Тенотен детский (Tenoten children)
Тенотен детский инструкция по применению
Состав
действующее вещество:
1 таблетка содержит антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другом плоской стороне нанесена надпись TENOTEN KID.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат проявляет успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательного гипногенного и миорелаксантного действия. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Оказывает стрессопротекторное, ноотропное, антиамнестическое, противогипоксическое, нейропротекторное, антиастеническое, антидепрессивное действие.
В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничивает зону повреждения в центральной нервной системе (ЦНС), улучшает процессы обучения и памяти.
Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.
Модифицирует функциональную активность белка S-100, который объединяет синаптические (информационные) и метаболические процессы в головном мозге. Оказывает ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стреслимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.
Показания
Невротические и неврозоподобные расстройства, сопровождающиеся повышенной возбужденностью, раздражительностью, тревогой, нарушением поведения и внимания, вегетативными нарушениями.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте младше 3 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.
Особенности применения
Препарат применяют в педиатрической практике. Применяют детям в возрасте старше 3 лет. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
В связи с наличием в препарате активирующего компонента последний прием следует осуществлять не позднее чем за 2 часа до сна.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь. Не применять препарат вместе с пищей.
Доза и длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.
Разовая доза для детей в возрасте старше 3 лет — 1–2 таблетки. Таблетку держать во рту (не разжевывать, не глотать) до полного растворения.
В случае необходимости таблетку можно растворять в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.
Принимать по 1 таблетке 1–3 раза в сутки в течение 1–3 месяцев. В случае необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1–2 месяца.
В случае отсутствия устойчивого улучшения состояния в течение 3–4 недель от начала лечения следует обратиться к врачу.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте от 3 до 18 лет.
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере. 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Вейверю 134Б, г. Каунас, Каунасское м. сам., LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20
тел.: +380 (44) 400–90–78.