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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫФерментыЛаронидазаАльдуразим® (Aldurazyme)

Альдуразим® (Aldurazyme) (171433) - инструкция по применению ATC-классификация

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Альдуразим<sup>&reg;</sup> (Aldurazyme)
Цена в городе Киев
По рецепту
1 шт, 100 ЕД/мл Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Концентрат для раствора для инфузий
Дозировка
100 ЕД/мл
Объем
5 мл
ATC-група
A16A B05 Ларонидаза
Регистрационное удостоверение
UA/8093/01/01 от 03.08.2018
Международное название
LARONIDASUM (ЛАРОНИДАЗА)

Альдуразим инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Заболевания, которые характеризуются накоплением мукополисахаридов, возникают при дефиците специфических лизосомальных ферментов, необходимых для катаболизма гликозаминогликанов (ГАГ). Мукополисахаридоз I типа (МПС I) — гетерогенное и мультисистемное заболевание, которое характеризуется дефицитом α-L-идуронидазы — лизосомальной гидролазы, которая катализирует гидролиз дерматансульфата и гепарансульфата путем отщепления α-L-идуроновых конечных остатков. Уменьшение активности α-L-идуронидазы или ее отсутствие приводят к накоплению гликозаминогликанов, а именно дерматансульфата и гепарансульфата, во многих типах клеток и тканей.
Механизм действия. Основной принцип ферментозаместительной терапии заключается в восстановлении уровня ферментативной активности, достаточной для гидролиза накопленного субстрата и предотвращения его дальнейшего накопления. После введения путем внутривенной инфузии ларонидаза быстро покидает систему кровообращения и, в процессе захвата клетками, попадает в лизосомы — вероятнее всего, через манноза-6-фосфатные рецепторы.
Очищенная ларонидаза — гликопротеин с молекулярной массой 83 кДа. Ларонидаза образовыввается из 628 аминокислот после расщепления N-конца молекулы. Молекула содержит 6 N-соединенных олигосахаридных сайтов модификаций.
Клиническая эффективность и безопасность. Для оценки эффективности и безопасности препарата Альдуразим® было проведено 3 клинические исследования. В одном из них оценивался главным образом эффект препарата Альдуразим® на системные проявления МПС I типа, такие как высокая утомляемость, рестриктивное поражение легких, обструктивное поражение верхних дыхательных путей, уменьшение амплитуды движения суставов, гепатомегалия и нарушение зрения. Другое исследование было посвящено преимущественно изучению безопасности и фармакокинетики препарата Альдуразим® у пациентов в возрасте до 5 лет; кроме того, оценивались также некоторые показатели эффективности препарата. Третье исследование проводилось с целью изучения фармакодинамики и безопасности различных режимов дозирования препарата Альдуразим®.
В настоящее время отсутствуют какие-либо клинические доказательства наличия преимуществ данного препарата для лечения неврологических проявлений заболевания.
Безопасность и эффективность препарата Альдуразим® оценивались в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании III фазы с участием 45 пациентов в возрасте от 6 до 43 лет. В исследованию были включены пациентов со всеми фенотипами заболевания, однако у подавляющего большинства из них был представлен промежуточный фенотип и только у 1 пациента был тяжелый фенотип. В исследование включали пациентов с форсированной жизненной емкостью легких (ФЖЕЛ) менее 80% от расчетной величины, которые были в состоянии стоять в течение 6 минут и пройти расстояние 5 метров. Пациенты получали или препарат Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг массы тела, или плацебо 1 раз в неделю в течение 26 недель. Первичными конечными точками эффективности были изменения ФЖЕЛ (в процентах от расчетной нормальной ФЖЕЛ) и абсолютного расстояния, преодолеваемого пациентом во время теста с 6-минутной ходьбой (6MWT). После этого все пациенты были включены в открытую расширенную фазу этого исследования, где все они получали препарат Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг массы тела 1 раз в неделю в течение еще 3,5 лет (182 недель).
Через 26 недель терапии у пациентов, принимавших препарат Альдуразим® , наблюдалось улучшение респираторной функции и способности к ходьбе по сравнению с группой, в которой применяли плацебо, как показано ниже.

