средства для ингаляционного наркоза (галотан, метоксифлуран), нейролептики (хлорпромазин), амиодарон, хинидин могут усиливать действие амлодипина. При применении амлодипина и препаратов лития (лития карбонат) возможно усиление проявлений нейротоксичности (тошнота, рвота, диарея, атаксия, тремор, шум в ушах). Препараты кальция (кальция хлорид) могут снизить эффект действия амлодипина. Прокаинамид, хинидин увеличивают выраженность отрицательного инотропного действия и могут повышать риск значительного удлинения интервала Q–T на ЭКГ. Поскольку алкоголь в I стадии своего действия повышает АД, а во II стадии — снижает, употребление алкоголя во время применения амлодипина не рекомендуется. Сочетанное применение алюминиевых/магниевых антацидов с разовой дозой амлодипина не влияло на фармакокинетику амлодипина. Доза сильденафила 100 мг у больных эссенциальной АГ не влияла на фармакокинетику амлодипина. При комбинированном применении амлодипина и сильденафила каждый из препаратов, независимо друг от друга, проявлял гипотензивный эффект. Азомекс Н безопасен при применении с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, нитроглицерином для сублингвального применения, с НПВП и пероральными гипогликемическими препаратами.

Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азальные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем), может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Могут потребоваться наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.

Одновременное применение с рифампицином и зверобоем может привести к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому такие комбинации следует применять с осторожностью.

Одновременное применение амлодипина и дигоксина у здоровых добровольцев не изменяет уровня последнего в плазме крови и его почечный клиренс. Прием вместе с циметидином не изменяет фармакокинетики амлодипина.

Результаты исследований in vitro с использованием плазмы крови свидетельствуют, что амлодипин не влияет на связывание с белками препаратов, подлежащих испытанию (дигоксин, фенитоин, варфарин и индометацин).

У здоровых мужчин-добровольцев при одновременном применении амлодипин не изменял влияние варфарина на протромбиновое время.

По данным фармакокинетических исследований амлодипин существенно не влиял на фармакокинетику циклоспорина.

Дантролен (инфузии). У животных отмечали желудочковые фибрилляции с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, склонным к злокачественной гипертермии пациентам и при лечении злокачественной гипертермии.

Грейпфрут. Грейпфрутовый сок повышает биодоступность амлодипина, что может увеличить выраженность его гипотензивного действия, поэтому не рекомендуется применение амлодипина с грейпфрутовым соком или с грейпфрутом.

При одновременном применении отмечается лекарственное взаимодействие тиазидных диуретиков со следующими лекарственными средствами.

Алкоголь, барбитураты, наркотики или антидепрессанты. Могут усиливать ортостатическую гипотензию.

Противодиабетические препараты (пероральные сахароснижающие препараты и инсулин). На фоне лечения тиазидами возможно снижение толерантности к глюкозе. Может возникнуть потребность в изменении дозы. Метформин следует применять с осторожностью, учитывая риск лактатного ацидоза за счет возможной обусловленной гидрохлоротиазидом функциональной почечной недостаточности.

Другие антигипертензивные средства. Аддитивный эффект.

Колестираминовые и колестиполовые смолы. В присутствии анионообменных смол ухудшается всасывание гидрохлоротиазида в ЖКТ. Даже при однократном приеме колестираминовые или колестиполовые смолы связывают гидрохлоротиазид и уменьшают его всасывание в ЖКТ на 85 и 43% соответственно.

Прессорные амины (например эпинефрин). Возможно снижение эффекта прессорных аминов, но не в той степени, которая исключила бы их применение.

Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Возможное усиление миорелаксирующего эффекта.

Литий. Диуретики уменьшают почечный клиренс лития и значительно повышают риск обусловленной литием токсичности. Одновременный прием этих препаратов не рекомендуется.

Антиподагрические средства (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может потребоваться коррекция дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови. Возможно появление необходимости в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидных диуретиков возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.

Антихолинергические средства (например атропин, бипериден). Из-за ослабления моторики ЖКТ и уменьшения скорости эвакуации из желудка биодоступность диуретиков тиазидного типа повышается.

Цитотоксические средства (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды могут уменьшать выделение почками цитотоксических препаратов и потенцировать их миелосупресорний эффект.

Салицилаты. При применении салицилатов в высоких дозах гидрохлоротиазид может усиливать их токсическое воздействие на ЦНС.

Метилдопа. Сообщалось об отдельных случаях возникновения гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.

Циклоспорин. При одновременном применении циклоспорина может повышаться риск развития гиперурикемии и появления симптомов, напоминающих подагру.

Гликозиды наперстянки. Вызванные тиазидом гипокалиемия или гипомагниемия могут способствовать развитию аритмий, обусловленных препаратами наперстянки.

Лекарственные средства, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в плазме крови. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови и ЭКГ-обследование, если гидрохлоротиазид принимается одновременно с препаратами, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в плазме крови (например гликозиды наперстянки и антиаритмические лекарственные средства) и следующими препаратами, вызывающими полиморфную тахикардию пируэтного типа (желудочковую тахикардию) (в том числе некоторые антиаритмические средства), поскольку гипокалиемия является фактором, способствующим развитию пируэтной тахикардии:

антиаритмические средства класса Iа (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);

антиаритмические средства класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);

некоторые нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульпирид, тизаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);

другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).

Соли кальция. Тиазидные диуретики повышают уровень кальция в плазме крови за счет уменьшения его выведения. Если необходимо назначение кальцийсодержащих пищевых добавок, следует осуществлять мониторинг уровня кальция в плазме крови и в соответствии с ним корректировать дозу кальция.

Влияние лекарственных средств на результаты лабораторных анализов. Из-за влияния на обмен кальция тиазиды могут влиять на результаты оценки функции паращитовидных желез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Карбамазепин. Учитывая риск симптомной гипонатриемии, необходимо осуществлять клинический и биологический мониторинг.

Йодсодержащие контрастные вещества. В случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН преимущественно при применении высоких доз йодсодержащих контрастных средств. Пациентам требуется регидратация до введения йодсодержащих препаратов.

Амфотерицин В (для парентерального введения), ГКС, АКТГ и стимулирующие слабительные средства. Гидрохлоротиазид усиливает нарушения электролитного баланса, преимущественно гипокалиемию.

НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту >3 г/сут и неселективные НПВП. При одновременном приеме НПВП могут ослаблять антигипертензивный эффект гидрохлоротиазида и усиливать влияние гидрохлоротиазида на плазмовый уровень калия.

Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диаксозида.

Амантадин. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск побочных эффектов амантадина.