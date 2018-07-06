Антикатарал (Anticataral) (171456) - инструкция по применению ATC-классификация
Антикатарал инструкция по применению
Фармакологические свойства
Антикатарал — комбинированный препарат с обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным и противоаллергическим действием, обусловленным эффектами входящих в состав лекарственного средства компонентов.
Парацетамол — анальгетик-антипиретик — оказывает выраженное анальгезирующее, жаропонижающее действие. Указанные эффекты парацетамола связаны с его влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе, способностью ингибировать синтез простагландинов в ЦНС.
Фенилэфрина гидрохлорид — симпатомиметик, который действует преимущественно путем прямого воздействия на α-адренергические рецепторы. Оказывает сосудосуживающее действие, уменьшает отечность и гиперемию слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух.
Хлорфенамина малеат — блокатор гистаминовых Н1-рецепторов — оказывает противоаллергическое действие, уменьшает проницаемость капилляров, сужает сосуды, устраняет отек и гиперемию слизистой оболочки носа, носоглотки и придаточных пазух носа; уменьшает местные экссудативные проявления, подавляет симптомы аллергического ринита (чихание, ринорею, зуд глаз, носа, першение горла).
После приема внутрь парацетамол быстро всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 30–60 мин. При применении в терапевтических дозах T½ составляет 1–4 ч. Парацетамол метаболизируется в печени в основном с помощью реакции конъюгации. В зависимости от концентрации в плазме крови частично деацетилируется или гидроксилируется. Основной путь выведения — с мочой (90–100% в течение 24 ч), в виде конъюгатов глюкуронидов (60%), сульфатов (35%) или цистеина (3%).
T½ фенилэфрина после перорального применения составляет 2,1–3,4 ч.
Cmax хлорфенамина малеата в плазме крови достигается через 1–2,5 ч, T½ составляет 16–19 ч. 70–83% от принятой внутрь дозы выводится с мочой в неизмененном виде или в виде метаболитов.
Показания Антикатарал
симптоматическое лечение гриппа и ОРВИ, сопровождающихся повышением температуры тела, болью в горле, заложенностью носа, ринореей, головной болью, болью в мышцах и суставах, слезотечением.
Применение Антикатарал
принимать внутрь. Перед использованием растворить содержимое пакетика в ½ стакана теплой воды.
Разовая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 1 пакетик. При необходимости применять каждые 4 ч, но не следует превышать максимальную суточную дозу — 4 пакетика. Длительность лечения определяет врач. Максимальный период применения без консультации врача — 3 дня. Не применять одновременно с другими средствами, содержащими парацетамол.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые заболевания печени и/или почек; нарушения кроветворения; заболевания крови; выраженная лейкопения, анемия; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушения проводимости, тяжелую форму ИБС, тяжелую форму АГ, выраженный атеросклероз; врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; врожденная гипербилирубинемия; сахарный диабет; алкоголизм; гипертиреоз; закрытоугольная глаукома; обструкция шейки мочевого пузыря; пилородуоденальная обструкция; язвенная болезнь желудка в стадии обострения; не применять вместе с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после отмены ингибиторов МАО.
Побочные эффекты
в большинстве случаев препарат переносится хорошо. Крайне редко, при нарушении рекомендованного режима применения и приеме препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться побочные эффекты.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (анафилаксия, включая анафилактический шок).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках (эритема, крапивница), мультиформная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), ангионевротический отек, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, лейкопения, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в сердце), гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, синяки или кровотечения.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, сухость во рту, дискомфорт и боль в животе, гиперсаливация, снижение аппетита, изжога, диарея, метеоризм, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания, задержка мочеиспускания (вероятнее, у больных гипертрофией предстательной железы), почечная колика и интерстициальный нефрит, асептическая пиурия.
Со стороны эндокринной системы: колебания уровня глюкозы крови, гипогликемия вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, тахикардия или рефлекторная брадикардия, сердцебиение, одышка, боль в сердце, аритмия, при длительном применении в высоких дозах возможна дистрофия миокарда.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП, сухость в носу.
Психические расстройства: психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, изменения поведения, эйфория, беспокойство, нервное возбуждение, чувство страха, раздражительность, нарушение сна, сонливость, бессонница, спутанность сознания, депрессивные состояния, галлюцинации, тревога, седативные состояния.
Неврологические расстройства: головная боль, слабость, головокружение, тремор, парестезии, эпилептические припадки, в единичных случаях — кома.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: шум в ушах, вертиго.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения и аккомодации, мидриаз, сухость слизистой оболочки глаз, повышение внутриглазного давления.
Особые указания
не следует превышать рекомендованные дозы и не следует принимать препарат более 3 дней подряд.
