Аминовен (Aminoven) (172178) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминовен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Входящие в состав препарата Аминовен заменимые и незаменимые L-аминокислоты являются физиологическими соединениями. Как и аминокислоты, поступающие с пищей или высвобождающиеся при расщеплении белков, после парентерального введения аминокислоты включаются в общий пул свободных аминокислот плазмы крови и из него — в клетки для синтеза белков, участвуют во всех метаболических процессах.
Фармакокинетика. Фармакокинетические характеристики аминокислот для парентерального введения аналогичны тем, которые поступают с пищей. Однако аминокислоты белков пищи сначала попадают в портальную вену печени, и лишь потом — в системный кровоток, в то время как аминокислоты, вводимые парентерально, поступают непосредственно в системный кровоток.
Из внутрисосудистого пространства аминокислоты перераспределяются в межклеточную жидкость и переносятся в клетки различных тканей. Концентрации свободных аминокислот в плазме крови и тканях регулируются эндогенными механизмами в узком диапазоне, который зависит от возраста, особенностей питания и клинического состояния больного. Сбалансированные р-ры аминокислот, в том числе Аминовен, при медленном введении не нарушают баланс аминокислот. Лишь небольшая часть аминокислот элиминируется почками.
Показания Аминовен
частичное парентеральное питание. Профилактика и лечение гипопротеинемии, когда пероральное или энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано. Р-ры аминокислот применяют сочетанно с р-рами углеводов, жировыми эмульсиями.
Применение Аминовен
перед применением препарата необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Вводят только в/в: Аминовен 5% р-р вводят в центральную или периферическую вену (в зависимости от конечной осмолярности р-ра при сочетанном введении с другими р-ми). Аминовен 10% р-р и Аминовен 15% р-р следует вводить только в центральные вены! Длительность инфузии зависит от общего состояния больного, исходя из суточной потребности организма в аминокислотах.
Аминовен 5% р-р для инфузий
Средняя суточная доза: 16–20 мл р-ра Аминовен 5% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 0,8–1,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 1120–1400 мл Аминовена для пациента с массой тела 70 кг).
Максимальная суточная доза: 20 мл р-ра Аминовен 5% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 1,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 70 г аминокислот для пациента с массой тела 70 кг).
Максимальная скорость инфузии: 2,0 мл р-ра Аминовен 5% на 1 кг массы тела в час (эквивалентно 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час).
Аминовен 10% р-р для инфузий
Средняя суточная доза: 10–20 мл р-ра Аминовен 10% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 1,0–2,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 700–1400 мл Аминовена для пациента с массой тела 70 кг).
Максимальная суточная доза: 20 мл р-ра Аминовен 10% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 2,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 1400 мл Аминовена для пациента с массой тела 70 кг (эквивалентно 140 г аминокислот)).
Максимальная скорость инфузии: 1,0 мл р-ра Аминовен 10% на 1 кг массы тела в час (эквивалентно 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час).
Аминовен 15% р-р для инфузий
Средняя суточная доза: 6,7–13,3 мл р-ра Аминовен 15% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 1,0–2,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 470–930 мл Аминовена для пациента с массой тела 70 кг).
Максимальная суточная доза: 13,3 мл р-ра Аминовен 15% на 1 кг массы тела в сутки (эквивалентно 2,0 г аминокислот на 1 кг массы тела или 140 г аминокислот для пациента с массой тела 70 кг).
Максимальная скорость инфузии: 0,67 мл р-ра Аминовен 15% на 1 кг массы тела в час (эквивалентно 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час).
Противопоказания
нарушение метаболизма аминокислот, метаболический ацидоз; почечная недостаточность при отсутствии гемодиализа или гемофильтрации; тяжелая печеночная недостаточность; гипергидратация, шок, гипоксия; декомпенсированная сердечная недостаточность.
Применение Аминовена детям противопоказано.
Побочные эффекты
при правильном применении не выявлены.
В случае передозировки препарата иногда возникают озноб, тошнота, рвота, увеличивается выведение аминокислот с мочой, эти явления исчезают при прекращении введения препарата. Введение Аминовена в периферическую вену может вызвать раздражение венозных стенок и тромбофлебит.
Особые указания
необходим контроль электролитного баланса плазмы крови, водного баланса и функции почек.
При гипокалиемии и/или гипонатриемии необходимо одновременно вводить достаточные количества калия и/или натрия.
Введение любых р-ров аминокислот может спровоцировать острый дефицит фолатов, поэтому пациентам необходимо ежедневное введение фолиевой кислоты.
С осторожностью вводят большие объемы жидкости больным с сердечной недостаточностью. Инфузии в периферические вены могут вызвать раздражение стенок сосудов и тромбофлебит, поэтому рекомендуют ежедневный осмотр места установки катетера. Введение жировой эмульсии следует проводить одновременно с инфузией Аминовена для снижения риска развития флебита.
Выбор места установки катетера (центральная или периферическая вена) зависит от конечной осмолярности р-ра: при инфузии в периферическую вену верхняя граница осмолярности составляет 800–900 мОсм/л. Необходимо учитывать возраст, общее состояние больного и состояние его периферических вен.
При катетеризации центральной вены следует строго придерживаться правил асептики.
При применении препарата необходимо соблюдать следующее:
- препарат использовать немедленно после вскрытия флакона;
- препарат предназначен только для однократного применения;
- не использовать препарат с истекшим сроком хранения;
- использовать препарат только из неповрежденного контейнера, содержащего прозрачный р-р без примесей;
- неиспользованный остаток препарата утилизируют.
Применение в период беременности или кормления грудью. Специальных исследований по безопасности применения Аминовена в период беременности и кормления грудью не проводили, однако клинические исследования, которые проводились на подобных р-рах аминокислот, предназначенных для парентерального введения, показали, что данные о риске применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Применение Аминовена в период беременности и кормления грудью возможно, если положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Дети. Клинические исследования применения Аминовена у детей не проводились. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Данные отсутствуют.
Взаимодействия
в настоящее время данные отсутствуют.
Несовместимость. Р-ры аминокислот не следует смешивать с другими лекарственными препаратами, не предназначенными для парентерального питания.
Передозировка
слишком высокая скорость инфузии или передозировка препарата может обусловить тошноту, рвоту, озноб и потерю аминокислот через почки. Введение препарата следует немедленно прекратить и возобновить позже при сниженной дозировке.
Слишком высокая скорость инфузии может вызвать гипергидратацию и нарушение баланса электролитов.
Специфического антидота нет. Неотложные медицинские мероприятия должны иметь общий поддерживающий характер с особым вниманием на функцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Важное значение имеет контроль биохимических показателей крови и соответствующая терапия выявленных нарушений.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать! Аминовен можно смешивать в стерильных условиях с другими препаратами для парентерального питания, такими как жировые эмульсии, углеводы и электролиты. Смеси для парентерального питания необходимо использовать немедленно. В исключительных случаях возможно хранение смеси не более 24 ч при температуре 2–8 °С.