 Фаза 3, 26 недель терапии препаратом Альдуразим® по сравнению с плацебо
  p-значениеДоверительный интервал (95 %)
Процент от расчетной ФЖЕЛ
(процентный пункт)
среднее значение5,6 
медиана3,00,0090,9–8,6
6MWT (метров)
среднее значение38,1 
медиана38,50,066–2,0–79,0


Во время открытой расширенной фазы исследования наблюдалось улучшение и/или стабилизация этих эффектов в течение периода до 208 недель в группе Альдуразим®/Альдуразим® и в течение 182 недель в группе плацебо/Альдуразим®, как показано в нижеуказанной таблице.

 Альдуразим®/Альдуразим®Плацебо/Альдуразим®
после 208 недель терапиипосле 182 недель терапии
Среднее изменение относительно исходного уровня до начала терапии  
Процент от расчетной ФЖЄЛ (%) 1–1,2–3,3
6MWT (метров)+39,2+19,4
Индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ)–4,0–4,8
Амплитуда флексии в плечевом суставе (градусов)+13,1+18,3
Индекс нетрудоспособности по Опросной анкете оценки состояния здоровья для детей/Общей опросной анкете оценки состояния здоровья (Children’s Health Assessment Questionnaire / Health Assessment Questionnaire, CHAQ/HAQ) 2–0,43–0,26


1 Уменьшение процента от расчетной ФЖЕЛ не является клинически значимым за данный период времени, и абсолютный объем легких продолжал увеличиваться по мере увеличения роста у пациентов детской популяции, которые продолжали расти.
2 В обеих группах полученные показатели превысили значение минимальной клинически значимой разницы (-0,24).
Из 26 пациентов, у которых на момент включения в исследование отмечался избыточный объем печени, у 22 пациентов (85%) в конце исследования уже наблюдались нормальные размеры печени. Также наблюдалось быстрое снижение уровня гликозаминогликанов в моче (в мкг/мг креатинина) в первые 4 недели, и этот эффект сохранялся до конца исследования. Уровни ГАГ в моче снизились соответственно на 77% и 66% в группах плацебо/Альдуразим® и Альдуразим®/Альдуразим®; в конце исследования у 1/3 пациентов (15 из 45 пациентов) уровни ГАГ в моче достигли нормы.
Для учета гетерогенности проявлений заболевания у разных пациентов была разработана комбинированная конечная точка, объединившая клинически значимые изменения по 5 показателям эффективности (процент от расчетной нормальной ФЖЕЛ, дистанция 6MWT, амплитуда флексии в плечевом суставе, индекс апноэ-гипопноэ АГИ и острота зрения). Оценка ответа на терапию была следующей: улучшение — у 26 пациентов (58%), без изменений — у 10 пациентов (22%) и ухудшение — у 9 пациентов (20%).
Открытое исследование II фазы продолжительностью 1 год было направлено главным образом на оценку безопасности и фармакокинетики препарат Альдуразим® у 20 пациентов в возрасте до 5 лет на время включения в исследование (из них 16 пациентов — с тяжелым фенотипом и 4 пациента — с промежуточным фенотипом). Пациенты получали инфузии препарата Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг 1 раз в неделю в течение 52 недель. У 4 пациентов на 22 неделе исследования произощло увеличение уровня ГАГ в моче, поэтому им была увеличено доза до 200 ЕД/кг, которую они принимали в течение последних 26 недель исследования.
Завершили исследование 18 пациентов. Препарат Альдуразим® удовлетворительно переносился при обеих схемах лечения. Средний уровень ГАГ в моче снизился на 50% на 13 неделе исследования и на 61% — в момент его завершения. По окончании исследования у всех пациентов наблюдалось уменьшение объема печени, а у 50% пациентов (9/18) объем печени находился в пределах нормы. Процент пациентов с легкой гипертрофией левого желудочка уменьшилась с 53% (10/19) до 17% (3/18), а средняя масса левого желудочка с поправкой на площадь поверхности тела снихзилась на 0,9 Z-баллов (n=17). У нескольких пациентов наблюдалось увеличение роста (n=7) и массы тела (n=3) по возрастной Z-шкале. У молодых пациентов с тяжелым фенотипом (<2,5 года) и у всех 4 пациентов с промежуточным фенотипом наблюдались нормальные темпы умственного развития, тогда как у пациентов старшего возраста с тяжелым фенотипом улучшение когнитивных функций было ограниченным или отсутствовало.
Исследование фазы 4 проводилось с целью оценки фармакодинамических эффектов на уровни ГАГ в моче, объем печени и показатель 6MWT при применении различных режимов дозирования препарата Альдуразим®. В ходе этого открытого исследования продолжительностью 26 недель 33 пациента с МПС I типа получали препарат Альдуразим® в одном из 4 режимов дозирования: 100 МЕ/кг 1 раз в неделю (рекомендуемая доза); 200 ЕД/кг 1 раз в неделю; 200 ЕД/кг 1 раз в 2 недели и 300 ЕД/кг 1 раз в 2 недели. Каких-либо явных преимуществ применения доз, превышающих рекомендованную, не было обнаружено. Режим дозирования 200 ЕД/кг 1 раз в 2  недели может быть приемлемой альтернативой для пациентов, у которых введение инъекций 1 раз в неделю затруднен; однако неизвестно, является ли долгосрочная клиническая эффективность этих 2 режимов дозирования эквивалентной.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры оценивались на 1-й, 12-ой и 26-ой неделях внутриввенного введения ларонидазы в дозе 100 ЕД/кг массы тела путем внутриввенной инфузии.

