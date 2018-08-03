фармакодинамика. Заболевания, которые характеризуются накоплением мукополисахаридов, возникают при дефиците специфических лизосомальных ферментов, необходимых для катаболизма гликозаминогликанов (ГАГ). Мукополисахаридоз I типа (МПС I) — гетерогенное и мультисистемное заболевание, которое характеризуется дефицитом α-L-идуронидазы — лизосомальной гидролазы, которая катализирует гидролиз дерматансульфата и гепарансульфата путем отщепления α-L-идуроновых конечных остатков. Уменьшение активности α-L-идуронидазы или ее отсутствие приводят к накоплению гликозаминогликанов, а именно дерматансульфата и гепарансульфата, во многих типах клеток и тканей.

Механизм действия . Основной принцип ферментозаместительной терапии заключается в восстановлении уровня ферментативной активности, достаточной для гидролиза накопленного субстрата и предотвращения его дальнейшего накопления. После введения путем внутривенной инфузии ларонидаза быстро покидает систему кровообращения и, в процессе захвата клетками, попадает в лизосомы — вероятнее всего, через манноза-6-фосфатные рецепторы.

Очищенная ларонидаза — гликопротеин с молекулярной массой 83 кДа. Ларонидаза образовыввается из 628 аминокислот после расщепления N-конца молекулы. Молекула содержит 6 N-соединенных олигосахаридных сайтов модификаций.

Клиническая эффективность и безопасность . Для оценки эффективности и безопасности препарата Альдуразим® было проведено 3 клинические исследования. В одном из них оценивался главным образом эффект препарата Альдуразим® на системные проявления МПС I типа, такие как высокая утомляемость, рестриктивное поражение легких, обструктивное поражение верхних дыхательных путей, уменьшение амплитуды движения суставов, гепатомегалия и нарушение зрения. Другое исследование было посвящено преимущественно изучению безопасности и фармакокинетики препарата Альдуразим® у пациентов в возрасте до 5 лет; кроме того, оценивались также некоторые показатели эффективности препарата. Третье исследование проводилось с целью изучения фармакодинамики и безопасности различных режимов дозирования препарата Альдуразим®.

В настоящее время отсутствуют какие-либо клинические доказательства наличия преимуществ данного препарата для лечения неврологических проявлений заболевания.

Безопасность и эффективность препарата Альдуразим® оценивались в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании III фазы с участием 45 пациентов в возрасте от 6 до 43 лет. В исследованию были включены пациентов со всеми фенотипами заболевания, однако у подавляющего большинства из них был представлен промежуточный фенотип и только у 1 пациента был тяжелый фенотип. В исследование включали пациентов с форсированной жизненной емкостью легких (ФЖЕЛ) менее 80% от расчетной величины, которые были в состоянии стоять в течение 6 минут и пройти расстояние 5 метров. Пациенты получали или препарат Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг массы тела, или плацебо 1 раз в неделю в течение 26 недель. Первичными конечными точками эффективности были изменения ФЖЕЛ (в процентах от расчетной нормальной ФЖЕЛ) и абсолютного расстояния, преодолеваемого пациентом во время теста с 6-минутной ходьбой (6MWT). После этого все пациенты были включены в открытую расширенную фазу этого исследования, где все они получали препарат Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг массы тела 1 раз в неделю в течение еще 3,5 лет (182 недель).

Через 26 недель терапии у пациентов, принимавших препарат Альдуразим® , наблюдалось улучшение респираторной функции и способности к ходьбе по сравнению с группой, в которой применяли плацебо, как показано ниже.



Фаза 3, 26 недель терапии препаратом Альдуразим® по сравнению с плацебо p-значение Доверительный интервал (95 %) Процент от расчетной ФЖЕЛ

(процентный пункт)

среднее значение 5,6 – медиана 3,0 0,009 0,9–8,6 6MWT (метров)

среднее значение 38,1 – медиана 38,5 0,066 –2,0–79,0



Во время открытой расширенной фазы исследования наблюдалось улучшение и/или стабилизация этих эффектов в течение периода до 208 недель в группе Альдуразим®/Альдуразим® и в течение 182 недель в группе плацебо/Альдуразим®, как показано в нижеуказанной таблице.





Альдуразим®/Альдуразим® Плацебо/Альдуразим® после 208 недель терапии после 182 недель терапии Среднее изменение относительно исходного уровня до начала терапии Процент от расчетной ФЖЄЛ (%) 1 –1,2 –3,3 6MWT (метров) +39,2 +19,4 Индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) –4,0 –4,8 Амплитуда флексии в плечевом суставе (градусов) +13,1 +18,3 Индекс нетрудоспособности по Опросной анкете оценки состояния здоровья для детей/Общей опросной анкете оценки состояния здоровья (Children’s Health Assessment Questionnaire / Health Assessment Questionnaire, CHAQ/HAQ) 2 –0,43 –0,26



1 Уменьшение процента от расчетной ФЖЕЛ не является клинически значимым за данный период времени, и абсолютный объем легких продолжал увеличиваться по мере увеличения роста у пациентов детской популяции, которые продолжали расти.

