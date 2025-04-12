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Рависол® (Ravisol)

Рависол® настойка флакон 100 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Настойка
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/9617/01/01 от 03.04.2019

Рависол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: настойка (1:10) из смеси лекарственного растительного сырья «Рависол®»: омелы белой побеги и листья (visci albi сormi et folia) — 1,5 г; хвоща полевого трава (equiseti arvensis herba) — 1 г; софоры японской плоды (sophora japonica fructus) — 1,5 г; каштана конского семя (hippocastani semina) — 1,5 г; боярышника плоды (crataegi fructus) — 2 г; клевера цветки (trifolii flores) — 1 г; барвинка малого трава (vincae minoris hеrbа) — 1,5 г; (экстрагент этанол 40%);

вспомогательные вещества: отсутствуют, кроме экстрагента.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-коричневого цвета с приятным запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Гиполипидемические препараты. Код АТХ С10А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Рависол® снижает уровень общих липидов крови, холестерина, триглицеридов, β-липопротеидов, улучшает мозговой и коронарный кровоток, является легким натрийдиуретиком, уменьшает активность сосудисто-двигательного центра и периферическую сопротивляемость сосудов. Обладает антиагрегантным и гипокоагуляционным эффектом, повышает коэффициент полезного действия сократительной деятельности миокарда, стабилизируя мембраны лизосом и снижая проницаемость плазма-лимфоцитарного барьера, оказывает противовоспалительное действие.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Атеросклероз, вегето-сосудистая дистония (в комплексной терапии).

Головная боль, головокружение. Для улучшения памяти, концентрации внимания, а также для улучшения общего состояния и работоспособности людей пожилого возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов лекарственного средства. Нефриты, нефрозы, нефрозонефриты. Тяжелые заболевания почек, хроническая почечная недостаточность. Выраженная форма артериальной гипотензии, брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Действие Рависола® снижается при применении его с лекарственными средствами, которые содержат алюминия гидроксид и кальций- или магнийсодержащие антациды, в результате связывания флавоноидов и дубильных веществ препарата Рависол® с тяжелыми металлами, входящими в состав лекарственных средств.

Эффект лекарственного средства снижают серосодержащие растворы для внутривенного введения (натрия тиосульфат). Препарат повышает действие антикоагулянтов, поэтому при необходимости одновременного назначения с антикоагулянтами дозу последних необходимо снижать (контролируя протромбиновый индекс).

Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.

Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов.

Может потенцировать действие антиаритмических средств. препарат усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.

Особенности применения

Препарат применять разведенным. Перед началом приема препарата назначать стандартную гипохолестериновую диету, которой следует придерживаться и во время лечения. Перед началом, а также во время курса лечения препаратом необходимо проводить исследование функции печени.

При применении препарата следует контролировать функцию почек. С осторожностью применять больным с аллергическими заболеваниями.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 16 лет препарат назначать внутрь. Принимать с небольшим количеством воды по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки за полчаса до приема пищи. Перед применением препарат необходимо взболтать. Курс лечения — 10 недель.

Дети

Препарат противопоказан детям до 16 лет.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ускоренное сердцебиение, снижение артериального давления.

Аллергические реакции, в том числе крапивница, покраснение кожи, ощущение жара, сыпь, зуд.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: раздражение ткани почек, проявляющееся болью в пояснице и при завершении мочеиспускания.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банке; по 1 банке в пачке из картона.

По 100 мл во флаконе полимерном или стеклянном; по 1 флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».