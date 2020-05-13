необходим контроль электролитного баланса плазмы крови, водного баланса и функции почек.

При гипокалиемии и/или гипонатриемии необходимо одновременно вводить достаточные количества калия и/или натрия.

Введение любых р-ров аминокислот может спровоцировать острый дефицит фолатов, поэтому пациентам необходимо ежедневное введение фолиевой кислоты.

С осторожностью вводят большие объемы жидкости больным с сердечной недостаточностью. Инфузии в периферические вены могут вызвать раздражение стенок сосудов и тромбофлебит, поэтому рекомендуют ежедневный осмотр места установки катетера. Введение жировой эмульсии следует проводить одновременно с инфузией Аминовена для снижения риска развития флебита.

Выбор места установки катетера (центральная или периферическая вена) зависит от конечной осмолярности р-ра: при инфузии в периферическую вену верхняя граница осмолярности составляет 800–900 мОсм/л. Необходимо учитывать возраст, общее состояние больного и состояние его периферических вен.

При катетеризации центральной вены следует строго придерживаться правил асептики.

При применении препарата необходимо соблюдать следующее:

препарат использовать немедленно после вскрытия флакона;

препарат предназначен только для однократного применения;

не использовать препарат с истекшим сроком хранения;

использовать препарат только из неповрежденного контейнера, содержащего прозрачный р-р без примесей;

неиспользованный остаток препарата утилизируют.

Применение в период беременности или кормления грудью. Специальных исследований по безопасности применения Аминовена в период беременности и кормления грудью не проводили, однако клинические исследования, которые проводились на подобных р-рах аминокислот, предназначенных для парентерального введения, показали, что данные о риске применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Применение Аминовена в период беременности и кормления грудью возможно, если положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Дети. Клинические исследования применения Аминовена у детей не проводились. Препарат не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Данные отсутствуют.