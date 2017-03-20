Вокара представляет собой комплексный гомеопатический препарат из линейки препаратов компании «Рихард Биттнер АГ», Австрия. Он состоит из компонентов, действующих на одну и ту же группу симптомов, что позволяет отказаться от индивидуального подбора гомеопатических монопрепаратов. Вокара является нерецептурным препаратом, поэтому может назначаться как лечащим врачом, так и применяться для самостоятельного лечения. Универсальность препарата обеспечивается тем, что в его составе содержатся такие активные компоненты:

Salvia — это препарат шалфея лекарственного. Для его изготовления используются высушенные листья растения. Лечебный эффект растения обеспечивается за счет таких активных веществ, как пинен, сальвен, цинеол, камфора, борнеол и цедрен, а также фитонцид и органические кислоты (олеановая и урсоловая). Основными показаниями к применению этого препарата являются изнурительное ночное потоотделение у больных туберкулезом легких, а также галакторея, поскольку он обладает свойством угнетать работу всех потовых желез в организме. Шалфей также уменьшает секрецию молока, поэтому не рекомендуется в период кормления грудью. Кроме того, водный и спиртовой экстракты шалфея применяются для лечения ангины или ларингита (Wijersundara N.M., 2017), поскольку облегчают ощущение сухости во рту и ротоглотке, состояние слабости и разбитости.

Phytolacca — это препарат, который изготавливается из растения лаконос. Это растение широко известно в медицине благодаря своим противовоспалительным, антимикробным, иммуномодулирующим и общетонизирующим свойствам. Широко используется в народной медицине для лечения инфекционно-воспалительных поражений горла, при ревматизме. Кроме того, его применяют в качестве местного антисептического средства. В традиционной китайской медицине известен как противовоспалительное и противоревматическое лекарство (Wang J.X., 2018). В гомеопатии фитолакка применяется как сильное противовоспалительное и обезболивающее средство. Фитолакка назначается при воспалительных заболеваниях миндалин (тонзиллит) (Wiesenauer M., 19898), особенно при их гиперемии и отечности, заболеваниях голосового аппарата (ларингит), стоматитах с налетами и покраснением кончика языка. Используется при фарингите, который проявляется темно-красной или синюшной окраской ротоглотки, жгучей болью при глотании (иррадиирует в уши), опуханием подчелюстных желез, скоплением густой вязкой слизи. Фитолакка характеризуется выраженным сродством к железистой ткани, к которой относятся миндалины, лимфоузлы и слюнные железы. Облегчает суставную боль, которая возникает при влажной холодной погоде. Облегчает тянущую боль в мышцах, лихорадку с ознобом и слабостью (Кент Дж.Т., 2010). Кроме того, к показаниям к назначению фитолакки относятся скарлатина, рожистое воспаление кожи и ревматизм, то есть те заболевания, патогенез которых ассоциирован с бета-гемолитическим стрептококком группы А.

Belladonna — монопрепарат растения красавки. Активно применяется в гомеопатической практике для терапии острых заболеваний, особенно простудных (ОРВИ) (Hawke K., 2018), которые характеризуются внезапным и бурным развитием, приливом крови, значительным повышением температуры тела, ангиной. Гомеопатическая белладонна является еще одним эффективным монопрепаратом для лечения скарлатины (Chalmers I., 2009). Это один из главных гомеопатических противовоспалительных препаратов в педиатрической практике. Основная сфера применения гомеопатической белладонны — острые воспалительные заболевания носа, глотки, ушей, которые сопровождаются выраженным катаральным воспалением (ощущение сухости, жжения, отечности, чихание), однако крайне редко переходят в гнойно-деструктивную фазу. Улучшает состояние при воспалительных процессах в гортани, которые проявляются ощущением удушья, спастическим кашлем, охриплостью голоса и могут иметь разную степень тяжести вплоть до ложного крупа.

Позволяет облегчать состояние при лихорадке как постоянного, так и ремиттирующего характера, которая сопровождается ощущением жара, приливом крови, покраснением и опуханием открытых частей тела, выраженным ознобом. Актуально при острых лимфаденитах, которые находятся в области шеи, под нижней челюстью и за ушами. Белладонна облегчает ощущение жжения и боль в горле, воспаление миндалин. В плане воздействия на железистую ткань гомеопатическая белладонна схожа с гомеопатической фитолаккой (Кент Дж.Т., 2010).

Lachesis — змеиный яд — один из наиболее универсальных гомеопатических препаратов. Змеиный яд подходит практическим всем людям независимо от их индивидуальных особенностей. Этот препарат, так же как и предыдущие компоненты Вокары, имеет значительное сродство к лимфоидной ткани, поэтому применяется для лечения лимфаденитов и лимфаденопатий. Гомеопатический змеиный яд применяется для лечения воспалений горла, особенно выражено его действие в лечении хронических или рецидивирующих тонзиллитов. Также облегчает состояние при глоссите и глоссофарингите, шейном и подчелюстном лимфадените, особенно если воспалительный процесс сопровождается гиперестезией прилежащих кожных покровов (Кент Дж.Т., 2010).

Mercurius solubilis Hahnemаnni — гомеопатический монопрепарат ртути. В связи с очень высокой степенью разведения D12 риск отравления препаратом исключен. По аналогии с упомянутыми выше компонентами имеет высокое сродство к железистой ткани, поэтому применяется при воспалении и отечности шейных, подмышечных и паховых лимфоузлов (эти группы наиболее доступны при объективном исследовании), подчелюстных и околоушных слюнных желез. Благодаря этому свойству используется даже для лечения эпидемического паротита. Препятствует развитию нагноения, что особенно актуально, если у пациента есть склонность к осложнению простудных заболеваний отитами. При наличии гнойного отделяемого разжижает и облегчает его отхождение. Также препятствует распространению воспалительного процесса из глотки вниз, на трахею и бронхи. До эры антибиотикотерапии препарат активно применялся для лечения пневмонии. Облегчает боль в груди, кашель и першение в горле. Гомеопатическая ртуть хорошо помогает при лихорадке, которая развивается на фоне простуды (ОРВИ) или гриппа. Она довольно быстро излечивает простуду, однако повышает склонность пациента к простудным заболеваниям, поэтому лечиться им стоит не чаще чем 2 раза за холодный сезон. Применяется для лечения стоматитов.