Во время приема препарата не рекомендуется применять другие препараты, в состав которых входит парацетамол, симпатомиметики (фенилэфрин, псевдоэфедрин), барбитураты, транквилизаторы, а также употреблять алкоголь, поскольку этанол при одновременном приеме с парацетамолом может вызывать нарушение функции печени.
С осторожностью назначать Антикатарал пациентам с заболеваниями щитовидной железы, печени и почек, брадикардией, острым панкреатитом, с гипертрофией предстательной железы, пациентам в возрасте старше 70 лет. Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или другие средства с антикоагулянтным действием. Следует учитывать, что у больных с алкогольными поражениями печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола. Препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию глюкозы и мочевой кислоты в крови. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу. Фенилэфрин может способствовать ложноположительному результату допинг-контроля у спортсменов.
Необходимо проконсультироваться с врачом, если общее состояние:
- не улучшается в течение 7 дней;
- сопровождается лихорадкой, продолжительностью более 3 дней;
- отмечены симптомы, включающие боль в горле, которая не устраняется более 3 дней и сопровождается лихорадкой, головной болью, сыпью, тошнотой или рвотой.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью. При необходимости назначения препарата кормление грудью необходимо прекратить на весь срок применения препарата.
Дети. Антикатарал применяют у детей в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение Антикатарала с ингибиторами МАО, трициклическими антидепрессантами, метилдопой противопоказано из-за возможности возникновения выраженной АГ, тахикардии, гипертермии, нарушений функции основных жизненно важных органов, что может быть причиной летального исхода. Препарат усиливает эффекты седативных и противоэпилептических препаратов, этанола и этанолсодержащих препаратов. При одновременном применении Антикатарала с гипотензивными средствами эффективность последних может снижаться. При одновременном применении с некоторыми снотворными, противоэпилептическими препаратами, барбитуратами, рифампицином, этанолом нетоксичные дозы парацетамола могут вызвать повреждение печени. Барбитураты снижают жаропонижающий эффект парацетамола. При одновременном применении парацетамола с азидотимидином возможно развитие нейтропении. При одновременном применении парацетамол усиливает гепатотоксичность хлорамфеникола. Препарат потенцирует действие непрямых антикоагулянтов. Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться колестирамином. Одновременное применение с блокаторами β-адренорецепторов может вызвать АГ и брадикардию.
Передозировка
передозировка парацетамола вызывает гепатотоксический эффект. Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли 10 г и более парацетамола, и у детей, принявших парацетамол в дозе >150 мг/кг массы тела.
Клинические и биохимические признаки поражения печени проявляются через 24–72 ч. Развиваются симптомы — анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, бледность кожных покровов. Повышается активность печеночных трансаминаз, увеличивается концентрация билирубина и снижается уровень протромбина. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз.
При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать в энцефалопатию, кровоизлияния, гипогликемию, кому и приводить к летальному исходу.
При приеме парацетамола в высоких дозах со стороны ЦНС могут возникать следующие симптомы: головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).
ОПН с острым некрозом канальцев может развиться даже при отсутствии тяжелого поражения почек. У пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, которые индуцируют ферменты печени; регулярное употребление чрезмерного количества этанола; глутатионовая кахексия (расстройства пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голод, кахексия)) применение 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени. ОПН с острым некрозом канальцев может проявляться сильной поясничной болью, гематурией, протеинурией. Могут возникнуть также сердечная аритмия и панкреатит.
При длительном применении парацетамола в высоких дозах возможны апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.
Передозировка, обусловленная действием фенилэфрина, может вызвать повышенное потоотделение, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, головную боль, головокружение, сонливость, нарушение сознания, нарушение сердечного ритма, тахикардию, экстрасистолию, тремор, гиперрефлексию, судороги, тошноту, рвоту, раздражительность, беспокойство, повышение АД.
При передозировке хлорфенамина малеатом могут отмечать атропиноподобные симптомы: мидриаз, фотофобия, сухость кожи и слизистых оболочек, повышение температуры тела, атония кишечника. Угнетение ЦНС сопровождается расстройствами дыхания и нарушением работы сердечно-сосудистой системы (снижение ЧСС, снижение АД вплоть до сосудистой недостаточности). При передозировке (даже при отсутствии симптомов) требуется немедленная госпитализация.
Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. При тяжелой гипертензии — применение блокаторов α-адренорецепторов.
Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно доставить пациента в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации не являются достоверными).
Лечение N-ацетилцистеином применимо в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект получают при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту вводят N-ацетилцистеин согласно установленному перечню доз. При отсутствии рвоты может быть применен метионин перорально.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.