Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 2,2 мл. Применять разовую дозу 1–3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных (струйно) инъекций, а также перорально (растворить разовую дозу в 5–10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту).

Средний курс лечения — до 10 инъекций.