигнут контроль над течением сахарного диабета при применении таблеток метформина, требуется немедленное обследование с целью исключения кетоацидоза или лактатацидоза. Необходимо определить концентрацию электролитов и кетоновых тел в плазме крови, уровень глюкозы в крови, а также, если есть показания, рН крови, уровня лактата, пирувата и метформина. При возникновении любой формы ацидоза прием препарата Амарил® М 2 мг/500 мг следует немедленно прекратить и начать другие необходимые методы коррекции.

- Потеря контроля за уровнем глюкозы в крови: возможна временная потеря контроля за уровнем глюкозы в крови, если пациент в стабильном состоянии на фоне любой схемы лечения подвергается стрессу, например, при наличии высокой температуры тела, тремора, инфекции или хирургического вмешательства. В таких случаях может возникнуть необходимость отменить прием препарата и временно назначить инсулин. При повторной потере контроля при лечении препаратом Амарил® М 2 мг/500 мг необходимо рассмотреть другие схемы лечения, включая начало инсулинотерапии.

- Пациенты с особыми условиями работы: пациенты, работающие на высоте или управляющие автомобилем, должны соблюдать осторожность, поскольку изредка могут возникать тяжелый лактатацидоз или тяжелая поздняя гипогликемия. Такие пациенты и их семьи должны быть в полной мере предупреждены об опасности, связанной с лактатацидозом или гипогликемией, и быть особенно внимательными.

Пациентов следует информировать о безопасности, эффективности и альтернативных способах лечения при применении препарата Амарил® М 2 мг/500 мг. Их следует также информировать о важности регулярного приема пищи и соблюдения диеты, регулярного выполнения физических упражнений, а также о необходимости осуществлять регулярный контроль за уровнем глюкозы в крови, гликозилированного гемоглобина, функции почек и гематологическими показателями. Пациенты с ожирением должны придерживаться низкокалорийной диеты.

Пациентам следует объяснить, в чем заключается опасность возникновения лактатацидоза, какими симптомами он сопровождается и какие состояния способствуют его развитию, как это указано в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Общие меры предосторожности. Пациентам необходимо посоветовать немедленно прекратить прием препарата и сразу обратиться к врачу в случае появления таких симптомов, как гипервентиляция невыясненного происхождения, миалгия, общее недомогание, необычная сонливость или другие неспецифические симптомы. После достижения стабилизации при приеме любой дозы препарата Амарил® М 2 мг/500 мг желудочно-кишечная симптоматика, которая часто отмечается в начале терапии метформином, скорее всего, не будет связана с применением препарата. Возникшие желудочно-кишечные симптомы могут быть вызваны лактатацидозом или другим серьезным заболеванием.

Врач должен объяснить пациенту и его семье, в чем заключается опасность возникновения гипогликемии, какими симптомами она сопровождается и какие состояния способствуют ее появлению.

Пациентов следует предостеречь от чрезмерного употребления алкоголя, как разового, так и регулярного, во время приема Амарил® М 2 мг/500 мг.

Лечение пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы препаратами сульфонилмочевины может привести к гемолитической анемии. Поскольку глимепирид относится к производным сульфонилмочевины, следует соблюдать осторожность в отношении таких пациентов и оценить целесообразность назначения альтернативного лечения.

Пациенты пожилого возраста. Принимая во внимание снижение почечной функции у лиц пожилого возраста, необходимо подбирать дозу метформина с учетом состояния функции почек и при необходимости осуществлять наблюдение за функцией почек. Известно, что метформин и глимепирид выделяются преимущественно почками. Поскольку риск развития тяжелых побочных реакций на Амарил® М 2 мг/500 мг у пациентов с нарушением функции почек значительно выше, препарат можно применять только у пациентов с нормальной функцией почек.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения препарата у детей (до 18 лет) не установлены. Исследования применения препарата при сахарном диабете взрослого типа у молодых (Maturity-Onset Diabetes of the Young, MODY) не проводились.

Метформин в качестве монотерапии. До начала лечения метформином необходимо подтвердить, что у пациента сахарный диабет II типа. Хотя годовое контролируемое клиническое исследование подтвердило, что метформин в качестве монотерапии не оказывает негативного влияния на рост и половое созревание пациентов, пока отсутствуют результаты долгосрочных исследований по оценке этих специфических аспектов. В связи с этим рекомендуется тщательно контролировать влияние метформина на эти параметры, когда препарат назначается детям, особенно не достигшим пубертатного возраста.

В контролируемом клиническом исследовании применения метформина у детей, которые находятся в фазе роста, приняли участие лишь 15 пациентов в возрасте 10–12 лет. Хотя эффективность и безопасность метформина для детей в возрасте до 12 лет не отличались от таковых для детей старше 12 лет, необходимо соблюдать осторожность при назначении метформина детям в возрасте 10–12 лет.

