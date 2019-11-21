Дайвобет® (Daivobet) (171182) - инструкция по применению ATC-классификация
Дайвобет инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Кальципотриол — синтетический аналог активного метаболита витамина D. Вызывает торможение пролиферации кератиноцитов и ускоряет их морфологическую дифференциацию. Бетаметазон — ГКС для наружного применения (топический стероид). Оказывает местное противовоспалительное, противозудное, вазоконстрикторное и иммуносупрессивное действие. Применение окклюзионных повязок усиливает терапевтический эффект за счет повышения проникновения в слой собственно кожи.
Показания Дайвобет
псориаз вульгарный (бляшечная форма).
Применение Дайвобет
для наружного применения.
Мазь наносится тонким слоем на поврежденные участки кожи 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет не больше 15 г, максимальная недельная доза не должна превышать 100 г. Курс лечения — 4 нед, повторный курс лечения назначают в зависимости от состояния больного и течения заболевания. Площадь нанесения препарата не должна превышать 30% поверхности тела.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция.
Почечная или печеночная недостаточность.
Псориатическая эритродермия, каплеподобный, эксфолиативный, пустулезный псориаз.
Вирусные (включая герпес и ветряную оспу), грибковые, бактериальные и паразитарные инфекции кожи, розацеа, розовые угри, вульгарные угри, периоральный дерматит, кожные проявления туберкулеза и сифилиса, атрофия кожи, кожные язвы, повышенная ломкость сосудов, ихтиоз, перианальный и генитальный зуд.
Побочные эффекты
побочные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); иногда (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/1000 и <1/1000); очень редко (<1/10000), включая сообщения об отдельных случаях.
Местные реакции — со стороны кожи и подкожной клетчатки:
часто: кожная сыпь, зуд, ощущение жжения; иногда: боль, раздражение, дерматит, эритема, обострение псориаза, нарушение пигментации на месте аппликации мази, фолликулит; редко: пустулезный псориаз.
Кальципотриол может стать причиной локального раздражения кожи, появления зуда, жжения, острой боли, сухости кожи, эритемы, аллергического дерматита, обострения псориаза.
Длительное топическое применение бетаметазона дипропионата может обусловить развитие атрофии кожи, появление телеангиоэктазий, стрий, фолликулита, гипертрихоза, периорального дерматита, аллергического контактного дерматита, депигментации, коллоидной дегенерации кожи, а также повышения риска развития генерализованного пустулезного псориаза, реакций повышенной чувствительности и фоточувствительности, включая редчайшие случаи ангиоэдемы и отека лица.
Системные реакции
Очень редко (связанные с применением кальципотриола) — гиперкальциемия и гиперкальциурия; редко (связанные с топическим применением бетаметазона, иногда тяжелые, особенно при длительном применении, на большой поверхности или при применении окклюзионных повязок) угнетение функции коры надпочечников, катаракта, повышение внутриглазного давления, инфекции.
Особые указания
риск развития гиперкальциемии минимальный при соблюдении рекомендованного режима дозирования. При применении в дозах, превышающих рекомендованную максимальную недельную дозу (100 г), возможное развитие гиперкальциемии, быстро проходящей при снижении дозы или ее отмены.
Не следует применять одновременно другие препараты, содержащие ГКС.
Не применять препарат на обширных участках кожи, составляющих больше 30% поверхности тела, а также под окклюзионную повязку, наносить в область складок кожи, поскольку это повышает вероятность системного всасывания ГКС и развития системных побочных реакций.
Побочные реакции, такие как супрессия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с развитием обратимой вторичной надпочечниковой недостаточности или обострение сахарного диабета, связанные с системным применением ГКС, могут выявлять и при длительном назначении топических ГКС как следствие системной абсорбции. При осложнении псориаза вторичной инфекцией следует проводить антибактериальную терапию, а при тяжелой степени инфекции препарат необходимо отменить.
Во время лечения препаратом пациентам следует избегать чрезмерного влияния естественного или искусственного освещения.
Период беременности и кормления грудью. Опыт применения препарата в этот период ограничен. Препарат следует назначать только после тщательной оценки ожидаемой пользы терапии и возможного риска. Препарат нужно назначать только после тщательной оценки ожидаемой пользы терапии и возможного риска.
Детский возраст. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 18 лет отсутствует.
Не следует наносить препарат на кожу лица, слизистые оболочки и волосистую часть головы. После нанесения мази следует тщательно вымыть руки.
Взаимодействия
не выявлены
Передозировка
в случае передозировки следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Срок годности — 2 года. Срок годности после первичного открытия тубы —12 мес.