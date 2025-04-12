Рависол® (Ravisol)
Рависол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: настойка (1:10) из смеси лекарственного растительного сырья «Рависол®»: омелы белой побеги и листья (visci albi сormi et folia) — 1,5 г; хвоща полевого трава (equiseti arvensis herba) — 1 г; софоры японской плоды (sophora japonica fructus) — 1,5 г; каштана конского семя (hippocastani semina) — 1,5 г; боярышника плоды (crataegi fructus) — 2 г; клевера цветки (trifolii flores) — 1 г; барвинка малого трава (vincae minoris hеrbа) — 1,5 г; (экстрагент этанол 40%);
вспомогательные вещества: отсутствуют, кроме экстрагента.
Лекарственная форма
Настойка.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-коричневого цвета с приятным запахом. При хранении допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Гиполипидемические препараты. Код АТХ С10А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рависол® снижает уровень общих липидов крови, холестерина, триглицеридов, β-липопротеидов, улучшает мозговой и коронарный кровоток, является легким натрийдиуретиком, уменьшает активность сосудисто-двигательного центра и периферическую сопротивляемость сосудов. Обладает антиагрегантным и гипокоагуляционным эффектом, повышает коэффициент полезного действия сократительной деятельности миокарда, стабилизируя мембраны лизосом и снижая проницаемость плазма-лимфоцитарного барьера, оказывает противовоспалительное действие.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Атеросклероз, вегето-сосудистая дистония (в комплексной терапии).
Головная боль, головокружение. Для улучшения памяти, концентрации внимания, а также для улучшения общего состояния и работоспособности людей пожилого возраста.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов лекарственного средства. Нефриты, нефрозы, нефрозонефриты. Тяжелые заболевания почек, хроническая почечная недостаточность. Выраженная форма артериальной гипотензии, брадикардия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Действие Рависола® снижается при применении его с лекарственными средствами, которые содержат алюминия гидроксид и кальций- или магнийсодержащие антациды, в результате связывания флавоноидов и дубильных веществ препарата Рависол® с тяжелыми металлами, входящими в состав лекарственных средств.
Эффект лекарственного средства снижают серосодержащие растворы для внутривенного введения (натрия тиосульфат). Препарат повышает действие антикоагулянтов, поэтому при необходимости одновременного назначения с антикоагулянтами дозу последних необходимо снижать (контролируя протромбиновый индекс).
Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.
Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов.
Может потенцировать действие антиаритмических средств. препарат усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.
Особенности применения
Препарат применять разведенным. Перед началом приема препарата назначать стандартную гипохолестериновую диету, которой следует придерживаться и во время лечения. Перед началом, а также во время курса лечения препаратом необходимо проводить исследование функции печени.
При применении препарата следует контролировать функцию почек. С осторожностью применять больным с аллергическими заболеваниями.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 16 лет препарат назначать внутрь. Принимать с небольшим количеством воды по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки за полчаса до приема пищи. Перед применением препарат необходимо взболтать. Курс лечения — 10 недель.
Дети
Препарат противопоказан детям до 16 лет.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ускоренное сердцебиение, снижение артериального давления.
Аллергические реакции, в том числе крапивница, покраснение кожи, ощущение жара, сыпь, зуд.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: раздражение ткани почек, проявляющееся болью в пояснице и при завершении мочеиспускания.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в банке; по 1 банке в пачке из картона.
По 100 мл во флаконе полимерном или стеклянном; по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».