Акнетин® (Acnetin®) (172160) - инструкция по применению ATC-классификация
Акнетин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Изотретиноин — это стереоизомер трансретиноевой кислоты (третиноина). Точный механизм действия изотретиноина до конца не изучен, но установлено, что улучшение клинического течения тяжелых форм акне ассоциируется с угнетением активности сальных желез с гистологически доказанным уменьшением их размеров. Кроме этого, доказано, что изотретиноин оказывает противовоспалительное действие на кожу.
Эффективность. Гиперкератоз клеток эпителия волосяной луковицы и сальной железы приводит к шелушению корнеоцитов в протоке железы и закупорке последнего кератином и избытком сального секрета. После чего образуется комедон и в некоторых случаях присоединяется воспалительный процесс. Акнетин подавляет пролиферацию себоцитов и действует на акне, восстанавливая нормальный процесс дифференцировки клеток. Кожное сало — это главный субстрат для роста Propinibacterium acnes, а уменьшение выработки кожного сала подавляет бактериальную колонизацию протока.
Фармакокинетика. Всасывание. Всасывание изотретиноина в ЖКТ вариабельно и линейно зависит от дозы препарата в терапевтическом диапазоне доз. Абсолютная биодоступность изотретиноина не определена, поскольку не существует лекарственной формы препарата для в/в применения, но экстраполяция результатов исследования на собаках позволяет предположить очень низкую и вариабельную системную биодоступность. Прием изотретиноина с пищей повышает биодоступность вдвое по сравнению с приемом натощак.
Распределение. Изотретиноин почти полностью связывается с белками плазмы крови (99,9%), в основном с альбуминами. Объем распределения изотретиноина в организме человека неизвестен, поскольку лекарственной формы для в/в введения не существует. Концентрация изотретиноина в эпидермисе составляет лишь половину таковой в плазме крови. Плазменные концентрации изотретиноина примерно в 1,7 раза выше концентрации в цельной крови вследствие плохого проникновения изотретиноина в эритроциты.
Метаболизм. После перорального приема в плазме крови выявляют три основных метаболита: 4-оксо-изотретиноин, третиноин (полное название транс-ретиноевая кислота) и 4-оксо-ретиноин. Эти метаболиты продемонстрировали биологическую активность в нескольких тестах in vitro. 4-Оксо-изотретиноин, как показано в нескольких клинических исследованиях, имеет значительную долю в терапевтической активности изотретиноина (угнетение экскреции кожного сала, независимо от уровней изотретиноина и третиноина в плазме крови). Основным метаболитом является 4-оксо-изотретиноин, плазменные концентрации которого в равновесном состоянии в 2,5 раза выше, чем концентрация исходного препарата. Другие метаболиты, включая конъюгаты глюкуронида, второстепенны.
Поскольку изотретиноин и третиноин обратимо превращаются друг в друга, метаболизм третиноина связан с метаболизмом изотретиноина. Установлено, что 20–30% дозы изотретиноина метаболизируется путем изомеризации.
В фармакокинетике изотретиноина у человека существенную роль может играть энтерогепатическая циркуляция.
Исследования метаболизма in vitro показали, что в превращении изотретиноина в 4-оксо-изотретиноин и третиноин участвуют несколько ферментов CYP. Очевидно, ни одна из изоформ не играет доминирующей роли. Акнетин и его метаболиты не оказывают существенного влияния на активность ферментов системы CYP.
Выведение. После приема внутрь радиоактивно меченного изотретиноина в моче и кале определяют примерно одинаковое его количество. T½ терминальной фазы для неизмененного препарата при пероральном применении у больных с акне составляет в среднем 19 ч. T½ терминальной фазы для 4-оксо-изотретиноина колеблется от 7 до 39 ч.
Изотретиноин относится к природным (физиологическим) ретиноидам. Эндогенная концентрация ретиноидов восстанавливается примерно через 2 нед после окончания применения Акнетина.
Фармакокинетика в особых клинических случаях. Поскольку изотретиноин противопоказан при нарушении функции печени, данные о фармакокинетике препарата у этой группы больных ограничены.
