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Берберис-Гомаккорд (Berberis-Homaccord®) (172162) - инструкция по применению ATC-классификация

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Берберис-Гомаккорд (Berberis-Homaccord<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
A05B A50** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/9733/01/01 от 17.10.2019

Берберис-Гомаккорд инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Berberis vulgaris D30 — 0,4 г, Berberis vulgaris D200 — 0,4 г, Berberis vulgaris D2 — 0,4 г, Berberis vulgaris D10 — 0,4 г, Citrullus colocynthis D200 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D2 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 — 0,3 г, Veratrum album D200 — 0,3 г, Veratrum album D30 — 0,3 г, Veratrum album D10 — 0,3 г, Veratrum album D3 — 0,3 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор светло желто-зеленого цвета с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и обезболивающее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного происхождения, которые входят в его состав.

Показания

В комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы и желчевыводящих путей для устранения симптомов воспаления и боли (при наличии конкрементов или без них).

Противопоказания

Известны аллергические реакции (гиперчувствительность) к одному или нескольких ингредиентов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или ухудшаются необходимо, проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 капель 3 раза в день за 15–20 минут до еды или через 1час после. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).

В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 минут в течение первых 2 часов, но не более 8–10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раз в сутки).

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.

Дети

Опыта применения препарата у детей в возрасте младше 12 лет нет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/

Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.