для в/в инфузий. Допускается введение в центральные и периферические вены. Для снижения риска развития тромбофлебита при введении в периферические вены, рекомендуется изменять место установки катетера 1 раз в сутки.

При дозировании и определении скорости инфузии следует учитывать способность к выведению жиров и метаболизм глюкозы. Дозу необходимо подбирать индивидуально и выбирать размер контейнера препарата с учетом состояния пациента, массы тела и потребности в питательных веществах.

Потребность в азоте для синтеза белков зависит от состояния пациента (состояние питания, уровень катаболического стресса). При нормальном состоянии питания пациенту требуется 0,10–0,15 г азота на1 кг массы тела в сутки. Для пациентов с умеренно выраженным или тяжелым катаболическим синдромом с/без недостаточности питания потребность в азоте составляет 0,15–0,30 г азота/кг/сут (1,0–2,0 г аминокислоты/кг/сут). Введение такого количества аминокислот требует также введения 2,0–6,0 г глюкозы и 1,0–2,0 г жиров.

Суммарная энергетическая потребность зависит от состояния пациента и составляет около 20–30 ккал/кг/сут. Для пациентов с избыточной массой тела дозу следует рассчитывать исходя из идеальной массы тела.

Кабивен Периферический выпускается в контейнерах 3 разных объемов, что позволяет использовать препарат для применения у пациентов с повышенной, средней или низкой потребностью в парентеральном питании. При проведении парентерального питания может возникнуть потребность в добавлении витаминов, отдельных электролитов или микроэлементов.

Применение у взрослых. 27–40 мл Кабивена Периферического на 1 кг массы тела/сут (что соответствует 0,1–0,15 г/кг/сут или 0,7–1,0 г аминокислот/кг/сут. Энергетическая ценность этого соответствует 20–30 ккал/кг/сут).

Применение у детей в возрасте 2–10 лет. Начинать инфузию у детей в возрасте 2–10 лет следует с низких доз: 14–28 мл Кабивена Периферического на 1 кг массы тела в сутки (что соответствует 0,49–0,98 г жира/кг/сут, 0,34–0,67 г аминокислот/кг/сут и 0,95–1,9 г глюкозы/кг/сут), повышать дозу на 10–15 мл/кг массы тела через сутки до достижения максимальной дозы в 40 мл Кабивена Периферического на 1 кг массы тела в сутки.

Дети в возрасте от 10 лет. Дозирование Кабивена Периферического такое же, как и для взрослых.

Скорость инфузии. Максимальная скорость инфузии для глюкозы составляет 0,25 г/кг массы тела/ч.

Максимальная скорость введения аминокислот не должна превышать 0,1 г/кг/ч.

Максимальная скорость инфузии для жиров — 0,15 г/кг/ч.

Скорость инфузии препарата не должна превышать 3,7 мл/кг/ч, что соответствует дозе глюкозы, аминокислот и липидов 0,25; 0,09 и 0,13 г/кг/ч соответственно. Рекомендуемая продолжительность инфузии препарата составляет 12–24 ч.

Максимальная суточная доза составляет 40 мл/кг/сут, это соответствует одному контейнеру (максимальной емкости) для пациентов с массой тела 64 кг и обеспечивает поступление 0,96 г аминокислот/кг/сут (0,16 г азота/кг/сут), 25 ккал/кг/сут небелковой энергии (2,7 г глюкозы/кг/сут и 1,4 г липидов/кг/сут).

Инструкция по использованию 3-камерного контейнера. Снять внешний пакет, разорвав его в месте надреза и потянув вдоль пакета. Большими и указательными пальцами обеих рук крепко взять за боковые стенки пакета над срединой фиксатора, который разделяет камеры 1 и 2. Потянуть стенки пакета в стороны и полностью открыть фиксатор. Аналогичным образом открыть фиксатор между камерами 2 и 3. Перемешать содержимое, несколько раз перевернув пакет. При необходимости введения добавки (с известной совместимостью, например препаратов витаминов, микроэлементов) протереть мембрану входного отверстия антисептиком. Положить пакет на стол; придерживая основание входного отверстия, полностью ввести через центр мембраны иглу и ввести добавку (с известной совместимостью). Перед введением второй добавки тщательно перемешать содержимое, несколько раз перевернув пакет.

Снять колпачок с иглы инфузионной системы, для чего взять за кольцо большим и указательным пальцами и потянуть кольцо вверх. Использовать инфузионную систему без доступа воздуха или перекрыть доступ воздуха в системе, которая имеет доступ воздуха.

Положить пакет на ровную поверхность. Держа пакет входным отверстием вверх, полностью ввести иглу через мембрану. Для надежного закрепления иглы она должна быть введена полностью.

Подвесить пакет на стойку и выполнять инструкции к инфузионной системе и инфузионному насосу.

Второй способ открытия фиксаторов: положить пакет на ровную поверхность и свертывать его со стороны ручки, пока фиксаторы не откроются. Перемешать содержимое, несколько раз перевернув мешок.

Примечание: раздельное введение компонентов из отдельных камер Кабивена Периферического технически невозможно (за исключением Интралипида), хотя каждый компонент препарата (р-р глюкозы, Вамин и Интралипид) можно использовать как отдельный препарат.