Таким образом, Вокаре свойственно выраженное локальное и системное противовоспалительное действие, а также способность предотвращать избыточную реакцию иммунной системы на инфекцию.

Компоненты в составе препарата подобраны таким образом, чтобы действовать на воспалительные процессы во рту, глотке и гортани. Вокара способствует уменьшению отека и гиперемии миндалин, особенно небных, ускорению очищения миндалин от воспалительного налета, снижает риск развития гнойных осложнений, а также помогает устранить хронические очаги интоксикации. Уменьшает выраженность воспаления слизистой оболочки полости рта, глотки и трахеи. Облегчает дыхание, устраняет ларингоспазм. Облегчает такие симптомы интоксикации при инфекционных заболеваниях: озноб, ощущение разбитости в теле, мышечная боль, астения, периферический сосудистый спазм.

Влияние на органы иммунной системы распространяется не только на миндалины, но и на подчелюстные и шейные лимфоузлы, поэтому облегчает состояние при регионарных лимфаденитах и постинфекционных лимфаденопатиях. Благодаря своему иммуномодулирующему действию Вокара облегчает иммунопатологические проявления, которые сопровождают скарлатину (миокардит, капилляротоксикоз, лимфаденопатию).

К показаниям относятся:

• ангина, вызываемая различными возбудителями (например герпангина, Симановского — Плаута);

• тонзиллит — Вокара эффективна как при остром, так и хроническом в стадии обострения (Пальчун В.Т., 2008);

• скарлатина;

• фарингит;

• ларингит (не только инфекционный, но и лекторский);

• трахеит;

• воспалительные заболевания полости рта — стоматит, гингивит, афтозное поражение.

Выбор дозы и режима применения

Активные компоненты содержатся в Вокаре в гомеопатических разведениях, однако в общепринятом виде 1 мл препарата содержит:

• Salvia в разведении D1 — 0,07 мл;

• Phytolacca в разведении D6 — 0,1 мл;

• Belladonna в разведении D6 — 0,1 мл;

• Lachesis в разведении D12 — 0,1 мл;

• Mercurius solubilis Hahnemаnni в разведении D12 — 0,1 мл.

В качестве вспомогательного вещества используется этиловый спирт. Поскольку раствор Вокара является спиртовым, 1 мл раствора содержит 25 капель, что соответствует содержанию этилового спирта 0,016 г в одной капле. Такое количество алкоголя незначительно, однако его нужно иметь в виду при назначении препарата детям, беременным и лицам с заболеваниями печени. Такое количество этанола не влияет на внимание и скорость психомоторных реакций, за исключением редких случаем индивидуальной тяжелой недостаточности алкогольдегидрогеназы.

Вокара принимается внутрь с частотой 3 раза в сутки. Для упрощения приема можно применять не в концентрированном виде, а смешивать со столовой ложкой прохладной кипяченой воды. Для ускорения действия препарата перед проглатыванием следует подержать его некоторое время под языком.

Детям в возрасте 1 года — 4 лет назначают 1–4 капли препарата; в возрасте 5–12 лет — 5–7 капель, подросткам и взрослым — по 10 капель на один прием.

При остром состоянии допустима схема лечения с применением препарата 8 раз в сутки с приблизительно равными промежутками времени. Но такой режим не должен длиться более 3 сут, после чего переходят на 3-разовый прием.

Длительность курса лечения зависит от исходных клинических данных. При остром заболевании — до полного излечения (обычно если в течение 5–7 дней не наступило видимое улучшение, то следует обратиться к врачу для дополнения или изменения терапевтической схемы). При оценке терапевтического эффекта следует учитывать тот факт, что Вокара, как и другие гомеопатические препараты, может вызывать кратковременное увеличение выраженности симптомов заболевания, при котором она назначается. Это является критерием адекватности подобранной терапии и быстро регрессирует. Однако если ухудшение продолжается более 48 ч, то это свидетельствует о неправильном подборе гомеопатического средства. В такой ситуации нужно обратиться к врачу для коррекции схемы лечения. Оптимальным считается специалист, который владеет принципами назначения как гомеопатических, так и аллопатических препаратов.

При обострении хронических воспалительных процессов рекомендуется продлевать курс лечения до 6 нед. Отдельно стоит выделить профилактику рецидивов хронического тонзиллита — 2 раза в год 6-недельными курсами.

Особенности применения

Фармакокинетика Вокары не изучалась, однако общие принципы лечения гомеопатическими препаратами предполагают, что между приемом их и других лекарственных средств должно проходить не менее 20 мин. Также Вокару следует принимать за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (инструкция МЗ Украины).

Поскольку некоторые компоненты Вокары изменяют восприимчивость больного к вирусам, не рекомендуется применять у ослабленных пациентов чаще чем 2 раза за сезон.

После отмены препарата у детей и взрослых с повышенной чувствительностью к компонентам препарата может наблюдаться слюнотечение. Оно, как правило, не вызывает дискомфорта и регрессирует самостоятельно.

Так как препарат содержит компоненты растительного происхождения, хоть и в крайне низких концентрациях, могут развиваться реакции индивидуальной непереносимости по типу аллергии. В таком случае следует отказаться от дальнейшего лечения Вокарой.