Другие эффекты. Влияние на массу тела. Препарат Амарил® М 2 мг/500 мг имеет больше преимуществ при применении по сравнению с другими лекарственными средствами (производные сульфонилмочевины, тиазолиндионы и др.), которые обычно назначают для снижения уровня глюкозы, поскольку этот препарат не приводит к увеличению массы тела у пациентов с сахарным диабетом II типа. Стабилизация или уменьшение массы тела при применении этого препарата ограничивают неблагоприятное воздействие других факторов риска, связанных с увеличением массы тела. При длительном применении препарата достигаются более стабильный гликемический контроль и снижение риска диабетических осложнений. Препарат Амарил® М 2 мг/500 мг во время клинических исследований продемонстрировал улучшение гликемического контроля без увеличения массы тела или даже с небольшим уменьшением массы тела пациентов.

Злоупотребление препаратом или развитие зависимости. Метформина гидрохлорид не обладает ни первичными, ни вторичными фармакодинамическими свойствами, которые могли бы привести к его немедицинскому применению как рекреационному наркотику или к возникновению зависимости.

Лабораторные анализы. Необходимо периодически контролировать показатели крови (например гемоглобин/гематокрит и эритроцитарные показатели) и функцию почек (креатинин в плазме крови), по крайней мере ежегодно. При применении метформина мегалобластная анемия отмечается редко, однако если есть подозрение на ее возникновение, необходимо исключить возможный дефицит витамина В 12 .

Применение в период беременности и кормления грудью. Амарил® М 2 мг/500 мг нельзя принимать в период беременности в связи с риском вредного воздействия на ребенка. В исследованиях на животных выявлена тератогенность препарата, и сообщалось о риске возникновения лактатацидоза. Беременные и пациентки, планирующие беременность, должны сообщать об этом своему врачу. Таких больных необходимо перевести на инсулин для поддержания по возможности близких к норме уровней глюкозы в крови, чтобы снизить риск пороков развития плода, ассоциированных с отклонениями от нормы со стороны уровня глюкозы в крови .

Исследования на животных показали, что метформин и глимепирид экскретируются в грудное молоко. Во избежание попадания препарата Амарил® М 2 мг/500 мг вместе с грудным молоком матери в организм ребенка, его не следует принимать в период кормления грудью. Если это необходимо, больная должна применять инсулин или полностью отказаться от кормления грудью.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Глимепирид. Исследования на крысах с применением глимепирида в дозах до 5 млрд частей (примерно в 340 раз выше максимальной рекомендованной дозы для человека в пересчете на площадь поверхности тела) при полноценном питании в течение 30 мес не выявили подтверждений канцерогенности препарата. У мышей применение глимепирида в течение 24 мес привело к повышению частоты развития доброкачественной аденомы поджелудочной железы. Этот эффект является дозозависимым и считается следствием хронического стимулирования поджелудочной железы. Максимальная доза не приводит ни к каким отмечаемым эффектам (NOEL), в этом исследовании развитие аденомы у мышей вызывалось приемом 320 млн частей при полноценном питании, или 46–54 мг/кг/сут. Это примерно в 35 раз выше максимальной рекомендованной дозы для человека (8 мг 1 раз в сутки) в пересчете на площадь поверхности тела.

- В исследованиях мутагенеза in vitro и in vivo глимепирид не оказывал мутагенного действия.

- Влияние на фертильность самцов мышей при применении доз до 2500 мг/кг массы тела (>1700 максимальных рекомендованных доз для человека в пересчете на площадь поверхности тела) отсутствовал. Глимепирид не влиял на фертильность самцов и самок крыс при применении доз до 4000 мг/кг массы тела (около 4000 максимальных рекомендованных доз для человека в пересчете на площадь поверхности тела).

Метформин. Долгосрочные исследования канцерогенности метформина были проведены на крысах и мышах с продолжительностью применения препарата 104 и 91 нед соответственно. При этом применялись дозы до 900 и 1500 мг/кг/сут соответственно. Обе дозы почти втрое превышали максимальную рекомендованную суточную дозу для человека в пересчете на площадь поверхности тела. Ни у самцов, ни у самок мышей признаки канцерогенного действия метформина не выявлены. Аналогично у самцов крыс не выявлен туморогенный потенциал метформина. Однако у самок крыс при применении доз 900 мг/кг/сут зафиксировано повышение частоты доброкачественных полипов стромы матки.

- Признаков мутагенности метформина не выявлено во время одного из таких тестов: тест Эймса (S. typhimurium), тесты на генную мутацию (клетки лимфомы мыши), на хромосомные аберрации (лимфоциты человека) и микроядерный тест in vivo (красный костный мозг мышей ).

- Метформин не влиял на фертильность самцов и самок крыс в дозах, достигавших 600 мг/кг/сут, то есть в дозах, примерно вдвое превышавших максимальную рекомендованную суточную дозу для человека в пересчете на площадь поверхности тела.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Исследования по изучению лечения инсулиннезависимого диабета взрослого типа у молодых (MODY) не проводились.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентов следует предупредить о необходимости соблюдать осторожность при управлении транспортным средством и при работе с механизмами.