ПараметрыИнфузия 1
Среднее значение ± стандартное отклонение		Инфузия 12
Среднее значение ± стандартное отклонение		Инфузия 26
Среднее значение ± стандартное отклонение
Cmax (ЕД/мл )0,197±0,0520,210±0,0790,302±0,089
AUC (ч · ЕД/мл)0,930±0,2140,913±0,4451,191±0,451
CL (мл/ч/кг)1,96±0,4952,31±1,131,68±0,763
Vz (л/кг)0,604±0,1720,307±0,1430,239±0,128
Vss (л/кг)0,440±0,1250,252±0,0790,217±0,081
T½ (ч)3,61±0,8942,02±1,261,94±1,09


Cmax со временем увеличивалась. Объем распределения уменьшается при продолжительном лечении, что может быть связано с формированием антител и/или уменьшением объема печени.
Фармакокинетический профиль у пациентов в возрасте до 5 лет был подобным таковому у пациентов старшего возраста и с наличием менее тяжелого течения заболевания.
Ларонидаза — белок, поэтому следует ожидать, что его метаболическая деградация будет происходить путем гидролиза пептидов. Таким образом, не ожидается какого-либо клинически значимого воздействия нарушения функции печени на фармакокинетику ларонидазы. Выведение почками считается второстепенным путем клиренса ларонидазы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Показания Альдуразим

Мукополисахаридоз l типа (МПС I, α-L-идуронидазовая недостаточность), с целью продолжительной ферментнозаместительной терапии, лечение проявлений заболевания, не связанных с поражением нервной системой.

