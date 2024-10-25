Азомекс H (Asomex H) (170980) - инструкция по применению ATC-классификация
Азомекс H инструкция по применению
Состав
S-амлодипина бесилат - 5 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — рацемическая смесь S(–)- и R(+)-изомеров. S-amlodipine — активная хиральная форма амлодипина — блокатор медленных кальциевых каналов; блокирует поступление ионов кальция через мембраны в клетки гладких мышц миокарда и сосудов. Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным влиянием на гладкие мышцы сосудов. Антиангинальный эффект амлодипина реализуется двумя способами.
1. Амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает ОПСС и постнагрузку. Поскольку ЧСС при этом практически не изменяется, то снижается нагрузка на сердце, потребление энергии и потребность миокарда в кислороде.
2. Амлодипин оказывает непосредственное влияние на коронарные сосуды, что важно для нормализации коронарного кровотока и предотвращения вазоспастических реакций.
Больным с АГ разовая доза препарата обеспечивает клинически значимое снижение АД в течение 24 ч, что позволяет применять его 1 раз в сутки. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острой гипотензии. Амлодипин не оказывает неблагоприятного влияния на обмен веществ и липиды плазмы крови, поэтому он пригоден для лечения пациентов с БА, сахарным диабетом, подагрой.
Гидрохлоротиазид действует на механизм реабсорбции электролитов в почечных канальцах, повышая выделение ионов калия и гидрокарбоната. Повышает активность ренина плазмы крови, секрецию альдостерона и снижает концентрацию ионов калия в плазме крови.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая Cmax в крови через 6–12 ч. Абсолютная биодоступность составляет 64–80%. Объем распределения составляет около 21 л/кг массы тела. Прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.
Биотрансформация/выведение. T½ составляет около 35–50 ч, что обеспечивает возможность назначения препарата 1 раз в сутки. Устойчивая равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–8 дней регулярного применения препарата. Амлодипин трансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов; 10% неизмененного препарата и 60% метаболитов выводятся с мочой.
После приема внутрь всасывание гидрохлоротиазида составляет 64%. Гидрохлоротиазид не метаболизируется и быстро выводится почками, T½ составляет 5–15 ч.
Фармакокинетика у больных пожилого возраста. Время, необходимое для достижения Cmax амлодипина в плазме крови, одинаковое как у больных пожилого возраста, так и у пациентов младшего возраста. У лиц пожилого возраста отмечается тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению AUC и T½. Зарегистрировано увеличение AUC и T½ препарата у больных с застойной сердечной недостаточностью.
Показания Азомекс H
АГ.
Применение Азомекс H
доза назначается врачом индивидуально. Обычная доза Азомекса Н составляет 1 таблетку 1 раз в сутки; дозу можно повысить до максимальной (2 таблетки) в зависимости от индивидуальной реакции больного. Продолжительность лечения определяется индивидуально и зависит от течения болезни и индивидуальной чувствительности пациента.
Пациенты с нарушением функции печени: T½ амлодипина, как и всех антагонистов кальция, увеличивается у больных с нарушением функции печени, однако какие-либо рекомендации относительно дозирования препарата не разработаны. Поэтому применять препарат у таких больных следует с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью: амлодипин применяют в обычных дозах. Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью тяжести почечной недостаточности. Амлодипин не удаляется во время диализа.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам (амлодипину или другим дигидропиридинам; гидрохлоротиазиду или другим производных сульфаниламидов) и другим компонентам препарата. Артериальная гипотензия (АД <90 мм рт. ст.), шок (в том числе кардиогенный), гемодинамическая сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда, обструкция выводного тракта левого желудочка (стеноз аорты тяжелой степени), анурия, тяжелая почечная (клиренс креатинина <30 мл/мин) или печеночная недостаточность, резистентная к лечению гипокалиемия, гиперкальциемия или гипонатриемия, симптоматическая гиперурикемия (подагра).
Побочные эффекты
Азомекс Н хорошо переносится, но могут отмечать следующие побочные эффекты.