Почечная недостаточность существенно не снижает плазменный клиренс изотретиноина или 4-оксо-изотретиноина.
Показания Акнетин
тяжелые формы акне (в частности узелковые и конглобатные акне, акне со склонностью к постоянному рубцеванию), не поддающиеся стандартным методам лечения (системная антибактериальная терапия, местное лечение).
Применение Акнетин
Акнетин назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет, начиная с дозы 0,4 мг/кг/сут. Капсулы следует принимать во время еды 1–2 раза в сутки. В случае пропуска приема установленной дозы препарата не рекомендуется принимать двойную дозу! Терапевтический эффект Акнетина, а также нежелательные эффекты дозозависимы и имеют разную степень выраженности, что требует индивидуальной коррекции дозы в ходе лечения. Для большинства пациентов доза препарата составляет 0,4–0,8 мг/кг/сут.
Нередко в начале лечения отмечается кратковременное обострение заболевания. Эффективность лечения и побочные действия у разных пациентов отличаются, поэтому через 4 нед терапии следует индивидуально подобрать дозу взрослым в диапазоне 0,1–1 мг/кг/сут. Максимальную суточную дозу 1 мг/кг массы тела можно назначать лишь на протяжении ограниченного периода.
Обычно курс лечения длится 16–24 нед. При оценке результатов терапии необходимо помнить, что действие препарата продолжается и после прекращения лечения. В связи с этим повторный курс следует назначать не раньше чем через 8 нед.
Для большинства пациентов, чтобы избавиться от акне, достаточно одного курса лечения. В случае подтверждения рецидива можно предложить повторный курс изотретиноина. Дозу для повторного лечения назначают в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.
Для пациентов, которые плохо переносят рекомендованные дозы, можно продолжать лечение в низшей дозе, что должно сопровождаться увеличением продолжительности лечения и может, соответственно, привести к повышению риска рецидива. У таких пациентов необходимо продолжить курс лечения с назначением максимально приемлемой дозы.
Дети. Препарат не рекомендуется принимать детям в возрасте до 12 лет, поскольку безопасность и эффективность применения в этой возрастной группе не исследованы.
Противопоказания
женщинам репродуктивного возраста при невыполнении всех условий «Программы предупреждения беременности» (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); повышенная чувствительность к изотретиноину или каким-либо компонентам препарата; печеночная недостаточность; выраженная гиперлипидемия; гипервитаминоз A; сопутствующая терапия тетрациклинами. В связи с тем, что препарат содержит соевое масло, он противопоказан пациентам с аллергией к арахису и сое.
Побочные эффекты
некоторые побочные эффекты изотретиноина зависят от дозы. Обычно побочные реакции имеют обратимый характер после коррекции дозы или отмены препарата, но некоторые могут сохраняться после прекращения лечения. Симптомами, о которых чаще всего сообщалось при применении изотретиноина, являются сухость кожи, слизистых оболочек, в том числе губ (хейлит), носовой полости (кровотечения из носа), глаз (конъюнктивит).
Для описания частоты побочных реакций используют следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (≤1/10 000).
Инфекции: очень редко — грамположительные бактериальные инфекции кожи и слизистых оболочек.
Расстройства системы крови и лимфатической системы: очень часто — анемия, ускоренная СОЭ, тромбоцитопения, тромбоцитоз; часто — нейтропения; очень редко — лимфаденопатия.
Расстройства иммунной системы: редко — аллергические реакции со стороны кожи, анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности.
Расстройства обмена веществ, метаболизма: очень редко — сахарный диабет, гиперурикемия.
Психические расстройства: редко — депрессия, усиление депрессии, склонность к агрессии, беспокойство, изменения настроения; очень редко — нарушения поведения, психотические расстройства, попытки самоубийства, суицид.
Расстройства нервной системы: часто — головная боль; очень редко — доброкачественная внутричерепная гипертензия, судороги, сонливость, головокружение.
Расстройства со стороны органа зрения: очень часто — блефарит, конъюнктивит, сухость глаз, раздражение глаз; очень редко — нечеткость зрения, катаракта, нарушение цветовосприятия, непереносимость контактных линз, помутнение роговицы, снижение остроты сумеречного зрения, кератит, отек соска зрительного нерва (как проявление доброкачественной внутричерепной гипертензии), фотофобия, нарушения зрения.
