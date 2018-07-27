следует избегать контакта с глазами, ртом, губами, другими слизистыми оболочками или участками с раздражениями или повреждениями кожи. При случайном контакте хорошо промыть водой.

В течение первых недель лечения у большинства пациентов возможно усиление шелушения и покраснение кожи. В зависимости от тяжести этих побочных эффектов пациент может применить увлажняющее средство, временно снизить частоту нанесения клиндамицина/бензоила пероксида или временно прекратить его применение, однако эффективность использования с частотой менее 1 раза в сутки не доказана.

Сочетанное применение других топических препаратов для лечения акне следует проводить с осторожностью из-за возможного кумулятивного раздражающего эффекта, который иногда может быть тяжелым, особенно при применении отшелушивающих, десквамирующих или абразивных ингредиентов.

Если возникает тяжелое местное раздражение (например тяжелая эритема, сухость или зуд, сильное жжение/печение), применение клиндамицина/бензоила пероксида следует прекратить.

Бензоила пероксид может вызывать повышенную чувствительность к солнечным лучам, поэтому следует избегать применения ультрафиолетовых светильников и избегать или минимизировать воздействие солнечного света. Если нельзя избежать сильного влияния солнечного света, пациенту следует посоветовать использование солнцезащитных экранов и защитной одежды.

При наличии у пациента солнечных ожогов их необходимо вылечить до назначения клиндамицина/бензоила пероксида.

Препарат может обесцвечивать волосы, а также цветной и окрашенный материал. Избегать контакта с волосами, тканями, мебелью или ковровыми покрытиями.

Псевдомембранозный колит. При применении практически всех антибактериальных средств, включая клиндамицин, сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита, который может варьировать по степени тяжести от легкой до угрожающей жизни, с началом появления только через несколько недель после прекращения лечения. Хотя это крайне маловероятно при применении клиндамицина/бензоила пероксида местно, но в случае появления у пациента длительной и выраженной диареи или спазмов в животе лечение следует немедленно прекратить и провести дальнейшее обследование, поскольку симптомы могут указывать на антибиотикассоциированный колит.

Резистентность к клиндамицину. Бензоила пероксид уменьшает потенциальное появление резистентных к клиндамицину микроорганизмов. Однако пациенты с недавним системным или местным применением клиндамицина или эритромицина в анамнезе могут уже иметь антибактериальнорезистентные штаммы Propionibacterium acnes и симбиотическую флору.

Перекрестная резистентность. Доказана перекрестная резистентность между клиндамицином и линкомицином.

Резистентность к клиндамицину часто ассоциируется с индуцированной резистентностью к эритромицину (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Применение в период беременности и кормления грудью

Фертильность. Данных о влиянии местного применения клиндамицина или бензоила пероксида на фертильность человека нет.

Беременность. Достаточных данных о применении геля у беременных нет. Исследования репродуктивной токсичности на животных и влияния геля или отдельно бензоила пероксида на развитие эмбриона/плода не проводили. Имеются ограниченные данные о применении отдельно клиндамицина или бензоила пероксида у беременных. Данные наблюдения за ограниченным количеством беременных, применявших препарат в I триместр, указывают на отсутствие негативных эффектов клиндамицина на беременность или состояние здоровья плода/новорожденного.

Исследования репродуктивной токсичности на животных при пероральном и п/к введении клиндамицина не выявили признаков нарушения фертильности или вредного воздействия на плод.

Безопасность применения геля у женщин во время беременности не определена.

Поэтому в период беременности врач может назначить препарат только в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Кормление грудью. Клинических исследований по изучению местного применения клиндамицина/бензоила пероксида в период кормления грудью не проводилось.

Неизвестно, экскретируется ли клиндамицин или бензоила пероксид с грудным молоком при местном применении. В период кормления грудью врач может назначить препарат только тогда, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для ребенка. Для того чтобы избежать случайного проглатывания геля Дуак новорожденным при использовании его матерью в период кормления грудью, гель не следует наносить на участок груди.

Дети. Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по изучению такого влияния не проводилось. С учетом профиля побочных действий препарата негативного влияния не ожидается.