При лечении S(-) амлодипина бесилатом возможны следующие нежелательные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: как и при применении других дигидропиридинов, возможно возникновение отека голеней, который при применении S-амлодипина развивается значительно меньше по сравнению с обычным амлодипином (не связанный с задержкой в организме жидкости, носит доброкачественный характер и, как правило, уменьшается/исчезает после коррекции дозы амлодипина), учащенное сердцебиение, гиперемия лица и других частей тела, головная боль, артериальная гипотензия, васкулит. Редко регистрировались аритмии (синусовая тахикардия, брадикардия, желудочковые нарушения ритма, фибрилляция предсердий), приступы стенокардии, ортостатическая гипотензия, коллапс, одышка. Как и при применении других антагонистов кальция, есть сообщения о единичных побочных явлениях, которые невозможно дифференцировать с последствиями и течением основного заболевания: инфаркт миокарда. Аритмия, ортостатическая артериальная гипотензия, васкулит, некротизирующий ангиит.
Со стороны органов пищеварительной системы: тошнота, боль в животе, диспепсия, дискомфорт в эпигастральной области, потеря аппетита, диарея, метеоризм, рвота, сухость во рту, гиперплазия десен, запор, кишечная дисфункция, гастрит, панкреатит.
Со стороны печени и желчного пузыря: гипербилирубинемия, желтуха (обычно холестатическая), повышение активности печеночных трансаминаз, холестаз, нарушение функции печени, гепатит.
Со стороны нервной системы, органов чувств: головная боль, головокружение, синкопе, нарушение сна (сонливость), гипестезия, периферическая нейропатия, ощущение жара и приливов, парестезии, нарушения зрения (включая диплопию), конъюнктивит, звон в ушах, тремор. Сообщалось о развитии экстрапирамидного синдрома.
Психические расстройства: депрессия, бессонница, изменения настроения, включая тревожность, спутанность сознания.
Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопеническая пурпура, в единичных случаях — анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз.
Со стороны мочевыделительной системы: незначительное увеличение суточного диуреза и частоты мочеиспускания, никтурия.
Аллергические реакции: экзантема, сыпь, зуд, эритема, системные реакции, дерматит, алопеция, ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит.
Со стороны скелетно-мышечной системы: астения, судороги, миалгия, артралгия, гипертонус мышц, боли в спине.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, синдром Стивенса — Джонсона, нарушение пигментации кожи, фотосенсибилизация, пурпура, токсический эпидермальный некролиз, сыпь, экзема, кожные волчаночноподобные реакции, реактивация кожной красной волчанки.
Другие реакции: повышенное потоотделение, отек, гинекомастия, половая дисфункция, неспецифическая боль различной локализации, боль за грудиной, усталость, недомогание, шум в ушах, изменение вкусовых ощущений, одышка, ринит, кашель, увеличение/уменьшение массы тела, очень редко — гипергликемия.
После отмены препарата побочные реакции в большинстве случаев полностью исчезали.
При лечении гидрохлоротиазидом возможны следующие нежелательные реакции
Со стороны кроветворных органов и лимфатической системы: лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия, нейтропения, угнетение кроветворения.
Результаты лабораторных анализов: гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия. При применении больших доз возможно повышение уровня липидов крови.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, ортостатическая гипотензия, васкулит, некротизирующий ангиит.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, судороги, парестезии, спутанность сознания.
Психические расстройства: дезориентация, сонливость, нервозность, изменения настроения, депрессия, нарушение сна.
Со стороны органа зрения: транзиторные нарушения зрения, ксантопсия.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, воспаление слюнных желез, запор.
Со стороны печени и желчного пузыря: желтуха (обусловленная внутрипеченочным холестазом), панкреатит, холецистит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: мышечные спазмы и боль.