Расстройства со стороны органа слуха и лабиринта: очень редко — нарушение слуха.
Сосудистые расстройства: очень редко — васкулит (например гранулематоз Вегенера, аллергический васкулит).
Расстройства со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: часто — носовые кровотечения, сухость в носу, назофарингит; очень редко — бронхоспазм (особенно у пациентов с БА), дисфония.
Расстройства со стороны пищеварительного тракта: очень редко — колит, илеит, сухость во горле, желудочно-кишечные кровотечения, геморрагическая диарея, воспалительные заболевания кишечника, тошнота, панкреатит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гепатобилиарные нарушения: очень часто — повышение уровня трансаминаз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); очень редко — гепатит.
Расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — хейлит, дерматит, сухость кожи, локализованное шелушение, зуд, эритематозная сыпь, травматичность кожи (риск повреждений при трении); редко — алопеция; очень редко — фульминантные формы акне, обострение акне (гиперемия акне), эритема (лица), экзантема, расстройства со стороны волос, гирсутизм, ониходистрофия, паронихий, фотосенсибилизация, пиогенная гранулема, гиперпигментация кожи, повышенное потоотделение; частота неизвестна (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных) — мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Расстройства со стороны костей, мышц и соединительной ткани: очень часто — артралгия, миалгия, боль в спине (особенно у детей и подростков); очень редко — артрит, кальциноз (кальцификация связок и сухожилий), преждевременное закрытие зон роста эпифизов, экзостоз, гиперостоз, снижение плотности костной ткани, тендинит.
Расстройства со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — гломерулонефрит.
Общие расстройства: очень редко — грануляция ткани (увеличенное формирование), повышенная утомляемость.
Лабораторные показатели: очень часто — гипертриглицеридемия, снижение уровня ЛПВП; часто — гиперхолестеринемия, гипергликемия, гематурия, протеинурия; очень редко — повышение КФК в крови.
Особые указания
«Программа предупреждения беременности». Это лекарственное средство является тератогенным. Изотретиноин противопоказан женщинам репродуктивного возраста, если только состояние женщины не соответствует всем нижеуказанным критериям:
- у нее диагностирована тяжелая форма акне (узелковые и конглобатные акне, акне со склонностью к постоянному рубцеванию), которая не поддается стандартным методам лечения (системная антибактериальная терапия, местное лечение);
- она понимает тератогенный риск препарата;
- она понимает необходимость обязательного посещения врача каждый месяц;
- она в состоянии придерживаться надежных и непрерывных средств контрацепции в течение 1 мес до начала, во время и в течение месяца после окончания лечения Акнетином; желательно использовать одновременно 2 различных способа контрацепции, включая барьерный;
- даже при аменорее она должна придерживаться надежных средств контрацепции;
- она должна подтвердить, что понимает суть предупредительных мер;
- она проинформирована об опасности наступления беременности во время лечения Акнетином и понимает необходимость немедленно проконсультироваться в случае подозрения беременности;
- она понимает необходимость и согласна проводить тест на беременность до, во время и через 5 нед после лечения;
- она подтверждает, что знает об опасности применения изотретиноина и необходимость предупредительных мер.
Применение противозачаточных средств по вышеуказанным рекомендациям во время лечения изотретиноином необходимо рекомендовать даже половонеактивным женщинам, за исключением случаев, если врач считает, что есть все основания, свидетельствующие об отсутствии риска забеременеть.
Врач должен быть уверен, что пациентка:
- способна понимать и выполнять все вышеперечисленные требования по предупреждению беременности;
- понимает указанные условия;
- придерживается по меньшей мере одного, а лучше двух эффективных средств контрацепции, включая барьерный метод в течение 1 мес до начала, во время и в течение месяца после окончания лечения Акнетином;
- получила отрицательный результат достоверного теста на беременность до начала, во время и через 5 нед после окончания терапии. Даты и результаты проведения теста на беременность необходимо документировать.