Применение Альдуразим

способ применения
Терапия препаратом Альдуразим® должно проводиться под контролем врача с опытом лечения больных с МПС I типа или с другими наследственными метаболическими заболеваниями.
Введение препарата Альдуразим® необходимо проводить в соответствующем клиническом отделении с оборудованием для реанимации и интенсивной терапии, готовым к применению в случае возникновения неотложных состояний.
Дозирование. Рекомендованный режим дозирования — 100 ЕД на 1 кг массы тела 1 раз в неделю путем внутривенной инфузии. Начальная скорость введения препарата составляет 2 ЕД/кг/ч, которую можно повышать каждые 15 мин при нормальной переносимости до максимальной скорости — 43 ЕД/кг/ч. Весь необходимый объем раствора необходимо вводить в течение 3-4 ч. Информацию относительно мер премедекации указано в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Пациентам детского возраста не требуется коррекции дозы.
Безопасность и эффективность препарата Альдуразим®у лиц в возрасте старше 65 лет и пациентов с печеночной и почечной недостаточностью не установлены, поэтому отсутствуют специальные рекомендации относительно режима дозирования для таких пациентов.
Приготовление и введение раствора.
Каждый флакон препарата Альдуразим® предназначен только для одноразового применения.
Концентрат для приготовления р-ра для инфузий разводят 0,9% р-ром натрия хлорида для инъекций в асептических условиях. При введении приготовленного р-ра рекомендуется использовать систему для внутривенных инфузий, которая оборудована фильтром с размером пор 0,2 мкм.
Подготовка к инфузии препарата Альдуразим®
• Определить необходимое количество флаконов препарата Альдуразим® в соответствии с массой тела пациента. Приблизительно за 20 мин до применения необходимо вынуть флаконы из холодильника, для того чтобы р-р нагрелся до комнатной температуры (не выше 30 °C).
• Перед разведением необходимо осмотреть каждый флакон в отношении наличия частиц и прозрачности. Р-р должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим, бесцветным или бледно-желтым без видимых частиц. Не использовать флаконы с р-ром, в котором присутствуют видимые частицы или наблюдается изменение окраски.
• Определить полный объем 0,9% р-ра натрия хлорида, необходимого для введения, в соответствии с массой тела пациента: 100 мл — если масса тела меньше или равна 20 кг, или 250 мл — если масса тела более 20 кг.
• Из флакона с 0,9% р-ром натрия хлорида набрать количество р-ра, равное объему препарата Альдуразим® , который следует добавить.
• Набрать необходимый объем препарата Альдуразим® из флаконов и смешать набранные объемы.
• Добавить необходимый объем концентрата препарата Альдуразим® к 0,9% р-ру хлорида натрия для инъекций.
• Осторожно перемешать полученный р-р для инфузий.
• Перед применением выполнить визуальную проверку полученного р-ра и убедиться в отсутствии посторонних частиц. Использовать р-р, только если он прозрачный, бесцветный и не содержит посторонних частиц.
Разведенный р-р необходимо использовать немедленно. Разведенный р-р является пригодным для применения в течение не более 24 ч при условии хранения при температуре 2-8 °C (только в случае, когда приготовление р-ра было выполнено в контролируемых и подтвержденных асептических условиях).
Неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Дети. Применяют в педиатрической практике.

Противопоказания

реакция гиперчувствительности тяжелой степени (например анафилактическая реакция) на действующее вещество или любое из вспомогательных веществ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Побочные эффекты

большинство побочных явлений, связанных с применением этого препарата, во время клинических исследований были классифицированы как реакции, связанные с инфузией, и наблюдались у 53% пациентов, принимавших участие в клиническом исследовании фазы 3 (с продолжительностью применения препарата до 4 лет), и у 35% пациентов в возрасте до 5 лет (с продолжительностью применения препарата до 1 года). Некоторые из этих реакций были тяжелыми. Со временем количество случаев таких реакций уменьшалась. Чаще всего наблюдались такие побочные реакции (ПР) на препарат: головная боль, тошнота, боль в животе, сыпь, артралгия, боль в спине, боли в конечностях, приливы, пирексия, реакции в месте введения инфузии, повышение артериального давления, уменьшение насыщаемости крови кислородом, тахикардия и озноб. По данным пострегистрационного надзора за реакциями, связанными с инфузией, сообщалось о случаях цианоза, гипоксии, тахипноэ, пирексии, рвоты, озноба и эритемы, при этом некоторые из этих реакций были тяжелыми.
Побочные реакции, наблюдавшиеся в течение исследования фазы 3 и его расширенного периода у 45 пациентов в возрасте от 5 лет (продолжительность лечения — до 4 лет), приведены в таблице с использованием следующих критериев частоты: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным). В связи с малым количеством пациентов каждая побочная реакция, наблюдавшаяся даже у одного пациента, относилась к категории «часто».

