избегать контакта со слизистой оболочкой, особенно глаз и ротовой полости.

При обширных раневых поверхностях и ожогах, пролежнях, язвах и при подготовке к трансплантации необходима консультация врача.

У пациентов с тяжелым нарушением функции почек мазь Ацербин не рекомендуется применять на больших участках тела и в течение длительного периода.

Применение в период беременности и кормления грудью. Ацербин р-р можно применять в период беременности и кормления грудью. В экспериментальных исследованиях установлено отсутствие тератогенного или другого отрицательного действия препарата на течение беременности, плод или новорожденного.

Салициловая кислота может экскретироваться в грудное молоко. В период кормления грудью мазь и р-р не следует наносить на область груди. Мазь во время беременности и кормления грудью не применять на больших участках тела. До начала лечения необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 28 дней.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами. Не влияет.