Предупреждение беременности. Пациенткам необходимо ознакомиться с методами контрацепции. Если они не пользуются эффективными методами контрацепции, врач должен предоставить соответствующие рекомендации.
Минимальным требованием является применение у женщин, у которых отмечен риск забеременеть, по меньшей мере 1 эффективного метода контрацепции. Лучше использовать два комплементарных метода контрацепции, включая барьерный метод. Контрацептивные методы следует продолжать использовать как минимум еще 1 мес после прекращения лечения Акнетином, даже пациенткам с аменореей.
Тест на беременность. Согласно существующей практике тест на беременность с минимальной чувствительностью 25 мМЕ/мл следует проводить в первые 3 дня менструального цикла.
До начала лечения. Для исключения возможной беременности до начала применения контрацептивов врач должен зарегистрировать результат и дату первого исследования на беременность. У пациенток с нерегулярным менструальным циклом время проведения теста на беременность зависит от половой активности. Тест следует проводить через 3 нед после незащищенного полового акта. Врач должен проинформировать пациентку о методах контрацепции. Тест на беременность следует проводить в день назначения Акнетина или за 3 дня до визита пациентки к врачу. Специалисту следует зарегистрировать результаты тестирования. Препарат может быть предназначен только пациенткам, которые получают эффективную контрацепцию не менее 1 мес до начала лечения Акнетином. Тест должен гарантировать, что пациентка не беременна на момент начала лечения изотретиноином.
Во время лечения. Пациентка должна посещать врача каждые 28 дней. Необходимость ежемесячного тестирования на беременность определяется согласно местной практике и с учетом половой активности и истории недавних менструальных циклов (аномальные менструации, отсутствие периодичности или аменорея). При наличии показаний тест на беременность следует проводить в день визита или за 3 дня до визита врача.
Завершение лечения. Через 5 нед после окончания лечения проводят финальный тест на исключение беременности. Фармацевт должен убедиться, что рецепт на Акнетин женщине репродуктивного возраста выписали только на 30 дней лечения, продолжение лечения требует нового назначения препарата врачом.
В идеале проведение тестирования на беременность, выписывание рецепта и получение препарата рекомендуется осуществлять в течение одного дня. Выдачу Акнетина в аптеке следует проводить только в течение 7 дней с момента выписки рецепта.
Пациенты мужского пола. Существующие данные свидетельствуют, что у женщин экспозиция препарата, поступившего из семени и семенной жидкости мужчин, принимавших Акнетин, недостаточна для проявления тератогенных эффектов препарата. Мужчинам следует исключить возможность применения препарата другими лицами, особенно женщинами.
Дополнительные предостережения. Пациенты должны быть проинформированы о том, чтобы никогда не давать это лекарственное средство другим лицам и вернуть неиспользованные капсулы врачу после окончания лечения. Пациенты не должны быть донорами крови во время лечения и на протяжении 1 мес после его прекращения, поскольку существует потенциальный риск трунсфузионной передачи плоду от беременной.
Учебные материалы. Чтобы помочь врачам, фармацевтам и больным избежать риска влияния Акнетина на плод, компания-производитель предоставляет учебные материалы, направленные на предупреждение тератогенного влияния препарата, рекомендации по использованию контрацепции до начала терапии и рекомендации о необходимости тестирования на беременность.
Полную информацию о тератогенном риске и строгом соблюдении мер по предотвращению беременности содержит «Программа предупреждения беременности», которую необходимо предоставлять всем пациентам — как мужчинам, так и женщинам.
Психические расстройства. У больных, которые получали Акнетин, выявлены депрессия, депрессия с аггравацией, беспокойство, склонность к агрессивности, изменения настроения, психотические симптомы и очень редко — суицидальные мысли, суицидальные попытки и суицид (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Необходимо соблюдать осторожность с больными с депрессией в анамнезе и наблюдать пациентов на предмет возникновения депрессии во время лечения, при необходимости направлять их к соответствующим специалистам. Однако отмена Акнетина может не приводить к исчезновению симптомов и потребовать дальнейшего наблюдения у специалистов.
Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани. В редких случаях в начале терапии отмечают обострение акне, которое обычно проходит через 7–10 дней без коррекции дозы препарата. Следует избегать интенсивной экспозиции солнечных или УФ-лучей. При необходимости защиты от солнца следует использовать высокозащитные факторы со светофильтром не менее 15. Нельзя проводить глубокую химическую дермабразию и лечение лазером на фоне лечения Акнетином и в течение 5–6 мес после лечения, поскольку существует высокий риск появления гипертрофических шрамов в атипичных зонах и реже — появление гипер- и гипопигментаций в участках лечения. Во время лечения Акнетином и в течение 6 мес после лечения нельзя проводить эпиляцию с помощью аппликаций воска из-за риска отслоения эпидермиса. Одновременного применения Акнетина с местными кератолитическими или эксфолиативными агентами для лечения акне следует избегать из-за возможности увеличения выраженности местного раздражения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентам, которые получают Акнетин, рекомендуется использовать увлажняющие мази или кремы для тела, бальзам для губ для уменьшения сухости кожи и губ в начале лечения.
В пострегистрационный период применения препарата зарегистрированы случаи тяжелых реакций со стороны кожи (экссудативная мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз). Поскольку эти случаи трудно дифференцировать с другими кожными реакциями, которые могут возникать (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), пациентов следует предупредить о признаках и симптомах этих заболеваний и тщательно наблюдать за тяжелыми кожными реакциями. Если подозреваются кожные реакции, лечение изотретиноином следует отменить.
Аллергические реакции. Редко сообщалось об анафилактических реакциях, в некоторых случаях — после предыдущего местного применения ретиноидов. Об аллергических кожных реакциях сообщалось нечасто. Сообщалось о серьезных случаях аллергического васкулита, часто с пурпурой (синие и красные пятна), конечностей и некожных проявлений. Серьезные аллергические реакции требуют прерывания терапии и тщательного мониторинга.
Расстройства органа зрения. Сухость глаз, помутнение роговицы, ухудшение ночного зрения и кератит обычно проходят после отмены препарата. При сухости слизистой оболочки глаза можно использовать аппликации увлажняющей глазной мази или препарат искусственной слезы. При непереносимости контактных линз на время лечения следует использовать очки.
У некоторых больных возможно снижение остроты ночного зрения, что иногда возникает внезапно (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами). При наличии жалоб на зрение таких больных следует направить к офтальмологу и рассмотреть вопрос об отмене препарата.
Расстройства скелетно-мышечной системы и соединительной ткани. На фоне применения Акнетина возможны боль в мышцах и суставах, повышение КФК в плазме крови, особенно при интенсивной физической нагрузке (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Через несколько лет после применения Акнетина для лечения дискератозов в очень высоких дозах развивались костные изменения, в том числе преждевременное закрытие эпифизарных зон роста, гиперостоз, кальцификация связок и сухожилий. Уровень дозы, длительность лечения и общая кумулятивная доза у этих пациентов в целом превышали рекомендованные для лечения акне.
Доброкачественная внутричерепная гипертензия. Описаны случаи доброкачественной внутричерепной гипертензии, некоторые из них были вызваны одновременным применением с тетрациклинами (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Признаки и симптомы доброкачественной внутричерепной гипертензии включают головную боль, тошноту и рвоту, нарушение зрения и отек соска зрительного нерва. Пациентам, у которых развивается доброкачественная внутричерепная гипертензия, следует немедленно отменить препарат.
Гепатобилиарные нарушения. Рекомендуется контролировать уровень печеночных ферментов до лечения, через 1 мес после его начала, а затем — каждые 3 мес, если нет клинических показаний для более частого мониторинга. Отмечено временное и обратимое повышение печеночных трансаминаз, в большинстве случаев — в пределах нормы, которые возвращались к норме в течение лечения. Если уровень трансаминаз превышает норму, необходимо снизить дозу препарата или отменить его.