Системы органов (согласно MedDRA)Предпочтительный термин
согласно MedDRA		Частота возникновения
Результаты лабораторных исследованийПовышение температуры тела, уменьшение насыщаемости крови кислородомЧасто
Со стороны сердцаТахикардияЧасто
Со стороны нервной системыГоловная больОчень часто
Парестезии, головокружениеЧасто
Со стороны респираторной системы, грудной клетки и средостенияРеспираторный дистресс-синдром, одышка, кашельЧасто
Цианоз, гипоксия, тахипноэ, бронхоспазм, остановка дыханияЧастота неизвестна
Со стороны ЖКТТошнота, боль в животеОчень часто
Рвота, диареяЧасто
Со стороны кожи и подкожной тканиВысыпанияОчень часто
Ангионевротический отек, отечность лица, крапивница , зуд, холодный пот, алопеция, гипергидрозЧасто
Эритема, отек лица, отек гортани, периферические отекиЧастота неизвестна
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной тканиАртропатия, артралгия, боль в спине, боль в конечностяхОчень часто
Боль в мышцах и костяхЧасто
Со стороны сосудовПриливыОчень часто
Артериальная гипотензия, бледность, периферическое ощущение холодаЧасто
Общие нарушения и реакции в месте введенияПирексия, реакция в месте введения инфузииОчень часто
Озноб, ощущение жара, ощущение холода, повышенная утомляемость, гриппоподобный синдромЧасто
ЭкстравазацияЧастота неизвестна
Со стороны иммунной системыАнафилактическая реакцияЧасто
Психические расстройстваОщущение беспокойстваЧасто


У одного пациента с уже имеющимся обструктивным поражением дыхательных путей через 3 часа после начала введения инфузии (на 62-й неделе лечения) возникла тяжелая побочная реакция, которая проявлялась крапивницей и обструкцией дыхательных путей и потребовала проведения трахеостомии. У этого пациента имелась положительная реакция на IgE.
Кроме того, у нескольких пациентов с наличием в анамнезе тяжелых поражений верхних дыхательных путей и легких, обусловленных МПС I типа, возникли тяжелые реакции, в частности бронхоспазм, остановка дыхания и отек лица (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Детская популяция
Перечень побочных реакций на препарат Альдуразим®, зарегистрированных в ходе исследования фазы 2 с участием всего 20 пациентов в возрасте до 5 лет, в основном с тяжелыми фенотипическими признаками заболевания, которые получали препарат в течение до 12 месяцев, приведен ниже. Все указанные побочные реакции были легкой и средней степени тяжести.

Системы органов
(согласно MedDRA)		Предпочтительный термин, согласно MedDRAЧастота возникновения
Результаты обследованийПовышение артериального давленияОчень часто
Уменьшение насыщаемости крови кислородомОчень часто
Со стороны сердцаТахикардияОчень часто
Общие расстройства и нарушения в месте введенияПирексияОчень часто
ОзнобОчень часто