Со стороны обмена веществ и питания: гипохлоремический алкалоз, который может индуцировать печеночную энцефалопатию или печеночную кому. Гиперурикемия, которая может провоцировать подагрические приступы у пациентов с бессимптомным течением заболевания. Снижение толерантности к глюкозе, что может вызвать манифестацию латентного сахарного диабета.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: респираторный дистресс, включая пневмонит и отек легких.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: фоточувствительность, крапивница, пурпура, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, сыпь, экзема, кожные волчаночноподобные реакции, реактивация кожной красной волчанки.
Со стороны репродуктивных органов и молочных желез: половые расстройства.
Общие расстройства: истощение.
Особые указания
пациентам с сердечной недостаточностью амлодипин следует применять с осторожностью. В ходе длительного плацебо-контролируемого исследования у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. Пациентам с хронической сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
С осторожностью применять больным с выраженным артериальным и митральным стенозом, обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Применение у больных пожилого возраста: при одних и тех же дозах пациенты как пожилого, так и младшего возраста хорошо переносят амлодипин, поэтому им рекомендуется обычный режим дозирования.
Артериальная гипотензия и нарушение водно-солевого баланса: как и при применении других антигипертензивных лекарственных средств, у некоторых пациентов может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. Пациентов необходимо наблюдать, чтобы вовремя выявить клинические признаки нарушения водно-солевого баланса (например гиповолемию, гипонатриемию, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемию или гипокалиемию), которые могут развиваться в случае одновременной диареи или рвоты. У таких пациентов необходимо периодически контролировать уровень электролитов в плазме крови. В теплое время года у пациентов с отеками может возникать гипонатриемия за счет разжижения крови.
Метаболические и эндокринные эффекты: при лечении тиазидными диуретиками возможно снижение толерантности к глюкозе. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств, в том числе инсулина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). На фоне терапии тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет.
Тиазиды могут уменьшать выделение почками кальция, а также вызвать небольшое транзиторное повышение уровня кальция в плазме крови. Значительная гиперкальциемия может быть проявлением латентного гиперпаратиреоза. Прием тиазидов следует прекратить перед проведением обследования с целью оценки функции паращитовидных желез.
Повышение уровня ХС и триглицеридов может быть связано с терапией тиазидными диуретиками.
У некоторых пациентов лечение тиазидами может спровоцировать гиперурикемию и/или подагру.
Нарушение функции печени: T½ амлодипина, как и у всех антагонистов кальция, увеличивается у больных с нарушением функции печени, однако любые рекомендации относительно дозирования препарата не разработаны, поэтому применять препарат у таких больных следует с осторожностью.
При печеночных расстройствах и у пациентов с прогрессирующими заболеваниями печени тиазиды следует применять с осторожностью, поскольку эти препараты могут вызвать внутрипеченочный холестаз, даже минимальные изменения водно-солевого баланса способны спровоцировать развитие печеночной комы. Гидрохлоротиазид противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Почечная недостаточность: амлодипин применять в обычных дозах. Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью почечной недостаточности. Амлодипин не выводится при диализе.
Реакции фоточувствительности: при лечении тиазидными диуретиками сообщали о случаях реакций фоточувствительности. Если во время лечения возникает фотосенсибилизация, то рекомендуется отменить препарат. Если врач считает, что необходимо повторно назначить препарат, рекомендуется защитить участки тела, которые подвергаются воздействию солнечных лучей или искусственного УФ-облучения.
Прочее: у пациентов, получающих тиазиды, могут развиваться реакции гиперчувствительности при наличии аллергии или БА в анамнезе, а также если у пациентов ранее не выявляли этих заболеваний. Поступали сообщения об обострении системной красной волчанки или ее активации на фоне приема тиазидных диуретиков.
Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:
- гидрохлоротиазид может снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови;
- лечение гидрохлоротиазидом следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез;
- гидрохлоротиазид способен повышать концентрацию свободного билирубина в плазме крови.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не использовать в период беременности и кормления грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому его нельзя применять в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале терапии препаратом следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. В дальнейшем необходимо учитывать, что скорость реакции может быть снижена при наличии побочных реакций со стороны нервной системы, в том числе таких как головокружение, головная боль, усталость или тошнота.
