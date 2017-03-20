Вокара® (Vocara®) (171022) - инструкция по применению ATC-классификация
Вокара инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат оказывает выраженное местное и общее противовоспалительное действие.
При ангине, скарлатине, хроническом тонзиллите его действие направлено на ликвидацию симтомов заболевания. Предотвращает хронизацию воспалительного процесса и возникновение обострений. Уменьшает гиперемию и отек небных миндалин, ускоряет очищение поверхности и лакун миндалин от налета и гнойного содержимого, снижает опасность гнойно-некротических осложнений, способствует ликвидации очага хронической интоксикации.
Препарат способствует устранению проявлений интоксикации вследствие инфекции: повышенной температуры тела, озноба, периферического спазма сосудов и нарушения микроциркуляции, ощущения разбитости в теле, боли в мышцах, астении.
Иммуномодулирующее действие способствует ликвидации регионарной лимфаденопатии и лимфаденита при заболеваниях ротоглотки и ЛОР-органов.
Уменьшает симптомы, сопровождающие скарлатину, в том числе иммунопатологические (лимфаденопатия, капилляротоксикоз, миокардит).
При фарингите, ларингите, трахеите значительно снижает проявления воспаления, навязчивый кашель и боль в горле, способствует восстановлению структуры и функции слизистой оболочки, уменьшает симптомы ларингоспазма, облегчает дыхание.
При лечении стоматита, гингивита в результате применения препарата уменьшается гиперемия и отек слизистой оболочки, болевой синдром, ускоряется заживление афтозного поражения слизистой оболочки.
Показания Вокара
лечение воспалительных заболеваний ротоглотки: ангины (в том числе Венсана — Плаута), хронического тонзиллита, фарингита, ларингита, стоматита, гингивита, в том числе с явлениями регионарной лимфаденопатии и лимфаденита.
Применение Вокара
взрослые и дети в возрасте от 12 лет: по 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды;
дети в возрасте 5–12 лет: по 5–7 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды;
дети от 1 года до 4 лет: по 1–4 капли препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды.
Принимать препарат 3 раза в сутки.
В начале лечения или в случаях, требующих быстрого купирования симптомов, возможен прием препарата каждые 30 мин – 1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но в течение не более 3 сут, после чего следует применять препарат 3 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать препарат в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после еды), подержав р-р некоторое время во рту перед проглатыванием.
Курс лечения при острых заболеваниях — до полного выздоровления. При лечении обострений хронических заболеваний рекомендованный курс лечения — 6 нед.
При лечении хронического тонзиллита необходимо проводить противорецидивный курс лечения в течение 6 нед 2 раза в год с целью предотвращения обострения заболевания.
Дети. Лекарственное средство назначают детям в возрасте старше 1 года.
Применять лекарственное средство у детей в возрасте до 1 года не рекомендуется ввиду недостаточности данных. Применять препарат у детей в возрасте 1 года–6 лет — по рекомендации врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
возможно возникновение аллергических реакций, включая сыпь, зуд, крапивницу. После приема препарата может наблюдаться повышение слюноотделения. В таком случае применение лекарственного средства следует прекратить.
Особые указания
Вокара, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.
Содержание спирта следует учитывать также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени или приступов эпилепсии.
Вокара, капли оральные, содержит следы лактозы моногидрата (<10 мг на максимальную суточную дозу). Это количество не представляет риска для пациентов с непереносимостью лактозы. Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны принимать этот препарат.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.
При увеличении выраженности симптомов, или в случае, если улучшение не наступает после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должно контролироваться врачом с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Поскольку Вокара содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Доказательств какого-либо риска приема препарата во время беременности и кормления грудью нет. Применение препарата в период беременности и кормления рекомендуется с осторожностью.
Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает совсем незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
в настоящее время нет информации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.
Передозировка
случаи передозировки не зарегистрированы.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Актуальная информация
Вокара представляет собой комплексный гомеопатический препарат из линейки препаратов компании «Рихард Биттнер АГ», Австрия. Он состоит из компонентов, действующих на одну и ту же группу симптомов, что позволяет отказаться от индивидуального подбора гомеопатических монопрепаратов. Вокара является нерецептурным препаратом, поэтому может назначаться как лечащим врачом, так и применяться для самостоятельного лечения. Универсальность препарата обеспечивается тем, что в его составе содержатся такие активные компоненты:
Salvia — это препарат шалфея лекарственного. Для его изготовления используются высушенные листья растения. Лечебный эффект растения обеспечивается за счет таких активных веществ, как пинен, сальвен, цинеол, камфора, борнеол и цедрен, а также фитонцид и органические кислоты (олеановая и урсоловая). Основными показаниями к применению этого препарата являются изнурительное ночное потоотделение у больных туберкулезом легких, а также галакторея, поскольку он обладает свойством угнетать работу всех потовых желез в организме. Шалфей также уменьшает секрецию молока, поэтому не рекомендуется в период кормления грудью. Кроме того, водный и спиртовой экстракты шалфея применяются для лечения ангины или ларингита (Wijersundara N.M., 2017), поскольку облегчают ощущение сухости во рту и ротоглотке, состояние слабости и разбитости.