В исследовании фазы 4 33 пациента с МПС I типа получали лечение согласно одному из четырех режимов дозирования: 100 МЕ/кг массы тела внутривенно 1 раз в неделю (рекомендуемая доза); 200 ЕД/кг внутривенно 1 раз в неделю; 200 ЕД/кг внутривенно 1 раз в 2 недели или 300ЕД/кг внутривенно 1 раз в 2 недели. У пациентов в группе рекомендованной дозы имелось наименьшее количество случаев ПР, а также реакций, связанных с инфузией.Профиль реакций, связанных с инфузией, был подобен таковому, который наблюдался в других клинических исследованиях.
Описание отдельных побочных реакций.
Иммуногенность
Почти у всех пациентов образовывались антитела IgG к ларонидазе. У большинства пациентов сероконверсия происходила в трехмесячный период после начала лечения; однако у пациентов в возрасте до 5 лет с более тяжелыми фенотипическими проявлениями заболевания сероконверсия наблюдалась в большинстве случаев уже в первый месяц применения препарата (в среднем 26 дней по сравнению с 45 днями у пациентов в возрасте от 5 лет). До окончания исследования фазы 3 (или в момент преждевременного выбывания из исследования) по результатам радиоиммунной преципитации (РИП) антитела не обнаруживались у 13 из 45 пациентов, из них у 3 пациентов сероконверсия отсутствовала. У пациентов с отсутствием или низким уровнем антител наблюдалось стабильное снижение уровня гликозаминогликанов (ГАГ) в моче, тогда как у пациентов с высокими титрами антител снижение уровня ГАГ было вариабельным. Клиническая значимость этого наблюдения неизвестна, поскольку последовательная взаимосвязь между уровнем IgG-антител и конечными точками клинической эффективности не наблюдалась.
Дополнительно во время исследований фазы 2 и фазы 3 у 60 пациентов был выполнен тест реакции нейтрализации in vitro. У 4 пациентов (из которых 3 — участники исследования фазы 3 и 1 — участник из исследования фазы 2) наблюдался пороговый или низкий уровень угнетения ферментативной активности ларонидазы in vitro, что, надо полагать, не влияет на клиническую эффективность и/или уменьшение уровня гликозаминогликанов в моче.
Наличие антител не кажется связанным с частотой возникновения реакций, связанных с инфузией, хотя момент возникновения этих реакций обычно совпадал по времени с образованием IgG-антител. Образование антител IgE в достаточной мере не изучалось.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях препарата. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» при применении препарата. Медицинским работникам необходимо обо всех подозреваемых побочных реакциях в Государственный экспертный центр МЗ Украины.

