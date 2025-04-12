лечение взрослых и подростков в возрасте от 15 лет: одноразовое нанесение.

Ламизил Уно наносят 1 раз на обе стопы, даже если грибковые поражения заметны только на одной стопе. Это гарантирует уничтожение грибов (дерматофитов), которые могут находиться на участках стопы, где поражение визуально незаметно.

После нанесения на кожу стопы препарат быстро высыхает и образуется бесцветная пленка. В тюбике содержится достаточное количество лекарственного средства для обработки обеих стоп. В зависимости от величины стопы, для обработки может использоваться не все содержимое тубы.

Прежде чем применять р-р Ламизил Уно следует вымыть обе стопы и тщательно высушить кожу; вымыть и высушить руки; снять колпачок с тубы.

Процедура применения р-ра Ламизил Уно: терапия состоит из 1 процедуры; следует наносить препарат на обе стопы. Прежде чем приступить к обработке второй стопы, нужно закончить обработку первой; необходимо использовать приблизительно ½ тубы для обработки каждой стопы, но при этом учитывать, что следует наносить такое количество препарата, чтобы покрыть необходимую поверхность кожи; наносить препарат на каждую стопу руками: начиная процедуру на межпальцевых участках, следует нанести тонкий слой равномерно между пальцев и вокруг по всей их поверхности, а также на подошву и боковые части стопы на высоте до 1,5 см; нужно провести обработку другой стопы таким же способом, даже если кожа на ней выглядит здоровой; не наносить препарат повторно на обработанную кожу. Не втирать препарат в кожу; после нанесения дать р-ру высохнуть на протяжении 1–2 мин до образования пленки; закрыть тубу колпачком и утилизировать продукт, который остался неиспользованным. Нельзя сохранять остатки препарата и передавать его другим лицам; вымыть руки после проведения процедуры.

Уменьшение выраженности клинических симптомов после проведения 1 процедуры обычно происходит на протяжении нескольких дней, однако для полного восстановления кожи может понадобиться до 4 нед.

Ламизил Уно имеет продолжительные защитные свойства. Только незначительное количество пациентов со «стопой атлета» (1 человек из 8) испытывает рецидивы или повторно инфицируется через 3 мес после начала терапии.

Если признаки улучшения не будут заметны через 1 нед после начала лечения, следует пересмотреть тактику лечения.

Для получения наилучших результатов необходимо воздерживаться от мытья зоны лечения на протяжении 24 ч после нанесения Ламизила Уно. Рекомендуется нанести препарат после принятия душа или ванны и на следующий день вымыть ноги в то же самое время.

Тщательно высушить кожу без растирания. Необходимо стараться не повредить пораженную зону, даже если пациент ощущает зуд, поскольку это может вызвать дальнейшее повреждение кожи, замедлить излечение и вызвать распространение инфекции.