Phytolacca — это препарат, который изготавливается из растения лаконос. Это растение широко известно в медицине благодаря своим противовоспалительным, антимикробным, иммуномодулирующим и общетонизирующим свойствам. Широко используется в народной медицине для лечения инфекционно-воспалительных поражений горла, при ревматизме. Кроме того, его применяют в качестве местного антисептического средства. В традиционной китайской медицине известен как противовоспалительное и противоревматическое лекарство (Wang J.X., 2018). В гомеопатии фитолакка применяется как сильное противовоспалительное и обезболивающее средство. Фитолакка назначается при воспалительных заболеваниях миндалин (тонзиллит) (Wiesenauer M., 19898), особенно при их гиперемии и отечности, заболеваниях голосового аппарата (ларингит), стоматитах с налетами и покраснением кончика языка. Используется при фарингите, который проявляется темно-красной или синюшной окраской ротоглотки, жгучей болью при глотании (иррадиирует в уши), опуханием подчелюстных желез, скоплением густой вязкой слизи. Фитолакка характеризуется выраженным сродством к железистой ткани, к которой относятся миндалины, лимфоузлы и слюнные железы. Облегчает суставную боль, которая возникает при влажной холодной погоде. Облегчает тянущую боль в мышцах, лихорадку с ознобом и слабостью (Кент Дж.Т., 2010). Кроме того, к показаниям к назначению фитолакки относятся скарлатина, рожистое воспаление кожи и ревматизм, то есть те заболевания, патогенез которых ассоциирован с бета-гемолитическим стрептококком группы А.
Belladonna — монопрепарат растения красавки. Активно применяется в гомеопатической практике для терапии острых заболеваний, особенно простудных (ОРВИ) (Hawke K., 2018), которые характеризуются внезапным и бурным развитием, приливом крови, значительным повышением температуры тела, ангиной. Гомеопатическая белладонна является еще одним эффективным монопрепаратом для лечения скарлатины (Chalmers I., 2009). Это один из главных гомеопатических противовоспалительных препаратов в педиатрической практике. Основная сфера применения гомеопатической белладонны — острые воспалительные заболевания носа, глотки, ушей, которые сопровождаются выраженным катаральным воспалением (ощущение сухости, жжения, отечности, чихание), однако крайне редко переходят в гнойно-деструктивную фазу. Улучшает состояние при воспалительных процессах в гортани, которые проявляются ощущением удушья, спастическим кашлем, охриплостью голоса и могут иметь разную степень тяжести вплоть до ложного крупа.
Позволяет облегчать состояние при лихорадке как постоянного, так и ремиттирующего характера, которая сопровождается ощущением жара, приливом крови, покраснением и опуханием открытых частей тела, выраженным ознобом. Актуально при острых лимфаденитах, которые находятся в области шеи, под нижней челюстью и за ушами. Белладонна облегчает ощущение жжения и боль в горле, воспаление миндалин. В плане воздействия на железистую ткань гомеопатическая белладонна схожа с гомеопатической фитолаккой (Кент Дж.Т., 2010).
Lachesis — змеиный яд — один из наиболее универсальных гомеопатических препаратов. Змеиный яд подходит практическим всем людям независимо от их индивидуальных особенностей. Этот препарат, так же как и предыдущие компоненты Вокары, имеет значительное сродство к лимфоидной ткани, поэтому применяется для лечения лимфаденитов и лимфаденопатий. Гомеопатический змеиный яд применяется для лечения воспалений горла, особенно выражено его действие в лечении хронических или рецидивирующих тонзиллитов. Также облегчает состояние при глоссите и глоссофарингите, шейном и подчелюстном лимфадените, особенно если воспалительный процесс сопровождается гиперестезией прилежащих кожных покровов (Кент Дж.Т., 2010).
Mercurius solubilis Hahnemаnni — гомеопатический монопрепарат ртути. В связи с очень высокой степенью разведения D12 риск отравления препаратом исключен. По аналогии с упомянутыми выше компонентами имеет высокое сродство к железистой ткани, поэтому применяется при воспалении и отечности шейных, подмышечных и паховых лимфоузлов (эти группы наиболее доступны при объективном исследовании), подчелюстных и околоушных слюнных желез. Благодаря этому свойству используется даже для лечения эпидемического паротита. Препятствует развитию нагноения, что особенно актуально, если у пациента есть склонность к осложнению простудных заболеваний отитами. При наличии гнойного отделяемого разжижает и облегчает его отхождение. Также препятствует распространению воспалительного процесса из глотки вниз, на трахею и бронхи. До эры антибиотикотерапии препарат активно применялся для лечения пневмонии. Облегчает боль в груди, кашель и першение в горле. Гомеопатическая ртуть хорошо помогает при лихорадке, которая развивается на фоне простуды (ОРВИ) или гриппа. Она довольно быстро излечивает простуду, однако повышает склонность пациента к простудным заболеваниям, поэтому лечиться им стоит не чаще чем 2 раза за холодный сезон. Применяется для лечения стоматитов.
