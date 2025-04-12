Действие Рависола® снижается при применении его с лекарственными средствами, которые содержат алюминия гидроксид и кальций- или магнийсодержащие антациды, в результате связывания флавоноидов и дубильных веществ препарата Рависол® с тяжелыми металлами, входящими в состав лекарственных средств.

Эффект лекарственного средства снижают серосодержащие растворы для внутривенного введения (натрия тиосульфат). Препарат повышает действие антикоагулянтов, поэтому при необходимости одновременного назначения с антикоагулянтами дозу последних необходимо снижать (контролируя протромбиновый индекс).

Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.

Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов.

Может потенцировать действие антиаритмических средств. препарат усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.