Особые указания

реакции, связанные с инфузией.
У пациентов, принимающих препарат Альдуразим®, могут развиваться реакции, связанные с инфузией, которые определяют как любые связанные с применением препарата побочные явления, имевшие место непосредственно во время инфузии или возникшие в день ее выполнения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Некоторые из этих реакций могут быть тяжелыми (см. ниже).
Необходимо тщательно контролировать состояние пациентов, получающих лечение препаратом Альдуразим®, и сообщать про любые случаяи возникновения реакций, связанных с инфузией, реакций замедленного типа, а также про возможные иммунологические реакции. Необходимо регулярно осуществлять контроль за содержанием антител и сообщать о результатах контроля.
Сообщалось о тяжелых побочных реакциях, связанных с инфузией, у пациентов с наличием в анамнезе тяжелых заболеваний верхних дыхательных путей. Поэтому состояние таких пациентов следует продолжать тщательно контролировать и вводить препарат Альдуразим® только в соответствующих клинических условиях, при наличии реанимационного оборудования, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи.
У пациентов с обострением основных заболеваний имеетсся повышенный риск возникновения реакций, связанных с инфузией, в период применения препарата Альдуразим® . Необходимо тщательно оценивать клиническое состояние пациента перед назначением препарата Альдуразим® .
По данным, полученным при проведении клинического исследования фазы 3, почти у всех пациентов следует ожидать образования IgG-антител к ларонидазе, обычно в трехмесячный срок от момента начала применения препарата.
При введении препарата Альдуразим® пациентам, у которых наблюдаются образование антител или признаки побочных реакций, связанных с инфузией, следует проявлять осторожность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Реакции, связанные с инфузией, которые наблюдались при проведении клинических исследований, обычно удавалось контролировать путем уменьшения скорости инфузии, а также с помощью премедикации антигистаминными и/или жаропонижающими препаратами (парацетамол или ибупрофен), после чего пациенты могли продолжать лечение.
Поскольку отсутствует достаточный опыт возобновления лечения после длительного перерыва, необходимо с осторожностью вводить препарат, поскольку существует повышенный риск реакций гиперчувствительности после перерыва в лечении.
В начале лечения препаратом Альдуразим® или при повторном введении после перерыва в лечении рекомендуется перед началом введения, примерно за 60 мин, применить антигистаминные и/или жаропонижающие препараты с целью минимизации возможности возникновения реакций, связанных с введением препарата. При наличии медицинских показаний, может быть целесообразным применение препаратов для премедекации с последующими инфузиями препарата Альдуразим®.
При возникновении реакций легкой или средней степени тяжести, связанных с инфузией, может потребоваться применение антигистаминных препаратов и парацетамола/ибупрофена и/или уменьшения скорости введения до ½ по сравнению со скоростью введения, при которой возникли эти реакции.
В случае возникновения реакции тяжелой степени, связанной с инфузией, в первый раз инфузию следует приостановить до исчезновения симптомов; может быть целесообразным введение пациенту антигистаминных препаратов и парацетамола/ибупрофена. После этого возможно возобновление инфузии, но со скоростью, уменьшенной до ½ — ¼ по сравнению со скоростью, при которой возникла эта реакция.
В случае повторных реакций средней степени тяжести, связанных с инфузией, или при повторном назначении препарата после первой реакции тяжелой степени, связанной с инфузией, следует рассмотреть целесообразность премедикации (антигистаминными средствами и парацетамолом/ибупрофеном и/или кортикостероидами) и уменьшить скорость введения до ½ — ¼ по сравнению со скоростью, при которой возникла эта реакция в прошлый раз.
Как и при применении других белковых препаратов для внутривенного введения, при применении данного препарата возможно возникновение серьезных аллергоподобных реакциях гиперчувствительности. При возникновении этих реакций рекомендуется немедленно прекратить введение препарата Альдуразим® и начать соответствующее лечение. При этом следует руководствоваться действующими медицинскими стандартами оказания неотложной помощи.
Вспомогательные вещества.
Альдуразим® содержит натрий и вводится в виде внутривенного р-ра, разведенного в 0,9% р-ре хлорида натрия (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Это следует учитывать при назначении препарата пациентам, которые придерживаются диеты с контролем количества натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. В настоящее время отсутствуют достаточные данные относительно применения препарата Альдуразим® у беременных. Исследования на животных не обнаружили прямого или косвенного вредного влияния этого препарата на беременность, развитие эмбриона/плода, роды и постнатальное развитие (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Поскольку потенциальный риск для человека неизвестен, не рекомендуется применять препарат Альдуразим® в период беременности, за исключением случаев, когда необходимость его применения очевидна.
Кормление грудью. Ларонидаза может проникать в грудное молоко. Поскольку данные о влиянии на новорожденных ларонидазы, которая попадает в грудное молоко отсутствуют, рекомендуется отказ от грудного кормления на время лечения препаратом Альдуразим® .
Фертильность.В настоящее время отсутствуют достаточные данные о влиянии препарата Альдуразим® на фертильность. В доклинических исследованих не выявлено каких-либо существенных негативных последствий.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Каких-либо исследований о влиянии этого препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось.

Взаимодействия

исследования по изучению лекарственных взаимодействий препарата не проводились. Учитывая особенности метаболизма ларонидазы, лекарственные взаимодействия, опосредованные цитохромом Р450, кажутся маловероятными.
Нельзя применять препарат Альдуразим® одновременно с хлорохином или прокаином из-за потенциального риска их влияния на внутриклеточный захват ларонидазы.
Несовместимость. При отсутствии исследований по оценке несовместимости этот препарат нельзя смешивать с другими лекарственными средствами, кроме указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Передозировка

в настоящее время каких-либо сообщений о случаях передозировки не поступало.

Условия хранения

при температуре 2-8 °С (в холодильнике) в недоступном для детей месте.