риск развития гиперкальциемии минимальный при соблюдении рекомендованного режима дозирования. При применении в дозах, превышающих рекомендованную максимальную недельную дозу (100 г), возможное развитие гиперкальциемии, быстро проходящей при снижении дозы или ее отмены.

Не следует применять одновременно другие препараты, содержащие ГКС.

Не применять препарат на обширных участках кожи, составляющих больше 30% поверхности тела, а также под окклюзионную повязку, наносить в область складок кожи, поскольку это повышает вероятность системного всасывания ГКС и развития системных побочных реакций.

Побочные реакции, такие как супрессия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с развитием обратимой вторичной надпочечниковой недостаточности или обострение сахарного диабета, связанные с системным применением ГКС, могут выявлять и при длительном назначении топических ГКС как следствие системной абсорбции. При осложнении псориаза вторичной инфекцией следует проводить антибактериальную терапию, а при тяжелой степени инфекции препарат необходимо отменить.

Во время лечения препаратом пациентам следует избегать чрезмерного влияния естественного или искусственного освещения.

Период беременности и кормления грудью. Опыт применения препарата в этот период ограничен. Препарат следует назначать только после тщательной оценки ожидаемой пользы терапии и возможного риска. Препарат нужно назначать только после тщательной оценки ожидаемой пользы терапии и возможного риска.

Детский возраст. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 18 лет отсутствует.

Не следует наносить препарат на кожу лица, слизистые оболочки и волосистую часть головы. После нанесения мази следует тщательно вымыть руки.