2 В обеих группах полученные показатели превысили значение минимальной клинически значимой разницы (-0,24).

Из 26 пациентов, у которых на момент включения в исследование отмечался избыточный объем печени, у 22 пациентов (85%) в конце исследования уже наблюдались нормальные размеры печени. Также наблюдалось быстрое снижение уровня гликозаминогликанов в моче (в мкг/мг креатинина) в первые 4 недели, и этот эффект сохранялся до конца исследования. Уровни ГАГ в моче снизились соответственно на 77% и 66% в группах плацебо/Альдуразим® и Альдуразим®/Альдуразим®; в конце исследования у 1/ 3 пациентов (15 из 45 пациентов) уровни ГАГ в моче достигли нормы.

Для учета гетерогенности проявлений заболевания у разных пациентов была разработана комбинированная конечная точка, объединившая клинически значимые изменения по 5 показателям эффективности (процент от расчетной нормальной ФЖЕЛ, дистанция 6MWT, амплитуда флексии в плечевом суставе, индекс апноэ-гипопноэ АГИ и острота зрения). Оценка ответа на терапию была следующей: улучшение — у 26 пациентов (58%), без изменений — у 10 пациентов (22%) и ухудшение — у 9 пациентов (20%).

Открытое исследование II фазы продолжительностью 1 год было направлено главным образом на оценку безопасности и фармакокинетики препарат Альдуразим® у 20 пациентов в возрасте до 5 лет на время включения в исследование (из них 16 пациентов — с тяжелым фенотипом и 4 пациента — с промежуточным фенотипом). Пациенты получали инфузии препарата Альдуразим® в дозе 100 ЕД/кг 1 раз в неделю в течение 52 недель. У 4 пациентов на 22 неделе исследования произощло увеличение уровня ГАГ в моче, поэтому им была увеличено доза до 200 ЕД/кг, которую они принимали в течение последних 26 недель исследования.

Завершили исследование 18 пациентов. Препарат Альдуразим® удовлетворительно переносился при обеих схемах лечения. Средний уровень ГАГ в моче снизился на 50% на 13 неделе исследования и на 61% — в момент его завершения. По окончании исследования у всех пациентов наблюдалось уменьшение объема печени, а у 50% пациентов (9/18) объем печени находился в пределах нормы. Процент пациентов с легкой гипертрофией левого желудочка уменьшилась с 53% (10/19) до 17% (3/18), а средняя масса левого желудочка с поправкой на площадь поверхности тела снихзилась на 0,9 Z-баллов (n=17). У нескольких пациентов наблюдалось увеличение роста (n=7) и массы тела (n=3) по возрастной Z-шкале. У молодых пациентов с тяжелым фенотипом (<2,5 года) и у всех 4 пациентов с промежуточным фенотипом наблюдались нормальные темпы умственного развития, тогда как у пациентов старшего возраста с тяжелым фенотипом улучшение когнитивных функций было ограниченным или отсутствовало.

Исследование фазы 4 проводилось с целью оценки фармакодинамических эффектов на уровни ГАГ в моче, объем печени и показатель 6MWT при применении различных режимов дозирования препарата Альдуразим®. В ходе этого открытого исследования продолжительностью 26 недель 33 пациента с МПС I типа получали препарат Альдуразим® в одном из 4 режимов дозирования: 100 МЕ/кг 1 раз в неделю (рекомендуемая доза); 200 ЕД/кг 1 раз в неделю; 200 ЕД/кг 1 раз в 2 недели и 300 ЕД/кг 1 раз в 2 недели. Каких-либо явных преимуществ применения доз, превышающих рекомендованную, не было обнаружено. Режим дозирования 200 ЕД/кг 1 раз в 2 недели может быть приемлемой альтернативой для пациентов, у которых введение инъекций 1 раз в неделю затруднен; однако неизвестно, является ли долгосрочная клиническая эффективность этих 2 режимов дозирования эквивалентной.

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры оценивались на 1-й, 12-ой и 26-ой неделях внутриввенного введения ларонидазы в дозе 100 ЕД/кг массы тела путем внутриввенной инфузии.



Параметры Инфузия 1

Среднее значение ± стандартное отклонение Инфузия 12

Среднее значение ± стандартное отклонение Инфузия 26

Среднее значение ± стандартное отклонение C max (ЕД/мл ) 0,197±0,052 0,210±0,079 0,302±0,089 AUC ∞ (ч · ЕД/мл) 0,930±0,214 0,913±0,445 1,191±0,451 CL (мл/ч/кг) 1,96±0,495 2,31±1,13 1,68±0,763 V z (л/кг) 0,604±0,172 0,307±0,143 0,239±0,128 V ss (л/кг) 0,440±0,125 0,252±0,079 0,217±0,081 T ½ (ч) 3,61±0,894 2,02±1,26 1,94±1,09