« Программа предупреждения беременности ». Это лекарственное средство является тератогенным. Изотретиноин противопоказан женщинам репродуктивного возраста, если только состояние женщины не соответствует всем нижеуказанным критериям:

у нее диагностирована тяжелая форма акне (узелковые и конглобатные акне, акне со склонностью к постоянному рубцеванию), которая не поддается стандартным методам лечения (системная антибактериальная терапия, местное лечение);

она понимает тератогенный риск препарата;

она понимает необходимость обязательного посещения врача каждый месяц;

она в состоянии придерживаться надежных и непрерывных средств контрацепции в течение 1 мес до начала, во время и в течение месяца после окончания лечения Акнетином; желательно использовать одновременно 2 различных способа контрацепции, включая барьерный;

даже при аменорее она должна придерживаться надежных средств контрацепции;

она должна подтвердить, что понимает суть предупредительных мер;

она проинформирована об опасности наступления беременности во время лечения Акнетином и понимает необходимость немедленно проконсультироваться в случае подозрения беременности;

она понимает необходимость и согласна проводить тест на беременность до, во время и через 5 нед после лечения;

она подтверждает, что знает об опасности применения изотретиноина и необходимость предупредительных мер.

Применение противозачаточных средств по вышеуказанным рекомендациям во время лечения изотретиноином необходимо рекомендовать даже половонеактивным женщинам, за исключением случаев, если врач считает, что есть все основания, свидетельствующие об отсутствии риска забеременеть.

Врач должен быть уверен, что пациентка:

способна понимать и выполнять все вышеперечисленные требования по предупреждению беременности;

понимает указанные условия;

придерживается по меньшей мере одного, а лучше двух эффективных средств контрацепции, включая барьерный метод в течение 1 мес до начала, во время и в течение месяца после окончания лечения Акнетином;

получила отрицательный результат достоверного теста на беременность до начала, во время и через 5 нед после окончания терапии. Даты и результаты проведения теста на беременность необходимо документировать.