Взаимодействия
средства для ингаляционного наркоза (галотан, метоксифлуран), нейролептики (хлорпромазин), амиодарон, хинидин могут усиливать действие амлодипина. При применении амлодипина и препаратов лития (лития карбонат) возможно усиление проявлений нейротоксичности (тошнота, рвота, диарея, атаксия, тремор, шум в ушах). Препараты кальция (кальция хлорид) могут снизить эффект действия амлодипина. Прокаинамид, хинидин увеличивают выраженность отрицательного инотропного действия и могут повышать риск значительного удлинения интервала Q–T на ЭКГ. Поскольку алкоголь в I стадии своего действия повышает АД, а во II стадии — снижает, употребление алкоголя во время применения амлодипина не рекомендуется. Сочетанное применение алюминиевых/магниевых антацидов с разовой дозой амлодипина не влияло на фармакокинетику амлодипина. Доза сильденафила 100 мг у больных эссенциальной АГ не влияла на фармакокинетику амлодипина. При комбинированном применении амлодипина и сильденафила каждый из препаратов, независимо друг от друга, проявлял гипотензивный эффект. Азомекс Н безопасен при применении с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, нитроглицерином для сублингвального применения, с НПВП и пероральными гипогликемическими препаратами.
Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азальные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем), может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Могут потребоваться наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.
Одновременное применение с рифампицином и зверобоем может привести к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому такие комбинации следует применять с осторожностью.
Одновременное применение амлодипина и дигоксина у здоровых добровольцев не изменяет уровня последнего в плазме крови и его почечный клиренс. Прием вместе с циметидином не изменяет фармакокинетики амлодипина.
Результаты исследований in vitro с использованием плазмы крови свидетельствуют, что амлодипин не влияет на связывание с белками препаратов, подлежащих испытанию (дигоксин, фенитоин, варфарин и индометацин).
У здоровых мужчин-добровольцев при одновременном применении амлодипин не изменял влияние варфарина на протромбиновое время.
По данным фармакокинетических исследований амлодипин существенно не влиял на фармакокинетику циклоспорина.
Дантролен (инфузии). У животных отмечали желудочковые фибрилляции с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, склонным к злокачественной гипертермии пациентам и при лечении злокачественной гипертермии.
Грейпфрут. Грейпфрутовый сок повышает биодоступность амлодипина, что может увеличить выраженность его гипотензивного действия, поэтому не рекомендуется применение амлодипина с грейпфрутовым соком или с грейпфрутом.
При одновременном применении отмечается лекарственное взаимодействие тиазидных диуретиков со следующими лекарственными средствами.
Алкоголь, барбитураты, наркотики или антидепрессанты. Могут усиливать ортостатическую гипотензию.
Противодиабетические препараты (пероральные сахароснижающие препараты и инсулин). На фоне лечения тиазидами возможно снижение толерантности к глюкозе. Может возникнуть потребность в изменении дозы. Метформин следует применять с осторожностью, учитывая риск лактатного ацидоза за счет возможной обусловленной гидрохлоротиазидом функциональной почечной недостаточности.
Другие антигипертензивные средства. Аддитивный эффект.
Колестираминовые и колестиполовые смолы. В присутствии анионообменных смол ухудшается всасывание гидрохлоротиазида в ЖКТ. Даже при однократном приеме колестираминовые или колестиполовые смолы связывают гидрохлоротиазид и уменьшают его всасывание в ЖКТ на 85 и 43% соответственно.
Прессорные амины (например эпинефрин). Возможно снижение эффекта прессорных аминов, но не в той степени, которая исключила бы их применение.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Возможное усиление миорелаксирующего эффекта.
Литий. Диуретики уменьшают почечный клиренс лития и значительно повышают риск обусловленной литием токсичности. Одновременный прием этих препаратов не рекомендуется.
