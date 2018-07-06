не следует превышать рекомендованные дозы и не следует принимать препарат более 3 дней подряд.

Во время приема препарата не рекомендуется применять другие препараты, в состав которых входит парацетамол, симпатомиметики (фенилэфрин, псевдоэфедрин), барбитураты, транквилизаторы, а также употреблять алкоголь, поскольку этанол при одновременном приеме с парацетамолом может вызывать нарушение функции печени.

С осторожностью назначать Антикатарал пациентам с заболеваниями щитовидной железы, печени и почек, брадикардией, острым панкреатитом, с гипертрофией предстательной железы, пациентам в возрасте старше 70 лет. Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или другие средства с антикоагулянтным действием. Следует учитывать, что у больных с алкогольными поражениями печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола. Препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию глюкозы и мочевой кислоты в крови. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу. Фенилэфрин может способствовать ложноположительному результату допинг-контроля у спортсменов.

Необходимо проконсультироваться с врачом, если общее состояние:

не улучшается в течение 7 дней;

сопровождается лихорадкой, продолжительностью более 3 дней;

отмечены симптомы, включающие боль в горле, которая не устраняется более 3 дней и сопровождается лихорадкой, головной болью, сыпью, тошнотой или рвотой.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью. При необходимости назначения препарата кормление грудью необходимо прекратить на весь срок применения препарата.

Дети. Антикатарал применяют у детей в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.