Почечная недостаточность. Нарушение функции почек или почечная недостаточность не влияют на фармакокинетику изотретиноина. Поэтому изотретиноин могут принимать пациенты с почечной недостаточностью. Однако рекомендуется начинать с низкой дозы и титровать ее до максимальной переносимой дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Метаболизм липидов. Следует определять уровень липидов в плазме крови натощак (до, через 1 мес после начала лечения, затем каждые 3 мес, если нет клинических показаний для более частого мониторинга). Обычно повышенный уровень липидов в плазме крови нормализуется после снижения дозы или отмены препарата, а также при соблюдении диеты. Применение изотретиноина связано с повышением уровня ТГ. Следует прекратить прием изотретиноина в случае неконтролируемой гиперлипидемии или при симптомах панкреатита. Повышение уровня ТГ >800 мг/дл или 9 ммоль/л может сопровождаться развитием острого панкреатита, возможно, с летальным исходом.
Гастроинтестинальные расстройства. При лечении изотретиноином возможно развитие воспалительного заболевания кишечника (включая регионарный илеит) у пациентов без заболеваний кишечника в анамнезе. Пациентам с тяжелой (геморрагической) диареей необходимо немедленно отменить препарат.
Группы повышенного риска. Пациентам с сахарным диабетом, ожирением, алкоголизмом или нарушениями жирового обмена при лечении изотретиноином может потребоваться более частый контроль уровня глюкозы и/или липидов в плазме крови. Сообщалось о повышении уровня глюкозы в крови натощак и диагностике новых случаев сахарного диабета во время лечения изотретиноином.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность является абсолютным противопоказанием для применения изотретиноина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если беременность возникает в тот период, когда женщина принимает изотретиноин, несмотря на меры предосторожности, или в течение месяца после окончания терапии, существует очень большая опасность рождения ребенка с тяжелыми и серьезными пороками развития.
Пороки развития плода, связанные с действием изотретиноина, включают нарушения со стороны ЦНС (гидроцефалия, пороки/аномалии развития мозжечка, микроцефалия), пороки развития лица, волчья пасть, аномалии наружного уха (отсутствие внешнего уха, малый или отсутствующий наружный слуховой проход), пороки развития глаз (микрофтальмия), аномалии сердца и сосудов (конотрункальные пороки сердца, такие как тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, дефект перегородок), аномалии тимуса и паращитовидных желез. Кроме того, повышается риск самопроизвольных выкидышей.
При возникновении беременности у женщины, которая проходит лечение изотретиноином, терапию следует прекратить и обратиться к врачу, который специализируется и имеет опыт в сфере тератологии для оценки состояния и консультации.
Кормление грудью. Благодаря высокой липофильности изотретиноина существует большая вероятность того, что он проникает в грудное молоко. Из-за возможных побочных эффектов у ребенка, связанных с действием препарата через материнское молоко, применение изотретиноина противопоказано в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения и в редких случаях — после него у некоторых пациентов отмечали снижение остроты сумеречного зрения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Поскольку у некоторых лиц манифестация этих явлений была внезапной, пациентам следует сообщить о возможности возникновения данной проблемы и предупредить о необходимости соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Очень редко сообщалось о случаях сонливости, головокружения, нарушения зрения. Пациентов следует предупредить, что при возникновении указанных симптомов им не следует управлять транспортными средствами, работать с механизмами или участвовать в любой другой деятельности, которая может подвергать их или окружающих опасности.
Взаимодействия
из-за возможного увеличения выраженности симптомов гипервитаминоза A следует избегать одновременного назначения изотретиноина и витамина А.
Сообщалось о случаях доброкачественного повышения внутричерепного давления (псевдоопухоль мозга) при одновременном применении изотретиноина с тетрациклинами. Поэтому одновременного применения с тетрациклинами следует избегать (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинированное применение с местными кератолитическими или эксфолиативными препаратами для лечения акне противопоказано из-за возможного усиления местного раздражения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
изотретиноин является производным витамина A. Хотя острая токсичность изотретиноина низкая, в случае непреднамеренной передозировки могут появиться признаки гипервитаминоза витамина A. Проявления острой токсичности витамина A включают тяжелую головную боль, тошноту или рвоту, сонливость, раздражительность, зуд. Симптомы случайной и умышленной передозировки, вероятно, одинаковы. Эти симптомы являются обратимыми и исчезают без необходимости лечения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.