Антиподагрические средства (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Может потребоваться коррекция дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови. Возможно появление необходимости в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидных диуретиков возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Антихолинергические средства (например атропин, бипериден). Из-за ослабления моторики ЖКТ и уменьшения скорости эвакуации из желудка биодоступность диуретиков тиазидного типа повышается.
Цитотоксические средства (например циклофосфамид, метотрексат). Тиазиды могут уменьшать выделение почками цитотоксических препаратов и потенцировать их миелосупресорний эффект.
Салицилаты. При применении салицилатов в высоких дозах гидрохлоротиазид может усиливать их токсическое воздействие на ЦНС.
Метилдопа. Сообщалось об отдельных случаях возникновения гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.
Циклоспорин. При одновременном применении циклоспорина может повышаться риск развития гиперурикемии и появления симптомов, напоминающих подагру.
Гликозиды наперстянки. Вызванные тиазидом гипокалиемия или гипомагниемия могут способствовать развитию аритмий, обусловленных препаратами наперстянки.
Лекарственные средства, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в плазме крови. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови и ЭКГ-обследование, если гидрохлоротиазид принимается одновременно с препаратами, на эффекты которых влияют изменения уровня калия в плазме крови (например гликозиды наперстянки и антиаритмические лекарственные средства) и следующими препаратами, вызывающими полиморфную тахикардию пируэтного типа (желудочковую тахикардию) (в том числе некоторые антиаритмические средства), поскольку гипокалиемия является фактором, способствующим развитию пируэтной тахикардии:
- антиаритмические средства класса Iа (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульпирид, тизаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).
Соли кальция. Тиазидные диуретики повышают уровень кальция в плазме крови за счет уменьшения его выведения. Если необходимо назначение кальцийсодержащих пищевых добавок, следует осуществлять мониторинг уровня кальция в плазме крови и в соответствии с ним корректировать дозу кальция.
Влияние лекарственных средств на результаты лабораторных анализов. Из-за влияния на обмен кальция тиазиды могут влиять на результаты оценки функции паращитовидных желез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Карбамазепин. Учитывая риск симптомной гипонатриемии, необходимо осуществлять клинический и биологический мониторинг.
Йодсодержащие контрастные вещества. В случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН преимущественно при применении высоких доз йодсодержащих контрастных средств. Пациентам требуется регидратация до введения йодсодержащих препаратов.
Амфотерицин В (для парентерального введения), ГКС, АКТГ и стимулирующие слабительные средства. Гидрохлоротиазид усиливает нарушения электролитного баланса, преимущественно гипокалиемию.
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту >3 г/сут и неселективные НПВП. При одновременном приеме НПВП могут ослаблять антигипертензивный эффект гидрохлоротиазида и усиливать влияние гидрохлоротиазида на плазмовый уровень калия.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид. Одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диаксозида.
Амантадин. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск побочных эффектов амантадина.
Передозировка
симптомы: для S(-)-амлодипина бесилата чрезмерная периферическая вазодилатация, снижение АД, тахикардия или брадикардия.
Для гидрохлоротиазида возникновения симптомов передозировки являются, в первую очередь, результатом значительной потери жидкости и электролитов.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия, шок.
Со стороны нервной системы: слабость, спутанность сознания, головокружение, спазмы мышц, парестезии, истощение, нарушение сознания.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, жажда.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: полиурия, олигурия, анурия.
Отклонения в лабораторных показателях: гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышенный уровень азота мочевины в крови (в основном почечная недостаточность).
Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, поддержание функций сердечно-сосудистой системы, контроль показателей функции сердца и легких, контроль за ОЦК и диурезом, симптоматическая и поддерживающая терапия, в/в введение кальция глюконата и допамина. В случае артериальной гипотензии и шока рекомендуется введение жидкости и электролитов (калия, натрия, магния). Для нормализации состояния пациента необходим контроль баланса жидкости и электролитов и функции почек. Гемодиализ неэффективен. Специфического антидота гидрохлоротиазида нет.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.