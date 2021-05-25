Ацербин (Acerbin) (172175) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацербин инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат оказывает антисептическое, анальгезирующее и ранозаживляющее действие, уменьшает образование экссудата и способствует формированию корки, грануляций и эпителизации.
В предварительно обработанную Ацербином раневую поверхность можно инкорпорировать кожные трансплантаты.
Кислота салициловая оказывает выраженное некролитическое действие; способствует формированию здоровых грануляций и эпителизации ткани.
Кислота яблочная оказывает положительный эффект на процессы метаболизма и экссудации в ране. Способствует выведению углекислоты из раны, предупреждает алкализацию раны, оказывает положительный эффект на лечебный процесс, предотвращает инфицирование раневой поверхности и стимулирует процессы заживления раны.
Антибактериальное и фунгицидное свойства бензойной и салициловой кислот дополнительно способствуют процессу регенерации ткани.
Показания Ацербин
для комплексного лечения поверхностных поражений кожи: раны, ожоги различного генеза (термические и солнечные), ссадины.
Применение Ацербин
р-р наносить опрыскиванием на кожу или на стерильную повязку.
Взрослым и детям, в том числе грудного возраста (от 28 дней до 1 года) — наносить на рану или поврежденную поверхность 2 и более раз в сутки. После образования корки достаточным считается применение 1 раз в сутки.
Мазь наносят тонким слоем на рану или поврежденную поверхность 2 раза в сутки.
Длительность лечения зависит от течения заболевания и скорости заживления раны.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте младше 1 мес.
Побочные эффекты
при правильном применении Ацербин переносится хорошо.
Возможно развитие непродолжительного ощущения тепла в месте нанесения препарата, которое сменяется уменьшением выраженности болевого ощущения, проходит самостоятельно и не нуждается в отмене препарата.
Особые указания
избегать контакта со слизистой оболочкой, особенно глаз и ротовой полости.
При обширных раневых поверхностях и ожогах, пролежнях, язвах и при подготовке к трансплантации необходима консультация врача.
У пациентов с тяжелым нарушением функции почек мазь Ацербин не рекомендуется применять на больших участках тела и в течение длительного периода.
Применение в период беременности и кормления грудью. Ацербин р-р можно применять в период беременности и кормления грудью. В экспериментальных исследованиях установлено отсутствие тератогенного или другого отрицательного действия препарата на течение беременности, плод или новорожденного.
Салициловая кислота может экскретироваться в грудное молоко. В период кормления грудью мазь и р-р не следует наносить на область груди. Мазь во время беременности и кормления грудью не применять на больших участках тела. До начала лечения необходимо проконсультироваться с врачом.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 28 дней.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
мазь: с солями железа (ІІІ) происходит формирование комплексов, с йодином вступает в реакцию преципитации, с бораксом — в реакцию нейтрализации.
Салициловая кислота может потенцировать действие других препаратов, нанесенных на тот же участок.
Раствор: не выявлены.
Передозировка
не отмечена.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.