Таким образом, Вокаре свойственно выраженное локальное и системное противовоспалительное действие, а также способность предотвращать избыточную реакцию иммунной системы на инфекцию.
Компоненты в составе препарата подобраны таким образом, чтобы действовать на воспалительные процессы во рту, глотке и гортани. Вокара способствует уменьшению отека и гиперемии миндалин, особенно небных, ускорению очищения миндалин от воспалительного налета, снижает риск развития гнойных осложнений, а также помогает устранить хронические очаги интоксикации. Уменьшает выраженность воспаления слизистой оболочки полости рта, глотки и трахеи. Облегчает дыхание, устраняет ларингоспазм. Облегчает такие симптомы интоксикации при инфекционных заболеваниях: озноб, ощущение разбитости в теле, мышечная боль, астения, периферический сосудистый спазм.
Влияние на органы иммунной системы распространяется не только на миндалины, но и на подчелюстные и шейные лимфоузлы, поэтому облегчает состояние при регионарных лимфаденитах и постинфекционных лимфаденопатиях. Благодаря своему иммуномодулирующему действию Вокара облегчает иммунопатологические проявления, которые сопровождают скарлатину (миокардит, капилляротоксикоз, лимфаденопатию).
К показаниям относятся:
• ангина, вызываемая различными возбудителями (например герпангина, Симановского — Плаута);
• тонзиллит — Вокара эффективна как при остром, так и хроническом в стадии обострения (Пальчун В.Т., 2008);
• скарлатина;
• фарингит;
• ларингит (не только инфекционный, но и лекторский);
• трахеит;
• воспалительные заболевания полости рта — стоматит, гингивит, афтозное поражение.
Выбор дозы и режима применения
Активные компоненты содержатся в Вокаре в гомеопатических разведениях, однако в общепринятом виде 1 мл препарата содержит:
• Salvia в разведении D1 — 0,07 мл;
• Phytolacca в разведении D6 — 0,1 мл;
• Belladonna в разведении D6 — 0,1 мл;
• Lachesis в разведении D12 — 0,1 мл;
• Mercurius solubilis Hahnemаnni в разведении D12 — 0,1 мл.
В качестве вспомогательного вещества используется этиловый спирт. Поскольку раствор Вокара является спиртовым, 1 мл раствора содержит 25 капель, что соответствует содержанию этилового спирта 0,016 г в одной капле. Такое количество алкоголя незначительно, однако его нужно иметь в виду при назначении препарата детям, беременным и лицам с заболеваниями печени. Такое количество этанола не влияет на внимание и скорость психомоторных реакций, за исключением редких случаем индивидуальной тяжелой недостаточности алкогольдегидрогеназы.
Вокара принимается внутрь с частотой 3 раза в сутки. Для упрощения приема можно применять не в концентрированном виде, а смешивать со столовой ложкой прохладной кипяченой воды. Для ускорения действия препарата перед проглатыванием следует подержать его некоторое время под языком.
Детям в возрасте 1 года — 4 лет назначают 1–4 капли препарата; в возрасте 5–12 лет — 5–7 капель, подросткам и взрослым — по 10 капель на один прием.
При остром состоянии допустима схема лечения с применением препарата 8 раз в сутки с приблизительно равными промежутками времени. Но такой режим не должен длиться более 3 сут, после чего переходят на 3-разовый прием.
Длительность курса лечения зависит от исходных клинических данных. При остром заболевании — до полного излечения (обычно если в течение 5–7 дней не наступило видимое улучшение, то следует обратиться к врачу для дополнения или изменения терапевтической схемы). При оценке терапевтического эффекта следует учитывать тот факт, что Вокара, как и другие гомеопатические препараты, может вызывать кратковременное увеличение выраженности симптомов заболевания, при котором она назначается. Это является критерием адекватности подобранной терапии и быстро регрессирует. Однако если ухудшение продолжается более 48 ч, то это свидетельствует о неправильном подборе гомеопатического средства. В такой ситуации нужно обратиться к врачу для коррекции схемы лечения. Оптимальным считается специалист, который владеет принципами назначения как гомеопатических, так и аллопатических препаратов.
При обострении хронических воспалительных процессов рекомендуется продлевать курс лечения до 6 нед. Отдельно стоит выделить профилактику рецидивов хронического тонзиллита — 2 раза в год 6-недельными курсами.
Особенности применения
Фармакокинетика Вокары не изучалась, однако общие принципы лечения гомеопатическими препаратами предполагают, что между приемом их и других лекарственных средств должно проходить не менее 20 мин. Также Вокару следует принимать за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (инструкция МЗ Украины).
Поскольку некоторые компоненты Вокары изменяют восприимчивость больного к вирусам, не рекомендуется применять у ослабленных пациентов чаще чем 2 раза за сезон.
После отмены препарата у детей и взрослых с повышенной чувствительностью к компонентам препарата может наблюдаться слюнотечение. Оно, как правило, не вызывает дискомфорта и регрессирует самостоятельно.
Так как препарат содержит компоненты растительного происхождения, хоть и в крайне низких концентрациях, могут развиваться реакции индивидуальной непереносимости по типу аллергии. В таком случае следует отказаться от дальнейшего лечения Вокарой.