Глиоксаль Композитум (Glyoxal Compositum) (171166) - инструкция по применению ATC-классификация
Глиоксаль Композитум инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Glyoxal D10 — 22 мг, Methylglyoxal D10 — 22 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат действует на GOT (глютаминную трансаминазу щавелевой кислоты), активирует работу ферментов клеточного дыхания, восстанавливают синтез АТФ. Восстанавливает работу карбонильных групп ферментных систем, которые устраняют токсины (хиноны) с внутриклеточного пространства. Нормализует обмен веществ. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ, входящих в состав препарата.
Показания
В составе комплексной терапии острых вирусных инфекций, хронических инфекционных и воспалительных заболеваний (вирусный гепатит, энтероколиты, гломерулонефрит), поддерживающая терапия при таких дегенеративно-дистрофических заболеваниях как бронхиальная астма, стенокардия, рассеянный склероз, склеродермия, мышечная дистрофия, а также при онкологических заболеваниях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестная. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 2,2 мл. Применять разовую дозу 1–3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных (струйно) инъекций, а также перорально (растворить разовую дозу в 5–10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту).
Средний курс лечения — до 10 инъекций.
Дети
Препарат рекомендован для применения детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности, реакции в месте введения.
Срок годности
5 лет.
Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
5 ампул и 100 (5х20) ампул по 2,2 мл в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.