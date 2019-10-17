Берберис-Гомаккорд (Berberis-Homaccord®) (172162) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Берберис-Гомаккорд инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 г препарата содержат: Berberis vulgaris D30 — 0,4 г, Berberis vulgaris D200 — 0,4 г, Berberis vulgaris D2 — 0,4 г, Berberis vulgaris D10 — 0,4 г, Citrullus colocynthis D200 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D2 — 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 — 0,3 г, Veratrum album D200 — 0,3 г, Veratrum album D30 — 0,3 г, Veratrum album D10 — 0,3 г, Veratrum album D3 — 0,3 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 35% об. этанола 96%.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор светло желто-зеленого цвета с запахом этанола.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и обезболивающее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного происхождения, которые входят в его состав.
Показания
В комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы и желчевыводящих путей для устранения симптомов воспаления и боли (при наличии конкрементов или без них).
Противопоказания
Известны аллергические реакции (гиперчувствительность) к одному или нескольких ингредиентов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Особенности применения
Если симптомы не исчезают или ухудшаются необходимо, проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 капель 3 раза в день за 15–20 минут до еды или через 1час после. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).
В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 минут в течение первых 2 часов, но не более 8–10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раз в сутки).
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.
Дети
Опыта применения препарата у детей в возрасте младше 12 лет нет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Упаковка
Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/
Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.