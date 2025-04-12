Препарат применяют в педиатрической практике. Применяют детям в возрасте старше 3 лет. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в препарате активирующего компонента последний прием следует осуществлять не позднее чем за 2 часа до сна.